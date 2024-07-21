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    «Оренбург» и «Спартак» много не забьют, «Русенборг» возьмет очки на своем поле

    Экспресс дня 21 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 июля
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    Виллиан Жозе — новичок «Спартака»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи российской Премьер-лиги и Первой лиги, а также чемпионата Норвегии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Оренбург» — «Спартак»

    Чемпионат России. РПЛ

    В межсезонье «Оренбург» потерял двух ведущих игроков группы. Центральный полузащитник Лукас Вера перебрался в подмосковные «Химки», а основной нападающий и капитан Дмитрий Воробьев пошел на повышение в московский «Локомотив».

    На смену им пришли полузащитник Дмитрий Рыбчинский и молодой иранский нападающий Сайед Сахаркизян. Это явно не равнозначные футболисты. Сейчас точно подопечные Давида Деограсии стали слабее по составу и атакующему потенциалу.

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    • Московский «Спартак» сейчас находится в стадии перестройки после назначения на пост главного тренера Деяна Станковича. Команду покинули Виктор Мозес, Квинси Промес и Георгий Джикия.

    Им на смену пока только пришел опытный бразильский нападающий Виллиан Жозе из «Бетиса», который станет основным форвардом команды, поэтому будущее Соболева в команде пока под вопросом. На синтетике «Оренбурга» всегда играть сложно, а при Деограсии команда стала играть в гораздо более закрытый футбол, чем при Личке, поэтому вряд ли стоит ждать тут много голов.

    Ставка: тотал меньше 3 за 1,61.

    «Нефтехимик» — «Уфа»

    Чемпионат России. Первая лига

    В первом круге «Нефтехимик» неожиданно крупно разгромил на своем поле «Тюмень» со счетом 3:0, реализовав три голевых момента из трех. Голы за команду забивали новичок Саид Алиев, также отличились Султан Джамилов и Максим Петров.

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    Летом в команде произошли точечные изменения, главный тренер Кирилл Новиков немного омолодил состав, но общий прагматичный стиль остался без изменений. Нижнекамцы любят и умеют обороняться.

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    • «Уфа» также была одной из самых закрытых команд Второй лиги, многие ее матчи завершались со счетом 1:0. После выхода в Первую лигу вектор игры главный тренер Евгений Харлачев не поменял.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В первом туре команда сыграла вничью с «Аланией» в гостях со счетом 0:0. Соперник владел инициативой, создал больше моментов, но пробить отлично отыгравшего капитана Олега Баклова так и не смог.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,67.

    «Русенборг» — «Лиллестрем»

    Чемпионат Норвегии. Элитсериен

    Один из самых популярных клубов Норвегии «Русенборг» уже какой год переживает не лучшие времена. Сейчас команда идет только на 11-й строчке после 14 матчей с 17 очками.

    В последнем туре «Русенборг» потерпел разгромное поражение в гостях от «Сарпсборга» со счетом 1:4. В той игре блистал нападающий соперника Хенрик Майстер, оформивший покер и забивший все свои моменты. Хотя в целом «Русенборг» смотрелся ничем не хуже.

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    • После 14-ти матчей «Лиллестрем» идет на седьмой строчке в таблице чемпионата Норвегии с 19 очками, что для этой команды можно считать неплохим результатом.

    В последней игре «Лиллестрем» на своем поле одолел «Стремгодсет» со счетом 3:1. Уже в начале встречи команда повела с разницей в два мяча, затем сбавила обороты и спокойно довела матч до победы. Шансы в игре с «Русенборгом» примерно равны, но за соперника фактор домашнего поля и потери двух центральных защитников «Лиллестрема».

    Ставка: победа «Лиллестрема» с форой 1,57.

    Общий коэффициент — 4,22.

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