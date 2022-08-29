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    РПЛ: Итоги 7-го тура

    «Зенит» и «Спартак» закрепились в лидерах российской Премьер-лиги. Впереди битва двух столиц

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    «Факел» — «Спартак». Матч 7-го тура чемпионата России
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    «Факел» — «Спартак». Матч 7-го тура чемпионата России
    «Зенит» и «Спартак» уходят в отрыв. «Локомотив» поднимается всё выше в таблице. А «Факел», «Торпедо» и «Урал» в поисках первой победы.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 7-го тура состав первой тройки остался неизменным. «Зенит» — лидер, «Спартак» — второй, ЦСКА — третий.

    В топ-4 включился клуб «Краснодар». «Быки» поднялись в группу лидеров на 2 строчки. На столько же позиций вверх взлетела команда «Сочи» (5 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    Из игрового кризиса выходит «Локомотив». «Железнодорожники» добиваются в чемпионате второй победы подряд и продолжают подниматься. «Паровозы» были на 12-м месте — теперь на 8-м.

    7-й тур со знаком минус прошёл для 5 команд: «Динамо» с 4-го места опустилось на 6-е. «Ростов» (с 5-го на 7-е), «Ахмат» (с 8-го на 10-е), «Химки» (с 9-го на 11-е) и «Оренбург» (с 11-го на 12-е).

    Группа лидеров

    1 место чемпионата России сохранил за собой «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу в 7-м туре. «Лазурными» был разгромлен один из аутсайдеров РПЛ — «Урал» (4:0).

    Голы в составе «Зенита» забили Андрей Мостовой, Родриго + дубль на счету Малкома. Все мячи невским клубом были оформлены во второй половине встречи.

    Малком, нападающий «Зенита»
    globallookpress.com

    Победная серия «Зенита» в чемпионате достигает трех побед. Ранее футболисты Сергея Семака обыграли «Торпедо» (2:0) и ЦСКА (2:1). В сезоне 2022-2023 питерский клуб одержал 5 побед и 2 матча завершил миром.

    В стартовых матчах РПЛ также были обыграны «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0). Потерял очки «Зенит» в матчах с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0).

    У «Зенита» в РПЛ — 17 очков. На 1 балл меньше у «Спартака». «Красно-белые» матч 7-го тура чемпионата также выиграли. Московский клуб оказался сильнее воронежского «Факела» (4:1).

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    • За «гладиаторов» отличились Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес и Мацей Рыбус. Таким образом «Спартак» подправил турнирную ситуацию после поражения от московского «Динамо» в 6-м туре РПЛ (0:1).

    В этом сезоне «красно-белые» уже одержали вверх над соперниками из «Сочи» (3:0), «Урала» (2:0), «Оренбурга» (4:1) и «Краснодара» (4:1). Была и ничья в 1-м туре с «Ахматом» (1:1).

    На 3-м месте ЦСКА. «Армейцы» потеряли очки в противостоянии с «Ростовым». Соперники не забили друг другу голов, встреча завершилась безголевой ничьей (0:0).

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА
    globallookpress.com

    В этом сезоне ЦСКА одержал 4 победы, 2 игры сыграл вничью и потерпел 1 поражение. «Красно-синие» обыграли «Ахмат» (4:2), «Факел» (4:1), «Сочи» (3:0) и «Урал» (2:0).

    Также была ничья с «Пари Нижний Новгород» (2:2) и поражение от «Зенита» (1:2).

    Взлет «Локомотива»

    «Паровозы» продолжают движение вверх по турнирной таблице. Два тура назад «Локомотив» был в зоне вылета — теперь РЖДшники на 8-м месте.

    «Локомотив» в 7-м туре РПЛ нанёс крупное поражение «Оренбургу» (5:1). За московский коллектив отличились Джирано Керк и Антон Миранчук — с пенальти. Плюс хет-трик оформил Иван Игнатьев.

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    • «Железнодорожники» одержали вторую победу подряд. Ранее «Локомотив» выиграл у «Химок» (3:0). В активе команды сейчас 9 очков.

    В начале сезона «паровозы» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Нижним Новгородом» (1:1). Были и неудачные матчи с «Зенитом» (0:5) и «Краснодаром» (0:3).

    Другие результаты 7-го тура

    «Краснодар» подобрался вплотную к идущему на 3-м месте ЦСКА. Оба клуба набрали по 14 очков. «Быки» приблизились к группе лидеров благодаря гостевой победы над «Торпедо» (4:1). С аналогичным счётом футболисты «Сочи» разгромили «Химки».

    НН и «Динамо» разошлись миром (2:2), а «Ахмат» уступил «Крыльям Советов» (1:2).

    Без побед

    В РПЛ пока 3 клуба идут без побед. Все находятся в зоне вылета. Лучшее положение у «Факела». Воронежский клуб в этом сезоне идёт на 14-м месте и набрал 4 очка.

    «Факел» в дебютном сезоне РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Уралом» (0:0), «Динамо» (3:3) и «Краснодаром» (2:2).

    Егор Бабурин, вратарь «Торпедо»
    globallookpress.com

    Хуже обстоят дела у «Торпедо» (15 место) и «Урала» (16 место). Оба клуба в этом чемпионате сыграли 1 раз вничью и потерпели 6 поражений.

    Битва двух столиц

    Главная вывеска 8-го тура российского чемпионата — битва двух столиц. Сражение лидеров РПЛ. «Спартак» на своём поле примет «Зенит». Футбольная бойня Москвы и Санкт-Петербурга состоится 4 сентября.

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    Осечкой лидеров может воспользоваться ЦСКА. «Армейцы» могут подняться ещё выше в таблице, если обыграют «Крылья Советов».

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    • Соперники из верхней части «Краснодар» и «Сочи» разыграют между собой 3 очка в очном поединке. Ну а «Локомотив» нацелен продолжить победную серию в матче с «Ахматом».

    Матчи 8-го тура чемпионата России пройдут с 3 по 5 сентября.

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