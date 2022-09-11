«Ростов» использовал моменты, «Спартак» забыл про оборону. Карпин снова огорчил «красно-белых»

В матче 9 тура чемпионата России «Ростов» на своем поле победил «Спартак» со счетом 4:2. О реакции экспертов на этот матч в нашем обзоре.

Привозы Рыбуса

Михаил Рождественский с «Чемпионата» отметил неудачную игру Мацея Рыбуса, который оказался виновником в двух эпизодах, когда гости пропустили.

«9-й тур РПЛ закрылся как надо! "Ростов" и "Спартак" стабильно выдают шоу, и в этот раз исключения не случилось. Шесть голов на двоих — не "Зенит" с "Оренбургом", зато борьба.

"Спартак" больше владел мячом и пытался конструировать атаки из глубины, зачастую от самых ворот. Этот подход в итоге и подвёл. Ещё одна проблема "Спартака" — игру было элементарно некем усиливать. На скамейке не было ни Шамара Николсона, ни даже Кейта Бальде, который не попал в заявку из-за недомогания. Хотя в матче с "Ростовом", у которого не самая мощная обойма в РПЛ, это слабое оправдание.

В начале второго тайма Рыбус подсунул мяч Наилю Умярову, тот не сориентировался, и Николай Комличенко вывалился один на один. На 70-й минуте Рыбус переплюнул предыдущие "достижения" и "привёз" глупейший пенальти. Просто невозможно объяснить, зачем он во время подачи схватил Хорена Байрамяна.

До последних минут "Спартак" лез вперёд, несмотря на отставание в два мяча. И моменты для голов были: уж Павел Мелёшин точно должен был забивать, когда бил головой без сопротивления. Но молодой нападающий не попал в створ.

Календарь и таблица РПЛ

"Спартак" по итогу превзошёл "Ростов" по статистике практически во всём. По ударам — 18:10 в пользу красно-белых, в створ — 7:5, владение — 60 процентов против 40. Но есть разница: команда Валерия Карпина идеально наказала соперника и воспользовалась практически всеми ошибками "Спартака". Уж Рыбус этот матч точно запомнит надолго».

Абаскаль забыл за оборону

Представитель СЭ Константин Алексеев отметил ужасную игру в обороне в исполнении «Спартака».

«Диспозиция предполагала равную игру, а стили Карпина и Гильермо Абаскаля обещали еще и зрелищный матч на встречных курсах — к любителям закрытого футбола обоих тренеров не отнесешь.

Встреча к тому же должна была стать хорошей проверкой для ростовчан и спартаковцев. Обе команды мощным стартом убеждают, что готовы к борьбе за медали. У кого оснований больше? Очный матч — отличная возможность узнать.

Красно-белые к девятому туру делили первое место по забитым голам (19). Даже с учетом травмы Виктора Мозеса с этим компонентом у команды Абаскаля всё в полном порядке. А Квинси Промес напоминает себя образца чемпионского сезона. Но что творят москвичи в защите... Никаких голов Промеса не напасешься. Чуть выше уровнем соперник, как тут же начинаются большие проблемы.

Неделю назад все поражались, как Андрей Мостовой прицеливался к воротам Александра Максименко добрых пять секунд. Спартаковцы сделали выводы? Ничуть. Пересмотрите гол Даниила Уткина — сколько времени полузащитник в одиночестве ждал мяч.

Удивительно и то, как опытные футболисты не повышают уровень обороны, а спускаются к общекомандному. Рыбус — крепкий профи. Иначе не играл бы за сборную Польши, да и в "Локомотиве" доказывал состоятельность. Однако в Ростове сначала легко дал забить Дмитрию Полозу, затем обрезал перед третьим мячом, а в довершение на ровном месте заработал пенальти на Хорене Байрамяне.

Не злость, не боязнь, а скованность и ответственность за результат. После пропущенного гола раскрепостились, и пошла другая игра. Валерий Карпин

Четыре пропущенных гола. Катастрофа для "Спартака". Такие бездарные действия в обороне никакой атакой не компенсируешь. Абаскаль неплохо наладил нападение, однако забыл о защите. Надо вспоминать, пока не поздно.

А "Ростов" врывается в тройку. Впереди только "Зенит" и ЦСКА. И кто там на старте сезона говорил, что команда Карпина может забивать только со стандартов, когда Уткин подает, а Николай Комличенко забивает?

Дмитрий Полоз Telegram «Ростова»

Теперь три гола "Спартаку" с игры, хотя и здесь не обошлось без связки Уткин — Комличенко.

Федун ушел, но Карпин продолжает огорчать красно-белых».

Проблемы «Спартака» в индивидуальном мастерстве

Автор Soccer.Ru Вадим Багров считает, что у «Ростова» сегодня получалось все, а «Спартаку» не хватает индивидуального мастерства. Кроме того, одной из причин, по его мнению, является кадровый голод.

