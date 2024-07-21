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    Все новости спорта

    «Сочи» одержит домашнюю победу?

    Сочи — Балтика: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.02. 21/07/2024 в 19:00

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    «Сочи»
    21 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Балтика». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Июля 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
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    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» в прошлом сезоне выступал в РПЛ. Но южане не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе. Фанаты рассчитывают, что команда надолго не задержится в Первой лиге.

    Последние матчи: Летом команда провела ряд контрольных матчей. Были как успехи, так и неудачи. В частности, «Сочи» проиграл «Зениту» и «Црвене Звезде».

    Сочи — Балтика: коэффициенты букмекеров

    В первом туре «Сочи» противостоял «Урал». Южане потерпели поражение в Екатеринбурге со счетом 0:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Сочи» неплохо смотрелся в концовке прошлого сезона. У клуба было немного шансов остаться в РПЛ, однако футболисты бились на поле до последнего тура.

    В первом туре «Сочи» потерпел неудачу. Команда постарается наверстать упущенное в домашнем поединке с «Балтикой».

    В минувшем сезоне команды дважды встречались в РПЛ. Но «Сочи» ни разу не уступил калининградскому коллективу.

    «Балтика»

    Турнирное положение: «Балтика», как и «Сочи», прошлый сезон провела в РПЛ. Однако удержаться в элитном дивизионе не получилось. Оба клуба вылетели в Первую лигу напрямую — в стыки попасть не получилось.

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  • 18/07/2024

    • Последние матчи: «Балтика» в июле провела контрольный матч с «Локомотивом». Но добиться успеха не удалось. Было зафиксировано поражение со счетом 1:4.

    В первом туре «Балтике» противостояла «Родина». Команды не выявили сильнейшего. Поединок закончился вничью 0:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Балтика» в прошлом сезоне многих удивила удачной игрой в Кубке России. Удалось дойти до финала. Однако в решающем матче удача была не на стороне калининградцев. Клуб потерпел поражение от «Зенита».

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    После вылета из РПЛ в клубе сменился главный тренер. Сергей Игнашевич решил уйти в отставку. Его место занял Александр Грищенко.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. «Балтика» постарается надежно сыграть в обороне и не пропустить.

    Статистика для ставок

    • В первом туре «Сочи» уступил «Уралу» со счетом 0:2

    • «Балтика» в прошлом сезоне дошла до финала Кубка России

    • «Сочи» в РПЛ сезона-2023/24 ни разу не проиграл калининградскому клубу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.72.

    Прогноз: «Сочи» явно начнет встречу активно. Команда постарается одержать первую победу в новом сезоне.

    Ставка: победа «Сочи» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники за 90 минут забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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    «Сочи» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сочи» одержит домашнюю победу?
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