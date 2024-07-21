21 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Балтика». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» в прошлом сезоне выступал в РПЛ. Но южане не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе. Фанаты рассчитывают, что команда надолго не задержится в Первой лиге.

Последние матчи: Летом команда провела ряд контрольных матчей. Были как успехи, так и неудачи. В частности, «Сочи» проиграл «Зениту» и «Црвене Звезде».

В первом туре «Сочи» противостоял «Урал». Южане потерпели поражение в Екатеринбурге со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Сочи» неплохо смотрелся в концовке прошлого сезона. У клуба было немного шансов остаться в РПЛ, однако футболисты бились на поле до последнего тура.

В первом туре «Сочи» потерпел неудачу. Команда постарается наверстать упущенное в домашнем поединке с «Балтикой».

В минувшем сезоне команды дважды встречались в РПЛ. Но «Сочи» ни разу не уступил калининградскому коллективу.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика», как и «Сочи», прошлый сезон провела в РПЛ. Однако удержаться в элитном дивизионе не получилось. Оба клуба вылетели в Первую лигу напрямую — в стыки попасть не получилось.

Последние матчи: «Балтика» в июле провела контрольный матч с «Локомотивом». Но добиться успеха не удалось. Было зафиксировано поражение со счетом 1:4.

В первом туре «Балтике» противостояла «Родина». Команды не выявили сильнейшего. Поединок закончился вничью 0:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтика» в прошлом сезоне многих удивила удачной игрой в Кубке России. Удалось дойти до финала. Однако в решающем матче удача была не на стороне калининградцев. Клуб потерпел поражение от «Зенита».

После вылета из РПЛ в клубе сменился главный тренер. Сергей Игнашевич решил уйти в отставку. Его место занял Александр Грищенко.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Балтика» постарается надежно сыграть в обороне и не пропустить.

Статистика для ставок

В первом туре «Сочи» уступил «Уралу» со счетом 0:2

«Балтика» в прошлом сезоне дошла до финала Кубка России

«Сочи» в РПЛ сезона-2023/24 ни разу не проиграл калининградскому клубу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.72.

Прогноз: «Сочи» явно начнет встречу активно. Команда постарается одержать первую победу в новом сезоне.

Ставка: победа «Сочи» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники за 90 минут забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09