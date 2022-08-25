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    Жеребьёвка Лиги чемпионов 2022/2023

    Онлайн жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов 2022/2023: когда матчи, кто с кем играет. Старт — 20:00 по Москве

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    Жеребьевка Лиги чемпионов
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    Жеребьевка Лиги чемпионов
    25 августа состоится жеребьевка Лиги чемпионов. Турнир впервые за долгое время пройдет без российских клубов, пусть и не по спортивным причинам. ЛЧ будет как никогда стремительной — спасибо зимнему ЧМ-2022.
  • Жеребьевка онлайн (20:00 мск.)
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    • Кто играет

    В групповом этапе Лиги чемпионов — 32 команды. 26 из них оказались в турнире по итогам национальных чемпионатов, еще шесть пробились через квалификацию.

    Российских клубов нет, из стран бывшего СССР — только донецкий «Шахтер».

    Турнир

    Лига чемпионов все еще разбита на 8 групп по 4 команды в каждой — реформирование турнира впереди.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Перед жеребьёвкой, как это и заведено у УЕФА, клубы разбиты на четыре корзины согласно клубному рейтингу. «Зенит» оказался в третьей корзине.

    Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

    Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».

    Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

    Четвёртая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» Хайфа.

    Даты матчей

    Из-за чемпионата мира, который стартует уже 20 ноября, групповой турнир Лиги чемпионов закончится уже 2 декабря — на месяц раньше обычного.

    • Тур 1: 6/7 сентября
    • Тур 2: 13/14 сентября
    • Тур 3: 4/5 октября
    • Тур 4: 11/12 октября
    • Тур 5: 25/26 октября
    • Тур 6: 1/2 ноября

    Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года. Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

    Что еще

    По ходу жеребьевки будут вручены награды лучшему футболисту и футболистке сезона, и индивидуальные награды по каждому из игровых амплуа.

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