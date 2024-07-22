ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени Йоро Лени Йоро: Почему «МЮ» сражался за подписание «нового Салиба» из «Лилля» «Динамо»И удаление не помешало. «Динамо» уверенно выиграло на старте РПЛ Максим Глушенков — автор дубля в ворота «Крыльев Советов» Щелкает дубли, как семечки. «Зенит» с Глушенковым стал еще сильнее
  • 22:04
    • «Динамо» уверенно обыграло «Факел» в матче РПЛ
  • 21:57
    • «Ростов» и ЦСКА разошлись миром в матче первого тура РПЛ
  • 19:31
    • «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 18:56
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште
  • 16:58
    • «Локомотив» вырвал победу у «Акрона» в результативном матче
  • 16:34
    • Надаль в волевом стиле победил Айдуковича и вышел в финал турнира в Бостаде
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Торпедо» побеждать?

    Ротор — Торпедо: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.36. 22.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Ротор Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов
    22 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 22 Июля 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 18:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: «Ротор» потенциально может побороться за выход в стыки. Волгоградцы, несмотря на статус новичка лиги, выглядят прилично.

    При этом «Ротор» стартовал в первенстве с победы. В первом туре команда минимально переиграла ершистый «Шинник».

    Ротор — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Место в лучшей лиге мира команда добыла лишь месяц назад. По сумме двух встреч она одолела новосибирцев (1:1, 3:1).

    Причем до того «Ротор» подписал мировую с «Уфой» (0:0). А вот чуть ранее были минимально обыграны любимые новосибирцы.

    Вообще, в 5 своих последних матчах волгоградцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: волгоградцы начали за здравие. Правда, все команды Дениса Бояринцева выдают отличный старт, после чего результаты идут резко вниз.

    Поединки против «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ротор» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке команда Бояринцева постарается поднатореть.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Москвичи намерены вернуться в РПЛ. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

    Причем «Торпедо» стартовало весьма впечатляюще. Команда Олега Кононова учинила разгром «СКА-Хабаровску» (4:0).

  • Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2024/25
  • 19/07/2024

    • Последние матчи: В короткое межсезонье торпедовцы провели аж 6 контрольных поединков. В них москвичи добыли 2 виктории при одной коллизии.

    Впрочем, интересная по именам команда Кононова способна еще прибавить. Да и новички сходу вписались в торпедовскую игру.

    Вообще, в 5 последних матчах «Торпедо» выиграло 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания москвичи постепенно будут прибавлять.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Москвичи уже более 20 лет не проигрывают «Ротору». Да и нынче обыгрывать дебютанта первой лиги честолюбивые торпедовцы обязаны.

    Нынче «Торпедо» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию. От команды Кононова логично ждут повышения в классе.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Глубина состава у торпедовцев весьма серьезная.

    Статистика для ставок

    • «Ротор» победил в 2 своих последних поединках

    • «Торпедо» не проигрывало в 4 своих последних матчах

    • «Ротор» уже больше 20 лет не может обыграть торпедовцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

    Прогноз: Торпедовцы опытнее, плюс имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Москвичи выдали блестящий старт, и теперь мотивированы утвердиться в лидерах первого дивизиона.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.57

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Шнайдер — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зайдель — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Берреттини — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ямрихова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боржеш — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гремио — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.22
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Черноморец — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ротор» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Торпедо» побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры