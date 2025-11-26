22 ноября российскую футбольную общественность потрясла шокирующая новость — Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. Пожелаем экс-полузащитнику ЦСКА и сборной России скорейшей победы над страшной болезнью и вспомним игроков, сумевших одолеть тяжелые недуги.

Вирджил ван Дейк

Лидер обороны «Ливерпуля» и лучший футболист сезона 2018/2019 по версии УЕФА столкнулся с проблемами по здоровью еще во время выступлений в нидерландской Эредивизи. Играя за «Гронинген», ван Дейк в 2012 оказался на грани смерти, виной чему послужила почечная инфекция в совокупности с запущенным аппендицитом.

Медицинский персонал местной больницы не сумел поставить корректный диагноз, и Вирджила спасло только решение его матери перевести игрока в другую клинику, где врачи предоставили ему более качественное лечение. Голландец до сих пор вспоминает с ужасом тот случай и говорит, что в какой-то момент окончательно отчаялся, написав завещание.

Организм и физические кондиции ван Дейка долго восстанавливались, и на первых порах, со слов тренера дубля «Гронингена», он напоминал «ссохшегося человека». К счастью для Вирджила, катастрофических последствий удалось избежать и постепенно, набрав оптимальную форму, защитник продвигался по карьерной лестнице.

Вслед за «Гронингеном» ван Дейк перебрался в Шотландский Премьершип, где на протяжении двух сезонов защищал цвета «Селтика». Затем для него началась эпоха АПЛ — три года в «Саутгемптоне» и трансфер в «Ливерпуль» за почти 85 млн евро зимой 2018.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

С тех пор оборонительные порядки «красных» невозможно представить без голландской стены в лице Вирджила, который дослужился в команде до звания капитана. За плечами защитника уже более трехсот поединков за «скаузеров» и, учитывая, что его контракт действует до лета 2027, вполне вероятно преодоление порога в 400 матчей.

Хонас Гутьеррес

Рядовая встреча чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» кардинально изменила жизнь аргентинского полузащитника. Гутьеррес почувствовал дискомфорт в области паха, сперва не придав этому особого внимания, однако обследование, пройденное на родине в октябре 2013, показало наличие опухоли в левом яичке.

На первоначальном этапе Хонас отказался от прохождения курса лечения, вернувшись в «Ньюкасл» — правда, тогдашний главный тренер Алан Пардью решил не рисковать им и отстранил его от обоймы команды. Перед Новым годом боссы «сорок» отправили аргентинца в аренду в «Норвич Сити», где он провел остаток кампании АПЛ 2013/2014.

Под конец сезона Гутьеррес вновь ощутил острую боль в паху и, уехав в Аргентину, согласился на прохождение курса химиотерапии и операцию по удалению левого яичка. Долгое время борьба Хонаса со страшным недугом не получала огласки: лишь в сентябре 2014 торсида «Ньюкасла», узнав о проблеме полузащитника, организовала красочный перформанс в его поддержку.

Правящая верхушка «сорок», в свою очередь, полностью дистанцировалась от происходящего в жизни Хонаса, и на связи с соотечественником по большей мере оставался лишь защитник Фабрисио Колоччини.

Окончательно аргентинец победил болезнь в марте 2015, сразу вернувшись к тренировочному процессу с «черно-белыми». Лебединой песней Гутьерреса стал 38-й тур Премьер-лиги, в котором встречались борющийся за выживание «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Хонас, списанный многими со счетов, буквально, выдал матч жизни — оформил 1+1, чем принес «сорокам» викторию со счетом 2:0 и гарантировал им сохранение места в элитном дивизионе.

Хонас Гутьеррес globallookpress.com

Ожидалось, что «Ньюкасл» наградит своего героя новым контрактом, вот только руководство клуба поступило с ним довольно некрасиво, выставив за дверь. Инициатором расставания выступил лично Майк Эшли, владеющий на тот момент футбольным коллективом.

