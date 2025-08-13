ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Флик побеждает тер Cтегена: самый рискованный ход тренера «Барселоны»

    Конфликт едва не лишил клуб трех лучших вратарей перед стартом сезона

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона Комо Лига чемпионов Сборная Германии Футбол Германии Лига наций Интер Реал Мадрид Эспаньол Вильярреал Атлетик
    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
    Автор ESPN Грэм Хантер рассказывает, как Ханси Флик пошел на жесткий конфликт с Марком-Андре тер Стегеном, добился своего и еще больше укрепил власть в раздевалке «Барселоны».
    Признаюсь, я не удивлюсь, если вы до сих пор недоумеваете из-за невероятного размаха истории под названием «Тер Штеген-гейт». Ситуация, начавшаяся как «ничего особенного, проходите мимо», неожиданно перешла в режим ядерного конфликта. Марк-Андре тер Cтеген откровенно пошел наперекор и довел чемпиона Испании до бешенства.

    «Барселона» публично лишила его капитанской повязки и игрового номера. Вскоре голкипер дрогнул, пошел на примирение и — надо отдать должное — смело вышел к микрофону перед товарищеским матчем с «Комо» Сеска Фабрегаса, чтобы призвать к миру и единству в стане «блауграны».

    Марк-Андре тер Стеген
    globallookpress.com

    Но главное, что стоит вынести из этой истории: хотя скандал еще окончательно не исчерпан, мы стали свидетелями серьезного, рискованного, но в итоге успешного силового хода Ханси Флика. Не обманывайтесь — именно так и есть.

    Факты таковы. Пропустив из-за травмы несколько месяцев прошлого сезона, тер Стеген восстановился и вышел на поле в 34-м туре Ла Лиги. Жажда завоевать второй трофей Лиги чемпионов и необходимость получить игровую практику, чтобы в начале июня на домашней для Германии финальной стадии Лиги наций УЕФА занять место первого номера сборной, заставляли его рассчитывать как минимум на участие в ответном полуфинале ЛЧ с «Интером». В худшем случае — на игры Ла Лиги до конца сезона и, возможно, финал ЛЧ.

    Когда после последней домашней игры с «Вильярреалом» команда праздновала победу в чемпионате, клуб заранее объявил, что капитаны — во главе с тер Стегеном — обратятся к болельщикам. Но вратарь, недовольный отсутствием игрового времени и чувствуя недостаток поддержки со стороны бывшего наставника сборной Германии Флика, дал понять, что настроен на это отнюдь не был.

    Ханс-Дитер Флик
    globallookpress.com

    Флик — блестящий во многом, но безжалостный приверженец дисциплины, командного единства и строгих правил — был настолько недоволен, что посадил тер Cтегена в запас даже на «праздничный» матч с «Атлетиком» через неделю. Так вратарь лишился еще одной возможности получить важную игровую практику перед вызовом в сборную.

    Летом «Барселона» подписала Жоана Гарсию из соседнего «Эспаньола», а затем сообщила тер Стегену, что он больше не является первым номером команды и может искать себе новый клуб. Голкипер, получив медицинское одобрение, тут же решил, что настало время для небольшой корректирующей операции на спине.

    Тогда, воспользовавшись отсутствием Кристенсена, «Барселона» смогла зарегистрировать Дани Ольмо. Теперь, с операцией тер Стегена, каталонцы рассчитывали, что смогут внести в заявку новичков (Гарсию, арендованного Маркуса Рашфорда, Руни Бардагжи) и игроков с пересмотренными контрактами ( Войцеха Щенсного, Жерара Мартина) уже к старту сезона-2025/26, который начнется в эти выходные.

    Войцех Щенсный
    globallookpress.com

    Чтобы получить такое разрешение, клубу было необходимо убедительно заявить, что тер Стеген — опытный и высокооплачиваемый игрок — выбыл как минимум на четыре месяца. От этой цифры зависел объем «зарплатного пространства», позволяющий зарегистрировать часть или всех упомянутых футболистов. И для подачи заявки требовалась личная подпись тер Стегена. Без его согласия процесс был невозможен.

