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    Встал не с той ноги. Игнатьев сотворил внезапное чудо в матче с «Оренбургом»

    Крупная победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы

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    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев
    Московский «Локомотив» одолел «Оренбург» (5:1) во встрече седьмого тура РПЛ. В составе «Локомотива» хет‑трик оформил Иван Игнатьев, по голу записали себе в актив Гирано Керк и Антон Миранчук. Мяч гостей на счету Владимира Сычевого. «Локомотив» с девятью очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы, «Оренбург» имеет шесть очков и находится на 12‑м месте.

    Фокус с шляпой

    Автор «Чемпионата» Павел Прохоров не стал даже дожидаться конца матча, отдав звание лучшего игрока скорострельному нападающему «Локомотива».

    «В Москве "Локомотив" принимал "Оренбург". И претендент на лучшего игрока встречи стал известен уже на 12-й минуте. Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев, похоже, готов реанимировать свою карьеру: в шестом матче за железнодорожников нападающий забил три гола за 11 минут. 23-летний страйкер открыл счёт в игре с "Оренбургом" на восьмой минуте. Игнатьев подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол — 1:0.

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    • Прошло четыре минуты — и есть первый дубль за "Локомотив"! Антон Миранчук сделал пас вразрез, Наир Тикнизян забежал по флангу и прострелил во вратарскую, а Иван Игнатьев переправил мяч в сетку — 2:0. Через минуту после второго гола Ивана Игнатьева у "Оренбурга" отличился Владимир Сычевой (автор хет-трика встречи с "Уралом"), а чуть позже форвард "Локомотива" воспользовался длинной изящной передачей Даниила Худякова и оформил хет-трик.

    «Локомотив» — «Оренбург»

    Игнатьев оформил первый хет-трик в Российской Премьер-Лиге. Столько же голов он забил в предыдущих 36 матчах чемпионата России. Форвард не только стал вторым футболистом этого сезона, сделавшим хет-трик, но и вошёл в историю "Локомотива" — стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, оформившим хет-трик в матче РПЛ, когда Дмитрий Лоськов забил "Рубину" четыре гола».

  • Йозеф Циннбауэр
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Только комплименты команде, это коллективная заслуга. Иван Игнатьев — игрок с огромным потенциалом, сегодня он показал, на что способен. Приятно одержать победу и набрать три очка.

    • Личка ошибся с планом игры против «Локомотива»

    Автор блога «Блюз» Илья Васильев разобрал хет-трик Игнатьева, выяснив, что Иван наказал «Оренбург» за провальный прессинг-план.

    «Результативность Игнатьева обусловлена открытым и ошибочным по структуре прессинг-планом "Оренбурга". Провал Марцела Лички обеспечил комфортные условия для Игнатьева — Иван убегал за спину и несколько раз успешно подыгрывал в глубине.

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    • В некоторых играх Личка переходил на персональный прессинг: например, во втором тайме против 4-3-3 "Ростова" вышел в 3-5-2 (1:2, после давления заработали пенальти), аналогично было и с "Краснодаром" (0:2, до гола Ионова смотрелись гораздо лучше). Личка выставил на "Локомотив" 3-4-3, которые структурно не подошли для высокого прессинга против тройки полузащитников и подвижной роли вингеров "Локо".

    «Локомотив» — «Оренбург»

    Во-первых, высокое давление заставляло Аюпова и Веру разрываться между полузащитниками "Локо". Во-вторых, на численное преимущество в середине влиял Керк — он напрягал центральных защитников при выносе или прибегал туда по ходу момента. Как итог — численное превосходство и проблемы в защите (»Оренбург« — одна из худших команд чемпионата по остроте моментов у своих ворот) обеспечивали постоянные провалы, позволяющие Игнатьеву возможности для рывков».

  • Марцел Личка
  • Главный тренер «Оренбурга»
  • Все голы — это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый. Мыслей менять вратаря не было. Когда счет 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идет потеря мяча. Надо научиться это делать.

    • Без Миранчука не было бы хет-трика

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что крупная победа над «Оренбургом» была добыта всей командой, а не только нападающим, забившим три мяча из пяти.

    «В прошлом туре "Локомотив" подал признаки жизни. Правда, с некоторыми оговорками, потому что нынешние "Химки" обыгрывают все. Однако победная психология — великая вещь. При этом весьма хрупкая, и после травмы Изидора едва сформировавшаяся структура игры оказалась под ударом. Но Йозеф Циннбауэр показал, что не является догматиком, а возвращение в состав Миранчука оказалось ключевым фактором, который обеспечил мощное начало игры с "Оренбургом".

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    • Да, именно так, хотя первая звезда, бесспорно, Игнатьев. Хет-трик к 19-й минуте — это в принципе очень круто. Но, конечно, никакого хет-трика не случилось бы, не будь в составе Миранчука. На его счету как проникающая передача на первый гол, так и классный пас под забегание Тикнизяну, который вырезал мяч на сыгравшего на опережение Игнатьева. И такой мощный дебют в какой-то степени маскировал хронические проблемы железнодорожников в обороне.

