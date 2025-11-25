The Athletic рассказывает, как Энцо Мареска строит систему, где результативность не зависит от одного игрока.

Несмотря на то, что ни один игрок «Челси» не забил больше четырех мячей в нынешнем сезоне, лондонцы завершили субботний матч с «Бернли» с показателем, который позволил им делить первое место в АПЛ по количеству голов (23). Вечером их обогнал «Манчестер Сити» — теперь у команды Пепа Гвардиолы 24 гола после поражения 1:2 от «Ньюкасла».

Лучшие бомбардиры «Челси» — вингер Педру Нету, полузащитник Энцо Фернандес и Жуан Педро, который из-за отсутствия Лиама Делапа нередко выступает на позиции центрфорварда, а не под нападающим.

У всех троих по четыре гола. Нету и Жуан Педро — единственные игроки атаки, у которых больше одного гола в лиге. Мойсес Кайседо забил трижды, Трево Чалоба — дважды, еще шесть футболистов имеют по одному мячу.

Картина резко контрастирует с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» — командами, забившими больше «Челси» в этом сезоне. Четырнадцать из своих 24 голов «горожане» обязаны Эрлингу Холанну, еще восемь игроков отметились по одному разу, и дважды соперники отправляли мяч в собственные ворота.

«Челси» — не единственный клуб, где голы распределены по всей команде: у «Арсенала» 24 мяча в АПЛ забили 11 разных игроков. Но все равно впечатляет то, что «синие» идут третьими по результативности, не имея ярко выраженного форварда, который тянул бы на себе основную нагрузку.

Трудно предсказать, кто забьет следующий гол «Челси». Так было и в субботу на «Терф Мур». В первом тайме Педру Нету головой открыл счет, но за пять минут до конца было ощущение, что никто не готов взять на себя удар и окончательно похоронить надежды «Бернли».

Наиболее вероятным кандидатом выглядел молодой бразилец Эстеван — он уже был готов выйти на поле. Однако изящная контратака, которую начал вышедший на замену Марк Гиу, завершилась тем, что Энцо Фернандес подключился к атаке вторым темпом и точно пробил.

Гиу стал одним из трех футболистов, выходивших на позицию центрфорварда в матче против «Бернли». Лиам Делап начал игру на острие, затем его на 67-й минуте заменил Жуан Педро, а спустя девять минут сам Педро уступил место Гиу. Никто из них так и не нанес ни одного удара в створ, но это не имело значения — результат был достигнут.

После нулевой ничьей с «Кристал Пэлас» в первом туре «Челси» забивает в каждом матче. И делает это в основном без лучшего бомбардира прошлого сезона Коула Палмера и без своего нового форварда Лиама Делапа. У команды нет ярко выраженного «главного героя» в атаке — но Энцо Мареску это совершенно не беспокоит.

Я говорил еще с момента прихода в клуб: мне важнее, чтобы пятерка игроков в атаке забивала по 10–12 голов каждый, чем иметь одного форварда с 40 мячами. Хотя, конечно, если у тебя есть нападающий с 40 голами, ты тоже будешь счастлив! Но мне нравится, когда вингеры забивают, отдают голевые передачи. Как сегодня Джейми (Гиттенс), Энцо врывается в штрафную, Мало (Гюсто) недавно тоже оказался в нужной точке. Мы отрабатываем комбинации, чтобы создавать моменты для разных атакующих игроков. Энцо Мареска Главный тренер «Челси»

Эти слова объясняют, почему Мареска остается спокойным по поводу того, что Делап, купленный этим летом за £30 млн (около $39 млн) после 12 голов за «Ипсвич» в прошлом сезоне, пока не забил ни разу в АПЛ за «Челси».

Травма ограничила 22‑летнего форварда всего пятью матчами в лиге. В игре против «Бернли» он допустил несколько неточных касаний и ударов, что показало: острота в завершающей стадии еще не вернулась. Но при этом Делап продемонстрировал ту мощь и физику силового форварда, которая делала его грозным оружием в прошлом сезоне.

«Не сомневаюсь, что голы придут, — сказал Мареска. — Сегодня он проделал огромную работу. Лиам — такой тип нападающего, рядом с которым защитники всегда чувствуют угрозу, и это тоже плюс для команды».

Тем не менее, когда «Челси» нуждается в решающем голе, ставка чаще всего делается на Эстевана. Так было и против «Бернли»: 18‑летний бразилец уже готовился выйти на поле, когда команда никак не могла увеличить преимущество. Но после гола Энцо Фернандеса он снова занял место на скамейке.

Сейчас в «Челси» нет футболиста, которого можно назвать стабильно результативным бомбардиром, — но это никак не сказывается на количестве голов. «Игра в лоб» через классического центрфорварда пока не работает, однако команда нашла множество других способов добраться до ворот.

Статистика показывает: «Челси» эффективно использует стандарты, при этом по-прежнему создает солидное количество моментов из игры. В субботу на «Терф Мур» позиционные атаки не приносили результата, а стандарты «Бернли» оборонял уверенно. Но свежесть Гиу в контратаке и хладнокровие Фернандеса в штрафной обеспечили команде еще одно решение, когда остальные варианты не сработали.

Широкая ротация и глубина атакующей линии естественным образом приводят к широкому кругу футболистов, способных забивать. Мареска может полностью обновить переднюю линию по ходу матча.

У команды достаточно разнообразных методов и инструментов в атаке — если один из них дает сбой, другой обычно срабатывает. Так произошло и в игре с «Бернли».

Конечно, наличие «надежного» бомбардира полезно, но только в том случае, если результативность не падает, когда лидер теряет форму или выбывает из-за травмы.

Коул Палмер уже был талисманом «Челси», и тот факт, что команда столь уверенно справляется без него, внушает оптимизм: его возвращение можно будет аккуратно встроить в процесс, не возлагая чрезмерной ответственности на его плечи.

Часто трудно предсказать, кто станет автором следующего гола «Челси». Но главное, что голы продолжают приходить.