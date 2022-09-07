Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе

Лондонский «Челси» потерпел поражение от загребского «Динамо» в стартовой встрече группового этапа Лиги чемпионов. Матч группы Е в Загребе завершился победой хорватской команды со счетом 1:0. На 13‑й минуте гол забил Мислав Оршич.

Неуверенный старт «Челси» в Лиге чемпионов

Автор ESPN Адам Браун, прежде чем расставить оценки игрокам «Челси», делится позитивными и негативными впечатлениями от матча с «Динамо».

«Неуверенный старт "Челси" в Лиге чемпионов начался с поражения со счетом 1:0 на выезде от хорватского "Динамо" из Загреба во вторник. "Синие" были ошарашены на 13-й минуте, когда Мислав Оршич промчался вперед и завершил острую контратаку голом.

Позднее Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота, но Бен Чилвелл оказался в офсайде, когда он принимал передачу Матео Ковачича, чтобы ассистировать габонскому дебютанту. Хотя лондонцы владели мячом на протяжении всей игры, "Челси" никак не удавалось огорчить хозяев и, как следствие, гости вынуждены ждать своего первого еврокубкового очка в этом сезоне.

Позитив: На ранних стадиях матча было много хороших взаимодействий между тройкой лидеров, в то время как "синие" много владели мячом и контролировали игру. Было несколько хороших отборов, когда "Динамо" угрожало убежать в контратаку во втором периоде.

«Динамо» — «Челси» uefa.com

Негатив: Несмотря на владение мячом, "Челси" совершил несколько небрежных передач, и им также нужно было быстрее играть с мячом, поскольку они не смогли прорваться сквозь глубокую и надежную оборону "Динамо Загреб". Не имея возможности по-настоящему проверить вратаря Доминика Ливаковича, они слишком легко были отрезаны передачей, когда Оршич убежал и открыл счет. В то время как хозяева сели глубоко в оборону, "Челси" так и не смог доставить им настоящего дискомфорта.

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Рейтинг тренера (из 10): Томас Тухель, 5. Тренер "Челси" будет в ярости из-за своих игроков после неудовлетворительного выступления, тем более что ничто из того, что пробовал изменить Тухель, не могло оказать достаточного влияния, чтобы хотя бы спасти очко. Это разочарование вырвалось наружу, когда он получил желтую карточку».

Неважный дебют Обамеянга

Автор The Guardian Эд Ааронс не впечатлен как игрой «Челси», так и первым матчем новичков «синих» Пьера-Эмерика Обамеянга и Уэсли Фофана.

«Не совсем так Томас Тухель представлял свой сотый матч в качестве тренера "Челси". В соревновании, где он добился такого успеха 17 месяцев назад, немец был бессилен помешать загребскому "Динамо", зафиксировавшему знаменательную победу благодаря отличному голу Мислава Оршича в первом тайме.

На глазах владельца Тодда Боэли, наблюдавшего за происходящим с трибун, "Челси" уступил почти во всех аспектах, в то время как Пьер-Эмерик Обамеянг провел свой дебютный матч, после своего перехода "на флажке" из "Барселоны", не нанеся в общей сложности ни одного удара по воротам из своих 59 минут на поле.

Для тренера "Динамо" Анте Чачича победа стала просто наградой для его команды, которая идеально выполнила его план на игру против соперников, проблемы которых только множатся. Реакцией Тухеля на победу над "Вест Хэмом" в субботу стало то, что Кепа Аррисабалага впервые появился в сезоне вместо Эдуара Менди, а Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Мейсон Маунт и Кай Хаверц были восстановлены в стартовом составе.

«Динамо» — «Челси» uefa.com

Прошло почти пять лет с тех пор, как Обамеянг в последний раз выступал в этом турнире, когда габонский нападающий все еще был в "Боруссии" Дортмунд, а его новый тренер сказал, что 33-летний игрок "жаждет играть за нас", несмотря на сломанную челюсть после нападения в конце августа. Надев черную маску, Обамеянг неожиданно упустил свою первую возможность пробить на седьмой минуте после того, как его сыграл Хаверц, а затем не смог максимально использовать навес Хаверца, который мелькнул над воротами несколько мгновений спустя.

Но несмотря на то, что их стадион был сильно поврежден землетрясением в марте 2020 года, что означало, что посещаемость здесь была ограничена всего 22 000 человек, болельщики "Динамо" вскоре получили возможность обрести голос. Высокая линия обороны "Челси" глубоко на половине поля соперника всегда была рискованным подходом, и именно умный удар головой Бруно Петковича после передачи Роберта Любичича предоставил Оршичу чистое открытое пространство.

