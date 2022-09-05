Революция тен Хага продолжается. «МЮ» прервал победную серию «Арсенала» и продлил свою собственную

«Манчестер Юнайтед» в рамках 6‑го тура АПЛ обыграл на «Олд Траффорд» лондонский «Арсенал» со счетом 3:1. За «МЮ» забили бразильский форвард Антони (35‑я минута) и Маркус Рэшфорд (66, 75). За «Арсенал» голом отметился Букайо Сака (60). Эта победа стала для «МЮ» четвертой подряд в АПЛ.

Сильное выступление «МЮ»

Автор Squawka Бен Грин кратко резюмирует насыщенный событиями матч, прежде чем начать расставлять оценки игрокам обеих команд.

«Да, "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал сильное выступление, выстояв против "Арсенала" и зафиксировав свою четвертую подряд победу в Премьер-лиге, обеспечив триумф на "Олд Траффорд" со счетом 3:1 после захватывающего противостояния.

В первом тайме было всего понемногу: незасчитанный гол, дебютный мяч новичка Антони и много высокооктановой энергии. Казалось, Габриэль Мартинелли сумел размочить счет, но это было до того, как VAR определил, что Мартин Эдегор сфолил на Кристиане Эриксене, и до того, как Антони на самом деле открыл шлюзы 20 минут спустя.

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

"Канониры" вышли на второй тайм закусив удила и восстановили паритет, заслуженно сравняв счет благодаря голу Букайо Сака. Но подопечные Эрика тен Хага отказались сдаваться и исполнили девятиминутный залп своевременным дублем Маркуса Рашфорда, обеспечив знаменательную победу со счетом 3:1».

Эрик тен Хаг Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Мы счастливы, довольны победой и игрой против действительно хорошей команды. Соперник сыграл хорошо. «Арсенал» сможет справиться с неудачами, как это сделали мы. Это действительно здорово и показывает характер — мы прибавили в этом компоненте. У нас есть подходящие игроки, и теперь речь идет о взаимодействии. О том, чтобы справляться с неудачами, но при этом совершенствоваться. Мы должны сохранять спокойствие, оставаться собранными и играть в свой футбол. Можно увидеть, что «Арсенал» собраннее, организованнее — но наш командный дух принес нам победу.

Яркий дебют Антони

Автор The Guardian Джейми Джексон вспоминает, как в матче наконец был открыт счет — это едва не сделали «канониры», но в итоге первый мяч забил новичок «МЮ».

«После штрафного удара мяч попал к Уильяму Салиба, который пальнув выше к цели. Следующая атака "канониров" привела к очередному спорному решению VAR. Эриксена обокрал Эдегор в полузащите, а Букайо Сака сделал пас на Габриэля Мартинелли. Его завершение, когда на него выбежал Давид де Хеа, был крутым, но когда Тирни направился к монитору у поля, исход был только один. Было решено, что Эдегор сфолил на Эриксене — это казалось незначительным — и удар не был засчитан.

Это было разочаровывающим для гостей, но этот ход был таким же мощным предупреждением, как и то, как несколько мгновений спустя Сака пролетел мимо Тайрелла Маласия, как будто левый защитник был прикован цепью. Игроки Артеты были такими же активными, как игроки "Юнайтед" несгибаемыми, о чем свидетельствуют трюки Антони и быстрые ноги Джейдона Санчо при приеме от Мартинеса. Мартинелли становился выдающимся исполнителем. Он был постоянной угрозой слева, часто в тандеме с Эдегором. Когда последний отправил мяч бразильцу в голову, только прыжок Де Хеа, как у пантеры, спас "Юнайтед" от пропущенного гола.

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

То, что произошло дальше, было мечтой для Антони. Новичок выдал несколько обманных движений справа, вызвавших насмешки. Но когда "Юнайтед" снова атаковал, Фернандеш отдал пас Санчо, и тот нашел передачей Рашфорда. Десятый номер отдал пас Антони, и на своем любимом левом фланге он обыграл Аарона Рамсдейла, ажигая безумие на трибунах. После обильного хлопания по клубной эмблеме его празднование завершилось комичной пантомимой в виде рук, похожих на кошачьи когти, перед камерой».

Микель Артета Главный тренер «Арсенала» Очень разочарован в связи с поражением, особенно с учетом того, как игра шла 95 минут. У нас было несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру. Мы создавали момент за моментом, но не смогли реализовать их. В любом случае, когда у «МЮ» есть свободное пространство, он может создать тебе проблемы. У соперника было три больших момента — и они забили трижды. У нас было много моментов, но мы не забили достаточно. В первые 18 минут мы испытывали трудности и не контролировали игру, но после этого все было за нами.

Триумфальное возвращение Рашфорда

Автор The Telegraph Джейсон Барт приветствует возвращение молодого нападающего «МЮ», который в последние годы напоминал бледную тень себя и был близок к уходу из клуба.

