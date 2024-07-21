Зверев
Саша второй год подряд дошел в Гамбурге до финала. В прошлый раз он выиграл в решающем матче у серба Ласло Дьере.
В субботу немецкий теннисист одержал почти разгромную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:2, 6:4.
Примечательно, что Зверев выиграл 44-й матч в сезоне. Теперь он лидер тура по этому показателю.
Также стоит отметить, что это уже его третий в этом году финал на грунте. В мае Зверев взял титул на «тысячнике» в Риме, а в июне проиграл Карлосу Алькарасу в решающем матче на Ролан Гаррос.
На текущем турнире Саша до сих пор отдал лишь сет: во втором круге ему понадобилась дополнительна партия в матче с французом Юго Гастоном.
Фис
Артур улучшил свой прошлогодний результат в Гамбурге. В 2023-м он не смог пройти 1/2 финала.
Для французского теннисиста это первый в текущем сезоне финал на уровне ATP. В прошлом году он взял титул в Лионе и уступил Александру Бублику в финале турнира в Антверпене.
В полуфинале текущего турнира Фис разгромил Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Счет в данном случае слегка удивил, все-таки аргентинец не самый простой соперник на грунте.
Перед этим 20-летний Фис встречался Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за проблем с коленом. Датчанин снялся при счете 6:4, 4:1 в пользу Артура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.16.
Прогноз: пути Саши и Артура второй год подряд пересеклись в Гамбурге. В прошлый раз немец уверенно переиграл француза — 6:2, 6:4.
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Кроме того, в июне Зверев одержал волевую победу над Фисом на травяном турнире в Галле — 6:7, 6:3, 6:4.
Несмотря на то, что Фис тоже хорошо играет на этой неделе, со Зверевым он вряд ли справится. Подача соперника станет для Артура главным препятствием на пути к титулу.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.