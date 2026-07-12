12 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и КАМАЗ. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.32.

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«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи минувшее первенство провели довольно качественно. Команда заняла итоговое 7-е место в таблице.

При этом «Спартак» Кострома всего на 7 очков отстал от зоны стыков. Вот только забила команда 46 мячей в 34 поединках первого дивизиона.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спартак» Кострома уступил столичному «Локомотиву» (0:2).

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До того команда минимально уступила московским одноклубникам. А вот поединок с «Волгой» принес паритет (1:1). К тому же безвыигрышный сериал затянулся уже на 8 матчей.

В четырех своих контрольных матчах «Спартак» Кострома добыл лишь два паритета. В этих поединках игроки команды сумели отличиться лишь двумя забитыми мячами при пяти пропущенных.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Костромичи не забивали в двух последних матчах. Да и вообще, тренерская чехарда на пользу не идет.

При этом «Спартак» Кострома традиционно сложно противостоит КАМАЗу. В трех очных поединках команда уступила один раз при двух ничьих.

КАМАЗ

Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне стала приятным откровением. КАМАЗ фактически без ресурсов финишировал на пятой строчке.

При этом КАМАЗ на 7 очков отстал от четвертого места. А вот в свои ворота команда пропустила 34 мяча в 34 матчах. Челнинцы к тому же слишком часто грешили ничьими — 13 паритетов.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась ничьей. КАМАЗ расписал боевую мировую с «Нефтехимиком» (3:3).

До того команда уступила тем же нижнекамцам (2:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Рубином» (1:1).

Вот только КАМАЗ не побеждает уже в шести матчах кряду. Да и в 4 летних контрольных поединках челнинцы забили 6 мячей при семи пропущенных.

Состояние команды: Челнинцы серьезно изменились в межсезонье. Команде будет куда сложнее, чем в прошлом сезоне.

В двух своих последних матчах челнинцы пропустили шесть мячей. Да и фарт у команды Антона Хазова может резко закончиться.

В любом случае, КАМАЗ едет в гости за пополнением очкового багажа. Два месяца назад челнинцы уверенно одолели костромичей (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» Кострома в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценивается в 3.22, тогда как победа соперника — в 3.26.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.03 и 1.80.

Прогноз: «Спартак» Кострома имеет серьёзные проблемы с реализацией, да и челнинцы слывут фартовой командой.

3.32 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.32 на матч «Спартак» Кострома — КАМАЗ принесёт прибыль 2320₽, общая выплата — 3320₽

Ставка: Ничья за 3.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Спартак» Кострома — КАМАЗ позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Пять причин, почему ставка зайдет