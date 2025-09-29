GOAL рассказывает о талантливом ирландском нападающем Мейсоне Мелии, который в январе присоединится к «Тоттенхэму».

«Тоттенхэм» давно не скрывает стремления стать главным местом притяжения для самых талантливых футболистов. «Можно пытаться продать игроку красивую картинку, но когда есть реальные доказательства…

Любой, кто смотрит за нами с момента моего прихода, видел наши амбиции — какой командой мы хотим быть. Это не просто слова — мы действительно это делаем», — говорил бывший главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

Тогда Постекоглу имел в виду трансфер Лукаса Бергвалля: «шпоры» подписали шведа в январе 2024-го, сумев отговорить парня от перехода в «Барселону».

Несколькими месяцами ранее они выиграли борьбу у «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» за хорватского таланта Луку Вушковича, а чуть позже перехватили у «Брентфорда» Арчи Грея.

В клубе осознанно пошли на омоложение состава после отказа от «тактики сиюминутного результата», которая была при Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Постекоглу сыграл ключевую роль во всех этих сделках, а до увольнения успел убедить еще одного перспективного юниора перебраться в Лондон.

В январе Мейсон Мелия станет очередным тинейджером, присоединившимся к «молодежной революции» в академии «Хотспур Уэй». Он переходит из ирландского клуба «Сент-Патрикс Атлетик». И хотя ему совсем недавно исполнилось 18 лет, нападающий уже провел почти 100 матчей на взрослом уровне.

Так кто же такой Мелия? Почему ради него «Тоттенхэм» пошел на рекордные траты и заслуживает ли он такого внимания?

С чего всё началось

Мейсон Мелия родился 22 сентября 2007 года в маленьком районе Ньютаунмаунткеннеди (да, именно так это пишется — место реальное) в графстве Уиклоу на восточном побережье Ирландии. С раннего возраста увлекшись футболом, он быстро попал на радары местных команд «Ньютаун Джуниорс» и «Сент Джозефс Бойз», а в 2022 году присоединился к «Брей Уондерерс».

Однако вскоре его переманил «Сент Патрикс», где он и заявил о себе по-настоящему.

Его бывший тренер и друг семьи Рори Хаккет вспоминает, что Мелия выделялся с первого дня: «Я наблюдал, как он бьет по мячу — это было почти идеально: и внутренней стороной стопы, и внешней, и со стандартов. Он просто обладал этим даром», — сказал Хаккет в интервью Irish Independent в начале 2025 года.

«Когда ему было девять, он однажды забил ударом с лета прямо с центра поля. Мэйсон поймал мяч идеально, и тот влетел под перекладину. Все были в восторге, а я подумал: Да, но сделай это ещё раз. И он действительно повторил это через несколько недель! У него была мощь в ударе, которой не должно быть у девятилетнего. Он делал хет-трики в каждом матче, и мне приходилось иногда снимать его с игры.

Я видел, как он проходил с мячом всё поле и забивал. Родители с трибун кричали ему: Что бы ты ни делал — не забивай третий, иначе Рори тебя заменит! Но мне приходилось это делать, в таком возрасте важно давать шанс всем. При этом он всегда оставался скромным и веселым, любил шутить с другими ребятами», — добавил Хаккет.

Еще один его наставник, Хьюи Нолан из «Ньютаун Джуниорс», тоже поделился воспоминаниями: «Я сразу понял, что Мэйсон пробьется наверх благодаря чистой любви к футболу. Обычно, когда говорят "второй Рой Кин" или "второй Робби Кин", я скептически отношусь, но с ним всё было иначе. Я понимал, что он будет хорош, но не думал, что настолько. Каждый раз, когда он переходил на новый уровень, он делал это без малейших проблем».

Еще до того, как выйти на клубную арену, Мелия заявил о себе на международной сцене: в 2022 году он помог сборной Ирландии U-16 выиграть турнир Victory Shield, забив в финальном матче против Шотландии. Именно тогда началась его результативная карьера в юношеских сборных.

Прорыв

Всего через несколько месяцев после попадания в академию «Сент-Патрикса» Мелия был переведен в первую команду — еще до того, как ему исполнилось 16 лет. В феврале 2023 года, в возрасте 15 лет и 132 дней, он вышел на замену и стал самым юным игроком и автором гола в истории клуба, поразив ворота «Уэксфорда» в матче Кубка Ленстера . Подхватив мяч на линии штрафной, Мейсон сделал пару изящных касаний и пробил точно в «девятку».

После этого его снова вернули в юношеский состав на несколько месяцев, но уже в мае он дебютировал в чемпионате, став самым молодым игроком в истории «Сент-Патрикса», выходившим в лиге.

Хотя тогда забить не удалось, исполняющий обязанности тренера Джон Дейли не скупился на похвалу: «Он был выдающимся в составе U19. Когда думаешь: "Нужен гол", я вспоминал, сколько раз он забивал за юношескую команду, его мяч в Кубке Ленстера против "Уэксфорда"…Я знаю, что он умеет завершать атаки и здорово открывается».

