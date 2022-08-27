Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков

В группе Лиги чемпионов выступит донецкий «Шахтёр». В основной сетке Лиги Европы примут участие вице-чемпион Украины — киевское «Динамо», чемпион Молдавии — «Шериф» и чемпион Азербайджана — «Карабах». В Лигу конференций отправились «Пюник», РФШ, «Жальгирис» и «Днепр-1».

«Шахтёр»

Чемпион Украины — единственный участник групповой стадии Лиги чемпионов. Остальные клубы из СНГ не смогли пройти отбор или оказались в Лиге Европы и Лиге конференций.

Донецкий «Шахтёр» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов. Без отбора. В квартете F «горняки» встретятся с испанским «Реалом», немецким «Лейпцигом» и шотландским «Селтиком».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прошлый сезон Лиги чемпионов «Шахтёр» провалил. В квартете украинская команда играла с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и тираспольским «Шерифом».

В одной группе с грандами европейского футбола и открытием Лиги чемпионов (прим. с «Шерифом») донецкий клуб набрал всего 2 очка и занял последнее место в квартете.

Шанс реабилитироваться у команды есть. Вместо «Шерифа» и «Интера» — в соперниках теперь «Селтик» и «Лейпциг».

«Динамо» Киев

Вице-чемпион Украины начнёт европейскую осень в Лиге Европы. В одной группе в киевским «Динамо» сыграют турецкий «Фенербахче», французский «Ренн» и кипрский АЕК Ларнака.

Все прогнозы на Лигу Европы

Путь в групповой этап еврокубка для «Динамо» начался ещё в квалификации Лиги чемпионов. Во 2-м отборочном киевляне сражались с «Фенербахче». Украинский коллектив эту дуэль выиграл с общим счётом 2:1. Самое интересное, что победу команда из Киева вырвала в дополнительное время.

Пути «Динамо» и «Фенербахче» за один евросезон снова сошлись. На этот раз украинская и турецкая команды встретятся между собой в групповой стадии Лиги Европы. У стамбульского клуба появилась реальная возможность взять реванш за вылет из Лиги чемпионов.

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо» Киев globallookpress.com

В 3-м раунде Лиги чемпионов «Динамо» одолело австрийский «Штурм» (3:1 — победа украинской команды в овертайме).

Осталось сделать решающий шаг. Однако на пути в групповой этап Лиги чемпионов встала «Бенфика». Португальцы обыграли киевлян с общим результатом 5:0.

«Шериф»

Чемпион Молдавии — открытие прошлогоднего евросезона. Теперь команда сыграет в групповой стадии Лиги Европы. Это место «Шериф» вырвал у армянского чемпиона — «Пюника».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Двухматчевая дуэль для банды Степана Томаса завершилась вничью (0:0). Победителя противостояния пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

В лотерее удача улыбнулась тираспольскому клубу. «Шериф» обыграл «Пюник» со счётом 3:2. Герой поединка кипер «жёлто-чёрных» Дмитрий Челядник. Вратарь «Шерифа» парировал 4 пенальти и помог своей команде квалифицироваться в основную сетку Лиги Европы.

Квартет Е можно назвать группой смертью. «Шерифу» будет противостоять именитый «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду, команда топ-уровня «Реал Сосьедад» и киприоты из «Омонии». К слову, в составе кипрского коллектива играет экс-футболист «Шерифа» — Бруно.

«Карабах»

Ещё один участник Лиги Европы — «Карабах». Чемпион Азербайджана сыграет в группе G с греческим «Олимпиакосом», французским «Нантом» и немецким «Фрайбургом».

Отборочный путь «скакунов» был долгим. «Карабах» начал с 1-й стадии отбора. Была Лига чемпионов и победы в стартовых 3-х раундах.

Гурбан Гурбанов (слева на фото), менеджер «Карабаха» globallookpress.com

«Карабах» смёл на своём пути чемпиона Польши — «Лех» (5:2), чемпиона Швейцарии — «Цюрих» (5:4) и чемпиона Венгрии — «Ференцварош» (4:2).

Чемпион Азербайджана был в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Однако пришлось уступить это место чемпиону Чехии — «Виктории». «Карабах» проиграл эту дуэль со счётом 1:2.

«Днепр-1»

Ещё 4 не чужих нам клуба выступят в групповой стадии Лиги конференций. Бронзовый призёр украинской Премьер-лиги Днепр-1 попал в основную сетку еврокубка через Лигу Европы.

В 4-м отборочном раунде «Днепр-1» уступил команде АЕК Ларнака. Украинский коллектив проиграл киприотам со счётом 1:5.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе Е «Днепр-1» сразится с голландским АЗ, кипрским «Аполлоном» и клубом «Вадуц» из Лихтенштейна. Довольно ровная группа. Украинскому коллективу по силам занять место в двойке, чтобы продолжить борьбу за трофей турнира.

РФШ

РФШ сыграет в квартете А Лиги конференций. В группе латвийской команде будет противостоять турецкий «Истанбул Башакшехир», итальянская «Фиорентина» и шотландский «Хартс».

Рижская футбольная школа — чемпион Латвии. Свой путь команда как и все чемпионы своих стран начала в главном турнире УЕФА.

Путь клуба в Лиге чемпионов оказался недолгим. РФШ вылетел из турнира еще в 1-м раунде. Поражение от финского чемпиона ХИКа. Основное время поединка завершилось вничью 2:2. В серии пенальти футболисты РФШ проиграли со счётом 4:5.

Дальше выступление клуба продолжилось в квалифицкации Лиги конференций. РФШ обыграл мальтийский «Хибернианс» (4:2) и «Линфилд» из Северной Ирландии (3:3, 4:2 — победа в серии пенальти).

«Жальгирис»

«Жальгирис» выступит в группе H Лиги конференций. Чемпион Литвы в основной сетке сыграет со «Слованом» из Словакии, швейцарским «Базелем» и армянским «Пюником».

В ЛК команда пробилась через квалификацию Лиги чемпионов. В главном клубном турнире УЕФА «Жальгирис» начал играть с 1-го отборочного раунда.

«Жальгирис» globallookpress.com

На этом этапе литовский клуб обыграл «Балкани» из Косово (2:1 — в дополнительное время), «Мальмё» из Швеции (3:0), но проиграл чемпиону Норвегии «Будё-Глимт» (1:6).

Таким образом «Жальгирис» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы. В заключительном отборочном раунде литовский чемпион умудрился проиграть лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (3:4 — поражение в овертайме).

«Пюник»

И последний не чужой нам клуб — «Пюник». Команда из Еревана продолжит борьбу в Лиге конференций. В группе в соперниках «Жальгирис», «Базель» и «Слован».

Команда из Еревана была в шаге от выхода в Лигу Европы. Однако в решающий момент во второй по значимости турнир УЕФА не пропустил тираспольский «Шериф».

Ранее «Пюник» не смог пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде ереванская команда проиграла «Црвене Звезде» (0:7).

«Пюник» в групповом этапе Лиги конференций оказался благодаря победам над румынским «Клужом» (2:2, 4:3 — победа в серии пенальти) и «Дюделанжем» (4:2) в стартовых раундах Лиги чемпионов.

Календарь группового этапа

Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2022-го.

Игры 1-го тура в Лиге чемпионов запланированы на 6/7 сентября. А поединки в Лиге Европы и Лиге конференций состоятся 8 сентября.

Все прогнозы на Лигу конференций

8 не чужих нам команд вступают в борьбу за евровесну, за плей-офф еврокубков, за финальную часть евротурнирнов УЕФА.