«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка

А именно, когда вы решаете уволить ответственного человека, вы снимаете с него ответственность и передаете бразды правления кому-то другому, пусть даже на временной основе. Мюнхенская «Бавария», объявив, что Томас Тухель уйдет в конце сезона 2023/24, просто проехалась по этим условностям на целом автопарке «Ауди».

Решение избавиться от Тухеля неудивительно. Он помог этой команде отстать от леверкузенского «Байера» на восемь очков в борьбе за титул Бундеслиге, у него были конфликты со авторитетными игроками, его не любили многочисленные бывшие звезды «Баварии», ставшие «говорящими головами» в СМИ, он проиграл три последние матча — включая первую встречу 1/8 финала против «Лацио» в Лиге чемпионов — и его команда в целом показывает унылый и скучный футбол. Что, спустя почти год у руля и после прихода летом Гарри Кейна за 95 миллионов евро, вызывает огромное разочарование.

Что удивительно (или «противоречит здравому смыслу», если вы хотите дать «Баварии» презумпцию невиновности, или «безумно», если вы этого не делаете), так это объявить миру, что с Тухелем все кончено, и при этом заставить его остаться до конца кампании. «Бавария» фактически заявляет, что Тухель является частью проблемы — и, косвенно, не является частью решения — и все же они хотят, чтобы он остался и тренировал эту группу игроков до конца года.

Как это должно работать? Если Тухель не мог заставить игроков слушать его и как следует играть, когда он был большим боссом с контрактом до июня 2025 года, как он должен делать это сейчас, когда все знают, что его дни сочтены? Если руководство клуба больше не верит в него, что заставляет вас думать, что игроки поверят?

Это рецепт супа из «хромой утки», и его можно было бы проглотить, если бы сезон был завершен и больше не за что было бороться, но «Бавария» сейчас находится совсем в другой ситуации. Да, они плохо сыграли против «Лацио» в Лиге Чемпионов, но это «Лацио», который занимает восьмое место в Серии А не без причины — отыграться после минимального выездного поражения не кажется тяжелой задачей. И да, отрыв «Байера» в Бундеслиге большой, но он не является непреодолимым, ведь до конца сезона осталось 12 игр.

Хаби Алонсо и Томас Тухель globallookpress.com

Кроме того, разрыв во многом велик не потому, что «Бавария» не набирает очков с достаточной скоростью — при нынешнем темпе они наберут 77 очков, что является средним показателем для победителей Бундеслиги за последние пять сезонов — а скорее потому, что «Леверкузен» сносит всех на своем пути. (Команда Хаби Алонсо, если продолжит так же, наберет 90 очков, что всего на одно меньше рекорда.) Вполне разумно ожидать некоторого снижения темпа от «Байера», учитывая, что это команда, во главе которой стоит неопытный тренер, которая никогда не выигрывала лигу и чей последний (ну, единственный) трофей датируется началом 1990-х годов.

Не поймите меня неправильно. Я не ожидаю, что «Байер» из Леверкузена потерпит крах, а «Бавария» вырвется на финише к своему 12-му титулу подряд в Бундеслиге, но, какие бы скромные шансы у нее ни существовали, сейчас, безусловно, они стали еще меньше.

За прошедшие годы «Бавария» показала, что им комфортно увольнять тренеров на полпути. Фактически, четверо из пяти последних постоянных наставников команды — Карло Анчелотти, Нико Ковач, Юлиан Нагельсман и теперь Тухель — были уволены во время сезона... и «Бавария» все равно выиграла чемпионат. (Вероятно, это больше говорит о Бундеслиге и дисбалансе силы и ресурсов в ней, чем о чем-либо еще). Но в каждом из этих случаев, как только решение было принято, тренер уходил — иногда ему уже была найдена постоянная замена, иногда — это был временный тренер.

Томас Тухель globallookpress.com

Это клише, но, очевидно, есть смысл в идее освежить обстановку, дать команде встряску или даже возможность просто прийти на тренировку и столкнуться с кем-то другим, помимо Тухеля, с его потрепанными нервами и потертым багажом. Вместо этого игроки «Баварии» получат то же самое, хотя и с (неизбежно) меньшими полномочиями, поскольку они знают, что слушают парня, которого не будет уже через несколько месяцев, потому что их работодатель не думает, что он правильный человек, чтобы возглавлять их.

И где тут логика, а?

Что хорошего из этого может получиться? Даже самый лучший сценарий — представьте (это трудно сделать, я знаю), что звезды каким-то странным образом сойдутся воедино, план сработает и Тухель приведет «Баварию» к титулам Лиги чемпионов и/или Бундеслиги — все это бумерангом обернется против них. Если это произойдет, они будут выглядеть глупо, выгнав Тухеля, что только еще больше подорвет их авторитет.

Теперь клуб нажмет кнопку перезагрузки и начнет процесс поиска нового тренера на сезон 2024/25. «Новое футбольное направление» — так назвал это генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен, свободно владеющий корпоративным языком. Тем временем они будут придерживаться «старого футбольного направления», только с меньшим энтузиазмом и верой, чем раньше.