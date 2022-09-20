«Унион» лидирует, «Бавария» терпит падение

«Унион» мечтает закрепиться на верху таблицы. В преследователях остались «Боруссия» из Дортмунда и «Фрайбург». «Бавария» не может выиграть 4-й матч кряду, а «Бохум» набирает первые очки в Бундеслиге

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 7-го тура «Униону» удалось сохранить 1 место. А вот «Фрайбург» уступил 2 строчку дортмундской «Боруссии». «Шмели» взлетели сразу на 3 позиции.

Действующий чемпион «Бавария» снова огорчила своих болельщиков. Бундестим продолжает падение по турнирной сетке. Сначала 1-е место сменилось 3-м. А теперь с бронзовой строчки «немецкая машина» опустилась на 5-ю.

Календарь и таблица Бундеслиги

В немецком чемпионате отметим изменения в зоне вылета. Фаны «Байера» ликуют. «Аптекари» наконец, ушли со дна турнирной таблицы и теперь расположились на 15 месте. А вот «Штутгарт» оказался в опасной зоне. «Швабы» на 16 строчке.

Чёрная полоса «Баварии»

Разбор тура начинаем не с лидера, а с действующего чемпиона. «Бавария» ужасно проводит последние матчи в Бундеслиге.

Команда Юлиана Нагельсмана в последних 4-х матчах растеряла много очков. Вместо 12 — всего 3.

«Немецкая машина» сыграла трижды вничью с «Унионом», «Боруссией» из Гладбаха и «Штутгартом». А теперь и вовсе проиграла «Аугсбургу» (0:1).

Последняя победа мюнхенского клуба датирована 21-м августа. Тогда ещё в 3-м туре «Бавария» на выезде обыграла «Бохум» (7:0). Последние, кстати в минувшем туре набрали 1 очко, сыграв вничью с «Кёльном» (1:1).

Томас Мюллер, нападающий «Баварии» после поражения от «Аугсбурга» globallookpress.com

Достать лидера немецкого чемпионата — «Унион» будет теперь сложно. У «Баварии» в активе 12 очков. От лидера команда отстаёт на 5 очков.

Международный перерыв может пойти на пользу чемпионам. И кто знает? Может в следующем поединке с «Байером» повезёт больше и для «Баварии» вновь наступит белая полоса.

Спасение «Байера»

«Фармацевты», кстати набирают постепенно ход, после провального старта сезона. В минувшем туре «Байер» сыграл вничью с «Вердером» (1:1). До этого был мирный исход с «Гертой» (2:2).

Таким образом клуб из Леверкузена набрал 5 очков и покинул зону вылета. «Байер» — на 15-м месте.

А в тройке кто?

Центральная фигура 7-го тура, конечно же «Унион». Берлинский клуб закрепился в лидерах чемпионата Германии. «Железные» набрали 17 очков. В последней игре первенства «Унион» обыграл дома «Вольфсбург» (2:0).

«Боруссия» из Дортмунда вернулась на привычное 2 место. Из необычного — впереди «Унион», а не «Бавария», за которой так привыкли гоняться «шмели».

Юссуфа Мукоко, автор победного гола в ворота «Шальке 04» globallookpress.com

«Чёрно-жёлтым» удалось взобраться так высоко после минимальной победы над «Шальке 04» (1:0). Отличился Юссуфа Мукоко.

И на 3-м месте «Фрайбург». В 7-м туре коллектив разошёлся миром с «Хоффенхаймом» (0:0) и набрал 14 очков.

Тур № 8

Бундеслига на паузе. Рестарт немецкого чемпионата запланирован на 30 сентября.

Лидер чемпионской гонки «Унион» отправится в гости к «Айнтрахту». Игра пройдёт в субботу, 1 октября.

У Дортмунда будет тяжёлый выезд к «Кёльну», а «Фрайбург» дома примет «Майнц 05».

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Матчи 8-го тура пройдут с 30 сентября по 2 октября.