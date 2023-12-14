Лига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф

В среду, 13 декабря, завершился последний групповой этап Лиги чемпионов. Вместо этого в следующем сезоне УЕФА введет в своем главном турнире так называемый «этап лиги», в котором 36 команд (вместо 32) с сентября по январь сыграют восемь матчей против команд из разных корзин.

Квалификация в плей-офф определяется общим результатом в одной таблице: восемь лучших команд переходят непосредственно в 1/8 финала, где они сыграют с победителями матчей между командами, занявшими места с девятого по 16-е, и командами, занявшими места с 17-го по 24-е.

Все будет хорошо. Я не ненавижу новый формат так сильно, как другие — из-за того, что на каждом уровне есть свои ставки, многим командам должно быть за что играть на этапе лиги — но существующий формат, безусловно, был простым и понятным. И вы можете создавать мини-соперничества, играя с командами дважды за небольшой промежуток времени. Например, для первого выступления берлинского «Униона» в Лиге Чемпионов определенно многое значило как принять европейского гиганта «Реал Мадрид», так и самим сыграть на «Бернабеу».

Тем не менее, перемены грядут, и групповой этап сезона 2023/24 стал последним в своем роде. Теперь, когда известны последние 16 команд (жеребьевка первых раундов плей-офф состоится в понедельник, 18 декабря), давайте оглянемся назад на то, как развивался групповой этап, и проранжируем оставшиеся команды по вероятности их победы.

Самые большие сюрпризы группового этапа Лиги чемпионов

Давайте будем честными: учитывая разницу в балансе сил клубов в Европе, сюрпризов на групповом этапе обычно не так много. Конечно, бывают у топ-клубов огорчения, но большинство команд, которые должны пройти дальше, в конечном итоге проходят дальше. Но это делает сюрпризы еще более удивительными! И у нас было как минимум несколько крупных событий.

«Копенгаген» занял место «Манчестер Юнайтед»

Футбол существует достаточно давно, и если поискать, почти всегда можно найти историческую связь. Однако редко это бывает настолько откровенно.

20 октября 1993 года «Манчестер Юнайтед» пытался стать первой английской командой, вышедшей в недавно сформированный групповой этап Лиги чемпионов. Отчасти благодаря удару Брайана Робсона на третьей минуте команда Алекса Фергюсона повела в счете 2:0, но быстро упустила преимущество. Эрик Кантона забил гол на 81-й минуте и спас ничью 3:3, но ошибка обошлась дорого: после ничьей 0:0 в Стамбуле две недели спустя «Галатасарай» прошел дальше благодаря голам, забитым на выезде. «Победила команда, которая с небольшим преимуществом была лучше», — написал обозреватель Роб Хьюз в The Times.

Почти ровно 30 лет спустя последний опыт «Юнайтед» на групповом этапе был закончен руками старого соперника.

Первоначальные шансы на квалификацию из группы А были довольно очевидными: в то время как мюнхенская «Бавария» была очевидным фаворитом квалификации (предполагаемые шансы на выход еще в сентябре: около 83%), «Манчестер Юнайтед» не сильно отставал (75%). Было бы сюрпризом, если трехкратных чемпионов Европы обошли «Галатасарай» (28%) или «Копенгаген» (14%).

Они оба это сделали. После полуобнадеживающего поражения от «Баварии» со счетом 3:4 в начале группового этапа «Юнайтед» сумел проиграть «Галатасараю» дома, упустить преимущество со счетом 2:0 в выездном поражении от «Копенгагена», еще раз упустить преимущество в два мяча в выездном матче с «Галатасараем», который закончился со счетом 3:3, и потерпеть скромное поражение от «Баварии» со счетом 0:1 на «Олд Траффорд».

«МЮ» — «Копенгаген»

В то время как такие команды, как «Боруссия Дортмунд», маскировали шаткую форму во внутреннем чемпионате сильными выступлениями в Лиге чемпионов, «Юнайтед» продемонстрировал все свои слабости на арене УЕФА. В Премьер-лиге они набрали больше очков, чем предполагает их уровень результативности. Сейчас они шестые, — несмотря на отрицательную разницу мячей, — благодаря победам в один мяч и победным голам на 69-й, 76-й , 76-й, 77-й, 91-й и 97-й минутах. А вот в Лиге чемпионов они потерпели поражения в один гол, благодаря мячам на 81-й, 87-й и 92-й минутах. Какой-то кармический баланс. Эта команда на данный момент не входит в число 16 лучших в Европе, а потому не заслуживала места в 1/8 финала.