    Вратарь отказался — и «Барселона» мгновенно, без тени жалости, открыла против него дисциплинарное производство, объявила о снятии с него капитанской повязки и лишила игрового номера. Это стало максимальным публичным унижением и крайне рискованным шагом.

    Всего через несколько часов президент клуба Жоан Лапорта и тер Штеген встретились, урегулировали разногласия, «Барселона» отправила свой запрос в Ла Лигу и стала ждать разрешения на регистрацию игроков.

    Тер Стеген, которому клуб даровал «помилование» после того, как он пошел на уступки и согласился сотрудничать, получил на стадионе Йохана Кройфа довольно теплые аплодисменты — пусть они и частично заглушили свист и недовольные крики — от шести тысяч болельщиков, когда он взял микрофон для традиционного капитанского обращения к фанатам, с которого в Барселоне начинается сезон столько, сколько все могут вспомнить.

    Итак, все в курсе? Тогда к сути.

    Иньяки Пенья
    globallookpress.com

    Хотя в клубе уверяют, что решат эту проблему, на момент написания статьи и за четыре с половиной дня до стартового матча в Мальорке «Барселона» не может использовать ни Гарсию, ни Щенсного (оба пока не зарегистрированы). Тер Стеген очевидно выбыл (восстановление после операции), а Иньяки Пенья получил разрешение перейти в «Комо».

    Для Флика и руководства затевать конфликт с тер Стегеном на прошлой неделе, учитывая такую ситуацию с вратарями, было колоссальным риском. Если вдруг придется в спешке отменять трансфер Пеньи в Серию А или выпускать в основе юного резервиста, американского таланта Диего Кочена, — представьте себе масштаб унижения. А что, если в таком сценарии «Барселона» проиграет из-за слабой игры вратаря?

    Когда тер Штеген своим языком тела, фразами на тренировочной базе и отказом обратиться к болельщикам на праздновании чемпионства после последнего домашнего матча дал понять, что находится в мятежном настроении, он бросил Флику вызов — и получил ответ в виде пощечины.

    И хотя формально дисциплинарные меры к вратарю применял клуб, а не Флик, и именно клуб, а не тренер, должен был платить за Гарсию и уведомлять тер Стегена о том, что он больше не нужен, нет ни малейших сомнений: ни Лапорта, ни спортивный директор Деку не стали бы действовать без одобрения Флика.

    Марк-Андре тер Стеген
    globallookpress.com

    Контракт с ним продлили до 2027 года после того, как он выиграл три трофея в дебютном сезоне. Это был классический вариант «бархатная перчатка на железном кулаке».

    Стоит отметить, что в середине прошлой недели несколько игроков основы в интервью каталонским СМИ высказались о ситуации вокруг тер Стегена. Все, как один, поддержали вратаря, подчеркнули свое уважение к нему и заявили, что он должен сохранить капитанскую повязку.

    И здесь был еще один риск, на который пошел Флик. Помимо опасности остаться без трех лучших голкиперов в Мальорке в субботу, он рисковал подорвать свою популярность и атмосферу в коллективе. У футболистов могло возникнуть сомнение: «Можно ли на 100% доверять его словам… и не окажусь ли я следующим под прицелом? »

    Теперь каждый футболист в его все более раздутой заявке не только понимает, что пересекать черту с тренером нельзя, но и получил холодный душ против ржавчины, самоуспокоенности и излишней уверенности, которые нередко приходят после трофейного сезона вроде кампании-2024/25.

    Партия, сет и матч за Фликом — при одном условии: если руководство все-таки успеет зарегистрировать остальных его вратарей и вывести их на поле в субботу. В Мальорке, наверное, наблюдают за этим с нескрываемым удовольствием.

