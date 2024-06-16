Способна дать фору EA FC и eFootball: что команда Strikerz Inc. продемонстрировала в бета-версии UFL?

Создатели UFL намерены навязать конкуренцию EA Sports FC и eFootball, предлагая бесплатный геймплей без платных преимуществ. И тем не менее новому симулятору футбола предстоит улучшить многие компоненты перед полным релизом.

В эти выходные я поставил на паузу EA FC 24, чтобы опробовать предстоящий бесплатный футбольный симулятор UFL. И хотя это была всего лишь открытая бета, после практического знакомства с продуктом я считаю, что он обладает достаточным потенциалом, чтобы оказать значимое влияние на жанр в целом, — написал автор The Mirror Льюис Бартон после завершения открытого бета-режима в период с 7 по 9 июня.

Слишком долго EA Sports доминировала на подмостках футбольных симуляторов: FIFA, а теперь EA Sports FC, оставались единственным выбором для фанатов футбола в течение последних семи лет или около того. К сожалению, Pro Evolution Soccer (PES) больше не является той игрой, которой она была до ребрендинга в eFootball, а от FIFA после прекращения сотрудничества с EA мы так ничего и не увидели. Но с 7 по 9 июня игроки получили возможность оценить новейший продукт, бросающий вызов Electronic Arts.

Созданная коллективом Strikerz Inc., UFL — это бесплатная футбольная игра, сумевшая привлечь в качестве инвестора Криштиану Роналду. Впервые мы увидели ее в тизер-трейлере на Gamescom 2021, а перед запланированным на 2022 год релизом генеральный директор Евгений Башилов объявил о первой задержке и вынужденном переносе игры на 2023-й. В конце прошлого года он сообщил еще об одной отсрочке, указав на 2024 год в качестве периода выхода.

Неделей ранее наше коллективное терпение было вознаграждено: открытая бета UFL дала нам возможность впервые попробовать симулятор на вкус. Несмотря на задержки, которые вызывали беспокойство, опыт игры в UFL приятно удивил. С гордостью подчеркивая свой подход, основанный на профессионализме, и отсутствие платных преимуществ, UFL, по словам Башилова, стремится предложить игрокам прямо противоположное тому, с чем ассоциируется франшиза от EA. В беседе с журналистами IGN гендиректор UFL отметил, что успех игроков не должен зависеть от количества внутриигровых покупок или суммы донатов, ссылаясь исключительно на игровые навыки, опыт и мастерство. Некоторые вправе считать такое высказывание легким выпадом в сторону EA.

UFL xbox.com

Открытая бета UFL дала доступ только к одному режиму — UFL Ultimate Team. И хотя единственными доступными опциями в фазе тестирования стали онлайновые соревнования и локальная игра, в полной версии симулятора я ожидаю гораздо больше разделов, включая сетевые матчи и офлайн.

Как противника платных преимуществ, концепция UFL меня заинтриговала. То, что изначально планировалось как час или два игры ради поверхностной оценки, моментально переросло в целые выходные, и теперь, когда открытая бета завершена, я не могу дождаться, чтобы снова запустить футсим. Тем не менее перед релизом команде создателей стоит доработать несколько областей, которые могут превратить UFL в настоящего «гигантоубийцу», коим его называют.

UFL: хорошее, плохое и далеко не уродливое

Первое, что нужно отметить в контексте бета-версии UFL — это то, что перед нами открытая бета. Если вы в процессе игры нашли несколько проблем, то это прекрасно! Ни одна игра никогда не была идеальной в тестовом режиме, и единственная цель этого этапа — дать Strikerz Inc. обратную связь для устранения последних недостатков и возможности внедрения улучшений перед итоговым релизом.

Я отлично провел время, играя в открытую бета-версию UFL, но она далека от совершенства. Ниже детальнее рассмотрим некоторые плюсы и минусы, а также изменения, которые могут помочь ей конкурировать с EA FC.

Великолепная графика и стильное меню

Первое впечатление от UFL сразу после установки загрузочного файла сформировало меню. Меня сразу же очаровал отполированный дизайн. Очень понятный интерфейс, напоминающий обновленное оформление FC 24. Рынок трансферов, где можно приобретать игроков, продуман достаточно хорошо, но моя любимая функция — это скины.

