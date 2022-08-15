Бундеслига: Итоги 2-го тура

«Бавария» и «Боруссия» подтверждают статус Топ-клубов Германии. «Вердер», «Штутгарт» и «Лейпциг» самые миролюбивые команды. Бронзовый призёр «Байер» — пока в лузерах немецкого чемпионата.

Немецкий тандем

Чемпион Германии «Бавария» одержал на старте сезона две победы в двух матчах. После сокрушительной гостевой победы над «Айнтрахтом» (6:1), «немецкая машина» дома переиграла «Вольфсбург» (2:0). В составе победителей голы забили Мусиала и Мюллер.

«Бавария» — лидер. «Боруссия» Дортмунд — вторая. Хотя «шмели» также добились успеха в двух матчах. Особенно это касается выездного поединка 2-го тура против «Фрайбурга».

«Чёрно-жёлтые» уступали сопернику вплоть до 77-й минуты. Затем футболисты «Боруссии» обрушили шквал атак на ворота соперника. Дортмундцы одержали волевую победу со счётом 3:1 после голов Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфа Мукоко и Мариуса Вольфа.

Мануэль Нойер globallookpress.com

«Бавария» и «Боруссия» — два клуба в немецком чемпионате, кто ещё не потерял очки в новом сезоне. Чемпион выше в таблице по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. У Мюнхена — плюс 7, у Дортмунда — плюс 3.

Плотность турнирной таблицы

О серьёзных изменениях в турнирной таблице говорить пока рано. Одна победа поможет взлететь к группе лидеров, одно поражение приблизить к аутсайдерам.

Календарь и таблица Бундеслиги

Плотность между командами высокая. Например, идущую на 3-м месте «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4 очка) от 16-го «Айнтрахта» (1 балл) разделяют всего 3 очка.

Игра с миром

Трио команд в сезоне 2022/2023 пока не знают радости побед и не познали горечи поражения. Речь о «Вердере», «Лейпциге» и «Штутгарте».

Эти клубы в стартовых встречах набрали по 2 очка, дважды сыграв вничью с соперниками и в очных поединках.

К примеру, «Вердер» и «Штутгарт» свой матч в Бремене завершили вничью (2:2). С аналогичным мирным результатом разошёлся «Лейпциг» с «Кёльном».

В 1-м туре была зафиксирована ничья между «Штутгартом» и «Лейпцигом» (1:1). А «Вердер» и «Вольфсбург» скатали ничейку (2:2).

«Байер» в лузерах?

Последнее место и 0 очков — в графе набранных. Неожиданностью для поклонников немецкой Бундеслиги и особенно для фанов «Байера» оказался провальный старт бронзового призёра немецкого чемпионата.

Если в 1-м туре поражение «Байера» от «Боруссии» (0:1) можно объяснить. Тут и серебряный призёр в соперниках был и один из ведущих клубов Германии.

Херардо Сеоане, главный тренер «Байера» globallookpress.com

Тогда неудачный результат тура 2-го от «Аугсбурга» (1:2) — абсолютный провал леверкузенского клуба. В этом поединке в стартовом составе вышел российский кипер Андрей Лунёв. Основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки пропустил игру из-за дисквалификации.

Третий тур

«Байер» попытается заработать первые очки в матче с «Хоффенхаймом». Игра для Леверкузена будет домашней.

«Бавария» и «Боруссия» нацелены продлить победную серию. «Шмели» дома встретят «музыкантов» из Бремена. А «немецкая машина» отправится в гости к «Бохуму».

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги пройдут с 19 по 21 августа.