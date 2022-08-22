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    РПЛ: Итоги 6-го тура

    В российской Премьер-лиге смена лидера. На трон возвращается питерский «Зенит»

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    «Зенит» празднует победу над «Торпедо»
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    «Зенит» празднует победу над «Торпедо»
    Санкт-Петербург вместо Москвы. «Зенит» вместо «Спартака». «Лазурные» снова обошли «красно-белых» в турнирной таблице. «Сочи» продолжают падение вниз, а «Локомотив» покинул опасную зону. Чем ещё запомнился 6-й тур РПЛ? Разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Новый лидер РПЛ. На 1-м месте снова чемпион России — «Зенит». На строчку ниже опустился «Спартак».

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    • Отличная новость для поклонников ЦСКА. «Армейцы» сделали шаг вверх по турнирной таблице и теперь московский клуб занимает 3 место в чемпионате.

    Шестой тур российского чемпионата также пошёл на пользу «Динамо» (4 место), команда шагнула вперёд на 2 строчки. В плюсе и «Краснодар» — быки теперь на 6-й позиции в РПЛ.

    Скатились вниз «Ростов» (с 3-го на 5-е) и «Сочи» (с 5-го на 7-е). Команды по-прежнему находятся в верхней части таблицы.

    Календарь и таблица РПЛ

    Изменения коснулись и зоны вылета. Вне опасности теперь «Локомотив». «Железнодорожники» наконец-то одержали первую победу в сезоне и поднялись на 12 место в чемпионате. Вместе с ЛОКО вверх поднялась команда «Пари Нижний Новгород».

    В тандеме эти клубы обошли воронежский «Факел» (14 место). В зоне аутсайдеров местами поменялись «Урал» (15 место) и «Торпедо» (16 место).

    Смена лидера

    «Зенит» вернул себе трон по итогам 6-го тура. Главный конкурент невского клуба потерпел поражение в туре. Уже экс-лидер РПЛ «Спартак» допустил осечку в поединке с «Динамо» (0:1).

    «Динамо» — «Спартак». Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Победный гол в составе «бело-голубых» забил нападающий Константин Тюкавин. После этой победы «динамовцы» вышли на 4 место в турнирной таблице. А «Спартак» был вынужден уступить лидирующую позицию санкт-петербургскому «Зениту».

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    • Команда Сергея Семака с трудом вырвала победу в сражении с «Торпедо» (2:0). Равенство на табло сохранялось вплоть до конца встречи. На 84-й минуте поединка Сергеев открыл счёт, а на 87-й минуте Малком удвоил преимущество питерского коллектива. Таким образом «Зенит» набрал 14 очков и возглавил элитный дивизион чемпионата России.

    В погоне за лидерами

    От «Зенита» (14 очков) и «Спартака» (13 очков) старается не отставать ЦСКА (13 очков). «Армейцы» буквально дышат в спину соперникам.

    Московский клуб демонстрирует яркий футбол. ЦСКА и «Ахмат» в рамках 6-го тура российского первенства устроили голевой фурор. На двоих команды забили 6 голов.

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    «Динамо» (12 очков). Клуб входит в Топ-4 РПЛ после победы над «Спартаком» в центральном поединке 6-го тура.

    В верхней части таблицы

    «Сочи» (7 место) и «Ростов» (5 место) — клубы, которые потеряли очки в минувшем игровом дне, но остались в верхней части «турнирки».

    В очном сражении команды не смогли определить победителя. Поединок в Ростове завершился боевой ничьей (2:2).

    Хорен Байрамян
    globallookpress.com

    Тут и «Краснодар» (6 место) расположился. «Быки» в 6-м туре одержали победу над «Оренбургом» (2:0).

    В других матчах тура «Крылья Советов» и «Факел» разошлись миром (1:1), а «Урал» уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

    Первая победа ЛОКО

    «Локомотив» одержал первую победу в сезоне. И это после 3-х ничьих и 2-х поражений. «Паровозы» разгромили подмосковные «Химки» со счётом 3:0. В составе победителей голы забивали Джирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.

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    • «Локомотив» после этого успеха покинул зону вылета и отправил в опасную черту воронежский «Факел».

    «Железнодорожники» набрали 6 очков и поднялись на спасительное 12 место.

    Тур №7

    «Ростов» vs ЦСКА — центральная вывеска 7-го тура российского чемпионата. А ещё нас ждут битвы лидеров с аутсайдерами: «Зенит» отправится в гости к «Уралу», а «Спартак» поедет на игру с «Факелом».

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    Ещё 3 команды попытаются улучшить результаты в поединках с командами ниже уровня. Например, «Локомотив» примет «Оренбург», «Краснодар» отправится на выезд к «Торпедо», а «Динамо» будет гостить у НН.

    Матчи 7-го тура чемпионата России пройдут с 26 по 28 августа.

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