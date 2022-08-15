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    Бундеслига: Итоги 2-го тура

    Немецкая Бундеслига набирает обороты. В чемпионате Германии клубы сыграли по второму матчу в сезоне.

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    «Бавария» — «Вольфсбург»
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    «Бавария» — «Вольфсбург»
    «Бавария» и «Боруссия» подтверждают статус Топ-клубов Германии. «Вердер», «Штутгарт» и «Лейпциг» самые миролюбивые команды. Бронзовый призёр «Байер» — пока в лузерах немецкого чемпионата.

    Немецкий тандем

    Чемпион Германии «Бавария» одержал на старте сезона две победы в двух матчах. После сокрушительной гостевой победы над «Айнтрахтом» (6:1), «немецкая машина» дома переиграла «Вольфсбург» (2:0). В составе победителей голы забили Мусиала и Мюллер.

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    • «Бавария» — лидер. «Боруссия» Дортмунд — вторая. Хотя «шмели» также добились успеха в двух матчах. Особенно это касается выездного поединка 2-го тура против «Фрайбурга».

    «Чёрно-жёлтые» уступали сопернику вплоть до 77-й минуты. Затем футболисты «Боруссии» обрушили шквал атак на ворота соперника. Дортмундцы одержали волевую победу со счётом 3:1 после голов Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфа Мукоко и Мариуса Вольфа.

    Мануэль Нойер
    globallookpress.com

    «Бавария» и «Боруссия» — два клуба в немецком чемпионате, кто ещё не потерял очки в новом сезоне. Чемпион выше в таблице по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. У Мюнхена — плюс 7, у Дортмунда — плюс 3.

    Плотность турнирной таблицы

    О серьёзных изменениях в турнирной таблице говорить пока рано. Одна победа поможет взлететь к группе лидеров, одно поражение приблизить к аутсайдерам.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Плотность между командами высокая. Например, идущую на 3-м месте «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4 очка) от 16-го «Айнтрахта» (1 балл) разделяют всего 3 очка.

    Игра с миром

    Трио команд в сезоне 2022/2023 пока не знают радости побед и не познали горечи поражения. Речь о «Вердере», «Лейпциге» и «Штутгарте».

    Эти клубы в стартовых встречах набрали по 2 очка, дважды сыграв вничью с соперниками и в очных поединках.

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    • К примеру, «Вердер» и «Штутгарт» свой матч в Бремене завершили вничью (2:2). С аналогичным мирным результатом разошёлся «Лейпциг» с «Кёльном».

    В 1-м туре была зафиксирована ничья между «Штутгартом» и «Лейпцигом» (1:1). А «Вердер» и «Вольфсбург» скатали ничейку (2:2).

    «Байер» в лузерах?

    Последнее место и 0 очков — в графе набранных. Неожиданностью для поклонников немецкой Бундеслиги и особенно для фанов «Байера» оказался провальный старт бронзового призёра немецкого чемпионата.

    Если в 1-м туре поражение «Байера» от «Боруссии» (0:1) можно объяснить. Тут и серебряный призёр в соперниках был и один из ведущих клубов Германии.

    Херардо Сеоане, главный тренер «Байера»
    globallookpress.com

    Тогда неудачный результат тура 2-го от «Аугсбурга» (1:2) — абсолютный провал леверкузенского клуба. В этом поединке в стартовом составе вышел российский кипер Андрей Лунёв. Основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки пропустил игру из-за дисквалификации.

    Третий тур

    «Байер» попытается заработать первые очки в матче с «Хоффенхаймом». Игра для Леверкузена будет домашней.

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    «Бавария» и «Боруссия» нацелены продлить победную серию. «Шмели» дома встретят «музыкантов» из Бремена. А «немецкая машина» отправится в гости к «Бохуму».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги пройдут с 19 по 21 августа.

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