Лишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии

сказал: если есть вопросы — звони. Это было на следующий день после объявления составана отборочные матчи чемпионата мира. В списке не оказалось ни Родриго, ни. Но если отсутствие Винисиуса еще можно было объяснить необходимым отдыхом, то непопадание Родриго в заявку вызвало куда больше вопросов. Ему, напротив, нужно было играть.

Журналисты не могли обойти стороной эту тему, но Анчелотти остался невозмутим: «Я не разговаривал с Родриго. Если он хочет объяснений — он знает, как со мной связаться», — отрезал тренер.

Эта фраза стала отражением непростых месяцев для футболиста, чья карьера еще год назад казалась незыблемой частью мадридского проекта. Да, Родриго не был идеальным игроком для правого фланга, но его талант было невозможно игнорировать. Однако за последние полгода ситуация изменилась.

Сначала — потеря места в основе у Анчелотти. Затем — слухи о возможном уходе. Теперь — вынужденная роль запасного в «Реале». Родриго оказался в футбольном «чистилище», и предсказать, каким будет его следующий шаг, сегодня невозможно.

Первые успехи

Быть молодым бразильцем в «Реале» — всегда испытание. В Мадриде ждут слишком многого, и давление колоссальное. После того как «сливочные» упустили Неймара, клуб взял курс на то, чтобы подписывать практически каждого перспективного бразильца. Одни таланты появлялись на «Сантьяго Бернабеу» и быстро исчезали, другим удавалось задержаться.

Презентация Родриго в «Реале» globallookpress.com

Родриго обошелся дорого, но получил редкую роскошь — время на адаптацию. Когда в 2019-м он переехал в Мадрид, особой нужды во фланговом атакующем игроке у команды не было. И он сумел этим воспользоваться.

Сначала Родриго выходил на замену вместо Феде Вальверде, затем закрепился в основе — пусть и не без недовольства своим положением. Два быстрых гола в ворота «Челси» в Лиге чемпионов навсегда вписали его в историю клуба и стали ключом к 14-му трофею турнира.

С того момента он только прибавлял: отнимал минуты у Карима Бензема, действовал и на правом фланге. К концу сезона-2022/23 стало ясно: у «Реала» появился полноценный лидер атаки.

Тем не менее тревожные сигналы звучали уже тогда. Сам Родриго откровенно говорил, что не любит играть справа:

— «В схеме 4-2-3-1 я чувствую себя лучше всего за спиной Бензема. Я всегда обсуждаю это с тренером. Конечно, могу сыграть где угодно, но именно там мне комфортнее всего», — признавался он в 2024 году.

Проблемы

И вот тогда начались трудности. Слова Родриго подтвердили то, что давно было очевидно: при всем его таланте, он не является натуральным правым вингером. И хотя футболист выстроил себе образ универсала, готового жертвовать ради команды, все больше ощущалось — нынешняя роль его тяготит.

Килиан Мбаппе и Родриго globallookpress.com

Позиционная дисциплина страдала. В прошлом сезоне Родриго постоянно смещался влево — туда же, где действовал и Мбаппе. В итоге у «Реала» на поле зачастую просто не было правого фланга, а подстраховывать приходилось Лукасом Васкесом. К концу кампании Анчелотти вовсе отказался от экспериментов: схема 4-4-2 с Винисиусом и Мбаппе в атаке оставила Родриго за бортом.

Неудивительно, что разговоры о трансфере усилились. Впрочем, ничего нового в них не было: казалось закономерным, что игрок такого уровня должен быть ключевой фигурой в топ-клубе. И все еще остается шанс, что Родриго станет лидером команды, способной бороться за победу в Лиге чемпионов.

Лето упущенных возможностей

Этим летом у Родриго был идеальный шанс сменить клуб. В «Реале» появился новый тренер, а после крупного вложения в Франко Мастантуоно — еще одного правого вингера, которому тяжело оставаться на своем фланге, — казалось, что замена найдена. Слухи о возможном уходе Родриго начали ходить еще весной и не прекращались все межсезонье.

