Обзор Elden Ring: Shadow Of The Erdtree: финальный аккорд десятилетия соулслайков

Elden Ring: Shadow Of The Erdtree

Shadow Of The Erdtree обнажает глубину мира Elden Ring, возрождая и развивая его лучшие идеи, а также обеспечивая игрокам богатый опыт за счет интересных открытий и деталей.

Пробуждаясь из кокона, я вижу призрачное кладбище. Надгробия то появляются, то исчезают, пока я прохожу сквозь них. Это кладбище трагических «а что, если» и «может быть», простирающееся до самого горизонта, усеяно мертвыми, но не совсем. Это трогательное прощание с Elden Ring, где каждое надгробие напоминает о наших частых поражениях и редких победах, хотя дополнение Shadow of the Erdtree не зацикливается на столь мрачных тонах, пишет обозреватель Thegamer Джеймс Троутон.

По мере того как мы взбираемся на его вершины, убивая драконов и завоевывая крепости, это долгожданное DLC предстает как празднование десятилетнего пути FromSoftware, полного редких неудач и частых триумфов.

Shadow of the Erdtree — самое амбициозное дополнение студии, с обширным открытым миром, столь же разнообразным, как и основная игра. Упомянутое кладбище создает зловещую картину: солдаты Мессмера бессмысленно маршируют по дорогам в своем Крестовом походе, но вскоре мы оказываемся на побережье, усыпанном пышными лазурными цветами и алыми лепестками, а зеленые руины возвышаются в небо. Тайна Микеллы манит нас к каждому новому месту благодати, сталкивая лицом к лицу с огромными, еще горящими плетеными фигурами и доблестными Черными Рыцарями, разрубающими отставших.

Shadow of the Erdtree Steam

В «Тень Древа Эрд» я входил с неким опасением, поскольку соулслайк-дополнения традиционно повышают сложность настолько, что это может испортить весь опыт. Но я, как идиот, хотел получить уникальное оружие, а это означало, что мне снова предстоит вернуться в Туннель замогилья, чтобы в очередной раз прослыть беспомощным. Однако мои опасения оказались напрасными.

В Shadow of the Erdtree реализована уникальная система повышения уровня, характерная для Земель теней. Вы найдете осколки Древа Упадка, которые, будучи зажженными на месте благодати, увеличивают наносимый вами урон и вашу выносливость. Несмотря на то что я начал с уровня 160 и находился в самом конце игры, я все равно заметил прогресс, который часто застопоривается к моменту завершения основной игры, не говоря уже о дополнении. Я ощущал, как мой персонаж становился сильнее по мере открытия карты, получая меньше урона и нанося его гораздо больше в ответ.

Пока я играл в Erdtree, директор Хидэтака Миядзаки сказал, что игра нуждается в улучшениях, если для ее прохождения нужны руководства. Но Shadow of the Erdtree — это самый интуитивный опыт от FromSoftware. Основная история удивительно проста в понимании, поскольку каждое место благодати четко указывает вам путь вперед, а барьеры прямо говорят, какие предметы вам нужны для продвижения, пока вы не доберетесь до финала. И я буквально «влетел» в концовку, потому что это было достаточно просто.

Студия FromSoftware уже добилась большого по своим меркам успеха, но для тех, кто хочет глубже погрузиться в ее мир, в Shadow of the Erdtree припрятали много чего загадочного и интересного, практически требующего связи с другими игроками ради обнаружения. В момент прохождения я нашел множество исторических крупиц, связанных не только с основной игрой, но и с другими шедеврами библиотеки From.

Shadow of the Erdtree Steam

Elden Ring — это шедевр сам по себе, а Shadow of the Erdtree во многом является высокопробным улучшением. И хотя карта дополнения не так широка, она получилась более насыщенной и детализированной, сочетая в себе вертикальные уровни для соединения областей и наполнения каждого региона интересными находками. Произвольное исследование открытого мира в Elden Ring с использованием небольших точек на карте или зданий на горизонте переросло в неподдельное удовольствие.

Одной из самых значимых локаций в «Тени Древа» стало Пристанище теней, куда игра приглашает буквально через парадный вход. Это приведет вас к следующей сюжетной локации и обязательному сражению с боссом, однако, если обойти карту по кругу, дойдя до боковых руин через подвесные мосты, миновав собор, вы обнаружите Храмовый квартал, который снова приведет вас к Пристанищу теней, но с уже с новой перспективы. Механика Shadow of the Erdtree наполнена подобными мелочами, которые притягивают и поощряют за естественное чувство любопытства в мире, направленном на исследование множеством изобретательных способов.

Это, надо признаться, подкупает: вместо того, чтобы наткнуться на вариации одних и тех же пещер и катакомб, вы открываете больше территорий и видите совершенно новые ракурсы локаций, которые, как думалось ранее, вы уже освоили. Даже при приближении к старым подземельям они кажутся более обширными, органично вплетенными в Земли теней с особой проработкой. Чего только стоит обнаружение точки, где создаются «Живые кувшины», которые многим полюбились в основной игре, с конвейерной лентой телесного ужаса, где искривленные, мясные, когда-то человеческие оболочки запихиваются в керамику.

Shadow of the Erdtree Steam

Shadow of the Erdtree не просто развивает Elden Ring, оно обращает взор на последнее десятилетие FromSoftware и приумножает лучшие идеи, украшая их всеми извлеченными уроками. Земли теней ощущаются такими же глубокими и связными, как Лордран из Dark Souls или Центральный Ярнам из Bloodborne, растянутыми до размеров открытого мира, но при этом не потерявшими ни капли эстетики и включающими в себя некоторые отсылки.

К примеру, одна из локаций, которую вам предстоит посетить, похожа на Новый Лондо, идеально вписывающийся в окружающий мир. Глубоко в недрах Земель теней находится подземный лабиринт, намекающий на Склеп Великанов, бескрайнюю пустоту, по которой вы пробираетесь через огромные могилы, только на этот раз без кромешной тьмы и полчищ гигантских скелетов. Черные Рыцари вернулись в роли забавных мини-боссов, но теперь они более разнообразны в своем исполнении и не ограничиваются исключительно различием в оружии.

В «Тени Древа» вы найдете множество отсылок к предыдущим проектам FromSoftware. Вполне вероятно, что студия таким образом решила оглянуться на все, что привело ее к текущему моменту величия — к победе в номинации «игра года», более успешной, чем любая предыдущая работа. Это их эпохальный рубеж, возможность переродиться и начать новую эру, увенчанную их величайшим произведением.