Источник: ПАОК договорился с ЦСКА по поводу трансфера Чалова

Нападающийперейдет в греческий. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство ЦСКА договорилось с греческим клубом по поводу трансфера Чалова, детали сделки пока не разглашаются.

Форвард находится в ожидании визы и подписания необходимых документов. После этого Чалов прибудет в расположение клуба для прохождения медосмотра.

В прошедшем сезоне форвард провел за ЦСКА 29 матчей в рамках РПЛ, забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи. В нынешнем сезоне Чалов уже принял участие в 1-й встрече за армейцев в чемпионате России и не отметился результативными действиями.