Почему-то «Галатасарай» не прошел дальше

Одна из забавных особенностей этого группового этапа заключается в том, что для продвижения вперед вам нужно каким-то образом победить хотя бы двух из трех противников за 180 минут. «Галатасарай» разгромил «Манчестер Юнайтед» и заслужил отобрать очки у «Баварии», но они направляются в Лигу Европы, потому что не смогли победить «Копенгаген».

В двух матчах с «Манчестер Юнайтед», закончившихся победой и ничьей, «Галатасарай» не только красиво обменивался ударами, но и на самом деле нанес больше ударов: они забили суммарно шесть голов из 30 ударов с коэффициентом ожидаемых голов 4,0 xG, и пропустили пять голов из 31 удара, при коэффициенте 3,6. В домашнем поражении от «Баварии», проигранном со счетом 1:3 они были превосходной и неудачливой командой: они сделали 20 ударов с коэффициентом 2,7 xG и позволили сопернику нанести 14 ударов с коэффициентом 2,0, но проиграли с разницей в два мяча. (Ответная встреча в Мюнхене оказался довольно односторонней).

«Галатасарай» — «Бавария»

Это была удивительно талантливая команда, в которой были как проверенные ветераны, такие как Мауро Икарди, Вильфрид Заа, Хаким Зиеш и Дрис Мертенс (в сумме: пять голов и две передачи при 31 созданном моменте), так и привлекательные молодые звезды, такие как правый защитник Саша Боэ (23) и Керем Актюркоглу (25). Они заслужили более четырех очков в четырех матчах против этих богатых тяжеловесов, но сломить «Копенгаген» им не удалось.

«Галатасарай» вдвое превзошел чемпиона Дании по общему количеству ударов(36 против 18 в двух матчах), но только три из их 36 ударов имели ценность более 0,15 xG и только один — более 0,3. «Копенгаген» организовал одну блестящую быструю атаку — Диогу Гонсалвеш на Элиаса Ашури и Лукаса Лерагера, что привело к удару с относительной результативностью (xG: 0,61) на 58-й минуте — и все.

«Боруссия Дортмунд» относительно легко прошла дальше

«Боруссия» Дортмунд явно не была аутсайдером уровня «Копенгагена» в этом турнире.

У чемпионов Европы 1997 года (занявших второе место в 2013 году) на протяжении многих лет были взлеты и падения, и за последнее десятилетие им лишь изредка удавалось бросить вызов мюнхенской «Баварии» в чемпионате, но они все равно выходили в плей-офф Лиги чемпионов, теперь уже девять раз за последние 12 сезонов. Даже несмотря на то, что букмекерские конторы назвали их командой с наименьшей вероятностью выхода из «группы смерти» в этом году (группа F), их эквивалентные шансы все еще составляли около 37%, или примерно три из восьми шансов.

«Боруссия» — ПСЖ

Тем не менее, они начали сезон 2023/24 ужасно, с ничьей с командами дна таблицы Бундеслиги «Бохум» и «Хайденхайм», а в Лиге чемпионов — безрезультатным выездным поражением от «Пари Сен-Жермен» и нулевой домашней ничьей с «Миланом». Они не дали никому повода думать, что они надолго задержатся в Европе. Но они дважды обыграли «Ньюкасл» с общим счетом 3:0, а затем доминировали над «Миланом» в победе со счетом 3:1 на «Сан-Сиро». Несмотря на мрачный старт, они стали первой командой, которая вышла из сложнейшей группы турнира, сыграв вничью 1:1 с «ПСЖ» в заключительном туре.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эта ситуация могла бы быть еще более впечатляющей, если бы «Ньюкасл» обыграл «Милан» и вообще выбил «ПСЖ». Но «Милан» победил, позволив «ПСЖ» пройти дальше, несмотря на почти комичное невезение перед воротами. За шесть матчей «ПСЖ» нанес кучу ударов с коэффициентом 13,5 xG, но забил всего девять голов; соперники тем временем нанесли удары на 6,0 xG, но забили восемь мячей. В течение длительного периода времени такое не продлится, но это почти уничтожило еще одну из самых богатых команд Европы.

Самые впечатляющие результаты группового этапа Лиги чемпионов

В то время как некоторые из крупнейших тяжеловесов Европы прошли в плей-офф, давайте рассмотрим результаты, которые оказали наибольшее индивидуальное влияние на квалификацию.

