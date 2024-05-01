WWE 2K24: Симулятор в крепком захвате могущества

В начале марта компания 2K представила последний по хронологии симулятор реслинга WWE 2K24. В новую часть уже культовой франшизы разработчики внедрили все то, чего игре недоставало годами ранее для того, чтобы стать эталоном в мире мультиплеерных спортивных файтингов.

Симулятор WWE 2K24 стал очередным верным дополнением к канону WWE 2K и одним из тех, в который разработчики вместили достаточно изменений и дополнений, чтобы игровой опыт вновь ожил и заиграл более яркими красками, пишет автор Gameshub Лия Дж. Уильямс.

Несмотря на то что игра имеет много общего с WWE 2K23, явно используя предыдущую часть в качестве фундаментального строительного блока, контент, включенный во франшизу 2024 года, впечатляет сам по себе.

Любителям жанра, которые знакомы с современной серией WWE 2K, последняя игра не сможет предложить ничего сверхуникального в плане дизайна и компоновки.

Традиционно игра снова переполнена огромным количеством режимов: MyGM, MyFACTION, MyRISE, Universe и Showcase. Все они в большей мере являются декорациями для основного геймплея, который позволяет вам реализовать потенциал культового рестлера (или создать своего) на виртуальном ринге принять участие в различных типах поединков, конечной целью которых является выступление с пятизвездочным рейтингом.

Каждый режим насыщен настолько, что вполне способен претендовать на роль отдельной игрой. В MyGM и Universe вам предстоит организовывать собственные версии шоу WWE, составляя списки матчей и ростеры для обеспечения захватывающих, тепло встречаемым ивентов. В MyFACTION вы будете собирать карты и формировать фракции из суперзвезд WWE, участвуя в «настольных» боях с серией противников для получения разблокируемого контента и увеличения личного рейтинга.

Но если говорить прямо, эти три режима далеко не лучшее, что есть в WWE 2K24 — в основном потому, что они затмеваются разделами MyRISE и Showcase. Бесспорно, MyFACTION, MyGM и Universe по-прежнему волнующи и эмоциональны, имеющие новые возможности, которые сохраняют интерес за счет своей цикличности, но их отличия от версий предыдущих лет сводятся к минимуму.

На их фоне MyRISE и Showcase, кажется, дают свежий взгляд, именно в этих режимах я провела больше всего времени.

Самый интересный MyRISE за всю историю

WWE 2K24 Steam

Как и в прошлом году, режим MyRISE в WWE 2K24 разделен на два сегмента по половому признаку: Unleashed (женский) и Undisputed (мужской). Оба рассказывают параллельные истории о талантах, которым выпал шанс заявить о себе на уровне WWE и побороться за звание величайших, одновременно сталкиваясь с жестокими соперничествами, предательствами и другими каверзами.

Ответвление Unleashed подкупает предысторией. В этом сюжете вам достается роль опытного рестлера из независимой компании, известной как TBD. Сперва вы ходите тренировки WWE просто чтобы помочь одному из своих молодых коллег, но в итоге подписываете контракт с федерацией после того, как менеджер Уильям Ригал замечает ваш потенциал.

Если в прошлые годы MyRISE относился к инди-реслингу с некоторым пренебрежением, стереотипизируя маленькие промоушены, то сюжет этого года демонстрирует больше уважением к широкой индустрии. Присоединившись к ростеру WWE, ваша девушка-рестлер сохраняет свою индивидуальность и самобытность, что четко прослеживается в ее репликах, где нередко упоминается опыт на независимой сцене. Этот штрих совсем незначительный, но именно он делает историю более занятной и многослойной.

Ну и как не отметить тот факт, что теперь режим MyRISE полностью озвучен при участии различных звезд компании. Общение с Бэйли, Шотци и Кэндис ЛеРей, передает ощущение подлинности и выводит MyRISE на уровень полноценной ролевой реслинг-игры.

Ответвление Undisputed также выполнено в стиле интригующего «что, если», позволяя погрузиться в альтернативное будущее федерации, включая выступления Коди Роудса и Романа Рейнса, которые наполняют сюжет драматизмом и интригой.

