Команда Энцо Марески сыграла так, будто матч был выигран после первого забитого мяча. А «Сандерленд» вообще не понимал, почему он должен проигрывать, пусть и на выезде в Лондоне. Эта победа — заявление о том, что «Сандерленд» всерьёз намерен бороться за верхнюю части таблицы, а не просто иногда удивлять. Это их вторая выездная победа и, возможно, лучшая игра клуба с момента возвращения в Премьер-лигу.

Результат матча Челси Лондон 1:2 Сандерленд Сандерленд 1:0 Алехандро Гарначо 4' 1:1 Вильсон Изидор 22' 1:2 Чемсдин Талби 90+3' Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Джош Ачимпонг ( Олуватосин Адарабиойо 76' ), Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Жоао Педро ( Тирик Джордж 85' ), Алехандро Гарначо, Педру Нету ( Андрей Сантос 85' ), Марк Гиу ( Джейми Байно-Гиттенс 76' ) Сандерленд: Робин Руфс, Рейнилду Мандава, Лютсхарел Гертрейда, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле, Трай Хам, Энцо Ле Фе ( Брайан Бробби 75' ), Гранит Джака, Ноа Садики, Вильсон Изидор ( Крис Ригг 75' ), Бертран Траоре ( Чемсдин Талби 65' ) Жёлтые карточки: Андрей Сантос 88' — Энцо Ле Фе 69'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 5 Удары мимо 2 69 Владение мячом 31 9 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 15 Фолы 13

Стадион ещё толком не успел сесть — и казалось, что всё уже ясно. Четвёртая минута, Педру Нету вырывается из обороны в контратаку, переводит игру на другой фланг, а там Алехандро Гарначо остаётся один на один с Норди Мукиеле. Аргентинец смещается, бьёт низом, пробивает Робина Руфса и летит праздновать. Первый гол за «Челси» после перехода из «Манчестер Юнайтед», демонстративное празднование на рекламном щите, жесты в сторону сектора гостей и возгласы — «я здесь», «это мой дом», всё в этом духе. «Челси» к тому моменту выглядел так, будто сейчас просто продолжит с того же места, где оставил «Аякс» в середине недели.

Алехандро Гарначо празднует гол globallookpress.com

«Сандерленд» не испугался, а «Челси» выключился

Первые 20 минут — это наглядный разбор того, почему команда Режиса Ле Бри считается самой убедительной из трёх новичков сезона. Не было никакой паники после гола Гарначо. Схема 5-4-1 без мяча, но с очень агрессивными выпадами центральных защитников вперёд в те секунды, когда мяч отскакивал в центр. Гранит Джака и Ноа Садики душили Мойзеса Кайседо и Энцо Фернандеса, не давая им поднять ритм. Линии были плотные, фулбеки опускались глубоко, и Сандерленд не столько отсиживался, сколько экономил энергию, чтобы правильно контратаковать.

Ровно так и случилось. На 22-й минуте «Челси» допустил момент, который больше всего раздражает Мареску: простой ввод мяча в штрафную с длинного аута, серия попыток выбить и потерянная линия. Бертран Траоре стал первым на отскоке, прострелил, и Вильсон Изидор (да, тот самый, что переходил из «Локомотива» в «Зенит» пару лет назад) оказался свободен, чтобы ткнуть мяч в сетку. Джош Ачемпонг оказался последним в линии и невольно держал Изидора вне офсайда. 1:1, и это был не случайный рикошет: «Сандерленд» уже тогда понял, что «Челси» можно задавить силой, навязать борьбу и выиграть вторые мячи.

Вильсон Изидор globallookpress.com

До перерыва «Челси» должен был либо взвинтить темп, либо хотя бы вернуть инициативу в центр. Но команда застряла между режимами. Мареска передвинул Жоау Педру в роль десятки, дал шанс Марку Гиу впервые выйти в старте Премьер-лиги и окружил их Гарначо слева и Педру Нету справа. На бумаге это выглядело как вариация, а не ослабление — тем более, что это была та самая ротация, с которой он пару дней назад разнёс «Аякс» 5:1. На поле это оказалось полуфабрикатом.

