Destiny 2: The Final Shape: мастерски созданный эпилог, доведенный до совершенства

Destiny 2: The Final Shape завершает сагу Света и Тьмы, предлагая захватывающие миссии, эмоциональные моменты и новые игровые возможности.

С момента своего выхода в 2017 году история о противостоянии Света и Тьмы в Destiny 2 развивалась через дополнения и сезонные апдейты. Как человек, ценящий работу Bungie над Halo, особенно мрачную Halo: Reach, у меня были сомнения по поводу того, стоит ли погружаться в MMO-подобную рутину оружейного формата.

Но с DLC The Final Shape, обеспечивающим захватывающее завершение, подкрепленное годами развития персонажей, мне стало любопытно узнать, что же приготовила Bungie. После посредственной кампании Halo Infinite от 343 Industries The Final Shape превзошло все мои ожидания, пишет автор Videogamer Энтони Теренс.

Начав дополнение сейчас, вы упустите значительный объем контекста. И тем не менее переработанные уровни силы позволяют окунуться в The Final Shape сразу. Странник, загадочное небесное тело размером с луну, парящее над Последним городом, является мощной основой для построения мира, особенно если учесть, что он на протяжении многих веков питает силы Света. Ветераны лутер-шутера, вероятно, усмехнутся над теми, кто не проник в кульминацию многолетнего повествования, но с чего-то же надо начинать.

Погружению с DLC в качестве основы способствует фокус на сюжетной линии игры. Свидетелю удается проникнуть в Странник, где он намерен покончить с разнообразием мира, создав то, что носит название Финальная Форма — сведение всей реальности к единому и неизменному порядку. С ней можно запечатлеть величайшую победу или самые глубокие мучения человека. Это своего рода алтарь из искаженных элементов, визуализирующих упомянутые символические моменты.

Destiny 2 Steam

И хотя меня не привлекают черно-белые истории о добре и зле, попытки Свидетеля разворошить старые раны ваших знакомых вырабатывают сильные эмоциональные триггеры. Наблюдение за тем, как их преследуют худшие страхи и потери, трогало меня больше, чем сама цель злодея — переписать реальность.

В DLC представлен немногочисленный актерский состав, но данная концепция идет на пользу кампании, вновь оживляя вашу связь любимыми героями. Роскошные сцены между миссиями демонстрируют широкое творческое видение Bungie, опираясь на всю повестку, которую они сформировали, чтобы подвести к финальному противостоянию.

По ходу прохождения становится ясно, насколько тяжелые испытания прошли Икора, Завала, Кейд-6 и Ворон. И жаль лишь, что актер Лэнс Реддик (умер в 2023 году) не смог увидеть завершение пути Завалы, хотя Кит Дэвид (Арбитр из Halo) ловко подхватывает образ догматического воина с ослабевающей волей. Он чтит роль, которую играл Лэнс, привнося свою энергию, зеркально отражая развитие сюжета. Возвращение Кейда-6 тем временем объясняется возвращением в состав Нейтана Филлиона (Бак из Halo).

Первая же миссия изобилует отличным дизайном уровней, продуманными головоломками и хитроумными врагами. Я насчитал минимум четыре момента, сумевших вызвать изумление: инопланетные колонны, источающие порочные фиолетовые оттенки, мост, составленный из капель света, огромные дроны-призраки, вырывающиеся из пышных джунглей, и сюрреалистический городской пейзаж в экзотических цветах.

По мере продвижения по горизонтальной карте вы переходите от уютных пространств Странника к развращенным территориям Свидетеля. В плане столь специфического контраста ребята из Bungie оказались на высоте: расчлененные конечности и полые лица, проглядывающие сквозь треснувшее стекло, сочетаются с фантастическими пирамидами, безмятежными лесами и знакомыми локациями. Ощущение изоляции, смешанное с шепотом надежды, распространяется и на саундтрек, который прекрасно дополняет всю композицию.

Боевые столкновения перемежаются с головоломками, похожими на подземелья, которые держат в напряжении. Мини-этапы, где вы телепортируетесь для их решения перед схваткой с боссами с использованием супероружия, стали неожиданным и приятным сюрпризом, особенно те, где поднимающаяся лава или токсичный воздух ограничивают вас во времени.

На уровнях можно получить скрытые награды, для этого нужно исследовать каждую щель и тропинку. Главной звездой шоу является новый подкласс «Призматический» и трансцендентность — суперспособность, отвечающая за повышенный урон, сопротивление урону и ускоренную перезарядку способностей.

В дополнении мне импонирует безумный арсенал оружия, благодаря чему я почти моментально снова увлекся оптимизацией уровня силы, как это и принято в данном жанре. От импульсных винтовок до ручных пушек и заряженных мечей — здесь найдется научно-фантастическое снаряжение на любой вкус. Несмотря на то что некоторые пушки кажутся «плавными», все они звучат потрясающе и прекрасно передают наносимый урон мучителям.

Destiny 2 Steam

Разнообразие модификаторов оружия намекает на то, что меня ждут длительные поиски снаряжения после завершения кампании. И хотя некоторые косметические предметы стоят денег, Destiny 2 награждает преданных игроков эффектными скинами.

Внимательные фанаты могут заметить врагов и головоломки, заимствованные из предыдущих дополнений, но столкновение с противниками, способности которых не выглядят как диковинки, придало свежести восприятию.

В одиночной игре я прошел кампанию примерно за 10 часов. И в назначении «Бледное сердце» у меня осталось еще много дел — от охоты за экзотикой до выполнения новых миссий. Приятным сюрпризом стало появление в процессе выполнения некоторых из них сюжетных сцен, соответствующих уровню кампании. Конечно, первые семь миссий не дают ответы на все загадки Странника и не уничтожают главную угрозу, и все же я ожидаю, что рейд «Грань спасения» и финальная миссия доведут все до красивого и логичного завершения.

Bungie сделала ставку на то, чтобы The Final Shape стало лучшим дополнением, которое студия когда-либо выпускала ради удержания сокращающейся базы игроков. И работа, вложенная в DLC, становится заменой с первой минуты.

The Final Shape — это Destiny 2 на максималках, где история о непреодолимых препятствиях балансирует с искусно выстроенными боями и головоломками, и все это на фоне потрясающих пейзажей. Фанаты, которые оставались в игре все это время, получают заслуженную награду, несмотря на то что силы Света Странника и Свидетеля все еще окутаны символизмом.

Большая часть предыдущих жалоб на высокие барьеры для входа была учтена, благодаря чему переход в последнюю кампанию получился бесшовным (за исключением проблем на старте). Разумеется, после этого вы можете многое узнать о мире Destiny.

Существуют целые планеты и цивилизации, где можно получить энграммы, сразиться с боссами и найти экзотическое оружие. Так, The Final Shape стала невероятным финалом для давних поклонников, но лично для меня это новый старт. Если у кого-то все еще остались сомнения, пришло время отбросить их в сторону.