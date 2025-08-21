Очередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов

Возрождениенельзя объяснить только инвестициями американского бизнесмена Джона Текстора. Клуб, прошедший путь от второго дивизиона до чемпионства в Бразилии и Южной Америке, а затем и победы надна недавнем Клубном чемпионате мира, обязан успехом не только финансам, но и работе своей скаутской службы.

Ярчайший пример — нападающий Игор Жезус. Его подписали бесплатно из «Шабаб Аль-Ахли» всего год назад, а сейчас он уже перебрался в АПЛ, став игроком «Ноттингем Форест».

Вратарь Лукас Перри тоже прошел впечатляющий путь: долгое время оставался запасным в «Сан-Паулу», но, перейдя в «Ботафого», провел великолепный сезон-2023. Через «Лион» он оказался в английском «Лидсе». Однако подобные истории складываются не всегда.

Недавно клубы согласовали трансфер голкипера Джона Виктора в «Вест Хэм Юнайтед», но в последний момент сам игрок решил остаться в «Ботафого». Желание попробовать силы в АПЛ было понятно, но после напряженных дней фанаты простили его флирт с Европой.

В минувший четверг они встретили его аплодисментами, а сам Виктор ответил привычно уверенной игрой — «Ботафого» обыграл эквадорский клуб «ЛДУ Кито» со счетом 1:0 в Кубке Либертадорес.

Джон Виктор стал ключевой фигурой в прошлогодних триумфах «Ботафого» в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. Да, деньги сыграли свою роль, но не меньшее значение имела и тонкая работа скаутской сети, которая умело находила игроков, упущенных другими.

Но кто станет следующим? Южная Америка по-прежнему остается неисчерпаемым источником молодых талантов, за которыми внимательно следят европейские клубы. Вопрос лишь в том, кто из них уже скоро окажется на полях Старого Света.

Альваро Монторо («Ботафого», атакующий полузащитник)

Европейские клубы традиционно охотятся за ярчайшими бразильскими талантами, но в последние годы и сами бразильцы все активнее переманивают игроков из соседних стран. Так произошло и с Альваро Монторо, воспитанником аргентинского «Велес Сарсфилд».

Альваро Монторо gettyimages.com

В апреле, за несколько дней до своего 18-летия, он забил первый мяч на взрослом уровне — победный гол в компенсированное время в ворота уругвайского «Пеньяроля» на групповом этапе Кубка Либертадорес.

Однако в клубе он задержался ненадолго. «Ботафого» оперативно забрал его в свои ряды незадолго до Клубного чемпионата мира. На тренировках он произвел такое впечатление, что дебютировал уже в историческом матче против «ПСЖ» и сразу выглядел как свой.

С тех пор Монторо продолжает набирать обороты в команде, которую ныне возглавляет Давиде Анчелотти, сын Карло. В прежние времена его можно было бы представить вторым форвардом в классической схеме 4-4-2. Сейчас же он чаще действует на фланге, особенно слева, смещаясь в центр под сильную ногу.

При невысоком росте и низком центре тяжести он умеет резко останавливаться, менять направление атаки и видеть партнеров вокруг. Монторо играет с уверенностью человека, знающего свою ценность, но при этом готов и отрабатывать в обороне, опускаясь по бровке назад.

Судьба у юного аргентинца обещает быть интересной: в Южной Америке он вряд ли задержится надолго. «Ботафого» наверняка уже выстраивает планы будущего трансфера. А сам Монторо, возможно, даже мечтает, что успешная кампания в Кубке Либертадорес поможет ему ворваться в состав сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира.

Кевин Ломонако («Индепендьенте», центральный защитник)

Фигура, хорошо знакомая главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони, — центральный защитник Кевин Ломонако.

Еще один аргентинец, рано перебравшийся в бразильский клуб, Ломонако столкнулся с серьезным испытанием: выступая за «Ред Булл Брагантино», он был признан виновным в умышленном получении желтой карточки и отлучен от футбола на год по делу о договорных матчах. После этого бразильский клуб отправил его на родину, где он перезапустил карьеру и провел выдающийся сезон в составе «Индепендьенте».

Кевин Ломонако gettyimages.com

Мощный по габаритам, но при этом быстрый, Ломонако идеально вписывается в команды с высокой линией обороны. Он любит начинать атаки, продвигая мяч из глубины, хотя иногда делает это чересчур рискованно. При этом его умение вытягивать опекунов и освобождать зоны для партнеров — ценный козырь, который уже привлек внимание «Барселоны».

Для 23‑летнего защитника наступает тонкий момент. Недавно он дебютировал в основной сборной, а позиция центрального защитника — зона, в которой чемпионам мира срочно требуется обновление: в Катаре оборона нередко балансировала на грани срыва, и выбор здесь невелик. Тем не менее на этой неделе Ломонако неожиданно не попал в заявку на заключительные матчи отборочного цикла ЧМ.

