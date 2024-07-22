22 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» потенциально может побороться за выход в стыки. Волгоградцы, несмотря на статус новичка лиги, выглядят прилично.

При этом «Ротор» стартовал в первенстве с победы. В первом туре команда минимально переиграла ершистый «Шинник».

Последние матчи: Место в лучшей лиге мира команда добыла лишь месяц назад. По сумме двух встреч она одолела новосибирцев (1:1, 3:1).

Причем до того «Ротор» подписал мировую с «Уфой» (0:0). А вот чуть ранее были минимально обыграны любимые новосибирцы.

Вообще, в 5 своих последних матчах волгоградцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: волгоградцы начали за здравие. Правда, все команды Дениса Бояринцева выдают отличный старт, после чего результаты идут резко вниз.

Поединки против «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ротор» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке команда Бояринцева постарается поднатореть.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи намерены вернуться в РПЛ. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

Причем «Торпедо» стартовало весьма впечатляюще. Команда Олега Кононова учинила разгром «СКА-Хабаровску» (4:0).

Последние матчи: В короткое межсезонье торпедовцы провели аж 6 контрольных поединков. В них москвичи добыли 2 виктории при одной коллизии.

Впрочем, интересная по именам команда Кононова способна еще прибавить. Да и новички сходу вписались в торпедовскую игру.

Вообще, в 5 последних матчах «Торпедо» выиграло 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания москвичи постепенно будут прибавлять.

Москвичи уже более 20 лет не проигрывают «Ротору». Да и нынче обыгрывать дебютанта первой лиги честолюбивые торпедовцы обязаны.

Нынче «Торпедо» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию. От команды Кононова логично ждут повышения в классе.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Глубина состава у торпедовцев весьма серьезная.

Статистика для ставок

«Ротор» победил в 2 своих последних поединках

«Торпедо» не проигрывало в 4 своих последних матчах

«Ротор» уже больше 20 лет не может обыграть торпедовцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

Прогноз: Торпедовцы опытнее, плюс имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Москвичи выдали блестящий старт, и теперь мотивированы утвердиться в лидерах первого дивизиона.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.57