Родриго globallookpress.com

Больше всего его связывали с «Арсеналом» — лондонцам требовалось усиление вместо Габриэла Мартинелли (в итоге «канониры» купили Эберечи Эзе). В числе претендентов называли и «Ливерпуль», которому нужно было латать дыры после продажи Луиса Диаса («красные» приобрели Юго Экитике и Александера Исакa). В разговоры вмешивался и «Манчестер Сити» — хотя, скорее, просто по привычке.

Но Родриго остался. Слухов было много, но каждый из них встречался либо полным молчанием со стороны игрока, либо твердым заявлением нового тренера Хаби Алонсо, что бразилец никуда не уйдет. Его посты в соцсетях тоже создавали впечатление, что игрок готов бороться за место в составе. А его участие в Клубном чемпионате мира создавало впечатление, что драматического расставания не предвидится.

Впрочем, немалую роль сыграла и цена. «Реал» оценивал Родриго в астрономические €100 млн. Таких денег почти никто не был готов заплатить, да и острой потребности в его подписании у топ-клубов не возникало. Так футболист и оказался в ловушке.

Где Алонсо его не использует

На бумаге ситуация выглядела не так уж безнадежно. Ходило немало разговоров о том, какую тактическую схему выберет Хаби Алонсо в «Реале». Испанец экспериментировал, но в итоге остановился на привычной 4-3-3, схожей с той, что годами использовал Анчелотти. И здесь нужен был правый вингер.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Но вместо Родриго шанс получали другие. На фланге пробовался Мастантуоно, там же действовал Браим Диас. Сам бразилец в этом сезоне выходил лишь эпизодически — и почти всегда слева, если Винисиус оставался в запасе или схема требовала перестановок. В своем единственном старте на левом фланге Родриго, откровенно говоря, выглядел крайне блекло.

Получается парадокс: Родриго — элитный вингер, который все время играл не на своей позиции и пытался подстраиваться под роль, ему несвойственную. Но когда у него выпадали редкие шансы выйти там, где он действительно силен, — они оказывались слишком кратковременными, чтобы закрепиться.

Родриго застрял. И остался без игрового времени.

Анчелотти и Бразилия

Казалось, у него всегда была Бразилия как запасной вариант. Все‑таки Анчелотти — главный тренер, и, хотя у них с Родриго в прошлом бывали разногласия, итальянец всегда признавал его уникальные качества и умел использовать их с пользой.

Казалось очевидным, что даже Родриго, то появляющийся, то исчезающий из состава «Реала» — или любой другой команды, — все равно получит свои минуты в составе «Селесао». Но, похоже, нет.

Родриго globallookpress.com

Нынешний международный перерыв, надо признать, имеет свою оговорку. Анчелотти не вызвал целый ряд игроков, которых можно считать основными на ЧМ‑2026, куда Бразилия уже отобралась. Но при том, что Винисиус испытывает трудности в сборной, Неймар вряд ли будет готов, а Эстеван, возможно, еще не созрел, чтобы стать лидером «Селесао», именно Родриго должен был бы быть здесь главным.

Его статистика за сборную вполне достойна, и игрок с такими данными должен быть безусловным кандидатом в старт.

Однако это далеко не гарантировано. Родриго, возможно, нуждался в вотуме доверия или хотя бы в явной поддержке от тренера. Ему нужен был сигнал, подтверждение, что на него рассчитывают. Вместо этого он услышал, что может позвонить, если будут вопросы. Место Родриго в сборной теперь под вопросом. И отступать некуда.

Решающие месяцы впереди

До старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике остается девять месяцев, и для Родриго наступает определяющий этап карьеры — как в клубе, так и в сборной.

На фоне неопределенности Алонсо в выборе игрока на правый фланг атаки бразилец должен почувствовать шанс вернуть себе позицию и сделать ее своей. Мы знаем, что испанский тактик любит экспериментировать, но сейчас задача Родриго — пробиться в узкий круг футболистов, чье место в старте не подлежит сомнению.

Если ситуация не изменится до января, Родриго уже не сможет игнорировать вариант ухода. Полноценный трансфер в зимнее окно маловероятен, но 24‑летнему игроку, возможно, придется пойти на риск и согласиться на краткосрочную аренду. Позиция Анчелотти по этому вопросу достаточно ясна, и, похоже, именно от этого будет зависеть, поедет ли вингер на чемпионат мира.