«Динамо» — «Челси» uefa.com

Уэсли Фофана должен был наверстать упущенное, но то, как нападающий сборной Хорватии переиграл его, а затем убежал от 70 миллионного новичка "Челси", должно беспокоить Тухеля. Для "Динамо" все могло бы стать еще лучше, если бы удар Ариджана Адеми из-за пределов штрафной площади не был парирован Аррисабалагой после получасовой отметки. Хозяева выиграли чемпионат Хорватии за последние пять сезонов, и им не привыкать защищать лидерство, а "Челси" изо всех сил пытался организовать гол в игре против организованной защиты. Тухель медленно направился к туннелю, явно пытаясь понять, где все идет не так».

Оршич — гроза лондонских клубов

Автор Daily Mail Адриан Каджумба отдает должное автору единственного забитого мяча и сетует на то, что «Челси» пока не выглядит единой командой.

«А ведь "Челси" не может сказать, что их не предупреждали. Опасность Мислава Оршича уже должна быть известна после его подвигов в матчах против английских клубов в Европе. Между тем, когда тренер загребского "Динамо" Анте Чачич обсуждал финансовое неравенство между двумя клубами и их лигами, он настаивал на том, что деньги — это еще не все. Так и случилось, когда "Динамо Загреб" в исторический и знаменитый для них, и кошмарный для Томаса Тухеля, день обрекло "Челси" на поражение в первом матче Лиги чемпионов группы E.

Оршич уже был бичом лондонских клубов Премьер-лиги, сделав хет-трик в Лиге Европы и выбив "Тоттенхэм" в 2021 году, а также забив победный гол на групповом этапе против "Вест Хэма" в том же турнире в прошлом году. Экс-трансферная цель "Бернли" после этого может добавить "Челси" в свой список снятых скальпов. Он и его напарник Бруно Петкович, в сумме стоящие около 1,5 млн фунтов стерлингов, доставили многомиллионной обороне "Челси" серьезные проблемы, особенно в первом тайме, и вдохновили "Динамо" на победу, о которой они, возможно, даже не осмелились бы мечтать до матча.

«Динамо» — «Челси» uefa.com

При этом они помогли подчеркнуть проблемы, с которыми сталкивается Тухель. В то время как "Динамо" коллективно билось в обороне и атаковало, когда это было возможно, "Челси" по-прежнему далеко не сплоченная команда. И после того, как летом начался рекордный трансферный бум, ожидания Тухеля и его команды резко возросли, а время, которое них было на то, чтобы стать успешно работающим механизмом, сократилось.

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Несмотря на всех игроков, которыми располагает Тухель, количество еще не переходит в качество. Они снова не были убедительны в защите, не доминировали в полузащите, им не хватало креативности и остроты в атаке. Далеко не идеальное сочетание. Одна игра в кампании Лиги чемпионов этого сезона, и перед ними уже стоит непростая задача».

Триумфальный вечер «Динамо», который много говорит и о «Челси»

Автор The Telegraph Сэм Уоллес прикидывает, что при прежнем владельце клуба Романе Абрамовиче, наставник «Челси» Томас Тухель уже мог быть уволен.

«Подобные матчи происходили на протяжении многих лет, когда тренеры "Челси", какими бы успешными они ни были, были уволены русским, который когда-то руководил этим клубом, где было мало места для сантиментов. Поэтому возникает вопрос, насколько новый режим американского частного капитала будет отличаться для Томаас Тухеля. Разные боссы, но та же зацикленность на результатах, и что-то неладно в сердце "Челси".

Это было сенсационное выступление загребского "Динамо", которое использовало недостатки команды Тухеля с целеустремленностью, за которой было интересно наблюдать. Тем не менее, когда тренер "Челси", выигравший Лигу чемпионов, переключался между сменой схем и заменами игроков, было примечательно, что он продолжал приходить к одним и тем же результатам.

Гол забил Мислав Оршич забивший хет-трик против "Тоттенхэма" в Лиге Европы в прошлом году и еще один гол в ворота "Вест Хэма" в том же турнире в декабре прошлого года. В 29 лет он играл в Италии, Южной Корее и Китае, а в матче с "Челси" выглядел более креативно, чем все многочисленные дорогие атакующие варианты, имевшиеся в распоряжении Тухеля.

