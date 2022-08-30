Бундеслига: Итоги 4-го тура

«Бавария» потеряла очки в домашнем матче с «Боруссией» из Гладбаха. «Унион» вынес «Шальке 04» и сравнялся по очкам с «немецкой машиной». Серебряная «Боруссия» из Дортмунда забуксовала на 5-й строчке Бундеслиги. Бронзовый «Байер» плетется во второй половине чемпионата, а именно на 13-м месте

Изменения в турнирной таблице

«Бавария» осталась на привычном 1-м месте. В Топ-4 чемпионата Германии включились «Унион» (с 3-го на 2-е), «Фрайбург» (с 5-го на 3-е) и «Хоффенхайм» (с 6-го на 4-е).

Серебряный призёр минувшего сезона дортмундская «Боруссия» тоже поднялась вверх по турнирной таблице. Команда из Дортмунда с 7-й строчки взобралась на 5-ю позицию.

А бронзовый «Байер» продолжает двигаться по направлению к вершине... медленно, но уверенно. «Фармацевты» уже на 13-м месте. Прежнее было — 17.

Календарь и таблица Бундеслиги

В плюсе также «Лейпциг» (с 11-го на 9-е) и «Айнтрахт» (с 15-го на 11-е). В минусе «Боруссия» из Гладбаха. «Жеребята» хоть и отобрали очки у «Баварии», всё-таки рухнули вниз по «турнирке». Обидное падение со 2-го на 6-е место.

Позиции после матчей 4-го тура потеряли ещё 6 клубов: «Майнц 05» (с 4-го на 7-е), «Вердер» (с 9-го на 10-е), «Аугсбург» (с 10-го на 14-е), «Вольфсбург» (с 14-го на 15-е), «Шальке 04» (с 13-го на 16-е), «Герта» (с 16-го на 17-е).

Два по 10

10 из 12 возможных. Столько очков в Бундеслиге смогли набрать только два клуба: чемпион «Бавария» и пятая команда прошлого сезона «Унион».

«Бавария» в 4-м туре не смогла обыграть «Боруссию» М. Встреча завершилась боевой ничьей (1:1).

«Немецкой машине» даже удалось избежать поражения в этой встрече. Соперник открыл счёт ещё в первой половине встречи. На 43-й минуте ворота мюнхенцев поразил Маркус Тюрам.

Спасительный гол состоялся под занавес встречи. Окончательный результат матча на 83-й минуте установил точный удар Лероя Зане.

Этой осечкой умело воспользовался «Унион». Клуб из Берлина на выезде уничтожил новичка Бундеслиги — «Шальке 04» (6:1).

Потенциальные лидеры

Условно на 1 место чемпионата Германии помимо «Баварии» и «Униона», могут взобраться ещё 4 клуба. Кто? Давайте разбираться.

На 3-м месте идёт «Фрайбург». У команды 9 очков — это на 1 балл меньше, чем у лидеров. В минувшем туре клуб одержал минимальную победу над последней командой чемпионата — «Бохумом» (1:0).

4 строчка у «Хоффенхайма». «Сине-белые» с аналогичным счётом в родных стенах переиграли «Аугсбург» (1:0) и также набрали 9 очков.

Марко Ройс globallookpress.com

Столько же баллов у «Боруссии» из Дортмунда. «Шмели» расположились на 5-м месте после победы над «Гертой» (1:0).

Замыкает шестёрку сильнейших с 8 очками «Боруссия» из Гладбаха — первый клуб, которому удалось отобрать очки у чемпиона «Баварии».

Первая победа в сезоне

«Байер» наконец порадовал игрой и результатом своих болельщиков. Клуб из Леверкузена разгромил «Майнц 05» на его же территории со счётом 3:0.

После этой победы футболисты «Байера» поднялись на 13 место в немецком чемпионате. Для «фармацевтов» — это первые 3 очка в сезоне.

Ещё одна победа может поднять «Байер» в верхнюю часть турнирной таблицы. А там и до группы лидеров недалеко.

Без очков

4 игры — 4 поражения. Это результат «Бохума», как итог последнее 18 место в Бундеслиге. «Несгибаемые» пока не могут оправдать своё имя. «Бохум» в этом сезоне отдал очки «Фрайбургу» (0:1), «Баварии» (0:7), «Хоффенхайму» (2:3) и ФК «Майнц 05» (1:2).

5-й тур

В 5-м туре состоится суперсражение. Два лидера выйдут на рандеву. «Унион» на своей территории примет «Баварию». Битва за единоличное лидерство в Бундеслиге пройдёт 3 сентября.

В этот же день, 3 сентября «Фрайбург» попытается отстоять промежуточное 3 место у бронзового призёра «Байера», который в свою очередь пытается вернуться в группу лидеров.

На 2 сентября ожидается поединок клубов из Топ-5 немецкого чемпионата. «Боруссия» из Дортмунда в домашней игре попытается сместить с 4-й строчки «Хоффенхайм».

Все прогнозы на Бундеслигу

Ну а «Бохум» попытается набрать первые очки в игре с «Вердером». Их встреча запланирована на 3 сентября.

Матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги пройдут со 2-го по 4 сентября.