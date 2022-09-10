Победители и проигравшие. Для кого увольнение Тухеля из «Челси» станет судьбоносным

Решение «Челси» избавиться от Томаса Тухеля стало максимально внезапным. Поднимите руки, если вы этого ждали. «Челси» застал всех нас врасплох в среду, когда объявил об увольнении немца с поста главного тренера всего лишь через шесть туров после старта нового сезона АПЛ. Новый владелец лондонского клуба Тодд Боэли, похоже, серьезно взялся за работу, пишет автор GOAL Стивен Дарвин.

А ведь всего лишь чуть больше года назад Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Это было что-то из разряда фантастики. Как быстро всё меняется.

В общем, Тухеля выгнали из «Челси». И очевидно, что кто-то остался доволен, а для кого-то это может означать не самые приятные последствия. В этой истории будут и победители, и проигравшие.

Победитель: Кристиан Пулишич

Что произошло с Кристианом Пулишичем? Поначалу казалось, что это союз, заключенный на небесах. Экс-тренер и футболист дортмундской «Боруссии» оказались в одной команде. И это воссоединение казалось чем-то особенным.

До «Челси» Кристиан Пулишич и Томас Тухель пересекались в дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

Но правда заключается в том, что при Тухеле американец почти не играл. Да, у него были травмы, но нельзя все списывать только на проблемы со здоровьем. Между игроком и тренером явно были какие-то разногласия.

Хотя в прошлом сезоне были моменты, когда мы могли наблюдать проблески таланта Пулишича, но в любом случае у него была второстепенная роль в команде Тухеля.

С уходом немца Пулишич, который в конечном итоге остался на «Стэмфорд Бридж», несмотря на постоянные разговоры о возможном уходе в конце лета, начнет новую жизнь.

Вполне вероятно, что на этот раз у Кристиана будет реальный шанс проявить себя. Главное, чтобы травмы больше не беспокоили.

Проигравший: Пьер-Эмерик Обамеянг

Едва Обамеянг успел вернуться в Лондон, как «Челси» тут же убрал тренера, во многом благодаря которому и состоялся этот трансфер.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

И теперь нельзя исключать того, что габонский форвард станет жертвой обстоятельств. Нет никакой гарантии, что он нужен новому тренеру. Глобальные выводы пока рано делать, но подобный вариант действительно нельзя исключать.

В общем, Обамеянгу придется заново доказывать, что он не лишний в этой команде и заслуживает места в основном составе.

Единственное, что должно радовать Пьер-Эмериа, заключается в том, что преемником Тухеля стал не Микель Артета, выживший его из «Арсенала».

Победитель: Ромелу Лукаку

Давайте посмотрим правде в глаза. Лукаку ни за что не вернется в «Челси», зная, что там до сих пор работает Тухель. Без шансов. Но теперь Ромелу может быть спокоен.

Ромеду Лукаку ушел из «Челси» из-за Томаса Тухеля globallookpress.com

В декабре прошлого года Лукаку дал скандальное интервью итальянскому телеканалу Sky Italia, а через шесть месяцев вернулся в миланский «Интер». Правда, на правах аренды. За год до этого «Челси» заплатил за бельгийца почти 100 миллионов фунтов.

Пока что трансфер Лукаку можно с уверенностью назвать провальным для лондонского клуба. Но все равно нельзя исключать, что следующим летом он снова вернется на «Стэмфорд Бридж».

Но даже если этого не произойдет, Лукаку все равно будет доволен, что «Челси» попрощался с тренером, с которым ему так и не удалось найти общий язык.

Проигравший: «Ливерпуль»

Казалось бы, а причем тут «Ливерпуль»? Дело в том, что 18 сентября «мерсисайдцам» предстоит сыграть с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Юрген Клопп globallookpress.com

И для забарахлившей команды Юргена Клоппа это не самый лучший момент для встречи с соперником, чьи игроки будут стремиться доказать новому тренеру, что каждый из них готов регулярно выходить на поле с первых минут.

Мотивация футболистов «Челси» может стать чем-то ужасным для «Ливерпуля», провалившего стартовый отрезок сезона. Клопп наверняка напрягся, особенно на фоне сокрушительного поражения от «Наполи» (1:4) в Лиге чемпионов.

Победитель: Антонио Конте

Эх, как жаль, что соперничество Антонио Конте и Томаса Тухеля в АПЛ теперь уже в прошлом. В августе итальянец и немец едва не устроили драку сначала прямо во время матча, а потом и после игры.

Томас Тухель и Антонио Конте едва не подрались во время недавнего матча между «Челси» и «Тоттенхэмом» globallookpress.com

Может, кому-то это и не понравилось, но на самом деле АПЛ в последние годы очень не хватало подобных эпизодов. Стычка Тухеля и Конте стала долгожданным отклонением от скучной нормы.

Увы, противостояние Тухеля и Конте не успело стать по-настоящему легендарным, хотя к этому были все предпосылки.

Но Конте, возможно, и рад, а вот болельщики точно расстроились.

Проигравшие: СМИ

В девяти случаях из десяти Тухель был мечтой журналиста.

Немец прекрасно говорит по-английски и редко уклоняется от прямого ответа почти на любой вопрос, независимо от возможных последствий.

Эпичный конфликт Тухеля с Конте добавил дополнительных красок лондонскому дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом», которое стало одним из главным претендентов на лучший матч сезона. Согласитесь, журналистам вряд ли понравилоь решение нового владельца «Челси».

Победитель: Хаким Зиеш

Как и Пулишич, Зиеш оказался среди тех, о ком начали забывать.

Хаким Зиеш globallookpress.com

Бедственное положение Хакима в «Челси» Тухеля было идеально подытожено в недавнем матче с загребским «Динамо», который завершился для «синих» шоковым поражением.

Во втором тайме Зиеш спорил с Рисом Джеймсом по поводу того, кто должен исполнять штрафной удар. В конечном итоге марокканец пробил в стенку.

Может быть, это была часть плана?

Зиеш редко принимал участие с больших матчах при Тухеле, и, возможно, новый тренер будет чаще обращать на него внимание.

Проигравшие: болельщики

Болельщики «Челси» не успели привязаться к Тухелю так же сильно, как в свое время к Жозе Моуринью, но можно не сомневаться, что увольнение немца стало для них грустным событием.

Томас Тухель globallookpress.com

Тухель выиграл 60 из 100 матчей в «Челси». В конце концов, вместе с ним клуб стал победителем Лиги чемпионов. Но владельцы решили, что команде нужен новый тренер.

Возможно, в начале сезона были допущены ошибки, но нет никаких сомнений в том, что «Челси» потерял тренера мирового уровня.

Энергия Тухеля и его внимание к деталями часто были непревзойденным. Ему не понадобится много времени, чтобы найти работу в топ-клубе, и, возможно, снова в АПЛ.