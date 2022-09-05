Очередной матч между «Спартаком» и «Зенита» не подарил ничего нового. Красно-белые снова не смогли удивить принципиального соперника. На этот раз действующий чемпион выиграл у красно-белых со скромным счетом — 2:1. Но по содержанию игры у «Зенита» было колоссальное превосходство. Увы, вопреки ожиданиям, нынешний «Спартак» по-прежнему не готов конкурировать с командой Сергея Семака. И прямо сейчас узнаем, что об этом думают российские СМИ.

«Спартак» не безнадежен

Так считает автор Sports.ru Глеб Чернявский, который также не забыл отметить, что в этом матче на действиях «Спартака» сказались травмы ведущих игроков.

«Не забывайте, что "Спартак" по ходу игры потерял двух основных (можно сказать, ключевых) игроков. И Мартинс, и Литвинов стабильно играют в старте и многое определяют. Так что во втором тайме команду значительно ослабили — спасать матч пришлось с Бальде, который не выходил на поле четыре месяца и не попал в игру.

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"Зенит" полностью переиграл "Спартак", но я не почувствовал никакой безнадежности, как было при 1:7 и 0:4. Наоборот, "Спартак" боролся до последнего и мог зацепиться за ничью.

Нет никакой трагедии — надо просто завтра утром встать и продолжить работать/ Полностью согласен с этой мыслью Абаскаля».

«Спартак» — всего лишь середняк на фоне «Зенита»

А вот Дмитрий Зимин из «Чемпионат» куда более суров — «Спартак» ему, мягко говоря, не понравился. Чуть ниже очень жесткий поток критики в адрес красно-белых.

«Всем бы оптимизм этих мужчин! "Спартак" так круто стартовал, что у игроков появилась искренняя вера — с "Зенитом" реально бороться. Не только в таблице, но и в конкретных матчах. Однако говорить всегда проще — на поле эти же самые игроки смотрелись безнадёжно. Причём с самого начала. Ощущение, что это была игра не первой и второй команд чемпионата, а первой и минимум девятой. "Зенит" забрал мяч, территорию и уверенность у "Спартака". Держал их до комфортного для себя счёта, а потом распылил, не дав сопернику даже частицы.

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Важный индикатор спартаковской игры — второй удар в створ случился только на 90+4-й минуте. Это же безумие — команда хотела сломать соперника, но в итоге сломалась сама.

"Зениту" — респекты. Старт казался далеко не идеальным, бесконечные таймы без голов. Однако в матче со "Спартаком" почти всё шло по их плану.

Но в целом матч разочаровал. Мощное превью и унижение по ходу. Лучше бы "Спартак" так не понтовался».

«Зенит» вне конкуренции

После матча в Москве исчезли последние сомнения — у «Зенита» по-прежнему нет конкурентов в России. К такому выводу пришел обозреватель «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко.

На этот раз подсказки Гильермо Абаскаля не помогли «Спартаку» globallookpress.com

«Зенит остается командой из другой лиги — речь даже не о бюджете и составе (здесь все и так ясно), а о сыгранности, стабильности и балансе, которые Семак выстраивал больше четырех лет. Было бы странно, если бы Абаскаль прошел ту же дистанцию за два месяца.

Конечно, "Спартак" прибавил по сравнению с матчем за Суперкубок. Но глобально вывод остался прежним: команда должна набирать свое с соперниками другого статуса. Этот "Зенит" в России недосягаем ни для кого».

«Спартаку» нужны другие игроки для борьбы с «Зенитом»

Константин Алексеев, еще один автор «Спорт-Экспресса», считает, что в составе «Спартака» есть игроки, которые абсолютно не соответствуют амбициям клуба. Например, защитник Никита Чернов.

«Оборона красно-белых оказалась слишком уязвима, чтобы рассчитывать оставить свои ворота сухими. Порвалось в итоге там, где тонко. Чернов априори не видится футболистом для команды, которая претендует на золото. Сначала на угловом он потерял мяч из виду, позволив пробить Ловрену. А потом стерег свой кусочек газона, на который никто не претендовал, дав Мостовому вечность, чтобы прицелиться и нанести без помех точный удар с линии штрафной.

