Флик побеждает тер Cтегена: самый рискованный ход тренера «Барселоны»

Признаюсь, я не удивлюсь, если вы до сих пор недоумеваете из-за невероятного размаха истории под названием «Тер Штеген-гейт». Ситуация, начавшаяся как «ничего особенного, проходите мимо», неожиданно перешла в режим ядерного конфликта.откровенно пошел наперекор и довел чемпиона Испании до бешенства.

«Барселона» публично лишила его капитанской повязки и игрового номера. Вскоре голкипер дрогнул, пошел на примирение и — надо отдать должное — смело вышел к микрофону перед товарищеским матчем с «Комо» Сеска Фабрегаса, чтобы призвать к миру и единству в стане «блауграны».

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

Но главное, что стоит вынести из этой истории: хотя скандал еще окончательно не исчерпан, мы стали свидетелями серьезного, рискованного, но в итоге успешного силового хода Ханси Флика. Не обманывайтесь — именно так и есть.

Факты таковы. Пропустив из-за травмы несколько месяцев прошлого сезона, тер Стеген восстановился и вышел на поле в 34-м туре Ла Лиги. Жажда завоевать второй трофей Лиги чемпионов и необходимость получить игровую практику, чтобы в начале июня на домашней для Германии финальной стадии Лиги наций УЕФА занять место первого номера сборной, заставляли его рассчитывать как минимум на участие в ответном полуфинале ЛЧ с «Интером». В худшем случае — на игры Ла Лиги до конца сезона и, возможно, финал ЛЧ.

Однако в матче с «Интером» он так и не появился — «Барселона» вылетела. Не сыграл тер Стеген и в двух следующих ключевых встречах против «Реала» и «Эспаньола», которые фактически решали судьбу титула.

Когда после последней домашней игры с «Вильярреалом» команда праздновала победу в чемпионате, клуб заранее объявил, что капитаны — во главе с тер Стегеном — обратятся к болельщикам. Но вратарь, недовольный отсутствием игрового времени и чувствуя недостаток поддержки со стороны бывшего наставника сборной Германии Флика, дал понять, что настроен на это отнюдь не был.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Флик — блестящий во многом, но безжалостный приверженец дисциплины, командного единства и строгих правил — был настолько недоволен, что посадил тер Cтегена в запас даже на «праздничный» матч с «Атлетиком» через неделю. Так вратарь лишился еще одной возможности получить важную игровую практику перед вызовом в сборную.

Летом «Барселона» подписала Жоана Гарсию из соседнего «Эспаньола», а затем сообщила тер Стегену, что он больше не является первым номером команды и может искать себе новый клуб. Голкипер, получив медицинское одобрение, тут же решил, что настало время для небольшой корректирующей операции на спине.

Клуб увидел в этом шанс — как годом ранее в ситуации с травмой Андреаса Кристенсена — продолжая выплачивать зарплату игроку, подать в Ла Лигу заявку на особое разрешение, позволяющее изменить расчет общей ведомости зарплат.

Тогда, воспользовавшись отсутствием Кристенсена, «Барселона» смогла зарегистрировать Дани Ольмо. Теперь, с операцией тер Стегена, каталонцы рассчитывали, что смогут внести в заявку новичков (Гарсию, арендованного Маркуса Рашфорда, Руни Бардагжи) и игроков с пересмотренными контрактами ( Войцеха Щенсного, Жерара Мартина) уже к старту сезона-2025/26, который начнется в эти выходные.

Войцех Щенсный globallookpress.com

Чтобы получить такое разрешение, клубу было необходимо убедительно заявить, что тер Стеген — опытный и высокооплачиваемый игрок — выбыл как минимум на четыре месяца. От этой цифры зависел объем «зарплатного пространства», позволяющий зарегистрировать часть или всех упомянутых футболистов. И для подачи заявки требовалась личная подпись тер Стегена. Без его согласия процесс был невозможен.

Вратарь отказался — и «Барселона» мгновенно, без тени жалости, открыла против него дисциплинарное производство, объявила о снятии с него капитанской повязки и лишила игрового номера. Это стало максимальным публичным унижением и крайне рискованным шагом.

