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    7 из 10. Неполный тур в чемпионате Англии

    АПЛ: Итоги 8-го тура

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    «Арсенал» — первый в чемпионской гонке АПЛ
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    «Арсенал» — первый в чемпионской гонке АПЛ
    По известной всем причине в английской Премьер-лиге на неопределенный срок перенесли матчи 7-го тура. А вот матчи 8-го игрового дня всё же состоялись, но в усеченном формате. Из десяти запланированных пар — поединки прошли лишь в семи.

    Изменения в турнирной таблице

    Топ-5 команд АПЛ осталась неизменной: от «Арсенала» до «Манчестер Юнайтед». В группе лидеров также «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Брайтон».

    +4 — на 6 место английской Премьер-лиги поднялся «Фулхэм». «Дачники» обошли в турнирной таблице «Челси» (с 6-го на 7-е), «Ливерпуль» (с 7-го на 8-е), «Брентфорд» (с 8-го на 9-е) и «Лидс» (с 9-го на 11-е).

    Календарь и таблица АПЛ

    В плюсе ещё 4 коллектива: «Борнмут» (с 13-го на 12-е), «Эвертон» (с 16-го на 13-е), «Астон Вилла» (с 17-го на 15-е) и «Ньюкасл» (с 11-го на 10-е).

    Вниз по турнирной таблице скатились «Саутгемптон» (с 12-го на 14-е), «Кристал Пэлас» (с 15-го на 16-е) и «Вулверхэмптон» (с 14-го на 17-е).

    Перенесли матч

    Три матча 8-го тура английского первенства не состоялись. На неопределенны срок перенесены матчи с участием команд Топ-5. А именно «Брайтон» vs «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» vs «Лидс».

    Роналдо
    globallookpress.com

    Не состоялся и матч клубов верхней части турнирной таблицы — «Челси» vs «Ливерпуль». Остальные 7 пар сыграли по ранее запланированному календарю.

    Лидер гонки

    На 1-м месте АПЛ идёт «Арсенал». Лондонскому клубу в спину дышат сразу два преследователя. Любая осечка «канониров» может лишить их лидерства в чемпионате Англии.

    Так в 8-м туре «Арсенал» на выезде разгромил 9 команду лиги — «Брентфорд» (3:0). В составе лондонцев голами отметились Салиба, Жезус и Виейра.

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    • Таким образом «Арсенал» добился в этом сезоне 6 победы при 1 поражении от МЮ. «Оружейники» набрали 18 очков.

    Достать «Арсенал»

    Всего 1 балл отделяет «канониров» от его преследователей. По 17 очков в лиге набрали действующий чемпион «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Оба клуба одержали по 5 побед и по 2 игры завершили вничью.

    Кейн
    globallookpress.com

    2 место у «Ман Сити». Место вице-чемпиона «небесно-голубые» занимают благодаря лучшей разници забитых и пропущенных мячей. У команды на 6 голов больше.

    Итак, «горожане» в 8-м туре «регулярки» разгромили в гостях «Вулверхэмптон» (3:0). За МС голы забивали Грилиш, Холанн и Фоден.

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    • 3 место у «Тоттенхэма». «Шпоры» катком прошлись по главному неудачнику АПЛ — «Лестеру» (6:2).

    Это одна из самых крупных побед в этом сезоне. Успех «Тоттенхэма»в отдельно взятом поединке, по результативности уступает лишь победам «Ман Сити» над «Форестом» в 5-м туре (6:0) и «Ливерпуля» над «Борнмутом» в 4-м (9:0).

    Без игровой практики

    Дальше в турнирной таблице идёт группа команд, которая пропускает 2-й тур кряду. На 4-м месте «Брайтон» с 13 очками. На 5-м МЮ — 12 баллов. У «Челси» — 10 и у «Ливерпуля» — 9.

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    • Между ними вклинился «Фулхэм». «Дачники» обыграли «Ноттингем Форест» со счётом 3:2 и поднялись на 6 место.

    Тур № 9

    В клубном футболе наступила пауза. Время — сборных и Лиги Наций. Игры в чемпионате Англии возобновятся в начале следующего месяца. С 1 по 3 октября пройдут матчи 9-го тура.

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    Два матча могут претендовать на статус. В лондонском дерби сойдутся лидер АПЛ «Арсенал» против третьей команды — «Тоттенхэма». Игра запланирована на 1 октября.

    Все прогнозы на АПЛ

    В воскресенье, 2 октября состоится поединок между чемпионом «Ман Сити» и «красными дьяволами» из МЮ.

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