Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в домашнем матче 17‑го тура чемпионата Англии по футболу. В компенсированное ко второму тайму время защитник «МЮ» Диогу Далот получил красную карточку. Команда Юргена Клоппа с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице премьер‑лиги, уступая лидирующему лондонскому «Арсеналу» одно очко. «Юнайтед» (28) идет седьмым.

«Ливерпуль» терпит неудачу в важный день на «Энфилде»

Автор ВВС Фил Макналти не впечатлен игрой, которую мерсисайдцы показали на родном стадионе в матче против явно более слабого соперника.

«Это был знаменательный день в истории знаменитого старого стадиона Ливерпуля, поскольку впервые была использована новая верхняя площадка трибуны "Энфилд Роуд".

Посещаемость составила 57 158 человек, что стало самым большим показателем среди всех домашних игр "Ливерпуля" со времен матча Кубка Англии против "Бернли" в феврале 1963 года и третьим по величине домашним матчем в истории лиги.

Вот только совсем не соответствовала этому событию. Спустя девять месяцев после того, как "Ливерпуль" разгромил "Юнайтед" на "Энфилде" со счетом 7:0, "красные дьяволы" совершенно не выглядели так, как будто им предстоит повторение той бойни.

"Ливерпуль" вступил в этот поединок со своими главными соперниками как подавляющие фавориты после своего взлета на вершину таблицы и собственных проблем "Манчестер Юнайтед", но реакция на финальный свисток ясно дала понять, что команда Клоппа потеряла два очка, а не получила одно.

Хозяева стартовали молниеносно, явно намереваясь подорвать хрупкую уверенность "Юнайтед", но они потеряли темп, поскольку матч превратился в ничем не примечательную, беспорядочную игру, почти лишенную настоящего качества.

69% владения мячом "Ливерпуля" отразилось в 34 ударах, но слишком большая часть их работы была нестабильной, вымученной и сдержанно надежной оборонительной игрой "Юнайтед".

И не было никакого шоу в концовке, которое могло бы вырвать победу, что было визитной карточкой "Ливерпуля" в сезоне, который приносил победы, но лишь иногда показывал, как подопечные Клоппа действительно бывают на высоте.

Даже Мохамед Салах не смог сотворить чудо, и когда важный момент наступил на последних минутах, вышедший на замену Коди Гакпо пробил выше, хотя его не прикрывали».

Лучший результат «МЮ» в сезоне

Автор The Telegraph Джейсон Барт признается, что никто не ожидал от «МЮ» такого строгого выступления на «Энфилде».

«Это не была победа, но это был лучший результат "Манчестер Юнайтед" в сезоне. Действия в арьергарде, почти что упражнение по отработке защитной игры против нападения, но, тем не менее, они уехали из Ливерпуля с сухим счетом и совершенно неожиданным очком.

В преддверии этого матча, учитывая динамику и настроение в обоих клубах, а также унижение "Юнайтед" со счетом 0:7, которое "МЮ" пережил на "Энфилде" в прошлом сезоне, казалось, что их лучшей надеждой является минимизация ущерба и поражение с более-менее приличным счетом.

Это, безусловно, был результат, которого никто не ожидал, как и то, что 18-летний полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну, возможно, стал лучшим игроком матча.

"Юнайтед" завершил игру вдесятером после того, как Диогу Далот получил красную карточку в компенсированное время. Но они держались.

Статистика матча — 34 удара по воротам против шести и 70 процентов владения мячом — подтвердила неоспоримое доминирование "Ливерпуля", хотя, возможно, лучший шанс из всех выпал на долю молодого нападающего "Юнайтед" Расмуса Хёйлунна, которого упустили в штрафной, но он пробил прямо в Алиссона.

Для "Ливерпуля", а также для обозревателя Telegraph Джейми Каррагера, заявившего, что им нужно громкое выступление, чтобы укрепить свои претензии на титул в Премьер-лиге, это была несомненная неудача, поскольку они уступили первое место "Арсеналу".

Учитывая ставки и громкие имена команд, зачастую это была странно приглушенная встреча, настолько, что Алиссон и вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд махали толпе болельщиков, пытаясь создать больше шума».

Эванс и Варан дали отпор «Ливерпулю»

Автор Daily Mail Оливер Холт отдает должное игре защитников «Манчестер Юнайтед», которая принесла им выстраданное очко на «Энфилде».

«Хотя "Манчестер Юнайтед" и сила духа стали чужими друг другу за последние несколько лет, но в воскресенье вечером на "Энфилде", охваченная накатывающей красной волной "Ливерпуля", их защита совершила героический подвиг неповиновения на протяжении всего матча, сдержав команду Юргена Клоппа и опровергнув ожидания того, что они будут снова унижены своими соперниками.

В прошлом сезоне команда Эрика тен Хага стала жертвой позорного разгрома со счетом 7:0, и некоторые предсказывали повторение. Этого не произошло. Вместо голевого праздника наступил голод. И заслуга в этом принадлежит, в частности, центральному оборонительному партнерству "МЮ" в лице Джонни Эванса и Рафаэля Варана, левому защитнику Люку Шоу и запасному капитану Скотту Мактоминею.

Эванс и Варан могут показаться странной парой, но вчера вечером они великолепно сочетались. "Юнайтед" стал известен как капризная, самодовольная, чрезмерно титулованная коллекция избалованных суперзвезд, но они были противоположностью этого, поскольку упрямо отказывались позволить "Ливерпулю" претендовать на победу, которая вернула бы их на вершину таблицы.

Они мало что предлагали для атакующей игры — Расмус Хёйлунн лишь четыре раза коснулся мяча в первом тайме — так что есть предел аплодисментам, которых они заслуживают. Они стали средней командой. Но они хотя бы дали отпор. По крайней мере, они поддержали своего испытывающего все большие трудности тренера. Многие начали сомневаться, что они на это способны.

Для "Ливерпуля" этот матч превратился в 90 минут чистого разочарования. Они бросали в "Юнайтед" все, что могли, а Трент Александер-Арнольд был лучшим игроком хозяев на поле с большим отрывом от остальных, постоянно прощупывая, прессингуя и находя обостряющие передачи. Но им все же не хватало остроты.

"Ливерпуль" выглядел очень хорошей командой, слегка польщенной тем, что начал день на вершине Премьер-лиги. Клопп проделал блестящую работу, организовав перестройку так гладко, но они все еще новая команда, которая находит новый ритм и узнает друг друга. Им не хватило тонкости и понимания, чтобы сломать "Юнайтед".

Они начали матч на третьем месте после того, как предыдущие победы "Арсенала" и "Астон Виллы" выбили их с вершины таблицы. Они завершили игру вторыми, опередив "Виллу" по разнице мячей. Многие по-прежнему считают "Арсенал" и "Манчестер Сити" главными претендентами на титул».

«Ливерпуль» давил, Онана спасал

Автор The Guardian Энди Хантер считает, что «Ливерпулю» помешало отсутствие самообладания, но отмечает, что и у «МЮ» были шансы открыть счет.

«212-я встреча между клубами, возможно, и продлила беспроигрышную серию "Ливерпуля" до восьми матчей, но именно Тен Хаг, находившийся под давлением и нуждавшийся в реакции на вылет из Лиги чемпионов в середине недели, добился демонстрации бойцовского духа, в которой он так отчаянно нуждался.

Тренеру "Юнайтед" мешал список травмированных, в который входили три центральных защитника — Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф, — в то время как дисквалификация Бруну Фернандеша и больной Антони Марсьяль еще больше ограничили его возможности. Несмотря на это, возрастной стартовый состав "Юнайтед" и неопытность игроков на скамейке запасных еще раз подчеркнули то, насколько плохо клуб в последние годы набирал игроков за огромные деньги. Гости могли считать достижением дотянуть до перерыва при нулевой игре.

Клопп поклялся, что "Ливерпуль" "пойдёт на них", пытаясь избавиться от беспокойства, оставшегося после унижения манкунианцев со счётом 7:0 в прошлом сезоне. Он не лгал. "Ливерпуль" заработал первый угловой в матче уже через 26 секунд. Фанаты хозяев оглушительно ревели, когда Райан Гравенберх загнал Софьяна Амрабата в угол "Юнайтед" и спустя несколько мгновений овладел мячом. Центральный нападающий "Юнайтед" Расмус Хёйлунн помогал Люку Шоу на позиции левого защитника задолго до того, как его присутствие стало ощутимым на половине поля "Ливерпуля".