Всего через несколько часов президент клуба Жоан Лапорта и тер Штеген встретились, урегулировали разногласия, «Барселона» отправила свой запрос в Ла Лигу и стала ждать разрешения на регистрацию игроков.

Тер Стеген, которому клуб даровал «помилование» после того, как он пошел на уступки и согласился сотрудничать, получил на стадионе Йохана Кройфа довольно теплые аплодисменты — пусть они и частично заглушили свист и недовольные крики — от шести тысяч болельщиков, когда он взял микрофон для традиционного капитанского обращения к фанатам, с которого в Барселоне начинается сезон столько, сколько все могут вспомнить.

Итак, все в курсе? Тогда к сути.

Иньяки Пенья globallookpress.com

Хотя в клубе уверяют, что решат эту проблему, на момент написания статьи и за четыре с половиной дня до стартового матча в Мальорке «Барселона» не может использовать ни Гарсию, ни Щенсного (оба пока не зарегистрированы). Тер Стеген очевидно выбыл (восстановление после операции), а Иньяки Пенья получил разрешение перейти в «Комо».

Для Флика и руководства затевать конфликт с тер Стегеном на прошлой неделе, учитывая такую ситуацию с вратарями, было колоссальным риском. Если вдруг придется в спешке отменять трансфер Пеньи в Серию А или выпускать в основе юного резервиста, американского таланта Диего Кочена, — представьте себе масштаб унижения. А что, если в таком сценарии «Барселона» проиграет из-за слабой игры вратаря?

Предположим, что Гарсию и/или Щенсного все же зарегистрируют. Тогда ключевые моменты в позиции и действиях Флика таковы: как и в случае, когда он безжалостно отправил Жюля Кунде в запас за опоздание на командное собрание и затем открыто объяснил это на пресс-конференции, Флик использовал весь этот конфликт, чтобы подчеркнуть — именно он, а не тер Стеген, главный в команде. Что именно тренер решает, кто играет, когда и по какой причине.

Когда тер Штеген своим языком тела, фразами на тренировочной базе и отказом обратиться к болельщикам на праздновании чемпионства после последнего домашнего матча дал понять, что находится в мятежном настроении, он бросил Флику вызов — и получил ответ в виде пощечины.

И хотя формально дисциплинарные меры к вратарю применял клуб, а не Флик, и именно клуб, а не тренер, должен был платить за Гарсию и уведомлять тер Стегена о том, что он больше не нужен, нет ни малейших сомнений: ни Лапорта, ни спортивный директор Деку не стали бы действовать без одобрения Флика.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

Контракт с ним продлили до 2027 года после того, как он выиграл три трофея в дебютном сезоне. Это был классический вариант «бархатная перчатка на железном кулаке».

Стоит отметить, что в середине прошлой недели несколько игроков основы в интервью каталонским СМИ высказались о ситуации вокруг тер Стегена. Все, как один, поддержали вратаря, подчеркнули свое уважение к нему и заявили, что он должен сохранить капитанскую повязку.

И здесь был еще один риск, на который пошел Флик. Помимо опасности остаться без трех лучших голкиперов в Мальорке в субботу, он рисковал подорвать свою популярность и атмосферу в коллективе. У футболистов могло возникнуть сомнение: «Можно ли на 100% доверять его словам… и не окажусь ли я следующим под прицелом? »

В прошлом сезоне команда раз за разом доказывала, что готова «пройти сквозь стены» ради тренера. Флик держал игроков в крепкой хватке. И все же он рискнул — но в итоге добился того, что тер Стеген признал свою неправоту, конфликт был улажен в кратчайшие сроки, да еще и с максимальной публичностью, а мир был восстановлен буквально накануне последнего матча предсезонки. Все это показало Флика мастером игры на грани и, пожалуй, еще более авторитетным, чем прежде.

Теперь каждый футболист в его все более раздутой заявке не только понимает, что пересекать черту с тренером нельзя, но и получил холодный душ против ржавчины, самоуспокоенности и излишней уверенности, которые нередко приходят после трофейного сезона вроде кампании-2024/25.

Партия, сет и матч за Фликом — при одном условии: если руководство все-таки успеет зарегистрировать остальных его вратарей и вывести их на поле в субботу. В Мальорке, наверное, наблюдают за этим с нескрываемым удовольствием.