Встал не с той ноги. Игнатьев сотворил внезапное чудо в матче с «Оренбургом»

Московский «Локомотив» одолел «Оренбург» (5:1) во встрече седьмого тура РПЛ. В составе «Локомотива» хет‑трик оформил Иван Игнатьев, по голу записали себе в актив Гирано Керк и Антон Миранчук. Мяч гостей на счету Владимира Сычевого. «Локомотив» с девятью очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы, «Оренбург» имеет шесть очков и находится на 12‑м месте.

Фокус с шляпой

Автор «Чемпионата» Павел Прохоров не стал даже дожидаться конца матча, отдав звание лучшего игрока скорострельному нападающему «Локомотива».

«В Москве "Локомотив" принимал "Оренбург". И претендент на лучшего игрока встречи стал известен уже на 12-й минуте. Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев, похоже, готов реанимировать свою карьеру: в шестом матче за железнодорожников нападающий забил три гола за 11 минут. 23-летний страйкер открыл счёт в игре с "Оренбургом" на восьмой минуте. Игнатьев подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол — 1:0.

Прошло четыре минуты — и есть первый дубль за "Локомотив"! Антон Миранчук сделал пас вразрез, Наир Тикнизян забежал по флангу и прострелил во вратарскую, а Иван Игнатьев переправил мяч в сетку — 2:0. Через минуту после второго гола Ивана Игнатьева у "Оренбурга" отличился Владимир Сычевой (автор хет-трика встречи с "Уралом"), а чуть позже форвард "Локомотива" воспользовался длинной изящной передачей Даниила Худякова и оформил хет-трик.

Игнатьев оформил первый хет-трик в Российской Премьер-Лиге. Столько же голов он забил в предыдущих 36 матчах чемпионата России. Форвард не только стал вторым футболистом этого сезона, сделавшим хет-трик, но и вошёл в историю "Локомотива" — стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, оформившим хет-трик в матче РПЛ, когда Дмитрий Лоськов забил "Рубину" четыре гола».

Йозеф Циннбауэр Главный тренер «Локомотива» Только комплименты команде, это коллективная заслуга. Иван Игнатьев — игрок с огромным потенциалом, сегодня он показал, на что способен. Приятно одержать победу и набрать три очка.

Личка ошибся с планом игры против «Локомотива»

Автор блога «Блюз» Илья Васильев разобрал хет-трик Игнатьева, выяснив, что Иван наказал «Оренбург» за провальный прессинг-план.

«Результативность Игнатьева обусловлена открытым и ошибочным по структуре прессинг-планом "Оренбурга". Провал Марцела Лички обеспечил комфортные условия для Игнатьева — Иван убегал за спину и несколько раз успешно подыгрывал в глубине.

В некоторых играх Личка переходил на персональный прессинг: например, во втором тайме против 4-3-3 "Ростова" вышел в 3-5-2 (1:2, после давления заработали пенальти), аналогично было и с "Краснодаром" (0:2, до гола Ионова смотрелись гораздо лучше). Личка выставил на "Локомотив" 3-4-3, которые структурно не подошли для высокого прессинга против тройки полузащитников и подвижной роли вингеров "Локо".

Во-первых, высокое давление заставляло Аюпова и Веру разрываться между полузащитниками "Локо". Во-вторых, на численное преимущество в середине влиял Керк — он напрягал центральных защитников при выносе или прибегал туда по ходу момента. Как итог — численное превосходство и проблемы в защите (»Оренбург« — одна из худших команд чемпионата по остроте моментов у своих ворот) обеспечивали постоянные провалы, позволяющие Игнатьеву возможности для рывков».

Марцел Личка Главный тренер «Оренбурга» Все голы — это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый. Мыслей менять вратаря не было. Когда счет 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идет потеря мяча. Надо научиться это делать.

Без Миранчука не было бы хет-трика

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что крупная победа над «Оренбургом» была добыта всей командой, а не только нападающим, забившим три мяча из пяти.

«В прошлом туре "Локомотив" подал признаки жизни. Правда, с некоторыми оговорками, потому что нынешние "Химки" обыгрывают все. Однако победная психология — великая вещь. При этом весьма хрупкая, и после травмы Изидора едва сформировавшаяся структура игры оказалась под ударом. Но Йозеф Циннбауэр показал, что не является догматиком, а возвращение в состав Миранчука оказалось ключевым фактором, который обеспечил мощное начало игры с "Оренбургом".

Да, именно так, хотя первая звезда, бесспорно, Игнатьев. Хет-трик к 19-й минуте — это в принципе очень круто. Но, конечно, никакого хет-трика не случилось бы, не будь в составе Миранчука. На его счету как проникающая передача на первый гол, так и классный пас под забегание Тикнизяну, который вырезал мяч на сыгравшего на опережение Игнатьева. И такой мощный дебют в какой-то степени маскировал хронические проблемы железнодорожников в обороне.