Напряженность и постоянное давление со стороны хозяев поля вынуждали "Юнайтед" отчаянно защищаться со стартового свистка, но слишком много своенравных финальных касаний позволили гостям пережить шторм в первом тайме. Андре Онана был прощен, когда под давлением Мохамеда Салаха уронил мяч после удара головой Гравенберха и отреагировал на его удар мимо ворот, но серьезно был проверен только после удара головой Вирджила ван Дейка с подачи углового Трента Александра-Арнольда. Вратарь "Юнайтед" кончиками пальцев отразил удар в упор. Самый большой вклад Онана заключался в том, что у гостевых болельщиков учащалось сердцебиение всякий раз, когда он играл ногами.

Отсутствие самообладания в игре "Ливерпуля" в первом тайме было отражено в первом предупреждении поединка, полученном Дарвином Нуньесом. Игрок сборной Уругвая оттолкнул рукой в грудь Джонни Эванса, когда преследовал заброс из линии защиты, и получил предупреждение за то, что выбил мяч в сторону после того, как был назначен штрафной удар. Затем он саркастически аплодировал помощнику арбитра. Фол на Эвансе больше заслуживал желтой карточки, чем нарушение, за которое Нуньес получил предупреждение.

"Юнайтед" полагался на контратаки, чтобы подпортить кровь "Ливерпулю". Они могли бы добиться успеха, если бы их атакующая игра была более качественной, уверенной и умной, особенно во втором тайме, когда у гостей было достаточно возможностей оголить защиту "Ливерпуля".

Антони снова действовал раздражающе расточительно на правом фланге: он скорее обвинял других в своих ошибках, чем находил правильный пас. Практически невидимый Алехандро Гарначо получил великолепный пас от Кобби Майну, но не смог обыграть Александра-Арнольда, когда вошел в штрафную. Вице-капитан "Ливерпуля" помешал ему жизненно важным касанием мяча.

Антони участвовал в плавной атаке "Юнайтед", которая закончилась тем, что Скотт Мактоминей, капитан в отсутствие Фернандеша, запустил Хёйлунн за спину Ван Дейку. Тому представился шанс открыть счет своим голам за "Юнайтед", когда и где это действительно имело значение, но Алиссон хорошо заблокировал удар грудью, а потом справился и с неудачным добиванием.

Однако команда Клоппа продолжала представлять большую угрозу. Александер-Арнольд нанес удар с расстояния в несколько дюймов с 25 ярдов, и Онана пришлось потрудиться. Игрок сборной Камеруна продемонстрировал уверенную игру во втором тайме, спасая от ударов Салаха, Ибрагимы Конате и Нуньеса.

"Юнайтед" также пережил просмотр VAR на предмет игры рукой Шоу после того, как прострел Костаса Цимикаса отскочил в руку защитника от его бедра. Далот великолепно вмешался и не позволил Луису Диасу нанести удар с близкого расстояния, но испортил свой вечер, когда его удалили за два проявления несогласия в добавленное время».

Перезагрузка для Тен Хага?

Автор ESPN Марк Огден считает, что кризис «Манчестер Юнайтед» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу.

«Ожидание победы "Манчестер Юнайтед" над "Ливерпулем" продолжается уже восьмой год, но воскресная ничья 0:0 на "Энфилде" стала победой для тренера Эрика тен Хага. Это был день, когда его игроки прервали свою серию поражений из девяти игр против топ-10 соперников на выезде с "Олд Траффорд" и уменьшили громкость разговоров о кризисе, вызванных тремя поражениями в четырех играх перед матчем с "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

Однако не обманывайтесь, полагая, что "Юнайтед" и "Тен Хаг" вышли из сезонного кризиса: потребуется нечто большее, чем просто эта игра "спиной к стене", чтобы доказать, что единственный путь — вверх. Тем не менее, характер воскресного результата и игроки, которые его заслужили, дадут Тен Хагу уверенность в том, что его команда теперь может выйти из кризиса.

Слишком часто в этом сезоне "Юнайтед" был лишен страсти и целеустремленности, и это отразилось на их результатах, особенно на их вялом поражении от "Ньюкасла" со счетом 2:0. Из-за травм, дисквалификаций, потери формы и, в случае с Джейдоном Санчо, дисциплинарных проблем, Тен Хаг изо всех сил пытался создать команду "Юнайтед", способную обыграть соперников из середины таблицы в этом сезоне, не говоря уже о командах, претендующих на титул, таких как "Ливерпуль".

Эта игра была посвящена кризисному управлению Тен Хагом. Его команда была незащищена и уязвима перед командой "Ливерпуля", которая в недавнем прошлом раздирала "Юнайтед" на части, но ему каким-то образом удалось добиться такой самоотдачи и организованности, которые слишком часто отсутствовали в этом сезоне.