Сдаваться и вешать бутсы на гвоздь Гутьеррес не планировал и, поиграв один год за испанский «Депортиво», отправился в родную Аргентину. На просторах Высшей лиги он отметился в «Дефенса и Хустисия», «Индепендьенте» и «Банфилд». Завершил карьеру Хонас в 2021, проведя семь матчей за «Альмагро» во втором аргентинском дивизионе.

Тиагу Силва

Переезд в московское «Динамо» в 2005 для бразильского защитника едва не превратился в венец карьеры — на сборах его изрядно донимал кашель, и после обследования в московской клинике у него обнаружили туберкулез. Кошмарные воспоминания до сих пор беспокоят Силву, который в итоге так и не провел за «бело-голубых» ни одного матча.

Врачи советовали мне гулять, но я не мог встать с кровати. Время от времени врач делал мне инъекции, а еще я ел по 10-15 таблеток в день. Я часто вспоминаю то время. Тогда я думал о том, чтобы уйти из футбола. Тиагу Силва Игрок «Флуминенсе»

Полноценную реабилитацию Тиагу прошел в Бразилии, где присоединился к местному «Флуминенсе». Транзитом через «трехцветных Рио» Силва перебрался в Европу, подписав трудовое соглашение с «Миланом».

Европейский этап для защитника выдался впечатляющим: за пятнадцать лет Тиагу, помимо «россонери», успел вписать свое имя в историю «ПСЖ» и «Челси». Силва собрал целую коллекцию трофеев, наиболее ценным среди которых числится Кубок Лиги чемпионов УЕФА, завоеванный вместе с лондонцами.

Тиагу Силва globallookpress.com

Даже в 41 год Тиагу, перебравшийся летом 2024 на правах свободного агента в «Флуминенсе», остается лакомым кусочком для клубов Европы. К примеру, «Милан» хочет усилить оборонительную линию в грядущее трансферное окно и не прочь вернуть бразильского ветерана в своих ряды.

Арьен Роббен

Сверкнувший на полях Эредивизи правый вингер перебрался в чемпионат Англии летом 2004, пополнив ряды «Челси». Именно там ему диагностировали серьезное заболевание — опухоль в яичке, которую первоначально врачи оценили, как злокачественную.

По словам Роббена, футбол для него моментально отошел на задний план, и он с ужасом ожидал окончательный диагноз от медицинских представителей. Лишь операция расставила все точки над i, по итогам которой врачи признали опухоль доброкачественной.

Арьен Роббен globallookpress.com

Последующее лечение позволило Арьену полностью избавиться от недуга, вернувшись на футбольное поле еще более сильным исполнителем. Наибольших успехов он достиг в составе «Баварии», проведя в Мюнхене счастливые десять лет.

Со «звездой юга» голландец пополнил трофейную комнату Кубком Лиги чемпионов, Суперкубком УЕФА, восемью чемпионствами Германии, пятью Кубками страны и четырьмя Суперкубками Германии.

Доигрывать Роббен решил в родном «Гронингене», надев на закате футболку «бело-зеленых» семь раз и запомнившись двумя ассистами. По окончании кампании 2020/2021 Арьен объявил о завершении карьеры.

Дидье Дрогба

Ивуариец дважды за свою жизнь боролся с одной и той же болезнью — малярией, которую сперва перенес в четырнадцатилетнем возрасте, затем заболевание настигло его в 32 года. Выступая за «Челси», Дрогба в 2010 на протяжении месяца чувствовал слабость, но врачам понадобилось время, чтобы установить точный диагноз.

Тогдашний главный наставник «синих» Карло Анчелотти удивлялся, где Дидье сумел подхватить малярию, ведь Кот-д’Ивуар нападающий не посещал и Кубок африканских наций подошел к концу еще в начале года.

Весь ноябрь 2010 Дрогба пребывал не в своей тарелке, закончив месяц без результативных действий. Уже с декабря ивуариец набрал оптимальную форму, продолжив радовать фанатов «Челси» голевыми свершениями.