    «Локомотив» — «Оренбург»

    Худяков, которого Сычевой все-таки пробил со второй попытки, в какой-то момент, видимо, махнул рукой на своих защитников и помог команде вернуть комфортный перевес в два мяча. Интересно, кстати: голевой пас голкипера — это частный случай или системный момент, как в ЦСКА у Игоря Акинфеева? Ответ получим на дистанции и в играх с более серьезными соперниками, потому что "Оренбург" при всем старании и количестве интересных атак совсем не лакмусовая бумажка».

  • Иван Игнатьев
  • нападающий «Локомотива»
  • Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось победить крупно. До этого было много неважных матчей. Теперь команда будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед. Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение. Третий гол? Защитники сыграли неуверенно, и я просто побежал в зону.

    • «Локомотив» выбирается в середину таблицы

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой фиксирует начало возрождения «Локомотива» после неудачного начала сезона.

    «Идеальный день "Локомотива" довершили Джирано Керк и Антон Миранчук, которые довели счёт до разгромного. "Локо" после провального старта выбрался в середину турнирной таблицы. Конечно, пока говорить о борьбе с "Зенитом" за чемпионство не приходится (да, в "Локомотиве" были и те, кто в это верил), но, по крайней мере, теперь у москвичей есть хороший плацдарм.

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    • Вторая крупная победа подряд позволила "железнодорожникам" подняться на 8-е место. С точки зрения статистики всё здорово, 3:0 с "Химками" и 5:1 с "Оренбургом". Но, конечно, теперь очень хочется посмотреть на игру "Локомотива" в матче с более серьёзным соперником. Всё-таки, "Химки" сейчас совсем разобраны, а "Оренбург" совсем не впечатляет игрой в обороне. В следующем туре "Локо" сыграет с "Ахматом". Это уже куда более интересный тест.

    «Локомотив» — «Оренбург»

    Что касается "Оренбурга", то стремление Марцела Лички играть смело, конечно, радует. Но, похоже, у новичка ФНЛ просто нет для этого ресурса. Оренбуржцы раскрылись в матче с "Локомотивом" и получил пять пробоин. Возможно, пора менять стратегию, она не работает, что подтверждают 17 пропущенных мячей, худший результат среди всех команд РПЛ».

  • Томас Цорн
  • спортивный директор «Локо»
  • Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся. Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет.

    • Игнатьев восстал из пепла

    Автор Sport24 Богдан Горбунов объясняет, почему всех так удивляет, что воспитанник «Краснодара», давно списанный всеми со счетов, сумел блеснуть в матче с «Оренбургом».

    «Ниже несколько крутых фактов, чтобы стало понятнее, насколько хет-трик Игнатьева — уникальная штука:

    — За 20 минут Игнатьев забил столько же, сколько за последние два года.

    — Это первый хет-трик Ивана во взрослом футболе. Ранее он лишь однажды оформлял дубль — за "Краснодар" в матче с "Сочи" (3:0).

    «Локомотив» — «Оренбург»

    — Три мяча за 20 минут — второй самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов России. Быстрее от начала встречи три мяча забивал только Антон Хазов в матче "Динамо" — "Факел" в 2001-м году. Хазову на три гола тогда потребовалось всего 12 минут со стартового свистка.

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  • Вчера

    • Особенно хет-трик Игнатьева удивляет в контексте его футбольного пути. После выдающегося дебютного сезона в "Краснодаре" (7+4) его карьера неожиданно покатилась по наклонной, а Иван превратился из вундеркинда в скандалиста. Громкий уход из "Краснодара", авария в Казани, провал в "Рубине" и "Крыльях", пьяный дебош в клубе и скандальное видео с пивом на пляже, казалось, похоронили Ивана, как футболиста».

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    Может быть еще не все потеряно?

    Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский надеется, что выступление в матче с оренбуржцами может стать началом возрождения молодого форварда.

    «Тотальное изумление футбольных людей легко объяснимо. Во-первых, хет-трик — это всегда событие. Во-вторых, Игнатьев уже давно казался всем нам отработанным материалом, "золотым" мальчиком, который любит чиллить и не любит тренироваться. Иван был скорее мемом, чем футболистом, и многие махали в его сторону рукой, приговаривая: "Этот выбрал деньги".

    «Локомотив» — «Оренбург»

    В прошлом сезоне, выступая за "Рубин" и "Крылья Советов", Игнатьев отличился лишь однажды. Его последний дубль был ещё в 2019 году — тогда благодаря голам Ивана "Краснодар" победил "Сочи" со счётом 3:0. А вот хет-триков во взрослой карьере нападающего вообще никогда не случалось! Зато на юношеском уровне бывали и покеры, и пента-трики. Впрочем, какой форвард не может этим похвастаться?

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    • Возможно, теперь Игнатьев наконец-то обретёт себя и сумеет реализовать свой огромный потенциал. В конце концов, в своё время он считался чуть ли не самым талантливым форвардом России — и неспроста. А ведь сейчас Ивану всего 23! Так что ничего ещё не потеряно».

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