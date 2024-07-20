ОконченДинамо — Факел 3:1Онлайн
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    «Динамо» уверенно обыграло «Факел» в матче РПЛ

    «Динамо» Москва — «Факел»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Московское «Динамо» одолело «Факел» (3:1) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

    Бителло — полузащитник «Динамо»
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    Бителло — полузащитник «Динамо»

    В 1-м тайме «бело-голубые» забили 3 безответных гола. Сначала защитник «Динамо» Иван Лепский на 3-й минуте ударом головой открыл счет — 1:0.

    На 21-й минуте нападающий хозяев Муми Нгамале оказался в нужное время в нужном месте и переправил мяч в пустой угол ворот.

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    Спустя всего 7 минут «Динамо» сделало счет разгромным — 3:0. Форвард команды Ярослав Гладышев получил мяч в штрафной соперника и технично забил гол.

    Во 2-м тайме «Факел» сумел отыграть только 1 мяч. На 74-й минуте нападающий воронежцев Евгений Марков получил передачу у ворот соперника и забил гол.

    В следующем матче московское «Динамо» сыграет против «Локомотива» 27-го июля, а «Факел» встретится с «Акроном» в тот же день.

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