Из преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»?

Почти ровно семь месяцев назад болельщики «Бернли» оказались в сказке, когда победа над «Мидлсбро» на «Терф Мур» подтвердила их возвращение в Премьер-лигу. Несколько недель спустя они завоевали титул победителя Чемпионшипа, набрав в итоге поразительные 101 очко — четвертый лучший результат в истории второго дивизиона.

Перенесемся в настоящее и покажется, что хлопки пробок от шампанского и падающие конфетти были целую жизнь назад. На момент написания «Кларетовые» занимают последнее 20-е место в Премьер-лиге, набрав всего четыре очка в первых 121 турах. На данный момент они также являются самыми малорезультативными в дивизионе: разочаровывающее поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 в предпоследнем туре стало шестым разом, когда им не удалось забить гол в этой кампании.

Никто не говорил, что после выхода в высший дивизион им будет легко, но по-прежнему существует ощущение, что уверенные победители Чемпионшипа неэффективны, и Компани не застрахован от критики — чего ему успешно удавалось избегать с тех пор, как прошлым летом он взял бразды правления на «Терф Мур».

Провозглашен гением

Мало что позволяло предположить, что Компани добьется оглушительного успеха в Ланкашире, когда он возглавил команду. Его единственный опыт тренерской работы был в клубе его детства «Андерлехт», где ему не удалось вернуть «Пурпурно-белым» былую славу.

Первоначально придя в качестве играющего тренера, он вскоре оставил свои тренерские обязанности после неудачного старта и приступил к работе на полную ставку только летом 2020 года. Даже избавившись от отвлекающих обязанностей игрока, Компани не блистал, финишируя со значительным отставанием от первой строчки в каждом из своих полных сезонов — хотя в своей последней кампании он все же вывел команду в финал кубка.

Венсан Компани globallookpress.com

Однако вскоре стало ясно, что его назначение в «Бернли» могло быть удачей. Летом 2022 года Компани провел грамотную селекцию, пригласив Бенсона Мануэля, Анасса Зарури и Джоша Каллена из Бельгии, чтобы заменить таких игроков, как Натан Коллинз, Дуайт МакНил и Джеймс Тарковски. Также разумно использовались и аренды: Ян Маатсен и Тейлор Харвуд-Беллис прибыли из «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно.

Капитальный ремонт был проведен, чтобы отказаться от осторожного подхода «кларетовых», которым они прославились при Шоне Дайче, и вместо этого принять стиль, в большей степени основанный на владении мячом. Команде не потребовалось много времени, чтобы освоиться. В самой первой игре Компани против «Хаддерсфилд Таун» они выполнили 301 передачу в первом тайме — показатель, который «Бернли» Дайча превосходил только дважды за 90 минут в сезоне 2021/22.

Календарь и таблица АПЛ

Эта выездная победа со счетом 1:0 задала тон всему сезону: «Суонси» стала единственной командой Чемпионшипа, сделавшей больше передач за 90 минут, чем «Кларетовые» в прошлом сезоне. Это было не просто бесплодное владение; «Бернли» блестяще шел вперед. Возглавляемые забивным вингером Нейтаном Теллой, они стали лучшими бомбардирами второго дивизиона в сезоне 2022–2023 годов. Они также пропустили наименьшее количество голов, что подчеркивает их доминирование в дивизионе.

Слухи о летнем уходе

Летом акции Компани по понятным причинам были высокими. О нем давно шептались как о потенциальном преемнике Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», но как только стало ясно, что каталонец останется на стадионе «Этихад» после того, как привел свою команду к историческому треблу, другие клубы начали интересоваться.

Были слухи о «Челси» до того, как «Тоттенхэму» стали приписывать серьезный интерес к бельгийцу. Во многом «шпоры» оказались в такой же ситуации, что и «Бернли», когда тот обратился к Компани, поскольку болельщики лондонцев остро нуждались в новой энергии после сезона ужасного футбола и еще худших результатов.

Венсан Компани globallookpress.com

Однако Компани стоял на своем. Вместо того, чтобы сделать следующий шаг к роли своей мечты в «Сити», он продлил свой контракт на «Терф Мур». Клуб также взял на себя серьезные обязательства, связав его сроком на пять лет.

«Бернли и "Терф Мур" чувствовались правильным выбором с самого начала, так что подписание контракта на следующие пять лет также кажется правильным. Вместе с болельщиками мы снова превратили "Терф Мур" в крепость и продолжаем смотреть в будущее и работать над тем, чтобы с каждым шагом делать "Бернли" лучше», — сказал тогда тренер.

Смелое трансферное окно

Миссия Компании по выводу «Бернли» на новый уровень началась летом, когда ему был предоставлен значительный трансферный бюджет для усиления команды. Подход был аналогичен подходу 2022 года: «кларетовые» сосредоточились на молодых, голодных игроках, которые будут подчиняться методике тренера.