Тем, кто хочет окунуться в мир рестлинга и получить свой кусочек славы в переполненном ростере, MyRISE-2024 предлагает два увлекательных опыта, заслуживающих высокие места в ежегодной шкале интереса. И хотя диалоги персонажей в моменте бывают пошловатыми и перегруженными, это, на мой взгляд, придает им больше шарма, чем неловкости.

Режим Showcase задает жару

WWE 2K24 Steam

Наряду с режимом MyRISE, режим Showcase в 2024-м также совершил мощный скачок вверх. Да и разве возможно ошибиться с темой «Величайшие матчи Рестлмании»? Такой выбор всегда действует безотказно. Каждому матчу в этой кампании присуще чувство величия, а интегрированные в геймплей кадры реальных боев насыщают опыт дополнительным уровнем ответственности.

Как бы WWE ни мифологизировала свою историю, невозможно отрицать, что ее ежегодные шоу «Рестлмания» оказали значительное влияние на культурное наследие США и ряда других стран. Это становится наиболее очевидным при взгляде на прошлое: Рестлмания является отражением меняющихся ценностей, политического ландшафта и поп-культуры Америки.

«Рождается очень сырая, примитивная форма новой драмы, такая же примитивная и грубая, какой она, вероятно, была в древнегреческие времена до Софокла и до Еврипида, когда нечто подобное появлялось на глазах публики», — сказал однажды о Рестлмании знаменитый режиссер Вернер Херцог. «Я считаю, что в Рестлмании интересны истории, связанные с ней... Это почти что древнегреческая драма».

«Почему я смотрю Рестлманию? Мой ответ: поэт не должен отводить глаза от того, что происходит в мире. Чтобы понять происходящее, нужно посмотреть ему в лицо».

Все это говорит о том, что Рестлмания является важной частью истории — не только истории рестлинга — и режим Showcase отлично справляется с задачей сохранения этой истории, позволяя игрокам принять участие в величайших матчах и узнать, как они изменили ландшафт рестлинга и общественное сознание.

Выбор матчей, вошедших в Showcase в этом году, заслуживает уважения, так как в центре внимания оказалась Рестлмания и ее многочисленные хитросплетения в стиле древних греков. С подробными шагами для воссоздания исторических моментов каждого поединка и максимально гармоничным процессом прохождения, этот режим Showcase оказался не только хорошо продуманным, но и легкодоступным инструментом исследования основ истории индустрии.

Выход на новый уровень

WWE 2K24 Steam

Изменения в MyRISE и Showcase стали заметными улучшениями в WWE 2K24, которые выходят за привычные рамки основ. Но даже с учетом режимов и новых типов матчей, включая «Скорую помощь», «Матч с гробом» и мини-турнир gauntlet, которые появились в игре, главный прогресс файтинга кроется в мелочах.

Смывание косметики в процессе интенсивного боя и уникальные выражения лица в критических ситуациях как раз относятся к таким. Выхватить и использовать оружие теперь проще, а переключение между противниками сделали точнее. В то же время длинные волосы стали менее «самостоятельными» и более плавными.

Порадовали фанатов реслинг-вселенной и возможностью разблокировки большего количества звезд, в то время как раньше они были доступны с самого начала. Завершая квесты в MyRISE, Showcase, MyFACTION или других режимах, вы будете открывать суперзвезд или их версии, которые в дальнейшем можно полноценно использовать в обычной игре.

Обновленная система прогресса дает стимул по-настоящему заморочиться над каждым из режимов и выполнить все условия матчей Showcase. Разблокируемые элементы прошлых версий игры оставляли желать лучшего, в то время как в WWE 2K24 эта механика создает ощущение истинного вознаграждения за вложенный труд, продвижение в каждом режиме и достижение правильных результатов.

По большому счету все эти изменения незначительны. У WWE 2K24 и 2K23 много общих очертаний. В контексте всей серии нынешний симулятор едва ли можно назвать революционным, но благодаря ряду точечных изменений в повествовании и подаче материала WWE 2K24 становится ярким аргументом в пользу последующих обновлений.