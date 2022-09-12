РПЛ: Итоги 9-го тура

Победная серия «Зенита» продлилась до 5 матчей. ЦСКА старается не отпускать невский клуб. «Спартак» продолжает падение в российском чемпионате. И первая победа «Урала» в сезоне.

Изменения в турнирной таблице

Матчи 9-го тура не повлияли на расклад сил в лидирующей группе команд. «Зенит» (1 место) и ЦСКА (2 место) сохранили за собой лидирующие строчки.

На 3-ю строчку в «турнирке» поднялся «Ростов» — прежнее место клуба было 6-м. Потеряли свои позиции «Краснодар» (с 3-го на 4-е) и «Динамо» (с 4-го на 6-е).

Календарь и таблица РПЛ

Коснулись изменения и последних двух мест турнирной таблицы. «Урал» (15 место) одержал победу и обогнал «Торпедо» (16 место).

Победная серия

«Зенит» уверенно держится на троне чемпионата России. Команда Сергея Семака продлила победную серию до 5 побед.

В 9-м туре «лазурные» в родных стенах разгромили «Оренбург» (8:0). В составе санкт-петербургского клуба хет-трик оформил Вендел, дубль на счету Малкома.

Малком, нападающий «Зенита» globallookpress.com

Еще по голу забили Иван Сергеев и Далер Кузяев. Плюс автогол от Александра Павловеца.

Самое интересное что футболисты «Зенита» показали 100% реализацию — 8 ударов в створ — 8 голов. После этой виктории питерский коллектив набрал 23 очка.

В успешной серии невского клуба также числятся победы над «Спартаком» (2:1), «Уралом» (4:0), «Торпедо» (2:0) и ЦСКА (2:1).

В чемпионской гонке

ЦСКА — пока единственный преследователь «Зенита». Соперников разделяют 3 очка. В активе «армейцев» 20 баллов и 2 место в турнирной таблице.

В минувшем туре московский клуб нанёс разгромное поражение «Краснодару» (4:1). Причём 3 гола ЦСКА забил с пенальти. Отличились Карраскаль, Чалов и Медина. Точку в поединке поставил Гайч на 91-й минуте встречи.

Внимание, «Ростов»

Серьёзный взлёт в РПЛ демонстрирует «Ростов». Команда в этом сезоне ещё не знает горечи поражения. В 9 матчах «жёлто-синие» одержали 5 побед и в 4 матчах сыграли вничью.

В последнем матче чемпионата «Ростов» одержал архиважную победу над «Спартаком» (4:2). Именно успех в этом поединке помог команде обойти в турнирной таблице «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».

В составе «Ростова» дублем отметился Дмитрий Полоз + по голу оформили Даниил Уткин и Николай Комличенко.

Другие результаты тура

В 9-м туре были сыграны ещё 4 матча. «Сочи» на своём поле обыграл «Динамо» (2:1), «Ахмат» дома потерпел поражение от «Пари Нижний Новгород» (1:3), «Локомотив» в гостях потерпел сенсационное поражение от «Факела» (0:2).

Даниил Худяков, вратарь «Локомотива» globallookpress.com

Всего 1 ничья в игровом дне. Мирный исход был зафиксирован в паре «Химки» — «Крылья Советов» (0:0).

Рокировка в зоне вылета

Дуэль двух аутсайдеров российского чемпионата. «Урал» vs «Торпедо». Поединок завершился уверенной победой команды из Екатеринбурга со счётом 2:0.

В составе «Урала» оба мяча оформил Эрик Бикфалви. Сначала полузащитник клуба открыл счёт на 70-й минуте. А затем удвоил преимущество на 84-й.

Таким образом «Урал» одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка в турнирной таблице и поднялся на 15 место.

«Торпедо» же, пока идёт без побед в чемпионате. У команды лишь 1 очко в активе и последнее место в «регулярке».

Тур № 10

В следующем туре можно выделить два поединка с приставкой супер. Лидер чемпионата «Зенит» отправится в гости к 6-й команде чемпионата — «Динамо».

В Москве состоится дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Обоим клубам нужна только победа, чтобы подправить турнирную ситуацию в таблице.

У ЦСКА есть хорошие шансы догнать невский клуб в «турнирке». Для этого нужно минимум обыграть аутсайдера лиги — «Торпедо». А у «Ростова» будут шансы закрепиться в тройке лидеров, если добьётся успеха в противостоянии с «Крыльми Советов».

Матчи 10-го тура РПЛ пройдут 17 и 18 сентября. Затем чемпионат возьмёт двухнедельный перерыв. Возобновятся игры российского первенства 2 октября.