«Спартак» первым забил, но все равно проиграл globallookpress.com

Впрочем, дело, конечно, не в одном Чернове. Просто его ошибки особенно бросились в глаза в голевых эпизодах. Но ведь и Денисов с Хлусевичем — парни перспективные, которым, впрочем, пока очень тяжело против футболистов класса Малкома, Дугласа Сантоса и Вендела. Уровню соперника в обороне соответствовали только Джикия да вышедший за замену Рыбус.

Мы долго ждем, когда появится клуб, который сможет достойно противостоять сине-бело-голубым. Пока такого нет».

«Спартак» стал лучше, но для конкуренции с «Зенитом» этого мало

Тимур Валеев из «Спорт день за днем» тоже пришел к неутешительному выводу, что «Спартак», может, и стал лучше, но не настолько, чтобы это можно было заметить в матче с лучшей командой России.

«Лишь в компенсированное время 'Спартак' создал убойный момент — Промес в упор бил под перекладину, но Михаил Кержаков показал, почему выигрывает конкуренцию у бразильца Ивана и Даниила Одоевского.

Очередное противостояние 'Спартака' и 'Зенита' завершилось победой Питера, хотя и казалось, что этот состав красно-белых сильнее, чем был в последние годы. Оказалось, что этого все еще недостаточно, чтобы переиграть чемпиона России. Благодаря победе в Москве 'Зенит' упрочил лидерство в РПЛ, создав себе безопасную зону в три очка от ближайшего преследователя».

Ловрен — один из героев «Зенита»

Одним из лучших в составе «Зенита», по мнению обозревателя «Спорт день за днем» Анны Коробковой, был хорватский защитник Деян Ловрен, игрой которого болельщики питерского клуба очень часто недовольны.

«Но в матче со 'Спартаком' Ловрен совершенно внезапно избавился от приставки 'анти' и стал полноценным героем. Да, в пропущенном от Александра Соболева голе есть его вина, но там, откровенно говоря, не доработала вся защита. К тому же у него было еще два эпизода, перекрывших эту ошибку.

Жеян Ловрен globallookpress.com

Первый — момент с перепалкой Вендела и Квинси Промеса. Ловрен как настоящий капитан бросился защищать одноклубника. Да, по-хорошему там бы разобрались и без него. Да, он перегнул палку, схватив спартаковца за грудки. Но это так непривычно для Ловрена, чаще проявляющего свой эгоизм, чем показывающего себя как командного игрока, поэтому так и ценно. К тому же вспылили в этом эпизоде все. Не будем сокрушаться только на Деяна.

Второй — момент с забитым мячом. Именно Ловрен, оказавшийся в нужное время в нужном месте, заложил фундамент победы 'Зенита'. Да, здесь присутствует определенный процент случайности и везения, но слова из песни не выкинешь, как и фамилию Ловрена из итогового протокола. В конце концов, ни одному из нападающих этого не удалось».

«Зенит» станет чемпионом с любым тренером

«Даже не поворачивается язык назвать победу 'Зенита' волевой. Питерцам не пришлось включать волю/характер. Они просто повысили скорости, и 'Спартак' уже 'поплыл'. 7 ударов в створ, 7 успешных обводки (2 у 'Спартака'), 22 отбора (в 2 раза больше, чем у красно-белых). Семак после матча банально признал, что команда победила заслуженно.

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Когда все эксперты говорят, что 'Спартак' — фаворит чемпионата, а 'Зенит' обыгрывает фаворита так легко, это говорит о том, что вновь не стоит рассчитывать на интригу в чемпионате. Можно принимать ставки на то, сколько раз проиграет команда Сергея Семака? 1 или 2? Других вариантов нет. Не выиграть чемпионат с такими исполнителями, как у 'Зенита', просто невозможно. Даже если в Питер приедет работать Йозеф Циннбауэр, 'Зенит' все равно станет чемпионом», — пишет о матче Rusfootball.info.