13 августа: «Спарта Прага» — «Копенгаген» 3:3

Прежде чем «Копенгаген» смог разрушить планы «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая», им пришлось дважды отыграться и выиграть серию пенальти у «Спарты» в первом раунде квалификации. После нулевой ничьей дома Джордан Ларссон забил гол на первой минуте в Праге, но на 80-й минуте «Спарта» сравняла счет и дважды повела в дополнительное время.

В обоих случаях ветеран Виктор Классон сравнял счет, а затем был одним из четырех львов, забивших пенальти в послематчевой серии. Камил Грабара сделал один сейв в серии пенальти, и «Копенгаген» вышел вперед.

После более простой победы над «Ракувом» в следующем раунде датчане получили заявку в групповой этап. Потом они на этом хорошо заработали.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия Дортмунд»

25 октября: «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия Дортмунд» 1:0

Сумма очков в группе D перед этим матчем: «Ньюкасл» 4, «ПСЖ» 3, «Милан» 2, «Борссия» 0. Сумма очков с этого дня и далее: «Боруссия» 11, «Милан» 6, «ПСЖ» 5 , «Ньюкасл» 1. Гол Феликса Нмеча перед перерывом дал дортмундской «Боруссии» спасательный круг, а в итоге перевернул ситуацию во всей группе.

25 октября: «Пари Сен-Жермен» — «Милан» 3:0

Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани и Ли Кан-Ин забили голы, «ПСЖ» дал хороший ответ на поражение в Ньюкасле несколькими неделями ранее, и в конце концов счет этой победы имел большее значение, чем все остальное. «Милан» выиграл свой матч-реванш со счетом 2:1, но разница мячей «ПСЖ» принесла им второе место.

8 ноября: «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» 4:3

Несмотря на все разочаровывающие выступления «Юнайтед», если бы они могли просто удержать преимущество 2:0 в Копенгагене, они бы прошли дальше. Вместо этого они развалились на части после сомнительной красной карточки Маркуса Рэшфорда. В итоге.

После пенальти Бруну Фернандеша на 69-й минуте счет по-прежнему был 3:2, но Лерагер и 18-летний Руни Бардагжи забили с разницей в четыре минуты, и «Копенгаген» одержал победу на стадионе «Паркен».

«ПСВ Эйндховен» — «Ланс»

8 ноября: «ПСВ Эйндховен» — «Ланс» 1:0

ПСВ вышел в плей-офф впервые с сезона 2015/16 благодаря преимуществу в одно очко над Лансом. В первую очередь это произошло благодаря домашней победе. Хитрый удар головой Люка де Йонга на 12-й минуте дал им преимущество, и, несмотря на позднюю серию неплохих моментов, «Ланс» не смог сравнять счет.

8 ноября: «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 3:1

«Реал» и «Интер» дважды сыграли вничью и в итоге набрали 12 очков, так что «Реал Сосьедад» в итоге выиграл группу D благодаря разнице мячей. Можно сказать, что 15-минутный промежуток в этом матче, в котором Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа забили голы на глазах у обезумевшей домашней публики, имел значение и потенциально принес им более комфортный жребий в их первой стадии 1/8 финала Лиге чемпионов за 20 лет.

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»

12 декабря: «Копенгаген» — «Галатасарай» 1:0

Недостаток высококлассной звездной силы датчане компенсируют креативностью таких игроков, как Мохамед Эльюнусси и Гонсалвешс, а также чрезвычайной надежной организацией защиты. Последняя и помогла им в этом матче.

Пять увлекательных для просмотра матчей

Этот список не имеет ничего общего с важностью, а просто с тем, что по той или иной причине за этими матчами было действительно интересно наблюдать.

20 сентября: «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 4:3

Мне всегда нравились непредсказуемые скачки, и эта встреча, пожалуй, была лучшей на групповом этапе. «Юнайтед» поначалу играл уверенно и захватывающе, но отстал, когда Андре Онана неправильно сыграл при ударе со штрафного Лероя Сане. Вскоре после этого забил гол Серж Гнабри, но «Юнайтед» оставался на расстоянии одного мяча. Три гола за последние 10 минут или около того превратили эту игру из забавной в откровенно глупую.

