Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в финале турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша второй год подряд дошел в Гамбурге до финала. В прошлый раз он выиграл в решающем матче у серба Ласло Дьере.

В субботу немецкий теннисист одержал почти разгромную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:2, 6:4.

Примечательно, что Зверев выиграл 44-й матч в сезоне. Теперь он лидер тура по этому показателю.

Также стоит отметить, что это уже его третий в этом году финал на грунте. В мае Зверев взял титул на «тысячнике» в Риме, а в июне проиграл Карлосу Алькарасу в решающем матче на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

На текущем турнире Саша до сих пор отдал лишь сет: во втором круге ему понадобилась дополнительна партия в матче с французом Юго Гастоном.

Фис

Артур улучшил свой прошлогодний результат в Гамбурге. В 2023-м он не смог пройти 1/2 финала.

Для французского теннисиста это первый в текущем сезоне финал на уровне ATP. В прошлом году он взял титул в Лионе и уступил Александру Бублику в финале турнира в Антверпене.

В полуфинале текущего турнира Фис разгромил Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Счет в данном случае слегка удивил, все-таки аргентинец не самый простой соперник на грунте.

Перед этим 20-летний Фис встречался Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за проблем с коленом. Датчанин снялся при счете 6:4, 4:1 в пользу Артура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.16.

Прогноз: пути Саши и Артура второй год подряд пересеклись в Гамбурге. В прошлый раз немец уверенно переиграл француза — 6:2, 6:4.

Кроме того, в июне Зверев одержал волевую победу над Фисом на травяном турнире в Галле — 6:7, 6:3, 6:4.

Несмотря на то, что Фис тоже хорошо играет на этой неделе, со Зверевым он вряд ли справится. Подача соперника станет для Артура главным препятствием на пути к титулу.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.