Возвращение «Большой двойки». У соперничества «МЮ» и «Арсенала» снова есть потенциал

Соперничество, которое когда-то доминировало в Премьер-лиге, отошло на второй план и стало неважным в течение большей части последних двух десятилетий из-за упадка обеих команд, но воскресное столкновение на «Олд Траффорд» доказало, что два крупнейших клуба Англии после мучительного периода ожидания, возвращаются на вершину.

Но сейчас настало время реализма и терпения. «Юнайтед» и «Арсенал» — два клуба с богатой историей успеха: с 1996 по 2004 год ни один другой клуб не выигрывал Премьер-лигу, но ни один из них не выиграет титул в этом сезоне.

Тем не менее, впервые за долгое время, которое оба клуба не хотят вспоминать, возвращение к славе замаячило на горизонте. Возвращайтесь через два года, и «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могут снова стать «большой двойкой».

Победа «Юнайтед» со счетом 3:1 в 6-м туре, вдохновленная полузащитником Кристианом Эриксеном и отмеченная двумя голами нападающего Маркуса Рашфорда, положила конец стопроцентно победному началу сезона «Арсенала» и продлила замечательное возрождение команды Эрика тен Хага, которая сейчас находится на пятой позиции и всего на три очка отстает от «канониров» Микеля Артеты, которые занимают первое место в таблице АПЛ.

После первых двух матчей «Манчестер Юнайтед» оказался на дне таблицы с нулевым результатом после того, как Тен Хаг стал первым тренером на «Олд Траффорд» за 101 год, потерпевшим два поражения в начале срока у руля команды, но, спустя четыре победы подряд, вера в успех и уверенность переполняют его команду и болельщиков клуба.

Фанаты «Юнайтед» по-прежнему хотят избавиться от семьи Глейзеров, владельцев клуба, но негатив, годами нависший над «Олд Траффорд» подобно грозе, ушел, а победа над «Арсеналом» означает, что к красной половине Манчестера вернулся неподдельный оптимизм.

«Арсенал» продвинулся дальше, чем «Юнайтед» Тен Хага, с точки зрения восстановления уверенности в себе и дает своим болельщикам надежду на то, что успех, наконец, может вернуться на «Эмирейтс».

Владельцы клуба поддержали Артету в принятии сложных решений относительно состава его команды, включая расторжение контрактов с высокооплачиваемыми, но малоэффективными звездами, такими как Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг. Бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» дал молодежи шанс, поддержав таких игроков, как Букайо Сака, Эмиль Смит Роу и Габриэль Мартинелли, а летние подписания в лице Габриэля Жезуса и Александра Зинченко, в частности, добавили вливание победного менталитета в команду.

Пропуск Лиги чемпионов из-за провального завершения прошлого сезона показал, что Артете еще предстоит проделать работу, но пять побед подряд в начале новой кампании подчеркнули прогресс, достигнутый тренером, и теперь у команды есть устойчивая платформа, от которой можно оттолкнуться, чтобы финишировать в четверке лучших.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» по-прежнему на некоторое расстояние опережают «Юнайтед» и «Арсенал» с точки зрения качества и опыта побед, но оба клуба не могли не отметить подъем на «Олд Траффорд» и «Эмирейтс» в последние недели.

Две лучшие команды прошлого сезона также знают, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему будут страдать от нестабильности.

«Арсенал» — молодая команда, и ей еще предстоит научиться, как нужно играть на таких аренах, как «Олд Траффорд», чтобы убить игру и уйти с победой. Тем временем «МЮ» по-прежнему не хватает качественной глубины состава, и ему нужно повысить свою атакующую мощь, поскольку на данный момент он забил всего восемь голов в шести играх.

«Я понимаю, что фанаты мечтают о многом, ведь у "Манчестер Юнайтед" высокие стандарты», — сказал Тен Хаг. «Мы в начале пути, и до завершения его еще далеко. Мы должны действовать намного лучше, чем сейчас. Это последовательный процесс — вы должны повышать стандарты каждый день».

Летние приобретения Лисандро Мартинеса, Кристиана Эриксена, Тайрелла Маласия, Каземиро и Антони, который забил в своем дебютном матче против «Арсенала», придали команде столь необходимый характер и упорство, а Тен Хаг привнес тактический опыт и лидерские качества и при нем уже улучшили свою игру Джейдон Санчо, Фред и Рашфорд. У «Юнайтед» сейчас позитивный импульс, но и «Арсенал», который страдал от «хрупкости» с последних дней эры Арсена Венгера, сейчас чувствует себя по-другому.

Поражение на «Олд Траффорд» было вызвано не отсутствием у «Арсенала» характера, а скорее неспособностью извлечь выгоду из своего доминирования и лучшей реализацией «Юнайтед» перед чужими воротами. Нет причин думать, что игроки Артеты впадут в штопор после поражения от «Юнайтед», и это свидетельствует об улучшении атмосферы на «Эмирейтс».

«Ребята молодцы, что отыграли так на "Олд траффорд", но нам нужен лучший результат», — сказал Артета. «Мы должны понять, что в таких матчах нужно быть очень дисциплинированным».

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон globallookpress.com

Прошло почти 20 лет с тех пор, как игра «Юнайтед» против «Арсенала» была самой важной в Премьер-лиге.

Еще в сентябре 2003 года две команды сыграли вничью 0:0, в матче который стал известен как «Битва на Олд Траффорд», потому что напряженность между двумя командами вылилась в послематчевую драку. В том сезоне непобежденный «Арсенал» в последний раз выиграл чемпионат, став в процессе «Непобедимыми», но с тех пор они так и не приблизились к победе.

В мае следующего года будет 10 лет с тех пор, как «Юнайтед» в последний раз выигрывал титул, и они также потеряли надежду на чемпионство после того, как сэр Алекс Фергюсон ушел с поста тренера.

Тем не менее, наконец, «Юнайтед» и «Арсенал», похоже, снова идут по восходящей траектории, и это хорошая новость для Премьер-лиги.