«Может быть, у "Манчестер Юнайтед" появился новый звездный нападающий? Антони, перешедший из "Аякса" за 85 миллионов фунтов стерлингов, забил гол в своем дебютном матче и отпраздновал это событие очень ярко — даже Криштиану Роналду стоя аплодировал. Но, в конце концов, эта потенциально важная победа была связана с Маркусом Рашфордом.

Речь также идет об острой комбинационной игре Бруно Фернандеша и Кристиана Эриксена, о расточительности "Арсенала", несмотря на то, что он доминировал в течение длительного времени, и о чувстве несправедливости, которое они чувствовали из-за решения VAR, отменившего решающий первый гол. Но в итоге "Юнайтед" одержал четвертую подряд победу в Премьер-лиге благодаря Рашфорду. И сделал заявление точно так же, как они сделали его в матче против "Ливерпуля".

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

"Арсенал" остается на вершине с отрывом в одно очко, но это был отрезвляющая пощечина, поскольку их серия из пяти побед в начале сезона задрожала и развалилась в самом серьезном матче, который они когда-либо играли. Они будут надеяться, что это всего лишь небольшая неудача, которая подстегнет их, а не привет от суровой реальности, хотя это беспокоило Микеля Артету.

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Но где раньше был этот Рэшфорд? Два гола, результативная передача и игра с агрессивным, позитивным настроем, когда он вел за собой атаку, казались возвратом, к сожалению, на более чем несколько сезонов назад, когда 24-летний игрок брал игру за шкирку и тащил к победе. Рэшфорд может поспорить, что впервые за эти два, а то и три года у него нет травм, и он определенно выглядит раскрепощенным, а Эрик тен Хаг пожинает плоды этого».

Маркус Рэшфорд форвард «Манчестер Юнайтед» Игры против «Арсенала» всегда большие, тем более они так хорошо начали сезон. Сегодня было большое испытание для нас. Мы показали себя и выдержали испытание. Можем гордиться собой. Хорошо, что мы вошли в ритм. Было тяжело. «Арсенал» — хорошая команда, знает свои принципы игры и следует им. Хорошая команда, игра которой строится на владении мячом. Думаю, была равная игра. В первом тайме было много пространства, которое мы не смогли использовать. Нам удалось это сделать во втором тайме.

Золотые руки Тен Хага

Автор Daily Mail Крис Уиллер впечатлен метаморфозами, которые произошли в «МЮ» и отдает должное Эрику тен Хагу, благодаря которому они случились.

«После суровой трепки в кризисном начале сезона "Манчестер Юнайтед" поднимается на ноги. Четыре победы подряд под руководством Эрика тен Хага вдохнули новую жизнь в эту команду и вселили надежду на "Олд Траффорд". Предыдущая домашняя игра принесла убедительную победу над "Ливерпулем". Теперь команда Тен Хага обыграла лидера Премьер-лиги "Арсенал", прервав победную серию "канониров". Это изменило настроение в клубе после тех катастрофических поражений от "Брайтона" и "Брентфорда".

Внезапно все, к чему прикасается Тен Хаг, превращается в золото. Новичок стоимостью в 82 миллиона фунтов стерлингов Антони забил в своем дебютном матче здесь. Возрожденный Маркус Рашфорд дважды забил в течение 10 минут, чтобы убить надежду "Арсенала" после того, как Букайо Сака сравнял счет во втором тайме. Сейчас в "Юнайтед" есть много других поводов для позитивного настроя. Возможно, они потратили 229 миллионов фунтов стерлингов в трансферное окно, но Тен Хаг мгновенно отрабатывает деньги своих работодателей.

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

Каземиро даже не выходил в стартовом составе с тех пор, как перешел из "Реала" за 70 миллионов фунтов стерлингов, заполнив скамейку запасных в воскресенье со своим бывшим товарищем по команде "Бернабеу" Криштиану Роналду и капитаном "Юнайтед" Гарри Магуайром. Вот насколько впечатляющий этот "Юнайтед" на бумаге, а теперь Тен Хаг также добивается результатов на поле.

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Трудно выбрать лучшего игрока матча: Кристиан Эриксен, Бруно Фернандеш, Лисандро Мартинес, Рашфорд. В этой команде "Юнайтед" тоже есть борьба и агрессия, чего раньше очень не хватало. Сомнительная похвала, но ни одна команда Премьер-лиги не может сравниться с их 20 желтыми карточками в этом сезоне».

«Манчестер Юнайтед» обменял владение мячом на очки

Автор Sky SportsДжо Шред в рамках обзора игрового дня отмечает, что успехи «МЮ» связаны с тем, что наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг изменил свою философию, сменив команду.

