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    РПЛ: Итоги 9-го тура

    В чемпионской гонке только двое: «Зенит» — лидер, ЦСКА продолжает погоню. Всё самое интересное о 9-м туре чемпионата России

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    «Зенит» — единоличный лидер РПЛ
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    «Зенит» — единоличный лидер РПЛ
    Победная серия «Зенита» продлилась до 5 матчей. ЦСКА старается не отпускать невский клуб. «Спартак» продолжает падение в российском чемпионате. И первая победа «Урала» в сезоне.

    Изменения в турнирной таблице

    Матчи 9-го тура не повлияли на расклад сил в лидирующей группе команд. «Зенит» (1 место) и ЦСКА (2 место) сохранили за собой лидирующие строчки.

    На 3-ю строчку в «турнирке» поднялся «Ростов» — прежнее место клуба было 6-м. Потеряли свои позиции «Краснодар» (с 3-го на 4-е) и «Динамо» (с 4-го на 6-е).

    Календарь и таблица РПЛ

    Коснулись изменения и последних двух мест турнирной таблицы. «Урал» (15 место) одержал победу и обогнал «Торпедо» (16 место).

    Победная серия

    «Зенит» уверенно держится на троне чемпионата России. Команда Сергея Семака продлила победную серию до 5 побед.

    В 9-м туре «лазурные» в родных стенах разгромили «Оренбург» (8:0). В составе санкт-петербургского клуба хет-трик оформил Вендел, дубль на счету Малкома.

    Малком, нападающий «Зенита»
    globallookpress.com

    Еще по голу забили Иван Сергеев и Далер Кузяев. Плюс автогол от Александра Павловеца.

    Самое интересное что футболисты «Зенита» показали 100% реализацию — 8 ударов в створ — 8 голов. После этой виктории питерский коллектив набрал 23 очка.

    В успешной серии невского клуба также числятся победы над «Спартаком» (2:1), «Уралом» (4:0), «Торпедо» (2:0) и ЦСКА (2:1).

    В чемпионской гонке

    ЦСКА — пока единственный преследователь «Зенита». Соперников разделяют 3 очка. В активе «армейцев» 20 баллов и 2 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре московский клуб нанёс разгромное поражение «Краснодару» (4:1). Причём 3 гола ЦСКА забил с пенальти. Отличились Карраскаль, Чалов и Медина. Точку в поединке поставил Гайч на 91-й минуте встречи.

    Внимание, «Ростов»

    Серьёзный взлёт в РПЛ демонстрирует «Ростов». Команда в этом сезоне ещё не знает горечи поражения. В 9 матчах «жёлто-синие» одержали 5 побед и в 4 матчах сыграли вничью.

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  • Вчера

    • В последнем матче чемпионата «Ростов» одержал архиважную победу над «Спартаком» (4:2). Именно успех в этом поединке помог команде обойти в турнирной таблице «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».

    В составе «Ростова» дублем отметился Дмитрий Полоз + по голу оформили Даниил Уткин и Николай Комличенко.

    Другие результаты тура

    В 9-м туре были сыграны ещё 4 матча. «Сочи» на своём поле обыграл «Динамо» (2:1), «Ахмат» дома потерпел поражение от «Пари Нижний Новгород» (1:3), «Локомотив» в гостях потерпел сенсационное поражение от «Факела» (0:2).

    Даниил Худяков, вратарь «Локомотива»
    globallookpress.com

    Всего 1 ничья в игровом дне. Мирный исход был зафиксирован в паре «Химки» — «Крылья Советов» (0:0).

    Рокировка в зоне вылета

    Дуэль двух аутсайдеров российского чемпионата. «Урал» vs «Торпедо». Поединок завершился уверенной победой команды из Екатеринбурга со счётом 2:0.

    В составе «Урала» оба мяча оформил Эрик Бикфалви. Сначала полузащитник клуба открыл счёт на 70-й минуте. А затем удвоил преимущество на 84-й.

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  • 05/09/2022

    • Таким образом «Урал» одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка в турнирной таблице и поднялся на 15 место.

    «Торпедо» же, пока идёт без побед в чемпионате. У команды лишь 1 очко в активе и последнее место в «регулярке».

    Тур № 10

    В следующем туре можно выделить два поединка с приставкой супер. Лидер чемпионата «Зенит» отправится в гости к 6-й команде чемпионата — «Динамо».

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    В Москве состоится дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Обоим клубам нужна только победа, чтобы подправить турнирную ситуацию в таблице.

    У ЦСКА есть хорошие шансы догнать невский клуб в «турнирке». Для этого нужно минимум обыграть аутсайдера лиги — «Торпедо». А у «Ростова» будут шансы закрепиться в тройке лидеров, если добьётся успеха в противостоянии с «Крыльми Советов».

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  • 06/09/2022

    • Матчи 10-го тура РПЛ пройдут 17 и 18 сентября. Затем чемпионат возьмёт двухнедельный перерыв. Возобновятся игры российского первенства 2 октября.

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