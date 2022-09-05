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    Революция тен Хага продолжается. «МЮ» прервал победную серию «Арсенала» и продлил свою собственную

    Реакция английской прессы на четвертую подряд победу «Манчестер Юнайтед»

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    «МЮ» — «Арсенал»
    «Манчестер Юнайтед» в рамках 6‑го тура АПЛ обыграл на «Олд Траффорд» лондонский «Арсенал» со счетом 3:1. За «МЮ» забили бразильский форвард Антони (35‑я минута) и Маркус Рэшфорд (66, 75). За «Арсенал» голом отметился Букайо Сака (60). Эта победа стала для «МЮ» четвертой подряд в АПЛ.

    Сильное выступление «МЮ»

    Автор Squawka Бен Грин кратко резюмирует насыщенный событиями матч, прежде чем начать расставлять оценки игрокам обеих команд.

    «Да, "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал сильное выступление, выстояв против "Арсенала" и зафиксировав свою четвертую подряд победу в Премьер-лиге, обеспечив триумф на "Олд Траффорд" со счетом 3:1 после захватывающего противостояния.

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    • В первом тайме было всего понемногу: незасчитанный гол, дебютный мяч новичка Антони и много высокооктановой энергии. Казалось, Габриэль Мартинелли сумел размочить счет, но это было до того, как VAR определил, что Мартин Эдегор сфолил на Кристиане Эриксене, и до того, как Антони на самом деле открыл шлюзы 20 минут спустя.

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    "Канониры" вышли на второй тайм закусив удила и восстановили паритет, заслуженно сравняв счет благодаря голу Букайо Сака. Но подопечные Эрика тен Хага отказались сдаваться и исполнили девятиминутный залп своевременным дублем Маркуса Рашфорда, обеспечив знаменательную победу со счетом 3:1».

  • Эрик тен Хаг
  • Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
  • Мы счастливы, довольны победой и игрой против действительно хорошей команды. Соперник сыграл хорошо. «Арсенал» сможет справиться с неудачами, как это сделали мы. Это действительно здорово и показывает характер — мы прибавили в этом компоненте. У нас есть подходящие игроки, и теперь речь идет о взаимодействии. О том, чтобы справляться с неудачами, но при этом совершенствоваться. Мы должны сохранять спокойствие, оставаться собранными и играть в свой футбол. Можно увидеть, что «Арсенал» собраннее, организованнее — но наш командный дух принес нам победу.

    • Яркий дебют Антони

    Автор The Guardian Джейми Джексон вспоминает, как в матче наконец был открыт счет — это едва не сделали «канониры», но в итоге первый мяч забил новичок «МЮ».

    «После штрафного удара мяч попал к Уильяму Салиба, который пальнув выше к цели. Следующая атака "канониров" привела к очередному спорному решению VAR. Эриксена обокрал Эдегор в полузащите, а Букайо Сака сделал пас на Габриэля Мартинелли. Его завершение, когда на него выбежал Давид де Хеа, был крутым, но когда Тирни направился к монитору у поля, исход был только один. Было решено, что Эдегор сфолил на Эриксене — это казалось незначительным — и удар не был засчитан.

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    • Это было разочаровывающим для гостей, но этот ход был таким же мощным предупреждением, как и то, как несколько мгновений спустя Сака пролетел мимо Тайрелла Маласия, как будто левый защитник был прикован цепью. Игроки Артеты были такими же активными, как игроки "Юнайтед" несгибаемыми, о чем свидетельствуют трюки Антони и быстрые ноги Джейдона Санчо при приеме от Мартинеса. Мартинелли становился выдающимся исполнителем. Он был постоянной угрозой слева, часто в тандеме с Эдегором. Когда последний отправил мяч бразильцу в голову, только прыжок Де Хеа, как у пантеры, спас "Юнайтед" от пропущенного гола.

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    То, что произошло дальше, было мечтой для Антони. Новичок выдал несколько обманных движений справа, вызвавших насмешки. Но когда "Юнайтед" снова атаковал, Фернандеш отдал пас Санчо, и тот нашел передачей Рашфорда. Десятый номер отдал пас Антони, и на своем любимом левом фланге он обыграл Аарона Рамсдейла, ажигая безумие на трибунах. После обильного хлопания по клубной эмблеме его празднование завершилось комичной пантомимой в виде рук, похожих на кошачьи когти, перед камерой».

  • Микель Артета
  • Главный тренер «Арсенала»
  • Очень разочарован в связи с поражением, особенно с учетом того, как игра шла 95 минут. У нас было несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру. Мы создавали момент за моментом, но не смогли реализовать их. В любом случае, когда у «МЮ» есть свободное пространство, он может создать тебе проблемы. У соперника было три больших момента — и они забили трижды. У нас было много моментов, но мы не забили достаточно. В первые 18 минут мы испытывали трудности и не контролировали игру, но после этого все было за нами.