Зеки Амдуни (22 года) перешёл из «Базеля», Джеймс Траффорд (20 лет) был перекуплен из «Манчестер Сити», а Уилсон Одоберт (18 лет) пришёл из Труа. Самым возрастным новичком стал Нейтан Редмонд (29 лет), а 25-летний Сандер Берге, перехваченный у соперника по Премьер-лиге «Шеффилд Юнайтед», был вторым по опытности игроком.

Натан Телла (справа) globallookpress.com

Несмотря на то, что Компани получил значительное количество трансферных целей, на которых он положил глаз, он упустил звезд сезона 2022–2023 годов Теллу и Маатсена, поскольку клубы, которым принадлежали игроки, отказались продавать их. Харвуд-Беллис, ключевая фигура в защите, также не вернулся, что вынудило Компани еще больше изменить свой стартовый состав, выигравший Чемпионшип.

Исторически провальный старт

Несмотря на эти трансферные разочарования, предсезонные прогнозы по-прежнему были довольно позитивными: большинство экспертов предполагали, что «Бернли» финиширует где-то в середине таблицы. Однако в первом же туре они получили боевое крещение в виде матча с «Манчестер Сити». Неудивительно, что они проиграли со счетом 0:3, а затем последовали поражение от «Астон Виллы» со счетом 1:3 и разгром от «Тоттенхэма» со счетом 2:5.

Краткую передышку от этих страданий предоставила ничья 1:1 против «Ноттингем Форест», где спорное решение VAR лишило их победного гола — но привычное положение дел было восстановлено последовательными поражениями от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

Венсан Компани globallookpress.com

Затем, наконец, победа: Компани обыграла «Лутон Таун» со счетом 2:1 на «Кенилворт Роуд» благодаря голам Лайла Фостера и Якоба Брууна Ларсена. Однако с тех пор «Бернли» пережил самую тревожную серию сезона. В начале октября они были разгромлены неэффективным «Челси», а затем проиграли «Брентфорду», «Борнмуту» и «Пэлас» — командам, с которыми «кларетовые» должны конкурировать, если они хотят остаться в АПЛ в этом сезоне.

В довершение всего они даже проиграли «Эвертону» в Кубке лиги, с результатом 0:3, который болельщики «Ириски» назвали самой комфортной победой в сезоне.

Слишком много новичков не оправдали надежд

Так что же тогда происходит не так? Причин неудачного старта «Бернли» множество. Однако прежде всего выделяются их трансферы.

На первый взгляд, для «Бернли» имело смысл попытаться выявить талантливых молодых игроков. Не все из них станут готовыми звездами Премьер-лиги, но теоретически и при правильном руководстве они могут быстро прогрессировать и либо помочь клубу закрепиться в высшем дивизионе, либо быть проданы с огромной прибылью. Многие клубы с годами добились значительных успехов, имея на вооружении эту модель, наиболее ярким из недавних примеров является «Брайтон».

Но, как обнаружил в прошлом сезоне «Саутгемптон», накануне своего крушения, подписание слишком большого количества неопытных игроков может вызвать проблемы. И «Бернли» на этот раз столкнулся с похожей проблемой.

Как и Гэвин Базуну за «святых» в сезоне 2022–2023, молодой вратарь «кларетовых» Траффорд изо всех сил пытается приспособиться к игре в Премьер-лиге. Только резервный голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл в этом сезоне зарегистрировал меньший процент отраженных ударов, чем звезда молодежной сборной Англии, и только страж ворот «Шеффилд Юнайтед» Уэс Фодерингем пропустил больше голов. Есть ощущение, что болельщики «Бернли» тоже начинают терять терпение, особенно когда на скамейке греет скамейку вратарь, завоевавший титул в прошлом сезоне, Ари Мурич.

Однако Компани ценит способность Траффорда к игре с мячом и публично поддержал своего первого номера после того, как тот пропустил стыдный гол от Филипа Биллинга в матче с «Борнмутом». «Он определенно демонстрирует большую зрелость для своего возраста. С ним все будет в порядке, у него будет хорошая карьера», — сказал он.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Траффорд — не единственный новичок, терпящий неудачу. Аарон Рэмзи, высоко ценимый в «Астон Вилле», в этом сезоне в основном использовался со скамейки запасных, когда был в хорошей форме, но пропустил четыре игры из-за травмы.

Их коллеги-новички Джордан Бейер, Одеберт и Редмонд также столкнулись с небольшим количеством игрового времени либо из-за травм, либо из-за просто неготовности внести свой вклад в матчах уровня Премьер-лиги.

Отсутствие угрозы воротам

Однако самым вредящей команде потерей стал Фостер. Южноафриканец забил только один гол в Чемпионшипе после прибытия в команду в январе прошлого года, но в отсутствие Теллы быстро стал атакующим лидером своей команды в этом сезоне.

Он забил голы против «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» в начале сезона, а также сделал результативную передачу в ничьей с «Форестом», а затем снова забил гол в той бесценной победе над «Лутоном». Однако удержать его на поле оказалось непросто.