Свой первый гол в лиге Мелия забил месяц спустя — в матче против ЮКД (7:0). Ирландская пресса тут же окрестила его «волшебным». Вскоре он проходил просмотр в «Манчестер Сити», а также был близок к переходу в «Ливерпуль».

Рекорды продолжали падать один за другим. В ноябре 2023 года Мелия подписал первый профессиональный контракт всего за три дня до еще одного исторического события. «Сент Патрикс» вышел в финал Кубка Ирландии, где встречался с «Богемианс». Матч вызвал большой интерес и собрал рекордные 43 881 зрителей на «Авива Стэдиум» — это было самое посещаемое кубковое противостояние в Ирландии с 1945 года. При счете 2:1 в пользу его команды Дейли выпустил Мелию на 57-й минуте — так он стал самым молодым игроком в истории финалов Кубка Ирландии. В итоге «Сент Патрикс» выиграл 3:1, а Мейсон получил первый трофей именно тогда, когда местный футбол снова привлек широкое внимание.

Сезон-2024 стал для него первым полноценным годом в составе первой команды. Если в 2023-м у него было 13 матчей и три гола, то теперь — 41 игра и семь забитых мячей во всех турнирах.

Он уже дебютировал в еврокубках: в прошлом сезоне «Сент Патрикс» пробился в групповую стадию Лиги конференций. А венцом года стало признание коллег: Мелия получил приз Молодому игроку года по версии профсоюза футболистов Ирландии — и снова стал самым молодым лауреатом в истории награды.

На международной арене он тоже блистал. Мелия забил 10 мячей в 22 матчах за сборную Ирландии U17, а затем отметился и в команде U21, где стал самым молодым автором гола за всю историю в данной возрастной категории.

Текущая ситуация

Сезон-2025 стал для Мелии настоящим вихрем событий. В начале было объявлено, что «Сент-Патрикс» продал юного форварда в «Тоттенхэм» за рекордную для ирландского футбола сумму — два миллиона евро, с возможными бонусами до четырех миллионов.

В интервью Irish Examiner Мейсон, которого также хотел подписать «Арсенал», объяснил свой выбор: «Такие вещи нужно обдумывать еще до того, как подписываешь контракт. Есть причины, по которым я выбрал именно "Тоттенхэм". Я чувствую себя здесь наиболее комфортно. Это большой клуб, но мне придется очень много работать, чтобы достичь уровня Лукаса Бергвалля».

Вдохновленный переходом, он проводит пока самый результативный сезон в карьере. На момент написания статьи он идет вторым в списке бомбардиров чемпионата Ирландии с 12 голами, уступая лишь Падрайгу Амонду из «Уотерфорда». Его игрой впечатлился даже легенда «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

Норвежец тогда возглавлял «Бешикташ» и сталкивался с «Сент-Патриксом» в квалификации Лиги конференций. Турки прошли дальше (7:3 по сумме), но экс-нападающий сказал следующее: «Думаю, "Тоттенхэм" совершил отличный трансфер. Видно, что это зрелый нападающий. Не хочу слишком давить на него, но я всегда слежу за молодыми игроками, когда замечаю их в начале карьеры. Я играл с несколькими сильными ирландцами, так что у меня к ним особое отношение. У Мелии большое будущее. Он продолжает находить моменты, правильно открывается. Особенно нравится его работа без мяча — он честно выполняет оборонительные задачи. Во втором тайме против нас ему поручили держать нашего полузащитника, и он справился».

Свое 18-летие в начале сентября Мелия отметил дублем в матче против «Корк Сити» (4:0). Трудно придумать лучший способ отпраздновать совершеннолетие.

Вызов в главную сборную Ирландии, похоже, не за горами: команда всё еще надеется на сенсационный выход на чемпионат мира будущим летом.

Сильные стороны

Как нападающий нового поколения, получивший девятый номер в «Сент-Патриксе», Мелия в первую очередь ценен как бомбардир и завершитель атак. Он обладает редким чутьем на голевые моменты, всегда оказывается там, где пахнет опасностью, и учится главному правилу форварда: важно не то, что ты сделал раньше, а то, что сделаешь в следующий раз.

Главный тренер «Сент Патрикса» Стивен Кенни после дубля Мелии в день его 18-летия отметил: «Я постоянно вбиваю это ему в голову: он может расстроиться, и тогда я говорю — послушай, даже лучшие форварды мира промахиваются. Всё зависит от того, как ты справляешься с этим. Главное — не позволить эмоциям взять верх. Просто реализуй следующий момент».

Конечно, для нападающего забивать — это хлеб с маслом. Но Мелия выделяется не только этим. Его энергия, самоотдача и умение агрессивно прессинговать действительно поражают.

Вспоминает бывший тренер в «Брей Уондерерс» Конор Канаван: «Когда он дебютировал за "Сент Патрикс", ему было всего 15, но он буквально изводил защитников-профессионалов. Его уровень энергии был невероятным, а работа без мяча — порой даже лучше, чем с ним».

Иногда Мелия играл и на фланге, что помогло ему дисциплинироваться и понять ценность оборонительной работы в любой точке поля.

