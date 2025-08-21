ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Очередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов

    Некоторые из них уже стали лицами нового поколения в своих чемпионатах

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Латинская Америка ПСЖ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Лион Лидс Вест Хэм Сборная Аргентины Барселона Шахтер Донецк Бетис Севилья Сборная Бразилии Галатасарай ЧМ-2026 Сборная Эквадора Сборная Колумбии
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МонтороОчередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов Диего СимеонеТрофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико» Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
    Все новости спорта
    Альваро Монторо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Монторо
    ESPN составил список самых перспективных игроков Южной Америки, чьи выступления не остались незамеченными скаутами европейских клубов.
    Возрождение «Ботафого» нельзя объяснить только инвестициями американского бизнесмена Джона Текстора. Клуб, прошедший путь от второго дивизиона до чемпионства в Бразилии и Южной Америке, а затем и победы над «ПСЖ» на недавнем Клубном чемпионате мира, обязан успехом не только финансам, но и работе своей скаутской службы.

    Ярчайший пример — нападающий Игор Жезус. Его подписали бесплатно из «Шабаб Аль-Ахли» всего год назад, а сейчас он уже перебрался в АПЛ, став игроком «Ноттингем Форест».

    Вратарь Лукас Перри тоже прошел впечатляющий путь: долгое время оставался запасным в «Сан-Паулу», но, перейдя в «Ботафого», провел великолепный сезон-2023. Через «Лион» он оказался в английском «Лидсе». Однако подобные истории складываются не всегда.

  • Бразильский Дрогба, герой КЧМ и трудяга из Бундеслиги. Топ-10 недооцененных трансферов АПЛ
  • Через год они будут в списке трансферных целей топ-клубов
  • 13/08/2025

    • Недавно клубы согласовали трансфер голкипера Джона Виктора в «Вест Хэм Юнайтед», но в последний момент сам игрок решил остаться в «Ботафого». Желание попробовать силы в АПЛ было понятно, но после напряженных дней фанаты простили его флирт с Европой.

    В минувший четверг они встретили его аплодисментами, а сам Виктор ответил привычно уверенной игрой — «Ботафого» обыграл эквадорский клуб «ЛДУ Кито» со счетом 1:0 в Кубке Либертадорес.

    Джон Виктор стал ключевой фигурой в прошлогодних триумфах «Ботафого» в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. Да, деньги сыграли свою роль, но не меньшее значение имела и тонкая работа скаутской сети, которая умело находила игроков, упущенных другими.

    Но кто станет следующим? Южная Америка по-прежнему остается неисчерпаемым источником молодых талантов, за которыми внимательно следят европейские клубы. Вопрос лишь в том, кто из них уже скоро окажется на полях Старого Света.

    Альваро Монторо («Ботафого», атакующий полузащитник)

    Европейские клубы традиционно охотятся за ярчайшими бразильскими талантами, но в последние годы и сами бразильцы все активнее переманивают игроков из соседних стран. Так произошло и с Альваро Монторо, воспитанником аргентинского «Велес Сарсфилд».

    Альваро Монторо
    gettyimages.com

    В апреле, за несколько дней до своего 18-летия, он забил первый мяч на взрослом уровне — победный гол в компенсированное время в ворота уругвайского «Пеньяроля» на групповом этапе Кубка Либертадорес.

    Однако в клубе он задержался ненадолго. «Ботафого» оперативно забрал его в свои ряды незадолго до Клубного чемпионата мира. На тренировках он произвел такое впечатление, что дебютировал уже в историческом матче против «ПСЖ» и сразу выглядел как свой.

    С тех пор Монторо продолжает набирать обороты в команде, которую ныне возглавляет Давиде Анчелотти, сын Карло. В прежние времена его можно было бы представить вторым форвардом в классической схеме 4-4-2. Сейчас же он чаще действует на фланге, особенно слева, смещаясь в центр под сильную ногу.

  • Уэсли и еще четыре южноамериканца, для которых КЧМ стал трамплином в Европу
  • Для некоторых латиноамериканцев Клубный чемпионат мира стал окном в Европу
  • 30/07/2025

    • При невысоком росте и низком центре тяжести он умеет резко останавливаться, менять направление атаки и видеть партнеров вокруг. Монторо играет с уверенностью человека, знающего свою ценность, но при этом готов и отрабатывать в обороне, опускаясь по бровке назад.

    Судьба у юного аргентинца обещает быть интересной: в Южной Америке он вряд ли задержится надолго. «Ботафого» наверняка уже выстраивает планы будущего трансфера. А сам Монторо, возможно, даже мечтает, что успешная кампания в Кубке Либертадорес поможет ему ворваться в состав сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира.

    Кевин Ломонако («Индепендьенте», центральный защитник)

    Фигура, хорошо знакомая главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони, — центральный защитник Кевин Ломонако.

    Еще один аргентинец, рано перебравшийся в бразильский клуб, Ломонако столкнулся с серьезным испытанием: выступая за «Ред Булл Брагантино», он был признан виновным в умышленном получении желтой карточки и отлучен от футбола на год по делу о договорных матчах. После этого бразильский клуб отправил его на родину, где он перезапустил карьеру и провел выдающийся сезон в составе «Индепендьенте».

    Кевин Ломонако
    gettyimages.com

    Мощный по габаритам, но при этом быстрый, Ломонако идеально вписывается в команды с высокой линией обороны. Он любит начинать атаки, продвигая мяч из глубины, хотя иногда делает это чересчур рискованно. При этом его умение вытягивать опекунов и освобождать зоны для партнеров — ценный козырь, который уже привлек внимание «Барселоны».

