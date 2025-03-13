«Реал» снова разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ. Дерби закончилось драматичной серией пенальти

«Реал» обыграл «Атлетико» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. В основное время «матрасники» на домашнем стадионе победили со счетом 1:0. Первая встреча завершилась победой «Реала» — 1:0. В серии пенальти «сливочные» были сильнее — 4:2.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Атлетико — Реал Мадрид 1:0 Голы: 1:0 Конор Галлахер (1'), 1:1 Александр Сёрлот (пенальти) (115'), 1:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (115'), 1:2 Джуд Беллингхэм (пенальти) (115'), 2:3 Анхель Корреа (пенальти) (115'), 2:3 Федерико Вальверде (пенальти) (115'), 2:4 Антонио Рюдигер (пенальти) (115') Атлетико: Ян Облак, Клеман Лангле (Робен Ле Норман, 91'), Рейнилду (Сесар Аспиликуэта, 98'), Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Науэль Молина, 90'), Пабло Барриос, Конор Галлахер (Самуэл Лино, 85'), Джулиано Симеоне (Анхель Корреа, 89'), Антуан Гризманн (Александр Сёрлот, 89'), Хулиан Альварес, Хосе Хименес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 83'), Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 65'), Лука Модрич (Лукас Васкес, 65'), Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Эндрик, 115'), Родриго (Браим Диас, 79'), Raul Asencio Предупреждения: Орельен Чуаэми (39'), Винисиус Жуниор (59'), Джулиано Симеоне (66'), Клеман Лангле (68'), Сесар Аспиликуэта (114'), Маркос Льоренте (115'), Лукас Васкес (115')

История повторяется. «Атлетико» вновь не смог пройти «Реал» в еврокубках — в шестой раз подряд. Команда Диего Симеоне снова была близка, снова боролась, снова верила, но итог оказался прежним.

В этот раз — через 120 минут жесточайшего футбола и серию пенальти, в которой матрасники потеряли всё. А «Реал» в нужный момент как будто включает какой-то тумблер – и магически выживает в критичных ситуациях.

Гол уже на 29-й секунде

Матч начался шокирующе — спустя 29 секунд после стартового свистка «Атлетико» открыл счет. Казалось, что наконец-то настал их момент. «Реал» даже не успел потрогать мяч, когда «матрасники» уже праздновали. После быстрой комбинации Родриго Де Поль прострелил в центр, и Конор Галлахер в подкате вколотил мяч в сетку.

Трибуны взорвались, а «Атлетико» продолжил давить. Команда Симеоне перекрыла все зоны: Винисиус не мог прорваться через Льоренте, Мбаппе вообще словно забыл выйти на поле, Беллингему не давали пространства.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

Тем временем хозяева создавали моменты. Альварес проверил реакцию Куртуа, Гризманн опасно навешивал, Лангле и Хименес били головой — но мяч либо летел мимо, либо в руки вратарю.

«Реал» в первом тайме практически не угрожал воротам Облака, а единственный потенциально опасный момент был загублен — Чуамени случайно помешал Беллингему пробить с убойной позиции. Казалось, вот она – долгожданная месть Симеоне вечно первому соседу.

Винисиус не забивает пенальти

Во втором тайме картина не изменилась: «Атлетико» продолжал искать шансы, но вновь не реализовывал их. Куртуа спас после удара Альвареса, затем срикошетивший навес Льоренте едва не запрыгнул в дальний угол.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

А потом случился момент, который мог все решить — но не решил. На 70-й минуте «Реал» провел редкую острую атаку, и в штрафной «Атлетико» завалили Мбаппе.

Судья сразу указал на точку, а Винисиус взял мяч… и пробил примерно туда же, куда Серхио Рамос в 2012-м против «Баварии». Кажется, бразилец слишком поддаётся эмоциям, а в такой игре и на таком стадионе они просто неизмеримы.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

Стадион взорвался от восторга — это был знак, что в этот раз всё будет иначе. Нужно просто поддавить разочарованный «Реал» — и вот он, четвертьфинал.

Шансы Корреа

Дальше — ещё больше нервов. «Атлетико» продолжал гнуть свою линию, но время уходило. В самой-самой концовке, на 90-й минуте, Корреа мог ставить точку. Он классно принял мяч в штрафной, правильно развернулся, но его удар пролетел совсем немного выше перекладины. Это был шанс прибить «Реал», и им нужно было пользоваться.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

Овертайм. Полное изнеможение, борьба на грани, последние силы. «Реал» и «Атлетико» не ждали серии пенальти, а пытались кусаться до последнего — Рюдигер в последний момент выбил мяч у Корреа, Сёрлотт бил головой, а Куртуа снова выручал.

И снова серия пенальти. Эхо миланского финала

Именно в серии пенальти и произошёл самый спорный момент вечера. После трёх забитых ударов подряд Хулиан Альварес реализовал свою попытку, поскользнувшись перед мячом. Аргентинец вонзил мяч под перекладину, но вмешался VAR. Зафиксировали, что Альварес дважды коснулся мяча при пробитии — гол отменён.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

И даже это не сломило «Атлетико»! Следующим забил Корреа, а вслед за ним удар Васкеса потащил Облак! Того самого Лукаса Васкеса, который в 2016 году крутил мяч на пальце перед ударом в правый угол в серии пенальти. Ян Облак, очевидно, это помнил, и спокойненько взял удар Лукаса в том же углу.

Команды пробили по 4 удара, счёт 3:3, а моральное преимущество по всем законам футбола должно быть у «Атлетико». Только в случае с мадридским «Реалом» не работают вообще никакие правила. К мячу подошёл воспитанник королевского клуба Маркос Льоренте — и что есть силы дал в перекладину. Забавно, что 9 лет назад другой воспитанник «Реала» Хуанфран тоже пробил в штангу.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

Решающий удар выпал Рюдигеру — и как же ему повезло! Облак угадал направление, даже задел мяч рукой… но тот всё равно влетел в сетку, как будто сквозь голкипера. Хотя разве можно в случае «Реала» говорить о везении? Они ведь это делают едва ли не каждый год — просто поразительно!

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Атлетико» снова остался ни с чем. А «Реал» — снова прошел дальше, как будто и не было этих 210 ужасно напряжённых минут. Ещё одна история, которую болельщики «матрасников» очень хотели бы забыть, но которая останется ещё одним рубцом на их сердце.