«Динамо» — «Челси» uefa.com

Да, это была слишком ранний дебют для Пьера-Эмерика Обамеянга, который еще носит маску, чтобы защитить челюсть, пострадавшую в результате вторжения в дом менее чем за неделю до этого в Испании. Но что встревожит гигантский финансовый консорциум, который сейчас владеет "Челси", так это то, насколько посредственно их большая коллекция громких имен выглядела на фоне некоторых сравнительно менее известных игроков в домашней синей форме.

В самом деле, если новый главный совладелец "Челси" Боэли проверит имена в своей скаутской базе данных, он обнаружит, что Йосип Мишич, Бруно Петкович и Роберт Любичич, и это лишь немногие из отличных исполнителей, оцениваются значительно ниже, чем те игроки, которых он купил этим летом. Это была ночь "Динамо", но она также много говорила и о "Челси".

«Динамо» — «Челси» uefa.com

Время шло, а Тухель ничего не делал, чтобы изменить судьбу команды, отставшей в счете на 13-й минуте, и тренер "Челси", и его помощник Жолт Лоу были предупреждены за жалобы на то, что "Динамо" тянет время. Однако их истинное несчастье, похоже, было связано с командой, от которой они пытались добиться хорошей игры.

Потребовались все ключевые игроки "Динамо", чтобы внести свой вклад в этот вечер, который они запомнят надолго, но даже если это и так — они были выдающимися. Трудно сказать, что им помогла поддержка домашней публики, потому что чуть меньше половины стадиона было пустым, а часть занятых мест заняли путешествующие болельщики "Челси", недоумевающие, что же они смотрят. Наоборот, чемпионы Хорватии продемонстрировали великолепную игру против команды гостей, испытывающей серьезные проблемы во всем».

Неудачники дня: Кулибали и Тухель

Автор Goal Райан Толмич привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Калиду Кулибали: Бывший защитник "Наполи" уже провел в "Челси" около месяца, и еще ни в одной игре он не выглядел той несокрушимой силой, которая так долго доминировала в Серии А. Кулибали был, по крайней мере, частично виноват в голе, который привезли сенегалец и Уэсли Фофана. Это, скорее всего, является результатом несыгранности с новым товарищем по команде, и им обоим определенно нужно время, чтобы приспособиться к стилю друг друга.

Если бы это было ситуацией в вакууме, вы могли бы простить этот гол. Тем не менее, Кулибали не очень хорошо выглядел с тех пор, как пришел в "Челси", и этот гол — лишь последний пример. Это просто мандраж от нового клуба? Нужно ли ему больше времени, чтобы приспособиться к новому окружению после стольких лет в "Наполи"? Или "Челси" стоит серьезнее забеспокоиться? Время покажет, но им понадобится Кулибали в своей лучшей форме, если они хотят соревноваться на высшем уровне.

«Динамо» — «Челси» uefa.com

Атака Челси: Как будто они играли в FIFA без кнопки удара. Каждый раз, когда "Челси" создавал опасный момент, все заканчивалось слишком безобидно. Кай Хаверц, Рахим Стерлинг и Пьер-Эмерик Обамеянг, стартовое трио, были либо слишком эгоистичны, либо недостаточно эгоистичны, поскольку практически каждая многообещающая атака заканчивалась подкатом "Динамо" и выносом мяча.

Дело не только в том, что "Загреб" полностью превзошел "Челси" по ударам, а в том, какими они были у лондонцев. Всего восемь ударов, два в створ, и кроме этого особо не о чем беспокоиться. Ромелу Лукаку ушел. Как и Тимо Вернер. Клуб пригласил таких звезд, как Стерлинг и Обамеянг, чтобы вдохнуть новую жизнь в атаку, которая была недостаточно хороша. Однако ситуация еще не улучшилась.

Томас Тухель: Тренеры часто получают слишком много обвинений и слишком много похвалы. В конце концов, это игроки выигрывают матчи. Задача менеджера только настроить их на это. Но Тухель должен принять некоторую критику за то, что мы видели в исполнении "Челси". Все крепки задним умом, но двойная замена Маунта и Ковачича никогда бы не сработала.

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Вернувшись к схеме с пятью защитниками, "Челси" выглядел слабым в обороне и бестолковым в атаке против команды "Динамо", которую они должны были раскатать. Частично это, конечно, связано с игроками, которые не были достаточно сообразительны или решительны. Но вина также должна лежать на тренеры, который продолжал наблюдать, как его команда мучается в простейших ситуациях. Несмотря на миллионы долларов, потраченные на подписание игроков, "Челси" Тухеля выглядит как плохая имитация того, чем они могут и должны быть».