    Для 23‑летнего защитника наступает тонкий момент. Недавно он дебютировал в основной сборной, а позиция центрального защитника — зона, в которой чемпионам мира срочно требуется обновление: в Катаре оборона нередко балансировала на грани срыва, и выбор здесь невелик. Тем не менее на этой неделе Ломонако неожиданно не попал в заявку на заключительные матчи отборочного цикла ЧМ.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    У него есть реальный шанс закрепиться в национальной команде. Но переход в клуб за океаном именно сейчас может выбить из колеи — это не то время, когда игроку хотелось бы сидеть на скамейке, привыкая к новой среде.

    Витан («Интернасьонал», центральный защитник)

    Бразильский аналог Ломонако — 25‑летний центральный защитник Витан из «Интернасьонала», сочетающий внушительные физические данные с хорошей скоростью.

    Витан уже успел поиграть в Европе, проведя 18 месяцев в составе «Шахтёра» и выиграв с ним чемпионат Украины, но был вынужден вернуться на родину по политическим причинам. В прошлом году он был близок к переходу в Испанию, однако трансфер в «Бетис» сорвался из‑за ограничений финансового фэйр-плей. Сейчас интерес к нему проявляет «Севилья» — и это легко объяснить.

    Витан
    globallookpress.com

    Высокий и жесткий в борьбе, но достаточно быстрый, чтобы играть с высокой линией обороны, Витан может быть востребован, но сам игрок, возможно, не спешит покидать клуб. Он выступал за молодежные сборные Бразилии, однако при богатейшей конкуренции пока не пробился в главную команду страны.

    С приходом нового тренера открываются свежие шансы: в присутствии Карло Анчелотти на трибуне Витан надежно сыграл против мощного «Фламенго» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес, сведя поражение «Интернасьоналя» в гостях к минимальному — 0:1.

  • Обещания вместо реальности: зачем «Челси» скупает молодых бразильцев
  • Лондонский клуб пытается найти нового Винисиуса Жуниора или хотя бы Родриго
  • 11/07/2025

    • Поскольку сезон в Европе только стартует и игроки еще далеки от оптимальной формы, у Витана сохраняется шанс попасть в заявку сборной Бразилии на 25 августа. Между тем сообщается, что за ним следили представители турецкого «Галатасарая», и в случае вылета «Интернасьонала» из Кубка Либертадорес его уход может ускориться.

    Дарвин Гуагуа («Индепендьенте дель Валье», атакующий полузащитник)

    Еще один футболист, устремивший взгляд к ЧМ‑2026, — эквадорский атакующий полузащитник Дарвин Гуагуа. Он выступает за уникальный клуб «Индепендьенте дель Валье», подаривший миру таких игроков, как Мойсес Кайседо, Вильян Пачо и многих других лидеров сборной Эквадора.

    Дарвин Гуагуа
    gettyimages.com

    Карьерный взлет Гуагуа оказался еще стремительнее. В марте этого года он помогал национальной команде на тренировках, входя в состав спарринг-партнеров, готовивших основу к отборочному матчу ЧМ против Чили. Главный тренер Себастьян Беккасесе настолько впечатлился, что миновал все ступени — и в 17 лет, до дебюта в клубе, сразу включил Гуагуа в стартовый состав сборной.

    Решение выглядело преждевременным и вызвало массу недоуменных разговоров. Но за последние два месяца полузащитник получил шанс уже в клубе, выходя как в старте, так и со скамейки.

    Чаще всего Гуагуа использовали на правом фланге, однако наибольший эффект он приносил, смещаясь в центр, откуда начал забивать свои первые голы, демонстрируя пластичную технику и умение врываться в уязвимые зоны штрафной соперника.

  • Еще не поздно: 11 игроков, которым стоит сменить клуб до закрытия трансферного окна
  • Среди них — бразилец из «Реала» и лучший вратарь прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
  • 15/08/2025

    • В ноябре Гуагуа исполнится 18, и, учитывая, что «Индепендьенте дель Валье» славится подготовкой талантов и их продажей, задержка в клубе надолго маловероятна. После невероятно драматичного вечера во вторник команда пробилась в четвертьфинал Кубка Южной Америки — континентального аналога Лиги Европы. Заключительная стадия турнира может стать для Гуагуа трамплином к январскому трансферу.

    Марино Инестроса («Атлетико Насьональ», атакующий полузащитник)

    Будущее колумбийца Марино Инестросы остается открытым. 23‑летний атакующий полузащитник уже успел побывать в Бразилии, США и Мексике, прежде чем вернулся на родину и заиграл в «Атлетико Насьональ» в свой лучший футбол.

    Марино Инестроса
    globallookpress.com

    На групповой стадии Кубка Либертадорес он блистал на правом фланге атаки: молниеносный рывок, обилие финтов, умение обыгрывать защитника в обе стороны, постоянная угроза воротам соперника и надежная подача на центральных форвардов сделали его лучшим игроком чемпионата Колумбии. Это вывело его в круг кандидатов в национальную сборную в непростой момент.

    Схема главного тренера сборной Колумбии Нестора Лоренсо, с дисциплинированной полузащитой, поддерживающей талант Хамеса Родригеса, долгое время работала хорошо. Но после поражения от Аргентины в финале прошлогоднего Кубка Америки дела пошли под откос. После шести матчей без побед Колумбия до сих пор не обеспечила себе участие на чемпионате мира. Инестроса способен вдохнуть свежие идеи в атакующую линию.

    Все футбольные трансферы

    Однако во вторник все могло круто измениться. В 1/8 финала Либертадорес против «Сан-Паулу» все решалось в серии пенальти, и именно он пробил в перекладину в ключевой момент — команда вылетела. Если бы они прошли дальше, клуб, вероятно, удержал бы его до конца года. Теперь же вероятность трансфера заметно возросла.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры