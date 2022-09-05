Блестящий, но травматичный. Артур в «Ливерпуле» — оправданный риск Клоппа

Перед победой в 5-м туре АПЛ над «Ньюкаслом» Юрген Клопп уже подтвердил, что «Ливерпуль» ищет полузащитника, но травма подколенного сухожилия Джордана Хендерсона добавила срочности.

Хендерсон присоединился к выбывшим Тьяго Алькантаре, Наби Кейта и Алексу Окслейд-Чемберлену, когда он был вынужден покинуть поле во втором тайме матча на «Энфилде», но «Ливерпуль» отреагировал всего через 24 часа, подтвердив подписание аренды Артура Мело из «Ювентуса».

Игрок сборной Бразилии присоединяется с возможностью, но не с обязательством выкупа, что делает сделку относительно безопасным решением для «Ливерпуля», но может ли 26-летний игрок дать им то, что им нужно?

Богатая родословная, но нереализованный потенциал

У Артура серьезный послужной список: последние четыре года он играл за два крупнейших клуба Европы — «Барселону» и «Ювентус». Он выиграл в общей сложности 22 матча в составе сборной Бразилии и сыграл ключевую роль в триумфе своей страны на Кубке Америки в 2019 году.

Его талант был известен европейской публике с тех пор, как он перебрался в «Барселону» из бразильского «Гремио» за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2018 году.

Игрок подписал шестилетний контракт на «Камп Ноу», который включал пункт о выкупе в размере 355 миллионов фунтов стерлингов и условие получения футболки под номером 8, которую освободил Андрес Иньеста.

Артут в «Барселоне» globallookpress.com

Однако в «Барселоне» Артур стал больше похож на Хави, а не на Иньесту, из-за схожего телосложения и, что более важно, схожего стиля игры. Юноша описывал себя как «организатора» игры, и это было заметно на поле.

Действительно, в игре против «Валенсии» через несколько месяцев после своего первого сезона в Испании Артур сделал ошеломляющее количество пасов — 135 — больше, чем у любого игрока Ла Лиги в том сезоне. Это было выступление в стиле Хави, и даже сам легендарный игрок согласился.

«Думаю, мы смотрим на игрока, который может ознаменовать новую эпоху в "Барселоне", — сказал Хави, — У него ДНК "Барселоны". Вы уже можете сказать по тому, как он играет, как ведет мяч, как думает, как делает повороты. Он очень быстро соображает».

Статистика Артура в Лиге чемпионов за последние 4 сезона skysports.com

В то время у Артура было блестящее будущее в Каталонии, но оно так и не осуществилось. В течение своего первого сезона в клубе он только два раза начинал в стартовом составе более трех игр подряд. К концу второго он совсем впал в немилость.

Его переход в «Ювентус» тем летом за 66 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Миралем Пьянич отправился в обратном направлении за 54,8 миллиона фунтов стерлингов, обеспечил смену обстановки, но в конечном итоге не изменил судьбу.

Артур впечатлял отрезками во время своего первого сезона в Италии, но под руководством Андреа Пирло выходил на поле нерегулярно, и в прошлом сезоне была похожая история под руководством преемника Пирло — Массимилиано Аллегри.

Его талант никогда не вызывал сомнений — ранее в этом году Аллегри охарактеризовал его технические способности как «экстраординарные», да и Пирло был столь же комплиментарен, — но другие факторы сдерживали его.

Надежность под давлением

Травмы были постоянной проблемой для Артура, и это порождает вопросы относительно его прибытия на «Энфилд».

Список травмированных в «Ливерпуле» таков, что Артур понадобится немедленно, но хватит ли ему силы для Премьер-лиги? Хватит ли у него прочности, чтобы играть под началом Клоппа?

Изматывающий стиль «Ливерпуля» требует высокого уровня выносливости и физической стойкости, и в недавней истории Артура мало что указывает на то, что он обладает этими качествами.

Он вообще не выступал за «Ювентус» в этом сезоне и прибывает на «Энфилд», не сыграв ни минуты в соревновательном матче после финального поражения «Ювентуса» на Кубке Италии от миланского «Интера» четыре месяца назад.

Процент матчей в которых Артур стартовал за последние 4 сезона skysports.com

Это не совсем идеальная форма для игрока команды, которая собирается провести серию из пяти игр за 15 дней.

Также не идеально то, что Артур никогда не начинал в стартовом составе более 19 матчей за сезон в европейском чемпионате, а процент матчей, которые он начал в старте, неуклонно снижался с каждым годом с момента его прибытия из Бразилии в 2018 году.

Календарь и таблица АПЛ

Это тревожная тенденция, которая отчасти объясняет, почему «Арсенал» отказался от его трансфера в январское окно. Клопп и «Ливерпуль» надеются, что ему удастся переломить эту тенденцию в новой команде.

Мастеров пасов, как Тьяго

Если он сможет, это может оказаться выгодной сделкой. К счастью для «Ливерпуля», склонность Артура к травмам — не единственное его качество, общее с Тьяго Алькантарой.

До сих пор у «Ливерпуля» не было другого полузащитника, способного так же влиять на ход игры, как у Тьяго, но Артур может быть именно таким человеком — при условии, что он сможет оставаться в форме.

Статистика Артура в «Ювентусе» skysports.com

Хотя он почти не играл так регулярно, как хотел бы во время своего пребывания в «Ювентусе», его влияние на игру можно увидеть в его статистических данных.

В среднем за 90 минут он совершал больше касаний, чем любой другой игрок «Ювентуса» за последние два сезона, а также занимает первое место по количеству пасов и по их результативности. Только один игрок, Мануэль Локателли, в среднем делал больше передач в последней трети.

Подобно Тьяго, чья работа без мяча недооценена, Артур также предлагает множество возможностей, даже когда не владеет мячом. Статистика показывает, что он выигрывал владение мячом в средней трети поля с большей скоростью, чем любой другой игрок «Ювентуса» за последние два сезона.

Сравнение Тьяго и Артура за последние два сезона skysports.com

В основном, однако, он тот, кто может помочь своей команде доминировать во владении мячом и взломать защиту соперника. Как и Тьяго, он известен не тем, что забивает голы и делает передачи. Скорее всего, он будет начинать атаки, а не завершать их.

Но его «экстраординарные» технические способности в сочетании с Хави-подобной организацией игры, которые обеспечили ему большое будущее в «Барселоне», может помочь ослабить зависимость «Ливерпуля» от Тьяго и дать им столь необходимую альтернативу в области поля, а которой им тоже часто не хватает игроков.