Худяков, которого Сычевой все-таки пробил со второй попытки, в какой-то момент, видимо, махнул рукой на своих защитников и помог команде вернуть комфортный перевес в два мяча. Интересно, кстати: голевой пас голкипера — это частный случай или системный момент, как в ЦСКА у Игоря Акинфеева? Ответ получим на дистанции и в играх с более серьезными соперниками, потому что "Оренбург" при всем старании и количестве интересных атак совсем не лакмусовая бумажка».

Иван Игнатьев нападающий «Локомотива» Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось победить крупно. До этого было много неважных матчей. Теперь команда будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед. Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение. Третий гол? Защитники сыграли неуверенно, и я просто побежал в зону.

«Локомотив» выбирается в середину таблицы

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой фиксирует начало возрождения «Локомотива» после неудачного начала сезона.

«Идеальный день "Локомотива" довершили Джирано Керк и Антон Миранчук, которые довели счёт до разгромного. "Локо" после провального старта выбрался в середину турнирной таблицы. Конечно, пока говорить о борьбе с "Зенитом" за чемпионство не приходится (да, в "Локомотиве" были и те, кто в это верил), но, по крайней мере, теперь у москвичей есть хороший плацдарм.

Вторая крупная победа подряд позволила "железнодорожникам" подняться на 8-е место. С точки зрения статистики всё здорово, 3:0 с "Химками" и 5:1 с "Оренбургом". Но, конечно, теперь очень хочется посмотреть на игру "Локомотива" в матче с более серьёзным соперником. Всё-таки, "Химки" сейчас совсем разобраны, а "Оренбург" совсем не впечатляет игрой в обороне. В следующем туре "Локо" сыграет с "Ахматом". Это уже куда более интересный тест.

Что касается "Оренбурга", то стремление Марцела Лички играть смело, конечно, радует. Но, похоже, у новичка ФНЛ просто нет для этого ресурса. Оренбуржцы раскрылись в матче с "Локомотивом" и получил пять пробоин. Возможно, пора менять стратегию, она не работает, что подтверждают 17 пропущенных мячей, худший результат среди всех команд РПЛ».

Томас Цорн спортивный директор «Локо» Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся. Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет.

Игнатьев восстал из пепла

Автор Sport24 Богдан Горбунов объясняет, почему всех так удивляет, что воспитанник «Краснодара», давно списанный всеми со счетов, сумел блеснуть в матче с «Оренбургом».

«Ниже несколько крутых фактов, чтобы стало понятнее, насколько хет-трик Игнатьева — уникальная штука:

— За 20 минут Игнатьев забил столько же, сколько за последние два года.

— Это первый хет-трик Ивана во взрослом футболе. Ранее он лишь однажды оформлял дубль — за "Краснодар" в матче с "Сочи" (3:0).

— Три мяча за 20 минут — второй самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов России. Быстрее от начала встречи три мяча забивал только Антон Хазов в матче "Динамо" — "Факел" в 2001-м году. Хазову на три гола тогда потребовалось всего 12 минут со стартового свистка.

Особенно хет-трик Игнатьева удивляет в контексте его футбольного пути. После выдающегося дебютного сезона в "Краснодаре" (7+4) его карьера неожиданно покатилась по наклонной, а Иван превратился из вундеркинда в скандалиста. Громкий уход из "Краснодара", авария в Казани, провал в "Рубине" и "Крыльях", пьяный дебош в клубе и скандальное видео с пивом на пляже, казалось, похоронили Ивана, как футболиста».

Может быть еще не все потеряно?

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский надеется, что выступление в матче с оренбуржцами может стать началом возрождения молодого форварда.

«Тотальное изумление футбольных людей легко объяснимо. Во-первых, хет-трик — это всегда событие. Во-вторых, Игнатьев уже давно казался всем нам отработанным материалом, "золотым" мальчиком, который любит чиллить и не любит тренироваться. Иван был скорее мемом, чем футболистом, и многие махали в его сторону рукой, приговаривая: "Этот выбрал деньги".

В прошлом сезоне, выступая за "Рубин" и "Крылья Советов", Игнатьев отличился лишь однажды. Его последний дубль был ещё в 2019 году — тогда благодаря голам Ивана "Краснодар" победил "Сочи" со счётом 3:0. А вот хет-триков во взрослой карьере нападающего вообще никогда не случалось! Зато на юношеском уровне бывали и покеры, и пента-трики. Впрочем, какой форвард не может этим похвастаться?

Возможно, теперь Игнатьев наконец-то обретёт себя и сумеет реализовать свой огромный потенциал. В конце концов, в своё время он считался чуть ли не самым талантливым форвардом России — и неспроста. А ведь сейчас Ивану всего 23! Так что ничего ещё не потеряно».