    • Триумфальное возвращение Рашфорда

    Автор The Telegraph Джейсон Барт приветствует возвращение молодого нападающего «МЮ», который в последние годы напоминал бледную тень себя и был близок к уходу из клуба.

    «Может быть, у "Манчестер Юнайтед" появился новый звездный нападающий? Антони, перешедший из "Аякса" за 85 миллионов фунтов стерлингов, забил гол в своем дебютном матче и отпраздновал это событие очень ярко — даже Криштиану Роналду стоя аплодировал. Но, в конце концов, эта потенциально важная победа была связана с Маркусом Рашфордом.

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    • Речь также идет об острой комбинационной игре Бруно Фернандеша и Кристиана Эриксена, о расточительности "Арсенала", несмотря на то, что он доминировал в течение длительного времени, и о чувстве несправедливости, которое они чувствовали из-за решения VAR, отменившего решающий первый гол. Но в итоге "Юнайтед" одержал четвертую подряд победу в Премьер-лиге благодаря Рашфорду. И сделал заявление точно так же, как они сделали его в матче против "Ливерпуля".

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    "Арсенал" остается на вершине с отрывом в одно очко, но это был отрезвляющая пощечина, поскольку их серия из пяти побед в начале сезона задрожала и развалилась в самом серьезном матче, который они когда-либо играли. Они будут надеяться, что это всего лишь небольшая неудача, которая подстегнет их, а не привет от суровой реальности, хотя это беспокоило Микеля Артету.

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    Но где раньше был этот Рэшфорд? Два гола, результативная передача и игра с агрессивным, позитивным настроем, когда он вел за собой атаку, казались возвратом, к сожалению, на более чем несколько сезонов назад, когда 24-летний игрок брал игру за шкирку и тащил к победе. Рэшфорд может поспорить, что впервые за эти два, а то и три года у него нет травм, и он определенно выглядит раскрепощенным, а Эрик тен Хаг пожинает плоды этого».

  • Маркус Рэшфорд
  • форвард «Манчестер Юнайтед»
  • Игры против «Арсенала» всегда большие, тем более они так хорошо начали сезон. Сегодня было большое испытание для нас. Мы показали себя и выдержали испытание. Можем гордиться собой. Хорошо, что мы вошли в ритм. Было тяжело. «Арсенал» — хорошая команда, знает свои принципы игры и следует им. Хорошая команда, игра которой строится на владении мячом. Думаю, была равная игра. В первом тайме было много пространства, которое мы не смогли использовать. Нам удалось это сделать во втором тайме.

    • Золотые руки Тен Хага

    Автор Daily Mail Крис Уиллер впечатлен метаморфозами, которые произошли в «МЮ» и отдает должное Эрику тен Хагу, благодаря которому они случились.

    «После суровой трепки в кризисном начале сезона "Манчестер Юнайтед" поднимается на ноги. Четыре победы подряд под руководством Эрика тен Хага вдохнули новую жизнь в эту команду и вселили надежду на "Олд Траффорд". Предыдущая домашняя игра принесла убедительную победу над "Ливерпулем". Теперь команда Тен Хага обыграла лидера Премьер-лиги "Арсенал", прервав победную серию "канониров". Это изменило настроение в клубе после тех катастрофических поражений от "Брайтона" и "Брентфорда".

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    • Внезапно все, к чему прикасается Тен Хаг, превращается в золото. Новичок стоимостью в 82 миллиона фунтов стерлингов Антони забил в своем дебютном матче здесь. Возрожденный Маркус Рашфорд дважды забил в течение 10 минут, чтобы убить надежду "Арсенала" после того, как Букайо Сака сравнял счет во втором тайме. Сейчас в "Юнайтед" есть много других поводов для позитивного настроя. Возможно, они потратили 229 миллионов фунтов стерлингов в трансферное окно, но Тен Хаг мгновенно отрабатывает деньги своих работодателей.

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    Каземиро даже не выходил в стартовом составе с тех пор, как перешел из "Реала" за 70 миллионов фунтов стерлингов, заполнив скамейку запасных в воскресенье со своим бывшим товарищем по команде "Бернабеу" Криштиану Роналду и капитаном "Юнайтед" Гарри Магуайром. Вот насколько впечатляющий этот "Юнайтед" на бумаге, а теперь Тен Хаг также добивается результатов на поле.

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    Трудно выбрать лучшего игрока матча: Кристиан Эриксен, Бруно Фернандеш, Лисандро Мартинес, Рашфорд. В этой команде "Юнайтед" тоже есть борьба и агрессия, чего раньше очень не хватало. Сомнительная похвала, но ни одна команда Премьер-лиги не может сравниться с их 20 желтыми карточками в этом сезоне».

    «Манчестер Юнайтед» обменял владение мячом на очки

    Автор Sky SportsДжо Шред в рамках обзора игрового дня отмечает, что успехи «МЮ» связаны с тем, что наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг изменил свою философию, сменив команду.