Зеки Амдуни globallookpress.com

В начале сезона он пропустил игры против «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» из-за дисквалификации, а в последнее время он не играл из-за ментальных проблем, из-за которых выбыл из строя на неопределенный срок. Его отсутствие резко ощущалось в матче с «Кристал Пэлас», поскольку «кларетовые» создали более чем достаточно шансов на победу в игре, сделав 17 ударов против четырех у соперников, но все равно проиграли со счетом 0:2.

Правда в том, что Джей Родригес и Зеки Амдуни не кажутся достаточно точными в завершении моментов, но даже когда Фостер был в форме, дела перед чужими воротами не были идеальными. На данный момент лишь 28,1 процента ударов «Бернли» в Премьер-лиге попали в створ — второй результат в дивизионе. Они также отстают от своего xG на 1,6.

Множество ошибок

Это отставание отразилось и на другом конце поля. Похваставшись лучшими показателями защиты в Чемпионшипе в прошлом сезоне, только «Шеффилд Юнайтед» пропустил больше голов, чем «Бернли» в Премьер-лиге в сезоне 2023/24.

Индивидуальные ошибки сыграли ключевую роль в этой истории, как и следовало ожидать от такой молодой команды. «Бернли» допустил восемь ошибок, приведших к ударам, четыре из которых завершились голом.

Опять же, важная потеря тоже усугубила ситуацию. Бейер, вероятно, лучший защитник Компани, и в октябре он пропустил несколько матчей, которые могли завершиться победами.

С ним в составе «Бернли» выглядел гораздо более уверенным в матче с «Пэлас», и сохранение немца в строю будет ключом к исполнению их надежд избежать вылета.

Слишком негибкий тренер?

Другой вопрос вызывает и объем ошибок, допущенных командой Компани. А именно, является ли подходящим открытый стиль «Бернли» сейчас, когда они сталкиваются с соперниками более высокого уровня?

Как только повышение в классе обеспечено, новички Премьер-лиге, как правило, меньше рискуют владением мячом.

Компани в некоторой степени принял эту ортодоксальность, выстроив пять защитников в линию в первом туре против «Сити». Но в целом он стоически отказывался идти на компромисс и жертвовать своими принципами.

Несмотря на свою скромную позицию в лиге, всего девять команд Премьер-лиги («Манчестер Сити», «Брайтон», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла») в этом сезоне сделали больше передач, чем «кларетовые».

Они также пренебрегли верховым футболом: только восемь команд зарегистрировали меньше успешных длинных передач. «Бернли» также ориентировался на лидеров при отсутствии владения мячом, начиная прессинг выше, чем даже у таких команд, как «Брайтон» и «Челси».

Венсан Компани globallookpress.com

И поскольку плохие результаты накапливаются, Компани задают вопрос, откажется ли он от своих убеждений в погоне за несколькими выгрызенными победами с минимальным счетом. Но недавно он окончательно отверг эту идею, заявив: «Я не буду отклоняться от своего пути и заниматься чем-либо еще, кроме как следить за тем, чтобы мы придерживались плана, и мы были готовы извлечь максимум из этой команды».

«Не в моем стиле терять мяч, правда? У тренера должна быть идея, и тот, кто говорит, что стиль — это решение, тот дурак. Решение — это хороший тренер, решение — лучшие игроки — это основы. И я не говорю, что нам нужны игроки получше».

Смогут ли они перевернуть ситуацию?

На смелое заявление Компани, вероятно, повлияла гарантия его занятости. После подписания долгосрочного контракта и того, что клуб едва ли справляется с конфликтами после напряженного лета, маловероятно, что «Бернли» уволит его в ближайшее время. Но если результаты не улучшатся, председатель совета директоров Алан Пейс, возможно, будет вынужден стиснуть зубы и указать Компани на дверь.

У болельщиков «Бернли» есть по крайней мере несколько причин с оптимизмом смотреть на перспективы выживания в Премьер-лиге. Прежде всего, некоторые из их основных конкурентов также не смогли произвести впечатление. «Шеффилд Юнайтед» переживает последствия неудачного лета и тоже находится на самом дне, на балл обгоняя «Бернли».

Венсан Компани globallookpress.com

«Борнмуту» еще предстоит извлечь выгоду из футбольной революции Андони Ираолы, которую предсказывали футбольные хипстеры и онлайн-тактики. А что касается «Лутона», то им, вероятно, не хватает силы, чтобы предотвратить падение, даже если они и сумели удержать ничью с «Ливерпулем».

Еще есть «Эвертон», для которого угроза значительного вычета очков становится серьезной. Если вы сбились со счета, это четыре команды, которые могут занять три места в зоне вылета вместо «Бернли».

Все футбольные трансферы

Перед Рождеством у команды Компани также есть несколько хороших матчей, в том числе «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Фулхэм». Они будут нацелены на этот период для набора очков после непростого начала кампании.

Однако, если они останутся в трясине к Новому году, «Бернли» придется принять важное решение. И Компани будет отчаянно пытаться не поставить клуб в такое положение не только ради «кларетовых», но и ради сохранения своей репутации, которая за последние несколько недель сильно пострадала.