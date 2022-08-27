Московский «Спартак» вернул себе лидерство. Замены сделали свое дело

Реакция прессы на результата матча «Факел» — «Спартак М». «Красно-белые» выиграли со счетом 1:4.

Предыстория к матчу

Автор сайта «Футбол на куличках» Андрей Жаркой вспоминает как оба соперника готовились и подходили к этому поединку.

«"Спартак" в прошлом туре потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв “Динамо” со счётом 0:1, и потерял единоличное лидерство в турнирной таблице, пропустив на первое место “Зенит”. Красно-белые в дерби владели заметным территориальным преимуществом, но в регулярное создание опасных моментов это превосходство им преобразовать не удалось. Отчётная игра показала, что с организацией позиционного нападения команда Абаскаля испытывает трудности, и ей удобнее атаковать на свободном пространстве, которое динамовцы красно-белым редко предоставляли. Разумеется, “Спартак” рассчитывал вернуться на победный путь в Воронеже.

Игру против “Факела” можно назвать началом новой главы в истории столичного клуба. Для “Спартака” это был первый матч после окончания эпохи правления Леонида Федуна, продолжавшейся 18 лет. Теперь акционером клуба является “Лукойл”. Накануне "красно-белые" совершили первую сделку без Федуна. Линию атаки столичного клуба пополнил Кейта Бальде. Сенегалец, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт на 3 года. Бальде хорошо знаком поклонникам футбола по выступлениям за “Лацио”, “Монако” и “Интер”. В прошлом сезоне двадцатисемилетний нападающий играл за “Кальяри”. Кроме того, прошлой зимой он в составе сборной Сенегала стал победителем Кубка Африки.

Приход Бальде в “Спартак” увеличивает вероятность скорого ухода Николсона, о котором много говорят в последнее время. Ямаец слабо проводит начало сезона, играет очень вяло, и вчистую проиграл конкуренцию Соболеву за позицию основного нападающего. Складывается ощущение, что Николсон не хочет находиться в “Спартаке”, хотя сам футболист опровергает все слухи о своём возможном уходе. Скоро узнаем, действительно ли Шамар уйдёт из команды до закрытия летнего трансферного окна.

Фрагмент матча globallookpress.com

“Факел”, в свою очередь, по-прежнему не может познать радость победы после возвращения в элитный дивизион. Воронежцы после шести проведённых матчей имели в активе четыре набранных очка и находились на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. В прошлом туре команда Василенко сыграла вничью в Самаре. На пропущенный гол от Глушенкова “огнеопасные” быстро ответили результативным ударом Максимова.

Разумеется, первый приезд “Спартака” в Воронеж с 2001-го года вызвал в городе сумасшедший ажиотаж. Естественно, все билеты на матч были проданы. Правда, “Факел” уже дважды неудачно сработал по части организации столь большого мероприятия. Во-первых, в четверг местным болельщикам из-за технического сбоя в работе касс пришлось несколько часов простоять в очереди на жаре, так как клуб решил распространять оставшиеся билеты офлайн. Во-вторых, “огнеопасные” угодили в небольшой скандал, к разрешению которого пришлось подключать даже руководство лиги. “Спартак” отказался от положенной ему регламентом гостевой квоты, и эти билеты поступили в свободную продажу.

Настрой у ребят с первой минуты был хорошим. Нам просто было сложно против соперника, который оборонялся низко — тяжело создавать опасные моменты Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

Далее воронежский клуб выступил с заявлением, в котором говорилось о запрете входа на трибуны стадиона со средствами поддержки клуба-соперника. Такое заявление принимающей стороны возмутило “Спартак”, который моментально обратился в РПЛ за разъяснениями, и президент лиги Александр Алаев лично заявил о нарушении регламента со стороны воронежского клуба. “Факелу” пришлось поправляться и менять формулировки в уже опубликованном заявлении. Отметим, что хозяева подходили к матчу с одной кадровой потерей в лице травмированного Шепилова. У гостей в лазарете находились Селихов и Мозес.»

Второй тайм и замены сделали свое дело

Обозреватель BobSoccer Александр Владыкин считает, что ход всего матча решился во втором тайме благодаря заменам, которые сделал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Каких-то заметно неожиданных решений накануне матча главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль не принимал. Пожалуй, наибольшим сюрпризом стало отсутствие в составе вратаря Селихова, который стабильно выходил в каждой игре чемпионата нынешнего сезона. А тут, как говорят из-за недомогания, не попал даже в заявку на матч. Так же там не оказалось и защитника Кофрие, которого Гильермо Абаскаль и так-то ставил всего в одной игре. Понятно, что еще не готов играть и новичок красно-белых — сенегалец Кейта Бальде. То есть, состав без особых сюрпризов. Что было вполне объяснимо. Главный тренер "Спартак", на данный момент похоже нашел оптимальный вариант состава, а, что касается, остальных игроков, то они по традиции выходят во второй половине матча на замену.

Приятно отблагодарить Федуна победами «Спартака». Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

Возможно, что Абаскаль и собирался по своей традиции делать изменения в составе уже по ходу второго тайма, однако события на поле вмешались в эти планы тренера решительным образом. И надо сказать, что замены сделали свое дело. Уже с первых минут второго тайма вышел Зиньковский, который добавил действиям спартаковцев остроты и смысла, а Чернов занял место в центре обороны, тогда как Литвинов переместился выше. К сожалению, Зиньковский очень быстро и покинул поле, получив травму. Насколько она серьезна пока непонятно, однако с учетом встречи с "Зенитом" в следующем туре, этот вопрос становится очень острым. Все-таки игра Зиньковского смотрелась свежо и интересно.