    «Когда Эрик тен Хаг пришел в "Манчестер Юнайтед", все ожидали, что он попытается реализовать атакующий стиль игры, основанный на владении мячом, который так хорошо служил ему в "Аяксе". Это, безусловно, имело место в первых двух матчах голландца во главе команды. "Манчестер Юнайтед" доминировал во владении мячом против "Брайтона" и "Брентфорда", но не набрал очков и оказался в нижней части Премьер-лиги.

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    • В ответ Тен Хаг отказался от Криштиану Роналду, Гарри Магуайра и Люка Шоу для визита в Ливерпуль, но он также сделал более тонкую настройку, которая привела к резкому улучшению формы манкунианцев. Доминируя во владении в своих первых матчах, "Манчестер Юнайтед" имел менее 30 процентов владения мячом против команды Юргена Клоппа, но все же одержал жизненно важную победу со счетом 2:1. С тех пор эта стратегия продолжает использоваться в их играх. "Саутгемптон" сделал больше пасов на половине поля соперника, когда "Манчестер Юнайтед" вышел на "Сент-Мэри", но в итоге проиграл со счетом 0:1, как и "Лестер", несмотря на то, что у него также было больше контроля мяча, чем у команды Тен Хага на стадионе "Кинг Пауэр".

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    "Арсенал" доминировал на протяжении большей части игры на "Олд Траффорд" в воскресенье, владея мячом более 60% времени, но проиграл, когда "Манчестер Юнайтед" обыграл команду Микеля Артеты в контратаке. После шести матчей Тен Хаг, возможно, еще не видит ту команду, которую представлял себе несколько месяцев назад — "Еще многое предстоит улучшать", — сказал он после выноса "канониров", — но то, что он видит, — это команда-победитель. Победы на контратаках над командами из "большой шестерки" были отличительной чертой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, и, похоже, эта тактика будет служить его преемнику».

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    «Арсенал» разочарован, но движется в правильном направлении

    Автор ESPN Роб Доусон не считает поражение «канониров» в Манчестере тревожным знаком для Микеля Артеты.

    «Лондонский "Арсенал" не выигрывал свои первые шесть игр в сезоне высшего дивизиона с 1947 года, так что это не конец света, что их победная серия подошла к концу на "Олд Траффорд", и Артета все равно может получить массу положительных эмоций.

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    • Помимо его недовольства некоторыми судейскими решениями, в том числе решением отменить ранний гол Габриэля Мартинелли после проверки VAR, его команда контролировала большую часть игры, и "Арсенал" проиграл впервые в этом сезоне только потому, что "Манчестер Юнайтед" был лучше в реализации перед чужими воротами, чем гости. Артета будет обеспокоен тем, что первое настоящее испытание "Арсенала" в этом сезоне закончилось поражением, но он также будет знать, что в другой день его игроки могли бы заработать хотя бы одно очко.

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    Эта команда "Арсенала" все еще находится в стадии строительства, но была включена в споры о чемпионстве из-за их впечатляющего старта. В конечном счете, их цель в этом сезоне — выйти в Лигу чемпионов после того, как они едва не остались без нее в конце прошлого сезона, и даже после неудачи на "Олд Траффорд" они все еще выглядят более чем способными на это. "Арсенал" проигрывал в важные моменты, но Артета не будет слишком унывать».

    Победители дня: «Ливерпуль» и «Челси»

    Автор Goal Чарльз Ваттс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

    «Габриэль Мартинелли: Возможно, он был расстроен, когда система VAR отменила его гол в первом тайме, но это была еще одна отличная игра Мартинелли. Против клуба, который отверг его в юности, бразилец представлял постоянную угрозу на левом фланге и не заслуживал быть в проигравшей команде. В этом сезоне Мартинелли поднялся на новый уровень благодаря своим выступлениям, и это стало еще одним доказательством того, почему его считают одним из самых ярких молодых талантов, играющих в Европе.

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    • Букайо Сака: Сака отчаянно нуждался в голе, чтобы набраться сил в этом сезоне. Возможно, это был не лучший гол, который он когда-либо забивал, но он мог быть важным с точки зрения его сезона в целом. Мяч, сравнявший счет, стал его первым голом с игры после победы над "Астон Виллой" со счетом 1:0 19 марта.

    «МЮ» — «Арсенал»
    twitter.com/ManUtd

    "Ливерпуль" и "Челси": Никто не думал, что "Арсенал" внезапно уйдет в отрыв к чемпионству Премьер-лигой после яркого начала сезона, но таким конкурентам, как "Ливерпуль" и "Челси", этот результат понравится. Победа "Арсенала" позволила бы ему оторваться от "Ливерпуля" на девять очков и от "синих" на восемь очков. Даже на этой ранней стадии сезона это довольно большой разрыв, так что победа "Юнайтед", безусловно, устроила их, и это хорошо обострит интригу перед туром на следующих выходных».

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