«Реал Сосьедад» — «Интер» Милан

20 сентября: «Реал Сосьедад» — «Интер» Милан 1:1

Болельщики «Реала Сосьедада» были одной из звезд группового этапа. Это было особенно заметно в этом, их первом домашнем матче Лиги чемпионов почти за десять лет. Брайс Мендес вывел «Ла Реал» вперед в счете, но после более чем 80-минутного отставания «Интер» в концовке сравнял счет благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

24 октября: «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» 1:0

После косяка Онаны в Мюнхене казалось, что он спас шансы «Юнайтед» на квалификацию, когда после того, как Гарри Магуайр вывел «красных дьяволов» вперед на 72-й минуте, Онана отразил пенальти Джордана Ларссона в компенсированное время.

7 ноября: «Шахтер» — «Барселона» 1:0

Учитывая все обстоятельства, вялое и бледное выступление «Шахтера» на групповом этапе в домашних матчах в Гамбурге было бы понятно и простительно. Но на самом деле этот клуб действует совсем не так.

Они преодолели отставание 0:2 и обыграли «Антверпен» со счетом 3:2 в начале октября, напугали «Барселону» со счетом 1:2 в конце октября, а затем набрали шесть очков, одержав две подряд победы со счетом 1:0 в ноябре. Эта была особенно впечатляющей.

«Шахтер» — «Барселона»

Прекрасный прострел Георгия Гочолеишвили и удар головой Даниила Сикана вывели «Шахтер» вперед в конце первого тайма, а пара мощных поздних сейвов Дмитрия Ризника закрепили победу и позволили «Шахтеру» оставаться в борьбе до финального тура.

13 декабря: «Антверпен» — «Барселона» 3:2

Что я могу сказать? За «Антверпеном» действительно интересно наблюдать, это было их первое выступление в Лиге Чемпионов/Кубке Европы за 66 лет, и им удалось выиграть поединок против тяжеловеса. Я любитель подобных вещей, даже если матч ни на что не повлиял.

Рейтинг участников плей-офф Лиги чемпионов

1. «Манчестер Сити»

Претензии «Сити» на звание «совершенно очевидно лучшей команды в мире» немного ослабел из-за уязвимости, которую они недавно продемонстрировали в играх внутренних первенств. В настоящее время они занимают четвертое место в Премьер-лиге после «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы», которая доминировала над ними на прошлой неделе. Но «Манчестер Сити» по-прежнему является явным фаворитом.

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»

2. «Арсенал»

Поначалу они выглядели нестабильно и неуверенно, упустив преимущество в домашних ничьих и потерпев разочаровывающее поражение от «Ланса» в начале октября. Но в последнее время они чередовали драматические навалы в концовках и демонстрацию эпического доминирования. Их победа над «Лансом» со счетом 6:0 29 ноября стала, пожалуй, самым доминирующим и громким выступлением за весь групповой этап. Они серьезные соперники.

3. «Бавария» Мюнхен

С одной стороны, вы могли бы принизить немецких гигантов, просто заявив, что присутствие Гарри Кейна скрывает кадровые недостатки и слабое управление. Томас Тухель руководил этой командой по большей части не слишком впечатляюще, а полузащита вызывает большие сомнения. С другой стороны... у них есть Кейн! И он демонстрирует невероятную скорострельность! «Бавария» снова осталась непобежденной на групповом этапе, и, несмотря на сбои, они идут к самому высокому количеству очков в лиге за шесть лет.

4. «Реал» Мадрид

Из года в год «Реал Мадрид» остается командой Лиги чемпионов. Травмы сильно ударили по ним, и в Ла Лиге они уступают «Жироне». Они больше полагались на подвиги в концовках — в основном от Джуда Беллингема — чем кто-либо когда-либо. Это не похоже на устойчивое развитие. Но они сохраняют высокое положение, выиграв Лигу чемпионов два года назад, и являются единственной командой, помимо «Сити», которая выиграла все шесть игр группового этапа. Весной они также вернут восстановившегося Винисиуса Жуниора.

«Реал» Мадрид — «Унион»

5. «Интер» Милан

Второе место в группе D открывает для них возможность не слишком приятного жребия, но «Интер» проиграл лишь один из 21 матча во всех соревнованиях в этом сезоне. Они выглядят лучше, чем в сезоне 2022/23… когда вышли в финал Лиги чемпионов.

6. «РБ Лейпциг»

Возможно, тот простой факт, что они не проиграли «Сити» со счетом 0:7, как в прошлом сезоне, и преувеличивает их рейтинг, но это крепкая и захватывающая команда. Несмотря на все разговоры о блестящем выступлении «Байера» из Леверкузена в начале сезона, «РБ Лейпциг» отстает от лидера Бундеслиги всего на три очка. И опять же, на этот раз они не проиграли «Сити» со счетом 0:7! Прогресс!