У него есть реальный шанс закрепиться в национальной команде. Но переход в клуб за океаном именно сейчас может выбить из колеи — это не то время, когда игроку хотелось бы сидеть на скамейке, привыкая к новой среде.

Витан («Интернасьонал», центральный защитник)

Бразильский аналог Ломонако — 25‑летний центральный защитник Витан из «Интернасьонала», сочетающий внушительные физические данные с хорошей скоростью.

Витан уже успел поиграть в Европе, проведя 18 месяцев в составе «Шахтёра» и выиграв с ним чемпионат Украины, но был вынужден вернуться на родину по политическим причинам. В прошлом году он был близок к переходу в Испанию, однако трансфер в «Бетис» сорвался из‑за ограничений финансового фэйр-плей. Сейчас интерес к нему проявляет «Севилья» — и это легко объяснить.

Витан globallookpress.com

Высокий и жесткий в борьбе, но достаточно быстрый, чтобы играть с высокой линией обороны, Витан может быть востребован, но сам игрок, возможно, не спешит покидать клуб. Он выступал за молодежные сборные Бразилии, однако при богатейшей конкуренции пока не пробился в главную команду страны.

С приходом нового тренера открываются свежие шансы: в присутствии Карло Анчелотти на трибуне Витан надежно сыграл против мощного «Фламенго» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес, сведя поражение «Интернасьоналя» в гостях к минимальному — 0:1.

Поскольку сезон в Европе только стартует и игроки еще далеки от оптимальной формы, у Витана сохраняется шанс попасть в заявку сборной Бразилии на 25 августа. Между тем сообщается, что за ним следили представители турецкого «Галатасарая», и в случае вылета «Интернасьонала» из Кубка Либертадорес его уход может ускориться.

Дарвин Гуагуа («Индепендьенте дель Валье», атакующий полузащитник)

Еще один футболист, устремивший взгляд к ЧМ‑2026, — эквадорский атакующий полузащитник Дарвин Гуагуа. Он выступает за уникальный клуб «Индепендьенте дель Валье», подаривший миру таких игроков, как Мойсес Кайседо, Вильян Пачо и многих других лидеров сборной Эквадора.

Дарвин Гуагуа gettyimages.com

Карьерный взлет Гуагуа оказался еще стремительнее. В марте этого года он помогал национальной команде на тренировках, входя в состав спарринг-партнеров, готовивших основу к отборочному матчу ЧМ против Чили. Главный тренер Себастьян Беккасесе настолько впечатлился, что миновал все ступени — и в 17 лет, до дебюта в клубе, сразу включил Гуагуа в стартовый состав сборной.

Решение выглядело преждевременным и вызвало массу недоуменных разговоров. Но за последние два месяца полузащитник получил шанс уже в клубе, выходя как в старте, так и со скамейки.

Чаще всего Гуагуа использовали на правом фланге, однако наибольший эффект он приносил, смещаясь в центр, откуда начал забивать свои первые голы, демонстрируя пластичную технику и умение врываться в уязвимые зоны штрафной соперника.

В ноябре Гуагуа исполнится 18, и, учитывая, что «Индепендьенте дель Валье» славится подготовкой талантов и их продажей, задержка в клубе надолго маловероятна. После невероятно драматичного вечера во вторник команда пробилась в четвертьфинал Кубка Южной Америки — континентального аналога Лиги Европы. Заключительная стадия турнира может стать для Гуагуа трамплином к январскому трансферу.

Марино Инестроса («Атлетико Насьональ», атакующий полузащитник)

Будущее колумбийца Марино Инестросы остается открытым. 23‑летний атакующий полузащитник уже успел побывать в Бразилии, США и Мексике, прежде чем вернулся на родину и заиграл в «Атлетико Насьональ» в свой лучший футбол.

Марино Инестроса globallookpress.com

На групповой стадии Кубка Либертадорес он блистал на правом фланге атаки: молниеносный рывок, обилие финтов, умение обыгрывать защитника в обе стороны, постоянная угроза воротам соперника и надежная подача на центральных форвардов сделали его лучшим игроком чемпионата Колумбии. Это вывело его в круг кандидатов в национальную сборную в непростой момент.

Схема главного тренера сборной Колумбии Нестора Лоренсо, с дисциплинированной полузащитой, поддерживающей талант Хамеса Родригеса, долгое время работала хорошо. Но после поражения от Аргентины в финале прошлогоднего Кубка Америки дела пошли под откос. После шести матчей без побед Колумбия до сих пор не обеспечила себе участие на чемпионате мира. Инестроса способен вдохнуть свежие идеи в атакующую линию.

Однако во вторник все могло круто измениться. В 1/8 финала Либертадорес против «Сан-Паулу» все решалось в серии пенальти, и именно он пробил в перекладину в ключевой момент — команда вылетела. Если бы они прошли дальше, клуб, вероятно, удержал бы его до конца года. Теперь же вероятность трансфера заметно возросла.