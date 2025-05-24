Триумф в последний момент: «Наполи» обыграл «Кальяри» и лишил «Интер» скудетто

Вечером 23 мая вся Италия следила за двумя матчами: «Наполи» — «Кальяри» и «Комо» — «Интер». Команда Антонио Конте начинала тур с одного очка преимущества, но знала: малейшая осечка — и титул уедёт в Милан. Давление было колоссальным. «Наполи» не выигрывал два тура подряд, и в Неаполе уже шептались о проклятии последних туров.
Конте не мог быть на бровке из-за дисквалификации, а состав «Партенопеи» тоже не выглядел оптимальным — без Лоботки, Буонджорно и Нереса. Но стадион был полон, трибуны дрожали от гимнов, флагов и веры в чемпионство.
Исторический гол Мактоминея
С самого начала «Наполи» искал путь к воротам. Уже на пятой минуте Джакомо Распадори пробил мимо дальнего угла, затем Спинаццола дважды рвался вперёд, а удар Гилмура парировал Шерри. В ответ Рахмани и Лукаку угрожали воротам «Кальяри», но Мина и кипер гостей были на высоте.
На фоне всех этих атак пришло тревожное известие: де Врей забил в Комо, и «Интер» вышел на временное первое место. Напряжение повисло в воздухе.
Но на 42-й минуте арена разорвалась от счастья. Политано получил мяч на правом фланге, оценил ситуацию и навесил в штрафную. Там, под давлением, с руками соперника на футболке, Мактоминай взмыл в воздух и ударом ножницами послал мяч под перекладину. Потрясающий гол, восьмой в сезоне, и, возможно, самый важный в его жизни. В этот момент Неаполь поверил.
Лукаку ставит точку
После перерыва «Наполи» не стал отсиживаться. На 51-й минуте, получив длинную передачу от Рахмани, Ромелу Лукаку продемонстрировал всю свою мощь: выиграл борьбу у Мины, обыграл Адопо и спокойно реализовал выход один на один — 2:0. Скамейка «Наполи» высыпала на поле, а болельщики рыдали от радости.
Вскоре бельгиец мог отдать ещё один голевой пас — он вывел на рандеву с вратарём Давида Нереса, но Шерри справился. А вот Алекс Мерет впервые вступил в игру лишь на 90-й минуте, когда спокойно парировал удар Дейолы. После этого всё — отсчёт до финального свистка.
Четвёртое скудетто в истории клуба
Арбитр дал свисток, и Неаполь начал отмечать. Конте наплевал на дисквалификацию и спустился на поле, Лукаку поднял Мактоминея на руки, а болельщики использовали весь арсенал пиротехники за год. Это четвёртое скудетто в истории клуба — после 1987, 1990 и 2023 годов. А вот Антонио Конте стал первым в истории тренером, выигравшим Серию А с тремя разными клубами.
На фоне фейерверков, огней и безумной радости мало кто вспоминал, что в этот вечер «Интер» тоже выиграл свой матч 2:0. Они сделали всё, что могли — но «Наполи» оказался на шаг впереди. Один гол Мактоминея — и целая страна на коленях перед южанами.
Этот сезон был тяжёлым. «Наполи» терял очки, справлялся с травмами, с давлением, с высокими ожиданиями. Но в ключевой момент команда собралась. Играла мощно, зрело, страстно. Этот титул — не просто спортивное достижение, а, возможно, отправная точка новой династии в итальянском футболе.