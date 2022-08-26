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    Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023

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    Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

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    Лига Европы

    Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

    Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».

    Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

    Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.

    Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».

    Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».

    Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Митьюллан», «Штурм».

    Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

    Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

    Стоит отметить, что в группе Н между собой встретятся сразу три команды, в которых есть представители России — «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.

    Первый тур Лиги Европы пройдет 8 сентября, закончится групповой этап 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

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