И к концу игры "Юнайтед" в конечном итоге создал явный шанс забить и выиграть игру, когда взаимодействие Скотта Мактоминея и Хойлунда привело к тому, что Хёйлунн нанес четкий удар по воротам с шести ярдов на 67-й минуте. Игрок сборной Дании нанес удар слишком близко к вратарю Алиссону, который заблокировал попытку летнего новичка , томящегося в ожидании своего первого гола за "Юнайтед".

В целом, это было некрасиво, и игра "Юнайтед" в обороне предала традиции клуба, который когда-то побеждал стильно и смело — защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сказал, что "только одна команда пыталась выиграть игру" — но она закончилась результатом, который может нажать кнопку перезагрузки для Тен Хага.

После вылета из еврокубков ему нужно сосредоточиться только на лиге и Кубке Англии, и у Тен Хага теперь есть шестимесячный период с одной игрой в неделю, чтобы привести своих игроков в форму и разобраться во всем на тренировочной площадке. Это определит, останется ли он в роли тренера "Юнайтед", потому что к концу сезона не будет больше оправданий.

Но если Тен Хаг вернет "Юнайтед" в нужное русло, он будет вспоминать эту игру на "Энфилде" как день, когда началось возвращение».

Почему Собослаи и Гравенберх сдулись?

Автор The Athletic Грегг Эванс отмечает проблемы в полузащите «Ливерпуля», из-за которых мерсисайдцы потеряли очки в матче с «МЮ».

«Понятно, что полузащита "Ливерпуля" начинает выдыхаться, и, возможно, этого всегда следовало ожидать в самый напряженный период сезона.

В первые два месяца кампании не было более стабильного игрока, чем Собослаи, который легко ходил вперед и отрабатывал в обороне, и постоянно присутствовал в первых 10 играх Премьер-лиги.

Однако в матче с "Юнайтед" он был расточителен в опасных зонах (точность паса 76%), поскольку он делал неправильные передачи и ему не хватало хладнокровия, которое принесло ему столько похвал в начале сезона. Его заменили в пяти из последних семи матчей, и ему нужен отдых — хотя бы для того, чтобы вернуть свежесть в свою игру.

Для Гравенберха это была еще одна игра, которая прошла мимо него. Как и Собослаи, он обладает прекрасными навыками владения мячом, и это должно было стать для него идеальной возможностью обойти Джонни Эванса и двух опорных полузащитников "Юнайтед", которые были предупреждены в первом тайме.

Вместо этого он коснулся мяча 15 раз за первые 30 минут с точностью передачи всего 57 процентов. Хотя после этого он обрел спокойствие в своей игре, он изо всех сил пытался найти креативную искру. Если "Ливерпуль" серьезно настроен бороться за титул, им необходимо как можно скорее снова раскочегарить обоих игроков».

Победитель: Рафаэль Варан

Редакция Goal.com привычно называет победителей и неудачников завершившегося матча и защитник «МЮ» попал в первую категорию.

«Хотя у него много проблем с физической формой, Рафаэль Варан в свое время по-прежнему является защитником мирового класса, и он доказал это сенсационным выступлением в этом матче.

Неслучайно он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира, и здесь ему удалось удержать Дарвина Нуньеса , одновременно обеспечив Мохамеду Салаху редкий тихий день против "Юнайтед" на "Энфилде".

Это был первый раз, когда Варан играл в паре с Джонни Эвансом, но оба ветерана выглядели так, как будто играли вместе всю свою карьеру, и стали первой командой за весь сезон — в любом турнире — которая не позволила команде Юргена Клоппа забить гол.

Долгое отсутствие защитника в составе команды Эрика тен Хага сбивало с толку, а два его великолепных выступления с момента возвращения в состав лишь подчеркивают, насколько плохим было решение тренера отказаться от него на столь долгое время.

Тен Хаг всегда утверждал, что у него никогда не было личных проблем с Вараном и что он исключил его из команды только по тактическим соображениям — не давая ему возможности выйти в стартовом составе в течение шести недель.

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Вместо этого в качестве причин, по которым он исключил серийного победителя, были названы возрождение Гарри Магуайра и предпочтение голландца иметь левоногих игроков на позиции левого центрального защитника.

После такого выступления Магуайру может быть сложно вытеснить Варана из команды, когда он вернется, восстановившись после травмы паха».