UFL xbox.com

Единственная опция паков в UFL — это атрибуты для украшения, которые можно покупать за внутриигровую валюту. Цифровые денежки же зарабатываются исключительно в матчах и позволяют разблокировать скины для своих игроков. Их разнообразие невероятно, а анимации значительно лучше, чем в FC 24.

В игровом плане графика UFL великолепна, и едва ли уступает симулятору от EA. При этом в Strikerz Inc. понимают, что не смогут конкурировать с FC 24 в сегменте лицензирования и аутентичности. И все же креативные вымышленные стадионы приправляют игровой опыт особым шармом.

Победы за прерванный соперником матч

Да, в UFL предусмотрели ту самую функцию, о которой игроки EA FC 24 мечтают годами. В ходе сетевой игры мой соперник вышел из матча при счете 0:0 менее чем через две минуты после его начала, а когда я вернулся в меню, мне присудили победу. Такой простой, но столь важный фактор устраняет любую токсичность, которая остается большой проблемой в EA FC 24 Ultimate Team.

Некоторые странные рейтинги игроков нуждаются в пересмотре

Благодаря партнерству с FIFpro, в UFL представлено множество реальных футболистов, среди которых Криштиану Роналду является одной из самых ценных звезд с общим рейтингом 91. С учетом того, что португальский игрок выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» в свои 39, рейтинг 91 кажется завышенным, если сравнивать с его 86 в FC 24. Но поскольку КриРо стал главным амбассадором игры, такой рейтинг был вполне ожидаем.

Но и без Роналду в бета-версии UFL были совершенно нелепые рейтинги. Кай Хаверц из «Арсенала» был оценен в 90, что делает его одним из самых премиальных футболистов в игре. Ашраф Хакими из «Пари Сен-Жермен» имеет статистику 89, благодаря которой он стал одним из лучших защитников.

Упомянули ли мы, что игра бесплатна?

Если вас не до конца убедила UFL, то вот вам самый весомый фактор: игра бесплатна. Да, в самом прямом смысле этого слова. Вам не нужно будет тратить ни копейки на покупки: разработчики на постоянной основе планируют улучшать симулятор за счет «новых функций и апдейтов без обязательных платежей или ежегодных абонементов». Следовательно, если вы не готовы платить около $100 каждый год на следующие части, UFL предлагает отличную альтернативу без затрат.

Смешанные чувства по поводу геймплея

Опять же, это открытая бета, поэтому она имеет много шероховатостей, но за те часы, которые я провел в игре, геймплей UFL показал большой потенциал. Скорость и темп матча сильно отличаются от EA Sports FC: неспешная и менее аркадная, UFL ощущается реалистичнее конкурента. Возможно, кто-то будет не в восторге от интенсивности, но, по сути, это сделало ее механику невероятно отзывчивой. Сдержанная скорость означала меньшее количество перехватов в центре поля — то, с чем мы сталкиваемся каждые несколько секунд в FC 24.

UFL xbox.com

После запуска игры также не было никаких проблем с лагами (хотя несколько визуальных глюков все же попались в поле зрения. Их, я надеюсь, устранят перед выходом). Кроме того, я был поражен тем, как в симуляторе реализована система ударов. Однако удары с подкруткой оказались чересчур мощными, причем до такой степени, что почти каждая попытка в исполнении Роналду превращалась в гол. И тем не менее я убежден, что это можно легко исправить.

Дриблинг с левым стиком проработан здорово, но спринт во время дриблинга оказался почти невозможен. Игроки делали слишком тяжелые касания, что практически всегда проводило к потере мяча. Еще одним сложным аспектом стали пасы, особенно передачи вразрез. Независимо от силы и направления, они крайне редко доходили до нужной точки.

Наконец, я не могу определиться с мнением о вратарях. Иногда они были невероятно сильными, но буквально через мгновение они прыгали в неправильную сторону и пропускали нелепые голы. Анимации прыжков порой смотрелись нелепо.

С точки зрения геймплея, я считаю, что именно этот компонент нуждается в серьезных улучшениях. И если Strikerz Inc. удастся их реализовать, то у EA действительно могут возникнуть проблемы.