Спустя сезон Дидье стал главным героем лигочемпионовской кампании «аристократов», отличившись в восьми поединках шестью забитыми мячами и двумя ассистами. Звездный час вожака «Челси» пришелся на финал против «Баварии», где его гол под занавес встречи перевел поединок в добавленное время, вслед за которым последовала серия пенальти.

Дидье Дрогба globallookpress.com

Точный удар Дрогбы решил судьбу одиннадцатиметровых, подарив лондонцам первый в истории «ушастый» трофей. После ухода из «Челси» в 2012 форвард поколесил по миру, успев поиграть в Китае, Турции и США. Футбольное турне Дидье закончилось в МЛС, и в конце 2018 он поставил точку в карьере.

Эрик Абидаль

Сезон 2010/2011 навсегда вписан золотыми буквами в историю «Барселоны», которая под руководством Хосепа Гвардиолы завоевала сразу три титула, выиграв Лигу чемпионов, испанскую Примеру и Суперкубок Испании. Тем не менее главная победа той кампании принадлежит не всему клубу, а его частичке, если быть конкретнее, Эрику Абидалю, сумевшему одолеть рак.

О тяжелом заболевании француз узнал в марте 2011, когда медицинский осмотр показал у него злокачественную опухоль печени. Казалось, что дни защитника в профессиональном спорте сочтены, но, пройдя курс химиотерапии, Эрик вернулся на газон уже 3 мая в ответном полуфинальном поединке ЛЧ с мадридским «Реалом».

Финал турнира Абидаль провел от звонка до звонка, внеся огромный вклад в итоговый триумф «блаугранас». Карлес Пуйоль передал ему капитанскую повязку и позволил первому поднять над головой Кубок Лиги чемпионов.

Испытания для Эрика на этом не закончились — спустя полгода выяснилось, что ему срочно требуется операция по трансплантации печени. Врачи успешно справились со своими профессиональными обязанностями в апреле 2012, подарив Абидалю еще один шанс на жизнь.

Эрик Абидаль globallookpress.com

Реабилитация выдалась длительной, и восстановить позиции в «Барселоне» для него оказалось невыполнимой задачей. Кампанию 2013/2024 он провел в составе «Монако», вслед за чем ненадолго заехал в греческий «Олимпиакос», завершив игровую карьеру.

Франческо Ачерби

Большинство воспринимает рак как наказание, итальянский защитник, в свою очередь, благодарит болезнь за то, что та помогла ему изменить образ жизни. Ранее Ачерби регулярно нарушал режим, не пропускал ни одной тусовки, злоупотреблял алкоголем и вредной едой.

Летом 2013 ему диагностировали рак после сдачи анализов на этапе предсезонной подготовки, причем никаких предпосылок к этому у Франческо не наблюдалось. Тянуть с лечением Ачерби не стал, согласившись на хирургическое вмешательство.

Первый звоночек итальянец всерьез не воспринял, продолжив совмещать восстановление после болезни с постоянными вечеринками. Рак отступил, но ненадолго и уже спустя полгода анализы Франческо вновь значительно ухудшились.

Избавиться полностью от серьезного недуга Ачерби помогла лишь химиотерапия, которая заставила болезнь отступить. Со второго раза он усвоил урок, кардинально изменив образ жизни и начав уделять больше времени семье, а не псевдодрузьям.

Франческо Ачерби globallookpress.com

Профессиональный подход к делу поспособствовал карьерному росту Франческо, который на пять лет застолбил за собой место в обороне «Лацио». Вслед за периодом в стане «орлом», Ачерби в 34 года перебрался в «Интер» и, казалось, что ему там гарантирована лишь роль резервного исполнителя.

Вот только защитник приехал в Милан далеко не для того, чтобы отбывать номер, и постепенно выиграл конкуренцию за позицию в центре. Симоне Индзаги оказывал всецелое доверие центрбеку, чей перформанс в прошлогодней Лиге чемпионов не оставил тиффози «нерадзурри» равнодушными. Не затерялся 37-летний итальянец и с приходом на тренерский мостик «Интера» Кристиана Киву, проведя в текущем розыгрыше Серии А уже восемь поединков.