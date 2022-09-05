Блестящий, но травматичный. Артур в «Ливерпуле» — оправданный риск Клоппа

Хендерсон присоединился к выбывшим Тьяго Алькантаре, Наби Кейта и Алексу Окслейд-Чемберлену, когда он был вынужден покинуть поле во втором тайме матча на «Энфилде», но «Ливерпуль» отреагировал всего через 24 часа, подтвердив подписание аренды Артура Мело из «Ювентуса».
Игрок сборной Бразилии присоединяется с возможностью, но не с обязательством выкупа, что делает сделку относительно безопасным решением для «Ливерпуля», но может ли 26-летний игрок дать им то, что им нужно?
Богатая родословная, но нереализованный потенциал
У Артура серьезный послужной список: последние четыре года он играл за два крупнейших клуба Европы — «Барселону» и «Ювентус». Он выиграл в общей сложности 22 матча в составе сборной Бразилии и сыграл ключевую роль в триумфе своей страны на Кубке Америки в 2019 году.
Его талант был известен европейской публике с тех пор, как он перебрался в «Барселону» из бразильского «Гремио» за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2018 году.
Игрок подписал шестилетний контракт на «Камп Ноу», который включал пункт о выкупе в размере 355 миллионов фунтов стерлингов и условие получения футболки под номером 8, которую освободил Андрес Иньеста.
Однако в «Барселоне» Артур стал больше похож на Хави, а не на Иньесту, из-за схожего телосложения и, что более важно, схожего стиля игры. Юноша описывал себя как «организатора» игры, и это было заметно на поле.
Действительно, в игре против «Валенсии» через несколько месяцев после своего первого сезона в Испании Артур сделал ошеломляющее количество пасов — 135 — больше, чем у любого игрока Ла Лиги в том сезоне. Это было выступление в стиле Хави, и даже сам легендарный игрок согласился.
«Думаю, мы смотрим на игрока, который может ознаменовать новую эпоху в "Барселоне", — сказал Хави, — У него ДНК "Барселоны". Вы уже можете сказать по тому, как он играет, как ведет мяч, как думает, как делает повороты. Он очень быстро соображает».
В то время у Артура было блестящее будущее в Каталонии, но оно так и не осуществилось. В течение своего первого сезона в клубе он только два раза начинал в стартовом составе более трех игр подряд. К концу второго он совсем впал в немилость.
Его переход в «Ювентус» тем летом за 66 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Миралем Пьянич отправился в обратном направлении за 54,8 миллиона фунтов стерлингов, обеспечил смену обстановки, но в конечном итоге не изменил судьбу.
Артур впечатлял отрезками во время своего первого сезона в Италии, но под руководством Андреа Пирло выходил на поле нерегулярно, и в прошлом сезоне была похожая история под руководством преемника Пирло — Массимилиано Аллегри.
Его талант никогда не вызывал сомнений — ранее в этом году Аллегри охарактеризовал его технические способности как «экстраординарные», да и Пирло был столь же комплиментарен, — но другие факторы сдерживали его.
Надежность под давлением
Травмы были постоянной проблемой для Артура, и это порождает вопросы относительно его прибытия на «Энфилд».
Список травмированных в «Ливерпуле» таков, что Артур понадобится немедленно, но хватит ли ему силы для Премьер-лиги? Хватит ли у него прочности, чтобы играть под началом Клоппа?
Изматывающий стиль «Ливерпуля» требует высокого уровня выносливости и физической стойкости, и в недавней истории Артура мало что указывает на то, что он обладает этими качествами.
Он вообще не выступал за «Ювентус» в этом сезоне и прибывает на «Энфилд», не сыграв ни минуты в соревновательном матче после финального поражения «Ювентуса» на Кубке Италии от миланского «Интера» четыре месяца назад.
Это не совсем идеальная форма для игрока команды, которая собирается провести серию из пяти игр за 15 дней.
Также не идеально то, что Артур никогда не начинал в стартовом составе более 19 матчей за сезон в европейском чемпионате, а процент матчей, которые он начал в старте, неуклонно снижался с каждым годом с момента его прибытия из Бразилии в 2018 году.
Это тревожная тенденция, которая отчасти объясняет, почему «Арсенал» отказался от его трансфера в январское окно. Клопп и «Ливерпуль» надеются, что ему удастся переломить эту тенденцию в новой команде.
Мастеров пасов, как Тьяго
Если он сможет, это может оказаться выгодной сделкой. К счастью для «Ливерпуля», склонность Артура к травмам — не единственное его качество, общее с Тьяго Алькантарой.
До сих пор у «Ливерпуля» не было другого полузащитника, способного так же влиять на ход игры, как у Тьяго, но Артур может быть именно таким человеком — при условии, что он сможет оставаться в форме.
Хотя он почти не играл так регулярно, как хотел бы во время своего пребывания в «Ювентусе», его влияние на игру можно увидеть в его статистических данных.
В среднем за 90 минут он совершал больше касаний, чем любой другой игрок «Ювентуса» за последние два сезона, а также занимает первое место по количеству пасов и по их результативности. Только один игрок, Мануэль Локателли, в среднем делал больше передач в последней трети.
Подобно Тьяго, чья работа без мяча недооценена, Артур также предлагает множество возможностей, даже когда не владеет мячом. Статистика показывает, что он выигрывал владение мячом в средней трети поля с большей скоростью, чем любой другой игрок «Ювентуса» за последние два сезона.
В основном, однако, он тот, кто может помочь своей команде доминировать во владении мячом и взломать защиту соперника. Как и Тьяго, он известен не тем, что забивает голы и делает передачи. Скорее всего, он будет начинать атаки, а не завершать их.
Но его «экстраординарные» технические способности в сочетании с Хави-подобной организацией игры, которые обеспечили ему большое будущее в «Барселоне», может помочь ослабить зависимость «Ливерпуля» от Тьяго и дать им столь необходимую альтернативу в области поля, а которой им тоже часто не хватает игроков.