«Хвалить команду Карпина строго по фактам до сегодня было сложно. Голы забивали после подач Уткина на Комличенко. Песьякова собственные напарники огорчали не раз. Лучшей обороны в РПЛ у "Ростова" нет, хотя порой радовал крепкий Осипенко. А допущение, что ничьи с "Динамо" и "Локомотивом" были несправедливыми, строилось на том, что порой важнее цифр — умении прочитать футбол между строк.

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Карпин ставил современный футбол, которому не хватало последнего паса. Сегодня такой был. Комличенко скинул мяч на Полоза, Глебов — на Уткина, а Уткин — на Комличенко. Результат коротких комбинаций сразу отразился на табло. Уже не важно, держали ли хозяева мяч чаще, чем "Спартак", с какой частотой отдавали точные передачи, или пропустили ли первыми. Промес забил, но гости понятия не имели, что делать дальше.

А "Ростов" пропустил, но гнул свою линию. Карпин спокойно реагировал на голы, его команда в фазе без мяча использовала гибридную схему с тремя центральными. Модель "5-4-1" в связке с "4-3-3" работала, поскольку "Спартак" против горизонтально растянутых соперников испытывает трудности, когда оппонент из широкой фазы без мяча переходит к острой вертикальной атаке. "Ростов" скатывал комбинации к центру и удобным ударным позициям, как стекает вода в душевой. У Селихова не было шансов с такой слабой реакцией обороны.

После того как повели в счете, вместо того, чтобы продолжать усиливать давление и забивать еще, мы позволили сопернику создавать моменты. Конечно, мы будем работать над этим. Это психологический момент. Гильермо Абаскаль

"Спартак" сделал всё, чтобы "Ростов" обеспечил себе яркую победу. Сегодня Умяров, Игнатов, Рыбус и Денисов сыграли ниже уровня РПЛ, не только основы "Спартака". Ничего не показали впереди именно как команда. Классический провал клуба Федуна уже без Леонида Арнольдовича в качестве маяка, на который списывают все беды кораблей, неудачно заходящих в чужие бухты. "Ростов" переиграл "Спартак", поскольку контролировал ход матча и часто видел чужие ошибки, даже оставляя сопернику мяч.

"Спартак" не развалился, как умеет, но чем-то этот матч напоминал игру за Суперкубок. Не важно, насколько старались Зобнин или Соболев, важно, что голы сыпались в ворота Селихова. Ошибок Умярова и Рыбуса хватило, а предпосылки для драмы разбивались о брак и класс, ведь Денисов не сильнее Литвинова, Игнатов слабее Мартинса, а перестановки Абаскаля не добавили его команде свежести. Да и не могли. Выпустили Мелешина, Маслова и Классена, но в таком составе нужно время, чтобы выстроить командный футбол и не допускать глупые ошибки снова и снова.

Игроки «Ростова» Telegram «Ростова»

Дело именно в индивидуальном мастерстве. Если Семак стоит на бровке и ждет, пока заведется бразильский комбайн — сбор урожая продолжился рекордной для "Зенита" победой в чемпионатах России над "Оренбургом", то Абаскаль, даже если многое сделает верно, столкнется в нынешнем составе с персональными ошибками. Когда с фланга делаешь пас в центр, который соперник предсказуемо перехватывает, или всей защитой уходишь на край до подачи, чтобы получить в свои ворота пенальти, то дело не в тренере, не только в тактике, а в мастерстве».

Руководство подвело Абаскаля

Тот же Вадим Багров с Soccer.Ru также отметил, что руководство «Спартака» не смогло обеспечить команде Абаскаля должную трансферную кампанию. Ряд позиций не был закрыт, а кадровый голод в этом матче сыграл не последнюю роль.

«Культурно отобрать у Федуна "Спартак", чтобы передали все дела в июне, а потом два месяца плодотворно работали над построением новой команды, не вышло. Решения принимаются хаотично, в последние дни трансферного периода искали вингера (убеждали Ежова) и подписали Мавлю, когда нужны опорник, плеймейкер и правый латераль. Новое руководство выразило поддержку Абаскалю, и одновременно оставило его без трансферной подпитки. Четыре травмы — Мартинса, Мозеса, Литвинова и Зиньковского, лишили резервов.

Получаю ли я больше удовольствия от побед над «Спартаком»? Ну, первые две игры, в первое время. Огромное удовольствие от того, что взяли три очка. Если бы мы сейчас обыграли «Химки», «Оренбург» или любую другую команду — все равно было бы удовлетворение от трех очков Валерий Карпин

При этом усилить игру некем, ведь Бальде (недомогание) и Николсон (небольшая травма) не попали в заявку. В результате Игнатов, который провел серию невзрачных матчей, снова пропал и не создавал моменты, хотя ему отвели роль "десятки". Промеса и Соболева оттеснили за штрафную площадь, хотя дуэт нападающих старался хотя бы изредка просочиться внутрь — забили по мячу. Интригу этим не оживили, ведь Рыбус до удара Александра привез пенальти. Но в условиях жесткого кадрового дефицита даже попытки "Спартака" отвечать — достойная реакция. А вот попытка устроить драку их не красит».