Гиу, которого «Челси» вообще-то одолжил «Сандерленду», а потом в спешке отозвал обратно после травмы Лиама Делапа и аренды Николаса Джексона в «Баварию», просто тонул в контакте. Дэн Баллард и Лютсхарел Гертрёйда играли против него жёстко — это Премьер-Лига, добро пожаловать. Жоау Педру, которому в этой структуре отдают роль связки между линиями, снова остался без гола и без явного влияния в последней трети.

«Челси» — «Сандерленд» globallookpress.com

Кайседо и Энцо под постоянным давлением работали чуть медленней обычного. И всё это вместе означало, что после 1:0 «Челси» не добил соперника, а просто позволил матчу стать равным. А равный матч — то, чего «Сандерленд» хотел.

Изидор после своего гола вдохновился и был настоящим лидером на поле: подбирал отскоки, выигрывал стыки, однажды пробил рядом с штангой. «Челси» ответил эпизодически — Гарначо, казалось, уже сделал дубль, но Трей Хьюм выбил мяч с линии ворот, успев отскочить в створ раньше всех. Но в целом — и это было слышно по трибунам «Стэмфорд Бридж» — команда, которая недавно положила пять «Аяксу», выглядела удивительно беззубой.

«Челси» — «Сандерленд» globallookpress.com

Отсутствие Палмера обычно не убивало «Челси»: команда научилась выигрывать и без своего самого изобретательного футболиста. Пока он лечится, обыгрывали «Ливерпуль», разбирались с «Ноттингем Форест», уничтожили «Аякс» командой подростков. Но против «Сандерленда» стало ясно, что без Палмера у «Челси» нет катализатора. Никого, кто в моменте снимет двух лишних защитников финтами или найдёт пас в коридор там, где коридора нет.

Урок для «Челси», взлёт Сандерленда

На табло уже горели добавленные шесть минут, «Челси» снова наваливался, казалось, что максимум — это прямо сейчас поддавить и вымучить победу с минимальным счётом. Но это была иллюзия контроля. Лютсхарел Гертрёйда читает передачу, забирает мяч — и отдаёт идеальный пас за спины защитникам «Челси». Там уже вышел Брайан Бробби, который блестяще придержал мяч и подождал второго темпа. А во второй темп влетает Чемсдин Тальби, получает аккуратную подачу в ногу и с линии штрафной катит мяч низом мимо Роберта Санчеса. Всё, 1:2. «Сандерленд» идёт праздновать к своему сектору. «Стэмфорд Бридж» слышит редкий в этом сезоне свист.

Чемсдин Тальби globallookpress.com

И это был идеальный слепок всей игры. У «Челси» в этот момент на поле куча атакующих футболистов, команда идёт за победой, но никто не страхует зону перед своей штрафной так, как положено команде, претендующей хотя бы на Лигу чемпионов, не говоря уже о титуле. Бробби дают время на приём и разворот у ворот. Никто не накрывает игрока, который подключается в штрафную. Дисциплина «Сандерленда» против расфокусировки «Челси».

Для «Сандерленда» это прыжок на второе место — да, пусть с матчем в запасе у «Арсенала», но впечатляет сам факт. Это подтверждение того, что Режис Ле Бри не просто ловко ставит автобус и надеется на стандарты. У него команда, которая может сдержать топ-клуб на его поле, выждать момент и хладнокровно убить игру в добавленное время. И это команда, которая при счёте 1:1 на выезде на 94-й минуте не думает «ничья нас устроит» — а думает «а почему бы не выиграть? ».

А для «Челси» — это срез реальности. Всё хорошее, что накопилось за последние недели, никуда не делось: команда Марески по-прежнему молодая, агрессивная, очень талантливая индивидуально. В лиге они только что обыграли действующего чемпиона, в Европе разрывают своими тинейджерами, пусть и ценой некоторой наивности.

Но в Премьер-лиге никакого кредита за перспективу не существует. Здесь ты ведёшь 1:0 дома — ты обязан довести матч до победы или хотя бы забить второй до перерыва. Когда ты гонишься за топ-4 и шёпотом мечтаешь о титуле — ты не можешь позволить новичку лиги разрезать тебя на 94-й минуте одной длинной передачей. После матча Энцо Мареска говорил ровно об этом: это было «недостаточно хорошо». И он прав. Потому что это не поражение, из-за которого разрушится сезон. Но это матч, который показывает планку: если «Челси» хочет реально вмешаться в гонку за титул, то нельзя допускать ещё один такой же тайм, как против «Сандерленда».