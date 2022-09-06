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    РПЛ: Итоги 8-го тура

    Первая дуэль двух столиц — за «Зенитом». Действующий чемпион России вышел в единоличные лидеры чемпионата

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    Фрагмент матча «Спартак» — «Зенит»
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    Фрагмент матча «Спартак» — «Зенит»
    Клуб из Санкт-Петербурга победой над «Спартаком» начал отрываться от конкурентов. К 8-му туру их осталось только двое — ЦСКА и «Краснодар». Остальным клубам понадобится как минимум два тура, чтобы снова включиться в борьбу за трон российского чемпионата.

    Изменения в турнирной таблице

    «Зенит» не только сохранил за собой 1 место, но и увеличил преимущество от преследователей до 3 очков.

    «Спартак» вместо того, чтобы возглавить турнирную таблицу, потерял место второе. Итог — сильное падение на 5 строчку РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Красно-белых» в чемпионате обошли ЦСКА (с 3-го на 2-е место), «Краснодар» (с 4-го на 3-е) и «Динамо» (с 6-го на 4-е).

    В плюсе также оказались «Ростов» (с 7-го на 6-е), «Ахмат» (с 10-го на 8-е) и «Пари Нижний Новгород» (с 13-го на 10-е).

    Компанию «Спартаку» в плане отрицательного результата показали «Сочи» (с 5-го на 7-е), «Локомотив» (с 8-го на 9-е), «Крылья Советов» (с 9-го на 11-е) и «Химки» (с 11-го на 13-е).

    Битва двух столиц

    «Зенит» из Санкт-Петербурга снова показал класс в матче с принципиальным соперником — «Спартаком». Хоть и пришлось отыгрываться во 2-м тайме.

    Отличный старт «Спартака» в чемпионате России снова обернулся трагедией для московского клуба. К поединку с невским коллективом «красно-белые» подошли на 2-м месте. Победить конкурента и обойти его в таблице — цель была выполнима. И это «Спартак» доказал в 1-м тайме. Гол забил Александр Соболев.

    Гильермо Абаскаль
    globallookpress.com

    После перерыва планы у хозяев поля начали сыпаться как карточный домик. Только стартовала вторая 45-ти минутка, как Деян Ловрен сравнял счёт. Ну а Андрей Мостовой точным ударом на 60-й минуте встречи отправил в нокаут своего визави. «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 и набрал 20 очков.

    «Спартак» же с 16 балалами в активе скатился на 5-ю строчку российской Премьер-лиги.

    Ближайшие преследователи

    По 17 очков набрали ЦСКА и «Краснодар». Команды воспользовались оплошностью «Спартака» и поднялись на строчку выше.

    На 2-м месте ЦСКА. «Армейцы» в 8-м туре с трудом одержали победу над «Крыльями Советов» (1:0). Победный гол на 79-й минуте на выезде забил Игорь Дивеев.

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    • На 3-й строчке «Краснодар». «Быки» вымучали победу в дуэли против клуба «Сочи» (2:1). В составе победителей отличились Олусегун и Сперцян.

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    Далее следуют ещё 3 клуба у которых по 16 баллов. Да, от «Зенита» отстали на 4 пунтка. Но до 2-го места рукой подать.

    Итак, на 4-м месте — «Динамо». Москвичи вырвали победу у одного из аутсайдеров российского чемпионата — «Урала» (2:1).

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    • Компанию «динамовцам» в турнирной таблице составляют «Спартак» (5 место) и «Ростов» (6 место). Футболисты Валерия Карпина, к слову выгрызли победу у легендарного «Торпедо» (1:0). Самое интересное, что «Ростов» это сделал на 99-й минуте поединка — Максим Осипенко реализовал пенальти.

    В зоне вылета — без изменений. С 14-го места не планирует уходить воронежский «Факел». На 15-й строчке московоское «Торпедо», а «Урал» замыкает турнирную таблицу РПЛ.

    Другие матчи 8-го тура

    Без единого ничейного результата. Такой исход 8-го игрового дня в российском футболе. «Оренбург» дома переиграл «Химки» (3:1), НН победил «Факел» (3:1), а «Локомотив» уступил «Ахмату» (1:2).

    Что дальше?

    Новый 9-й тур пройдёт под прицелом второй и третьей команд россйского чемпионата. 10 сентября ЦСКА на своём поле примет «Краснодар».

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    А вот «Спартаку» предстоит сумасшедшая битва с «Ростовым». Игра состоится 11 сентября.

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  • 29/08/2022

    • Лидер чемпионской гонки — «Зенит» примет «Оренбург», в воскресенье, 11 сентября.

    Матчи 9-го игрового дня пройдут с 9-го по 11 сентября

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