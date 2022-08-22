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    Бундеслига: Итоги 3-го тура

    Безоговорочное лидерство чемпиона. «Бавария» уходит в отрыв в чемпионате Германии

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    «Бохум» — «Бавария». Бундеслига, 3-й тур
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    «Бохум» — «Бавария». Бундеслига, 3-й тур
    «Бавария» отрывается, «Боруссия» Дортмунд терпит фиаско, а «Байер» знакомится со статусом главного лузера Бундеслиги. Все самое интересное о 3-м туре чемпионата Германии.

    Изменения в турнирной таблице

    Сразу 6 команд в верхней части таблицы поднялись по итогам 3-го тура немецкого чемпионата.

    «Боруссия» из Гладбаха вышла на 2 место. «Унион» поднялся в Топ-3 Бундеслиги. На 4-й позиции засветился «Майнц 05». Следом расположились «Фрайбург» (5 место) и «Хоффенхайм» (6 место).

    На строчку выше поднялся «Вердер» после победной концовки над дортмундской «Боруссией». «Музыканты» оттеснили с 9-й строчки «Аугсбург».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    А вот Дортмунд почувствовал серьёзное падение. Сразу минус 5 позиций — теперь «Боруссия» занимает 7 место в турнирной таблице.

    Изменения коснулись и нижней её части. «Вольфсбург» и «Айнтрахт» скинули с 14-го места берлинскую «Герты». Остальные клубы Бундеслиги остались на своих местах.

    «Немецкая машина» в действии

    Главный претендент на серебряную салатницу и действующий чемпион Германии — снова на высоте.

    «Бавария» — единственный клуб после 3-х туров, кому удалось одержать все 3 победы на старте сезона.

    Последняя оказалась самой результативной. Мюнхенский клуб сокрушил в гостях одного из аутсайдеров Бундеслиги — «Бохум» (7:0).

    Юлиан Нагельсман
    globallookpress.com

    Семь голов — шесть авторов. Дублем выделился Садио Мане. В составе «Баварии» также отличились Лерой Зане, Маттейс де Лигт, Кингсли Коман, Кристиан Гамбоа и Серж Гнабри.

    До этого футболисты Юлиана Нагельсмана уничтожили «Айнтрахт» (6:1) и обыграли «Вольфбсург» (2:0).

    Плотность таблицы

    Разница всего 2 очка. Речь о командах, которые после 3 тура занимают места со 2-го по 9-е.

    В топ-4 взлетели гладбахская «Боруссия» после победы над «Гертой» (1:0). В списке сильнейших «Унион» после тяжелой виктории над «Лейпцигом» (2:1).

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    • В этом же списке «Майнц 05» после добытых трёх очков в сражении с «Аугсбургом» (2:1)

    Негодование Дортмунда

    Один из грандов немецкого футбола, серебряный призёр минувшего сезона — дал трещину. Дортмундская «Боруссия» умудрилась проиграть дома бременскому «Вердеру».

    «Шмели» вели в счёте с преимуществом в 2 гола вплоть до 89-й минуты встречи. За Дортмунд голы забивали Юлиан Брандт и Рафаэл Геррейру.

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    Время Бремена настало на 89-й минуте. Ли Бьюкенен сократил отставание в счёте. Казалось, бы гол-престижа. Но «Вердер» и на этом не остановился.

    На третьей добавленной минуте равновесие на табло восстановил Никлас Шмидт. А на 95-й Оливер Бёрк поставил жирную точку в этом противостоянии. Победа «Вердера» со счётом 3:2.

    Крах Леверкузена

    Провальный сезон в немецком чемпионате проводит «Байер». Три матча — три поражения. Не такой старт себе представлял бронзовый призёр Бундеслиги.

    Клуб из Леверкузена в минувшем туре проиграл «Хоффенхайму» (0:3). До этого была неудачная игра с «Аугсбургом» (1:2). Плюс поражение в стартовом туре от дортмундской «Боруссии» (0:1).

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    • В трёх стартовых матчах немецкого чемпионата «Байер» смог забить лишь 1 гол, пропустив в свои ворота 6 мячей. Команда без набранных очков свалилась на предпоследнее 17 место.

    Что дальше?

    В 4-м туре нас ждёт супербитва. Дуэль лидеров Бундеслиги. «Боруссия» из Гладбаха попытается перегнать в чемпионской гонке «Баварию».

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    Клуб из Дортмунда нацелен взять 3 очка в Берлине у «Герты». Таким образом «Боруссия» не только реабилитируется перед своими болельщиками, но и сохранит возможность догнать «немецкую машину».

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    Внимание также привлекает игра бронзового призёра. «Байер» попытается взять первые очки в гостевом поединке против ФК «Майнц 05».

    Матчи 4-го тура чемпионата Германии пройдут с 26-го по 28 августа.

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