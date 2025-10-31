GOAL разбирает ключевые причины нестабильности «Челси» и объясняет, что Мареска должен исправить, чтобы вернуть команду в борьбу за топ-4.

Пока в начале сезона разговоры о кризисе в основном крутились вокруг «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», «Челси» незаметно для многих оказался ниже своих главных конкурентов в АПЛ — девятое место после девяти туров.

Команда демонстрирует пугающую непостоянность, а субботнее домашнее поражение от «Сандерленда» стало тревожным сигналом: «синие» стоят на перепутье и должны срочно решать накопившиеся проблемы, если не хотят провести сезон в тени.

«В целом мы были недостаточно хороши», — признал Мареска после закономерного поражения 1:2 от новичков элиты, в котором его команда уступала по всем статьям. — «Когда ты недостаточно хорош в Премьер-лиге, последствия могут быть серьезными. Я говорил это уже не раз: если не можешь выиграть — хотя бы не проигрывай».

Это уже третье поражение «синих» в девяти матчах, и их текущее место в середине таблицы выглядит вполне заслуженным. Никто толком не понимает, на что способна самая молодая команда лиги: она находится на одинаковом расстоянии как от кризиса, так и от борьбы за место в четверке лучших.

Работы у Марески — непочатый край. Но время пока играет на него, а календарь ближайших туров может дать итальянцу шанс вдохнуть жизнь в сезон «Челси» и вернуть команду на правильный путь.

Побеждать тех, кого обязаны побеждать

Главная проблема «Челси» в нынешнем сезоне — неспособность обыгрывать команды, которых они, по идее, должны проходить без особых трудностей. Болезненное домашнее поражение от новичка Премьер-лиги «Сандерленда» стало очередным примером того, как команда Энцо Марески не сумела подтвердить статус фаворита.

«Синие» уже потеряли очки в блеклых матчах против «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Манчестер Юнайтед» (еще в период раннего кризиса команды Рубена Аморима), «Брайтона» и все того же «Сандерленда». Причем последние три встречи закончились поражениями. Иронично, что на этом фоне победа над действующим чемпионом, «Ливерпулем», перед октябрьской международной паузой выглядела как вспышка надежды.

Главный тренер прекрасно понимает, что без стабильности не получится ни о чем серьезно говорить — независимо от соперника.

Если ты хочешь быть среди топ-команд, тебе нужна стабильность. Победы в четырех матчах подряд и сегодняшняя игра с «Сандерлендом» могли бы это продемонстрировать. Но мы потеряли очки — значит, стабильности нет. Если у нас есть вот такой уровень (поднимает руку вверх) и вот такой (опускает руку вниз), то, наверное, лучше держаться где-то посередине. В целом с начала сезона мы играли лучше, чем сегодня. Но сегодня мы были недостаточно хороши. Мы почти ничего не создали, кроме гола, и испытывали трудности. Нам нужно, чтобы игроки выкладывались на все сто процентов. Энцо Мареска Главный тренер «Челси»

Сделать «Стэмфорд Бридж» крепостью

Положение усугубляет то, что ничья с «Кристал Пэлас» и поражения от «Брайтона» и «Сандерленда» случились именно на «Стэмфорд Бридж». Даже победы дома — над «Фулхэмом» в Премьер-лиге и «Бенфикой» в Лиге чемпионов выглядели скорее удачными совпадениями, чем убедительными выступлениями. Итог: две победы, одна ничья и два поражения на своем поле — слишком скромный результат для клуба уровня «Челси».

Давно прошли времена, когда Жозе Моуринью превращал «Бридж» в неприступную крепость: в его первый период команда не проигрывала 60 матчей подряд, во второй — 77. Сегодня же «Челси» и его болельщики должны заново найти способ внушать соперникам страх перед визитом на их стадион.

Возможно, это отголоски проблем последних лет после прихода консорциума Boehly-Clearlake: атмосфера на стадионе быстро становится нервной, стоит делу пойти не по сценарию хозяев. Стоны недовольства и вспышки раздражения с трибун заметно бьют по уверенности молодых игроков, которым и без того непросто справляться с давлением.

Победа над «Ливерпулем», лучшая игра команды в этом сезоне, показала, насколько мощной может быть поддержка родных трибун. Тогда «синие» буквально вырвали победу благодаря бурлящей атмосфере, которая подстегнула их на финальный штурм и принесла гол Эстевана Виллиана уже в компенсированное время.

Начинать матчи с позиции силы

В этом сезоне «Челси» заслужил неприятную репутацию команды, которая слишком медленно входит в игру. Вялый старт позволяет соперникам захватывать инициативу и навязывать свой темп с первых минут.

Так было в матчах против «Вест Хэма», «Фулхэма», «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед», а также совсем недавно — с «Ноттингем Форест» и «Аяксом». В последнем случае команде Энцо Марески помогло раннее удаление игрока амстердамцев, но и тогда «синие» выглядели неубедительно в начале встречи.

Самый молодой состав Премьер-лиги, по общему мнению, пока не обладает достаточным опытом и умением грамотно управлять ходом игры на протяжении всех 90 минут. Ротация состава из-за травм и плотного календаря после возвращения в Лигу чемпионов тоже не облегчает задачу.