«Когда Эрик тен Хаг пришел в "Манчестер Юнайтед", все ожидали, что он попытается реализовать атакующий стиль игры, основанный на владении мячом, который так хорошо служил ему в "Аяксе". Это, безусловно, имело место в первых двух матчах голландца во главе команды. "Манчестер Юнайтед" доминировал во владении мячом против "Брайтона" и "Брентфорда", но не набрал очков и оказался в нижней части Премьер-лиги.

В ответ Тен Хаг отказался от Криштиану Роналду, Гарри Магуайра и Люка Шоу для визита в Ливерпуль, но он также сделал более тонкую настройку, которая привела к резкому улучшению формы манкунианцев. Доминируя во владении в своих первых матчах, "Манчестер Юнайтед" имел менее 30 процентов владения мячом против команды Юргена Клоппа, но все же одержал жизненно важную победу со счетом 2:1. С тех пор эта стратегия продолжает использоваться в их играх. "Саутгемптон" сделал больше пасов на половине поля соперника, когда "Манчестер Юнайтед" вышел на "Сент-Мэри", но в итоге проиграл со счетом 0:1, как и "Лестер", несмотря на то, что у него также было больше контроля мяча, чем у команды Тен Хага на стадионе "Кинг Пауэр".

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

"Арсенал" доминировал на протяжении большей части игры на "Олд Траффорд" в воскресенье, владея мячом более 60% времени, но проиграл, когда "Манчестер Юнайтед" обыграл команду Микеля Артеты в контратаке. После шести матчей Тен Хаг, возможно, еще не видит ту команду, которую представлял себе несколько месяцев назад — "Еще многое предстоит улучшать", — сказал он после выноса "канониров", — но то, что он видит, — это команда-победитель. Победы на контратаках над командами из "большой шестерки" были отличительной чертой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, и, похоже, эта тактика будет служить его преемнику».

«Арсенал» разочарован, но движется в правильном направлении

Автор ESPN Роб Доусон не считает поражение «канониров» в Манчестере тревожным знаком для Микеля Артеты.

«Лондонский "Арсенал" не выигрывал свои первые шесть игр в сезоне высшего дивизиона с 1947 года, так что это не конец света, что их победная серия подошла к концу на "Олд Траффорд", и Артета все равно может получить массу положительных эмоций.

Помимо его недовольства некоторыми судейскими решениями, в том числе решением отменить ранний гол Габриэля Мартинелли после проверки VAR, его команда контролировала большую часть игры, и "Арсенал" проиграл впервые в этом сезоне только потому, что "Манчестер Юнайтед" был лучше в реализации перед чужими воротами, чем гости. Артета будет обеспокоен тем, что первое настоящее испытание "Арсенала" в этом сезоне закончилось поражением, но он также будет знать, что в другой день его игроки могли бы заработать хотя бы одно очко.

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

Эта команда "Арсенала" все еще находится в стадии строительства, но была включена в споры о чемпионстве из-за их впечатляющего старта. В конечном счете, их цель в этом сезоне — выйти в Лигу чемпионов после того, как они едва не остались без нее в конце прошлого сезона, и даже после неудачи на "Олд Траффорд" они все еще выглядят более чем способными на это. "Арсенал" проигрывал в важные моменты, но Артета не будет слишком унывать».

Победители дня: «Ливерпуль» и «Челси»

Автор Goal Чарльз Ваттс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Габриэль Мартинелли: Возможно, он был расстроен, когда система VAR отменила его гол в первом тайме, но это была еще одна отличная игра Мартинелли. Против клуба, который отверг его в юности, бразилец представлял постоянную угрозу на левом фланге и не заслуживал быть в проигравшей команде. В этом сезоне Мартинелли поднялся на новый уровень благодаря своим выступлениям, и это стало еще одним доказательством того, почему его считают одним из самых ярких молодых талантов, играющих в Европе.

Букайо Сака: Сака отчаянно нуждался в голе, чтобы набраться сил в этом сезоне. Возможно, это был не лучший гол, который он когда-либо забивал, но он мог быть важным с точки зрения его сезона в целом. Мяч, сравнявший счет, стал его первым голом с игры после победы над "Астон Виллой" со счетом 1:0 19 марта.

«МЮ» — «Арсенал» twitter.com/ManUtd

"Ливерпуль" и "Челси": Никто не думал, что "Арсенал" внезапно уйдет в отрыв к чемпионству Премьер-лигой после яркого начала сезона, но таким конкурентам, как "Ливерпуль" и "Челси", этот результат понравится. Победа "Арсенала" позволила бы ему оторваться от "Ливерпуля" на девять очков и от "синих" на восемь очков. Даже на этой ранней стадии сезона это довольно большой разрыв, так что победа "Юнайтед", безусловно, устроила их, и это хорошо обострит интригу перед туром на следующих выходных».