Триумф в последний момент: «Наполи» обыграл «Кальяри» и лишил «Интер» скудетто

Стадиоо имени Диего Армандо Марадоны вновь стал ареной триумфа. После напряжённого сезона и гонки на пределе сил «Наполи» финишировал первым, победив «Кальяри» со счётом 2:0 и опередив «Интер» всего на одно очко. Голы Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку решили судьбу титула в матче, полном драмы, магии и неаполитанской страсти.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Кальяри 2:0 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (42'), 2:0 Ромелу Лукаку (51') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола (Паскуале Маццокки, 85'), Андре Франк Замбо Ангисса (Сириль Нгонж, 85'), Билли Гилмор, Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Давид Нерес, 61'), Джакомо Распадори (Филип Биллинг, 85'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 76') Кальяри: Ален Шерри (Джузеппе Чоччи, 82'), Томмазо Ауджелло (Адам Оберт, 74'), Надир Цортеа (Хосе Луис Паломино, 57'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Николас Виола (Кингстон Мутандва, 57'), Алессандро Дейола, Антуан Макумбу (Рэзван Марин, 57'), Мишель Адопо, Роберто Пикколи Предупреждения: Маттео Политано (31'), Антуан Макумбу (31'), Ромелу Лукаку (52')

Вечером 23 мая вся Италия следила за двумя матчами: «Наполи» — «Кальяри» и «Комо» — «Интер». Команда Антонио Конте начинала тур с одного очка преимущества, но знала: малейшая осечка — и титул уедёт в Милан. Давление было колоссальным. «Наполи» не выигрывал два тура подряд, и в Неаполе уже шептались о проклятии последних туров.

Конте не мог быть на бровке из-за дисквалификации, а состав «Партенопеи» тоже не выглядел оптимальным — без Лоботки, Буонджорно и Нереса. Но стадион был полон, трибуны дрожали от гимнов, флагов и веры в чемпионство.

Наполи — Кальяри globallookpress.com

Исторический гол Мактоминея

С самого начала «Наполи» искал путь к воротам. Уже на пятой минуте Джакомо Распадори пробил мимо дальнего угла, затем Спинаццола дважды рвался вперёд, а удар Гилмура парировал Шерри. В ответ Рахмани и Лукаку угрожали воротам «Кальяри», но Мина и кипер гостей были на высоте.

На фоне всех этих атак пришло тревожное известие: де Врей забил в Комо, и «Интер» вышел на временное первое место. Напряжение повисло в воздухе.

Но на 42-й минуте арена разорвалась от счастья. Политано получил мяч на правом фланге, оценил ситуацию и навесил в штрафную. Там, под давлением, с руками соперника на футболке, Мактоминай взмыл в воздух и ударом ножницами послал мяч под перекладину. Потрясающий гол, восьмой в сезоне, и, возможно, самый важный в его жизни. В этот момент Неаполь поверил.

Наполи — Кальяри globallookpress.com

Лукаку ставит точку

После перерыва «Наполи» не стал отсиживаться. На 51-й минуте, получив длинную передачу от Рахмани, Ромелу Лукаку продемонстрировал всю свою мощь: выиграл борьбу у Мины, обыграл Адопо и спокойно реализовал выход один на один — 2:0. Скамейка «Наполи» высыпала на поле, а болельщики рыдали от радости.

Наполи — Кальяри globallookpress.com

Вскоре бельгиец мог отдать ещё один голевой пас — он вывел на рандеву с вратарём Давида Нереса, но Шерри справился. А вот Алекс Мерет впервые вступил в игру лишь на 90-й минуте, когда спокойно парировал удар Дейолы. После этого всё — отсчёт до финального свистка.

Наполи — Кальяри globallookpress.com

Четвёртое скудетто в истории клуба

Арбитр дал свисток, и Неаполь начал отмечать. Конте наплевал на дисквалификацию и спустился на поле, Лукаку поднял Мактоминея на руки, а болельщики использовали весь арсенал пиротехники за год. Это четвёртое скудетто в истории клуба — после 1987, 1990 и 2023 годов. А вот Антонио Конте стал первым в истории тренером, выигравшим Серию А с тремя разными клубами.

Антонио Конте globallookpress.com

На фоне фейерверков, огней и безумной радости мало кто вспоминал, что в этот вечер «Интер» тоже выиграл свой матч 2:0. Они сделали всё, что могли — но «Наполи» оказался на шаг впереди. Один гол Мактоминея — и целая страна на коленях перед южанами.

Наполи — Кальяри globallookpress.com

Этот сезон был тяжёлым. «Наполи» терял очки, справлялся с травмами, с давлением, с высокими ожиданиями. Но в ключевой момент команда собралась. Играла мощно, зрело, страстно. Этот титул — не просто спортивное достижение, а, возможно, отправная точка новой династии в итальянском футболе.