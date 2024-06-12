Обзор XDefiant: классическая искра, бросающая вызов устоявшимся лидерам

Последний феномен среди проектов по модели free-to-play предлагает небольшие новшества в базовой формуле и отдает дань уважения великим играм.

После многочисленных задержек шутер от первого лица XDefiant наконец-то вышел в свет 21 мая. По данным Insider Gaming, в первые часы после запуска он обошел Apex Legends по количеству уникальных игроков, но ключевой вопрос остается актуальным и спустя недели после релиза: сохранит ли XDefiant популярность столь широкого масштаба? Ответ на него пытается найти автор Gameshub Сэмюэл Харрис.

Классическая структура «6v6» и глубина кастомизации оружия в XDefiant предлагают проверенный временем, но все равно притягивающий игровой процесс. Если совместить это с датой выхода игры в мае, то становится очевидно, что в межсезонье Call of Duty шутер стремится зацепить как обыденных, так и хардкорных игроков.

Геймплей XDefiant, характеризующийся быстрым респауном и еще более скоростными реакциями, доставит удовольствие всем тем, кто хотя бы немного знаком с жанроопределяющими шутерами от Activision последних лет десяти. Все основные элементы здесь точно присутствуют: четкое и отзывчивое управление, тяжелые, но плавные движения в дополнение к хорошо сконструированным и динамичным картам.

XDefiant PS Store

Нередко геймеров ограничивает их стремление сравнивать одну игру с другой, но XDefiant хочет, чтобы вы рассматривали ее в контексте Call of Duty — и не только потому, что ее название напоминает идентификатор, который можно увидеть в лобби Black Ops. Это сделано как в маркетинговых целях, так и для того, чтобы вы заметили, насколько хорошо XDefiant улавливает правильные сигналы критики долгоживущей серии Activision.

Отсутствие в игре традиционного режима «Team Deathmatch» подчеркивает акцент на командной работе и ограничивает возможности одиночных игроков-авантюристов в контексте несоблюдения целей, о чем также свидетельствует и отсутствие наград за серию убийств.

Включенные в игру режимы представляют собой вариации классических конфигураций Call of Duty — Occupy (по сути, Hardpoint) и Hot Shot (ветка Kill Confirmed), Domination (вы знаете этот режим) — к которым добавлены два раздела: Escort и Zone Control (игроки шутливо называют их «режим Overwatch» и «режим Battlefield» соответственно).

XDefiant PS Store

В том, что XDefiant наступает на пятки Call of Duty, нет ничего удивительного, учитывая, что во главе проекта стоит Марк Рубин, бывший исполнительный продюсер Infinity Ward в период создания первой трилогии Modern Warfare (2007–2012) — игр, которые прочно закрепились в золотой эпохе Call of Duty.

Похоже, что в ответ на растущее недовольство системой подбора игроков на основе навыков (SBMM) в Call of Duty — относительно стандартным процессом подбора на основе аналогичного уровня мастерства — разработчики XDefiant использовали ее отсутствие в качестве еще одного маркетингового хода.

Эта критика в основном исходила от создателей контента, недовольных тем, что они не могут постоянно «набрасываться на новичков». В свое время ими была развернута кампания против якобы портящей игру системы. Для понимания масштабов этих разговоров: Activision в последние месяцы опубликовала исследования системы подбора игроков, пытаясь объяснить техническое закулисье.

Защищает ли отсутствие SBMM от мнимой тирании в форме подбора игроков аналогичного уровня мастерства? Этот вопрос останется спорным, особенно если XDefiant все же исчезнет в небытие. Возможно, ей суждено постигнуть ту же участь, что и вирусным F2P FPS вроде Splitgate и The Finals, когда низкий наплыв пользователей в онлайне будет рассматриваться как признак умирающего продукта.

XDefiant + игровое наследие = дань великим

Модель free-to-play живет или умирает благодаря успеху своих микротранзакций. Как и в других F2P-играх, в XDefiant используется система боевого пропуска, первый из которых можно приобрести в каждом из предложенных трехмесячных сезонов игры. Начальный набор карт и игровых режимов традиционно скромен, но в то же время его хватает, чтобы вас занять — с каждым новым сезоном он будет расширяться.

То, что XDefiant позволила себе роскошь использовать богатый выбор игрового наследия от Ubisoft, может показаться хорошим свойством. Как и в других шутерах, игра позволяет настроить свой инвентарь, вместе с тем предлагая выбор из пяти классов или «фракций», каждая из которых обладает уникальными способностями, основанными на франшизах Ubisoft. Фокус внимания направлен на триаду Tom Clancy's: Ghost Recon, Splinter Cell и The Division, а также Far Cry и Watch Dogs.

Каждая фракция получает пассивную способность (например, дополнительное здоровье или меньшую видимость на мини-картах врагов), пару сменных навыков (включая паука-дрона, который выслеживает и оглушает противника, или временный щит, блокирующий входящий урон), а также ультраспособность (самая крутая из которых позволяет надеть очки ночного видения и одним выстрелом из пистолета уничтожить врага). Я до сих пор не уверен, обладает ли содержимое игрового наследия дизайнерским шармом, а может, управление брендом делает все это несколько безвкусным.

XDefiant PS Store

Использование игрового наследия распространяется и на тематику карт, многие из них украшены подзаголовками франшиз. Некоторые карты — такие как Dumbo и Emporium — настолько похожи на The Division, что мой друг и я с ностальгией вспоминали, как долго мы мучились над тем, как победить одного из самых сложных боссов этой игры в 2016 году.

Расширение игрового наследия на персонажей — это мастерский ход, который превращает обычные классы в образы, вдохновленные культовыми (например, стиль Сэма Фишера с узнаваемыми очками) или просто знакомыми (как повстанческий наряд, смутно напоминающий о Far Cry) персонажами и их атрибутами.

Это очень похоже на то, что предлагает недавно перезапущенная MultiVersus с Warner Bros., и на то, что Nintendo всегда делала с Super Smash Bros. Мы привыкли к объединению персонажей из разных франшиз, будь то в кино с Мстителями или в играх, таких как Dead by Daylight, где собирают известных убийц из фильмов ужасов.

Но в XDefiant эта формула передается с оттенком голода. Вместо модели Fortnite, где вам дают возможность играть за любимого персонажа из другой франшизы, интеграция этих героев в шутер, скорее, служит для поддержания на плаву забытых или неудачных примеров игрового наследия, лишь пассивно о них напоминая, а не вызывая немедленный восторг.

Несмотря на то что новая игра Splinter Cell не выпускалась более десяти лет, а также на фоне слухов о будущем франшизы Watch Dogs, XDefiant, похоже, берет эти объекты и трясет ими, как забытыми игрушками из давно забытого прошлого. Каждый сезон предполагает добавление новой фракции, а потому будет крайне интересно узнать, смогут ли другие крупные франшизы вроде Assassin’s Creed адаптироваться к формату FPS.

Тем не менее нельзя отрицать, что игровой процесс в XDefiant приносит массу удовольствия. Разнообразные механики каждого класса и глубокие возможности настройки оружия позволяют сохранять устойчивый интерес. В любом случае бесплатный формат игры помогает решить проблему с привлечением друзей — особенно на фоне премиального ценника Call of Duty — пусть даже только на месяц или два.