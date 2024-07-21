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    Зверев второй год подряд выиграет турнир в Гамбурге?

    Зверев — Фис. Ставка (к. 1.94) и прогноз на финал турнира в Гамбурге 21 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Фис
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в финале турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша второй год подряд дошел в Гамбурге до финала. В прошлый раз он выиграл в решающем матче у серба Ласло Дьере.

    В субботу немецкий теннисист одержал почти разгромную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:2, 6:4.

    Примечательно, что Зверев выиграл 44-й матч в сезоне. Теперь он лидер тура по этому показателю.

    Также стоит отметить, что это уже его третий в этом году финал на грунте. В мае Зверев взял титул на «тысячнике» в Риме, а в июне проиграл Карлосу Алькарасу в решающем матче на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    На текущем турнире Саша до сих пор отдал лишь сет: во втором круге ему понадобилась дополнительна партия в матче с французом Юго Гастоном.

    Фис

    Артур улучшил свой прошлогодний результат в Гамбурге. В 2023-м он не смог пройти 1/2 финала.

    Для французского теннисиста это первый в текущем сезоне финал на уровне ATP. В прошлом году он взял титул в Лионе и уступил Александру Бублику в финале турнира в Антверпене.

    В полуфинале текущего турнира Фис разгромил Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Счет в данном случае слегка удивил, все-таки аргентинец не самый простой соперник на грунте.

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    Перед этим 20-летний Фис встречался Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за проблем с коленом. Датчанин снялся при счете 6:4, 4:1 в пользу Артура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.16.

    Прогноз: пути Саши и Артура второй год подряд пересеклись в Гамбурге. В прошлый раз немец уверенно переиграл француза — 6:2, 6:4.

    Кроме того, в июне Зверев одержал волевую победу над Фисом на травяном турнире в Галле — 6:7, 6:3, 6:4.

    Несмотря на то, что Фис тоже хорошо играет на этой неделе, со Зверевым он вряд ли справится. Подача соперника станет для Артура главным препятствием на пути к титулу.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.

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    Зверев — Фис: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на теннис. Зверев второй год подряд выиграет турнир в Гамбурге?
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