А необходимость что-то действительно поменять во втором тайме у спартаковцев назрела серьезная. Дело даже было не в том, что "Спартак" ушел на перерыв, проигрывая в счете "Факелу" — 0:1. Главное заключалось в действиях команды, которая вроде бы имела преимущество на поле, только вот никакой фантазии, напора, остроты при этом не создавала. "Факел" не стал ставить "автобус", не бросался всеми силами на оборону своих ворот, а очень дисциплинированно и грамотно перекрывал возможные зоны развития атак гостей. Да, "Спартак" мог повести в счете уже с первых минут, когда Мартинс дважды оказывался в опасной близости от ворот, однако на удивление он толком не мог обработать мяч для удара.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

По большому счету наибольшую активность проявлял, пожалуй, Промес. Но и его действиям не хватало эффективности. Соболев в принципе играл без остроты, потерявшись на поле, но наиболее слабо выглядели Игнатов и Умяров. Их, напомню, Абаскаль и сменил в перерыве матча. К слову, с ошибками сыграла и оборона спартаковцев при забитом мяче в ворота Максименко. Какая-то суета, неразбериха и стали виной того, что "Факел" открыл счет. Сначала мяч попал в перекладину, а потом, когда забивал Дашаев, за спиной Джикия был только игрок хозяев поля и никого из спартаковцев.

"Спартак" во втором тайме перестроил игру, забил аж четыре мяча и победил. "Факел" почувствовал изменения в действиях спартаковцев, когда хозяевам стало труднее уходить с мячом вперед, сложнее обороняться, поскольку гости нередко стали чаще бить по воротам. И это было правильным решением, потому что в штрафной площади воронежцев временами становилось очень многолюдно. Первый гол "Спартака" начался с неожиданного решения Зиньковского, который резко сместился и сильно ударил по воротам. Мяч попал в защитника, отскочил к Зобнину и Роман просто вколотил мяч в ворота. При втором мяче опять передачу выполнял Зиньковский, рикошет, удар Денисова и 2:1. Ну, а своего рода "вишенкой на торте" стали действия Промеса в концовке матча. Сначала мы увидели его сольный проход, точный удар и гол, а немного спустя отличный пас вдоль ворот, когда на мяч набежал Рыбус — 4:1! "Спартак" уезжает из Воронежа с победой».

Зиньковского хватило на 20 минут

Артем Зибрак, представляющей «Советский Спорт», оценил игру Зиньковского, которая продлилась сосем не долго.

Антон Зиньковский globallookpress.com

«Понимаю, что слишком много отсылок к матчу с "Динамо", но нельзя не отметить, что в перерыве Абаскаль на происходящее отреагировал так же, как и неделю назад — вместо Умярова вышел Никита Чернов, занявший позицию в обороне, а в центр выдвинулся Руслан Литвинов (только тогда это произошло на 78-й минуте). Ну, а Михаила Игнатова заменил Антон Зиньковский. Воспитанник "Спартака" здорово начал сезон, но, кажется, пора ему уже уступить место в основе экс-самарцу.

Очень раз за команду. Я доволен, что вырвали победу! Вперед, „Спартак“ Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун

На сей раз изменения сработали уже через 11 минут — сначала выстрел Зиньковского пришелся в защитника, но мяч отскочил к Зобнину, и тот мастерски закрутил мяч в дальний угол. Интересно, что голевая атака произошла в тот момент, когда хозяева большими силами пошли в прессинг, но Мартинс и Квинси Промес серией стеночек вдвоем протащили мяч справа, после чего перевели его в центр. А затем Зиньковский нашел на линии штрафной Даниила Денисова, и тот, на замахе убрав защитника, пушкой воткнул мяч в угол — 1:2. Жаль, к 67-й минуте Антон сломался и вынужден был уступить место Мацею Рыбусу».

Какие изменения в составе «Спартака» ждут нас в будущем

Журналист «СЭ» Максима Алланазаров предположил кого именно из футболистов «Спартака» мы увидим в стартовых составах предстоящих матчей.

«Очередной неуверенный матч провел Наиль Умяров и совсем провалил матч Михаил Игнатов. Оба полузащитника были заменены в перерыве, и игра команды изменилась. Антон Зиньковский добавил резкости в атаке, а перешедший на позицию опорника Руслан Литвинов надежности в обороне. Абаскаль быстро определил слабые места своей команды и благодаря грамотным решениям смог переломить игру.

Фрагмент матча globallookpress.com

С учетом покупки Кейта Бальде, думаю, Игнатова в ближайших играх в основном составе мы не увидим. То же самое касается и Умярова. Полагаю, в дальнейшем тренер будет использовать вариант с Литвиновым в роли опорника. Немного напрягает ситуация с Шамаром Николсоном, который плотно сел на лавку. Даже несмотря на не самую яркую игру Александра Соболева, он не выходит на поле. Видимо, все идет к тому, что ямаец все же уедет.

Подписание Бальде исходит из того, что надо заменить травмированного Виктора Мозеса, оно позволит комплектовать состав исходя из схемы 4–3–3. Он универсальный игрок, может играть на разных позициях. Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

Каждый новый матч добавляет уверенности в тренерских скиллах Абаскаля. И в данный момент уже не кажется, что это тренер-ноунейм, который сбежит из "Спартака" при первых же трудностях».