Капитан команды Джо Редмонд в интервью Irish Mirror сказал следующее: «Он настоящий кошмар для соперников. Его сила, скорость и завершение атак — потрясающие. Думаю, мы пока видели лишь половину его возможностей. Он способен на большее, и это захватывает. У него есть всё: может удержать мяч, может убежать за спины защитников, может завершить момент, у него отличный контроль. К тому же он очень зрелый для своего возраста и прекрасно понимает игру».

В этом сезоне Мелия стал не только забивать, но и помогать партнерам: при 12 голах в чемпионате Ирландии он еще и отдал четыре результативные передачи.

Сам он хорошо осознает, что уже приобрёл не только физическую, но и ментальную закалку: «Я уже сыграл больше 80 матчей на взрослом уровне. Всё складывается так, как я и хотел. Я стал больше похож на мужчину, стал физически сильнее и готов к новым вызовам. Мне даже нравится внимание: если оно есть, значит, ты делаешь что-то правильно.

С детства я привык быть в центре внимания, но у меня хорошая семья, которая всегда держит меня в тонусе и не дает зазнаться», — сказал он после встречи с «Бешикташем» этим летом.

Возможности для роста

Критиковать то, чего уже достиг Мелия к 18 годам, сложно, особенно учитывая, что из-за правил после Brexit он физически не мог перейти в «Тоттенхэм» или другой английский клуб до совершеннолетия. Но если придираться, в его случае все-таки есть несколько направлений для прогресса.

В юношеских сборных Ирландии он доминировал в воздухе и уверенно шел в обводку, но на взрослом уровне эти качества проявляются слабее. Ожидается, что с возрастом и физическим развитием он сможет раскрыть их в полной мере. К тому же его рост за последние два года в разных источниках колебался от 183 до 188 см — возможно, он ещё подрастет на пару сантиметров.

Главная интрига заключается в другом: как его форма перенесется на уровень АПЛ. В «Тоттенхэме» не ждут, что он сразу будет получать игровое время в основе, но есть опасность раствориться среди десятков перспективных юниоров.

Самому Мелии достаточно взглянуть на пример соотечественника Троя Парротта, чтобы понять: высокая оценка на родине не гарантирует успеха в Англии.

Тем не менее факт остается фактом: «Тоттенхэм» заплатил рекордную для ирландского футбола сумму. В родном чемпионате Мелии доказывать больше нечего, разве что в одиночку выиграть титул. Но его путь лежит дальше: впереди задачи куда масштабнее.

Мелия — новый Исак?

Болельщики «Тоттенхэма», которые хотели бы получше разобраться в игре Мелии, наверное, ожидали сравнения с Гарри Кейном, но это было бы обманом (даже несмотря на то, что сам юноша признавался, что равняется на капитана сборной Англии).

Вместо этого самый дорогой игрок в истории чемпионата Ирландии куда больше напоминает нападающего, который этим летом побил британский трансферный рекорд и является партнером по сборной идола Мелии — Лукаса Бергвалля.

У Мелии и Александера Исака много общих черт, просто на разных уровнях и стадиях развития. Оба высокие, взрывные на короткой дистанции и смертельно опасные в радиусе 20 ярдов от ворот.

Их долговязость вроде бы должна мешать дриблингу, но они используют технику мягких касаний и финтов, чтобы сохранять контроль над мячом на скорости, компенсируя высокий центр тяжести.

В этом смысле в игре Мелии есть что-то и от Фернандо Торреса, только в чуть более замедленном варианте.

Исак в начале карьеры играл на фланге, где его игра стала гораздо более разносторонней и помогла превратиться в универсального форварда. Как уже упоминалось, Мелия прошел тем же путем, и тоже получил от этого выгоду. Сейчас ему особенно пригодилось бы стать еще быстрее или, что вероятнее, лучше использовать свое преимущество в игре головой.

Что дальше?

Прежде чем перебраться в «Тоттенхэм», Мелии предстоит провести как минимум семь матчей за «Сент-Патрикс», которые ведет борьбу за место в Лиге конференций.

Также есть шанс сыграть в двух финалах — команда дошла до полуфинала Кубка Ленстера и Кубка Ирландии. «Для меня это будет как замкнутый круг, если мы туда выйдем», — сказал Мелия о том, что его последний матч может прийтись на финал Кубка Ирландии.

«Тоттенхэм» всё это время оставался в тени. У лондонцев есть план по Мелии, и его самого это устраивает. «У меня есть люди, которые заботятся обо мне. И в "Тоттенхэме", и в "Пэтс" есть те, кто занимается вопросами вне футбольного поля. Обе стороны хотят, чтобы я сосредоточился исключительно на футболе. Пока слишком рано думать о "Тоттенхэме". Сейчас есть шанс выйти в финал кубка и завершить время в "Пэтс" на максимально высокой ноте».

В долгосрочной перспективе в «шпорах» открыта вакансия основного нападающего. И не исключено, что именно Мелия сможет ее закрыть, даже несмотря на разговоры о возвращении Кейна.