Planetfootball собрал список из шести экс-игроков «Реала», которые в 2025 году остаются свободными агентами и все еще ждут новый клуб.

«Реал» Мадрид— клуб, который по праву считают самым статусным в мировом футболе. Тем удивительнее, что в 2025 году сразу несколько его бывших игроков оказались без команды.

Причины могут быть разные: кому-то мешают травмы, кто-то ждет подходящего предложения, а кто-то просто попадает в череду неудачных обстоятельств.

Мы внимательно изучили ситуацию и собрали шестерых экс-игроков «Реала», которые в 2025 году остаются без клуба.

Серхио Регилон

«Реал» неплохо заработал, продав Регилона в «Тоттенхэм» летом 2020 года за £27,5 млн. В Англии у испанца было немало взлетов и падений, но куда удивительнее то, что после расставания со «шпорами» минувшим летом он так и не подписал контракт с новой командой.

Серхио Регилон globallookpress.com

Интерес к 28-летнему защитнику проявляли несколько клубов Премьер-лиги, но он пока не спешит возвращаться на поле.

Также сообщалось, что Регилон находится в сфере интересов «Интер Майами», который в ближайшее время начнет поиск замены Жорди Альбе. Следим за развитием событий.

Денис Черышев

Российский вингер провел за «Реал Кастилья» более ста матчей, но в основной команде появлялся лишь эпизодически — всего семь игр.

Денис Черышев globallookpress.com

Последним его клубом был греческий «Паниониос», выступающий во втором дивизионе. Сейчас 34-летний полузащитник свободен в поиске нового вызова.

Я жду возможностей продолжить карьеру. Очень хочу играть. Для меня нет лучшего места, чем Испания, но я открыт и для других вариантов. Денис Черышев экс-полузащитник «Реала»

Дерик Оседе

Оседе попал в академию «Реала» в девятилетнем возрасте и с 2011 по 2015 год был стабильным игроком резервных команд. До главной команды он так и не добрался, хотя однажды попал в заявку — на матч Ла Лиги против «Депортиво» в феврале 2015-го.

Дерик Оседе globallookpress.com

После ухода из Мадрида он провел три сезона в Англии, выступая за «Болтон», а затем скитался по разным клубам. Последним местом работы Оседе был финский «Интер» Турку, но с января он остается без команды.

Франсиско Фойласье

Бывший вингер «Реала» оказался без клуба после ухода из кипрской «Кармиотиссы» этим летом. Когда-то он считался одной из ярких звезд академии мадридцев, но серьезная травма крестообразных связок в 2018 году резко остановила его прогресс.

Франсиско Фойласье globallookpress.com

До травмы Фойласье успел провести два матча за первую команду и считался перспективным игроком.

Позже он выступал за «Эйбар», венгерский «Диошдьёр» и «Кармиотиссу». Сейчас 27‑летний футболист снова в поиске новой команды.

Хуан Карлос

Более известный как Хуанкар, 35-летний защитник остается без клуба с момента ухода из «Ариса» Салоники летом.

Хуанкар globallookpress.com

Профессиональную карьеру он начинал именно в «Реале» и провел один матч за первую команду в сезоне‑2010/11. После этого Хуанкар выступал в Испании и Греции, но сегодня защитник ищет новое место для продолжения карьеры.

Луисми Кесада

Как и Хуанкар, Кесада также провел всего один матч за первую команду «Реала».

Луисми Кесада globallookpress.com

После ухода из клуба в 2019 году он успел поиграть в Узбекистане, Японии и Доминиканской Республике, но с прошлого года остается без команды.