25 августа состоится жеребьевка Лиги чемпионов. Турнир впервые за долгое время пройдет без российских клубов, пусть и не по спортивным причинам. ЛЧ будет как никогда стремительной — спасибо зимнему ЧМ-2022.

Жеребьевка онлайн (20:00 мск.) Страница обновляется автоматически

Кто играет

В групповом этапе Лиги чемпионов — 32 команды. 26 из них оказались в турнире по итогам национальных чемпионатов, еще шесть пробились через квалификацию.

Российских клубов нет, из стран бывшего СССР — только донецкий «Шахтер».

Турнир

Лига чемпионов все еще разбита на 8 групп по 4 команды в каждой — реформирование турнира впереди.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед жеребьёвкой, как это и заведено у УЕФА, клубы разбиты на четыре корзины согласно клубному рейтингу. «Зенит» оказался в третьей корзине.

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвёртая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» Хайфа.

Даты матчей

Из-за чемпионата мира, который стартует уже 20 ноября, групповой турнир Лиги чемпионов закончится уже 2 декабря — на месяц раньше обычного.

Тур 1: 6/7 сентября



6/7 сентября Тур 2: 13/14 сентября



13/14 сентября Тур 3: 4/5 октября



4/5 октября Тур 4: 11/12 октября



11/12 октября Тур 5: 25/26 октября



25/26 октября Тур 6: 1/2 ноября

Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года. Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Что еще

По ходу жеребьевки будут вручены награды лучшему футболисту и футболистке сезона, и индивидуальные награды по каждому из игровых амплуа.