7.«Атлетико» Мадрид

13-я вариация «Атлетико» под управлением Диего Симеоне, похоже, имеет немного больший потенциал роста и нестабильности, чем мы привыкли. Они забили семь голов «Райо Вальекано» в чемпионате и шесть раз «Селтику» в Лиге чемпионов, но в начале сезона у них также были проблемы в защите, и их форма на выезде была довольно плохой. Возможно, они не являются фаворитами турниров, но они являются чертовски непредсказуемым фактором.

«Наполи» — «Брага»

8. «Наполи»

Каким бы разочаровывающим ни было их выступление в Серии А, где они уже проиграли пять матчей после того, как в прошлом сезоне потерпели поражения только в четырех, «Наполи» был силен на групповом этапе, хорошо обмениваясь ударами в двух поражениях от «Реала» и набрав 10 из 12 очков в матчах против «Браги» и «Униона». Для команды, борющейся с похмельем Скудетто, это очень даже неплохо.

9. «Пари Сен-Жермен»

В некоторых областях они все еще молоды, и они все еще меньше, чем сумма их частей, но им понадобилось бы пережить немало несчастий, чтобы не выиграть свою группу. У «ПСЖ» по-прежнему есть Мбаппе и ряд грозных нападающих, но их жеребьевка будет сложнее из-за второго места в группе, и они, вероятно, еще не готовы к большой весенней гонке.

10. «Барселона»

Плохая новость заключается в том, что тяжелая серия травм внесла свой вклад в их довольно ужасную на данный момент форму : «Барса» выиграла только три из последних восьми матчей во всех соревнованиях и пропустила в общей сложности семь голов от «Жироны» и «Антверпена» в последних двух. Хорошая новость в том, что до следующего матча Лиги чемпионов осталось два месяца, и поражение от «Антверпена» не стоило им первого места в группе.

«Барселона» — «Антверпен»

11. «Боруссия» Дортмунд

Грегор Кобель был лучшим вратарем этого турнира, а Матс Хуммельс героически действовал в защите. Но форма«Боруссии» в Бундеслиге предполагает, что им, вероятно, не удастся выиграть слишком много матчей плей-офф.

12. «Реал Сосьедад»

Серия ранних ничьих придержала «Ла Реал» в гонке Ла Лиги (сейчас они шестые), но у них один из лучших полузащитников в этом соревновании, и в своих первых 24 матчах сезона 2023/24 они проиграли всего три раза — в матчах с мадридским «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико Мадрид».

13. «ПСВ Эйндховен»

В сезоне 2023/24 они сыграли 26 матчей и проиграли только один раз — на выезде «Арсеналу». Они перезабивали соперников по лиге, имея разницу мячей 52-6. Их атака не была невероятно мощной в матчах группового этапа Лиги чемпионов, но креативность Йохана Бакайоко и более крепкая, чем обычно, защита позволили им выйти в первый плей-офф за 24 сезона и могут сделать их непростыми соперниками в феврале.

«Порту» — «Шахтер»

14. «Порту»

Это не самая высококлассная версия «Порту», которая когда-либо доходила до плей-офф: они уже дважды проиграли (ах!) в чемпионате и им повело, что они попали в группу с более слабыми «Шахтером» и «Антверпеном». Но они по-прежнему узнаваемы, как «Порту» — высококлассный вратарь Диогу Кошта, в основном крепкая защита — а атакующее трио из нападающих Эванилсона и Мехди Тареми, и вингера Галено обеспечило немало огневой мощи в этом турнире.

15. «Лацио»

В этом году они определенно по праву занимают середину таблицы в Серии А, и им очень повезло, что они попали в группу с «Селтиком» и командой «Фейеноорд», которая регрессировала по сравнению с прошлым сезоном. В «Лацио» все еще есть опытные игроки, способные отличиться, такие как Чиро Иммобиле и Луис Альберто, но на данный момент это не самая опасная команда в мире.

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16. «Копенгаген»

В этом соревновании им осталось, наверное, всего два матча, но в плей-офф «Копенгаген» попал не по счастливой случайности. У них есть план, они хорошо его реализуют, и, как они показали в матче против «Манчестер Юнайтед» и в ничьей с «Баварией», они не боятся тяжеловесов.