Но даже с этими обстоятельствами «Челси» должен научиться навязывать соперникам свою игру с первых минут и использовать стартовый импульс в свою пользу. Слишком часто их игровое преимущество рушится еще до того, как матч успевает по-настоящему начаться.

Проблемы с дисциплиной

О дисциплинарных трудностях «Челси» в начале сезона 2025/26 уже сказано немало — и не без оснований. За неполный месяц, с 20 сентября по 18 октября, «синие» умудрились получить четыре удаления в шести матчах всех турниров.

Особенно дорого эти ошибки стоили в двух подряд поражениях в чемпионате — от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона». На «Олд Траффорд» Роберт Санчес был удален уже на пятой минуте при счете 0:0, за грубый фол на Брайане Мбёмо после безрассудного выхода из ворот. А в поединке с «Брайтоном» Трево Чалоба получил красную карточку в начале второго тайма, когда «Челси» вел 1:0, сорвав выход соперника один на один.

В обоих случаях команда Марески не выдержала испытания в меньшинстве: «Юнайтед» быстро создал комфортное преимущество еще до перерыва, а «Брайтон» сравнял счет под занавес матча и вырвал победу в компенсированное время.

Если поначалу Мареска настаивал, что проблема дисциплины преувеличена, то после последнего эпизода, ненужного удаления Мало Гюсто в матче с «Ноттингем Форест», он признал очевидное:

— «Это то, что мы можем и должны улучшить. Последнее удаление (Гюсто) было абсолютно лишним. Счет 3:0, игра сделана, а мы получаем красную. Очевидно, есть вещи, над которыми нужно работать».

Травмы не дают покоя

Эта проблема в значительной степени выходит за рамки контроля «Челси», но травмы все же сыграли заметную роль в непростом старте сезона. Избежав масштабного кризиса с повреждениями в прошлом году, того самого, что фактически похоронил единственный сезон Маурисио Почеттино в кампании 2023/24, сейчас лондонцы вновь балансируют на грани кадрового коллапса.

Самая болезненная потеря — Коул Палмер. Клуб уже расплачивается за то, что дважды пытался ускорить его возвращение после проблем с пахом, возникших еще летом на клубном чемпионате мира. В итоге лидер атаки провел всего четыре матча за сезон. Более того, успех на том турнире обернулся для «Челси» целым списком травмированных: вместе с Палмером вне игры оказались Лиам Делап, Дарио Эссугу, Бенуа Бадьяшиль и Леви Колуилл.

Есть и хорошие новости: Делап уже близок к возвращению, Палмер и Бадьяшиль должны восстановиться примерно через месяц, а Эссугу ожидают в составе после нового года.

Это серьезно облегчит ситуацию: Делап сможет разгрузить Жуана Педро в атаке, Эссугу — подменить Мойсеса Кайседо в опорной зоне, Бадьяшиль — укрепить ослабленную оборону, а Палмер, конечно, добавить креатива, которого, по словам Марески, «очень не хватало» в игре с «Сандерлендом». К сожалению, Колуилл, перенесший операцию на крестообразных связках, почти наверняка пропустит весь сезон.

Главный тренер также признал, что часть игроков выходит на поле, играя через боль.

— «Жуан [Педро] не тренируется каждый день, он бережет себя после травмы. Мой [Кайседо] и Энцо [Фернандес] — тоже. У нас четыре или пять игроков, которые, к сожалению, из-за разных проблем не могут работать в полную силу», — рассказал Мареска.

Найти идеальную пару в центре обороны

Травма Леви Колуилла накануне старта сезона стала для Энцо Марески серьезной головной болью. Главный тренер до сих пор вынужден перебирать различные сочетания центральных защитников в поисках стабильности.

Чаще других в основе появляется Трево Чалоба, а его партнерами по центру обороны поочередно становятся Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо или Весле Фофана. Бенуа Бадьяшиль успел набрать форму и выглядел убедительно, но вскоре сам оказался в лазарете.

Неудивительно, что результатом этой чехарды стали неуверенные действия в защите: ни одна связка пока не успела сыграться, индивидуальные ошибки и несогласованные действия в обороне уже не раз стоили «синим» очков.

Постепенное возвращение Фофана после длительного восстановления пока не решает проблему, и «Челси» сейчас расплачивается за то, что летом не приобрел опытного центрального защитника высокого уровня. Если говорить откровенно, ни один из нынешних вариантов не внушает такой уверенности, как Колуилл.

Победить «Тоттенхэм»

При всем объеме проблем у Марески есть шанс переломить ситуацию всего за 90 минут. И нет лучшего способа встряхнуть себя, чем победить самого принципиального соперника. В субботу «Челси» пересечет Лондон, чтобы сыграть с «Тоттенхэмом», и в условиях мини-кризиса этот матч превращается в обязательный для победы.

Пока статистика говорит в пользу Марески: в двух встречах со «шпорами» он одержал две победы. И еще одна виктория на севере Лондона может стать тем самым толчком, который вдохнет новую жизнь в буксующий сезон «синих».