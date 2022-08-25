Кто играет
В групповом этапе Лиги чемпионов — 32 команды. 26 из них оказались в турнире по итогам национальных чемпионатов, еще шесть пробились через квалификацию.
Российских клубов нет, из стран бывшего СССР — только донецкий «Шахтер».
Турнир
Лига чемпионов все еще разбита на 8 групп по 4 команды в каждой — реформирование турнира впереди.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Перед жеребьёвкой, как это и заведено у УЕФА, клубы разбиты на четыре корзины согласно клубному рейтингу. «Зенит» оказался в третьей корзине.
Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».
Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».
Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».
Четвёртая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» Хайфа.
Даты матчей
Из-за чемпионата мира, который стартует уже 20 ноября, групповой турнир Лиги чемпионов закончится уже 2 декабря — на месяц раньше обычного.
- Тур 1: 6/7 сентября
- Тур 2: 13/14 сентября
- Тур 3: 4/5 октября
- Тур 4: 11/12 октября
- Тур 5: 25/26 октября
- Тур 6: 1/2 ноября
Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года. Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.
Что еще
По ходу жеребьевки будут вручены награды лучшему футболисту и футболистке сезона, и индивидуальные награды по каждому из игровых амплуа.