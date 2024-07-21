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    Смогут ли «Химки» набрать первые очки после возвращения в РПЛ?

    Химки — Динамо Махачкала: прогноз и ставка (коэффициент 2.40) на футбол. 21/07/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Динамо» Махачкала
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    21 июля в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Химки» и махачкалинское «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июля 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 20:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Химки»

    Положение команды: «Химки» спустя год вернулись в российскую Премьер-лигу, надеясь выступить гораздо лучше, чем это было в сезоне 2022/2023.

    По итогам прошедшего сезона в Первой лиге «Химки» заняли 1-е место с 66-ю очками в активе и напрямую вышли в РПЛ. К слову, в контрольных матчах подмосковная команда показала неплохой результат.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Химки» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2), а до этого проиграли «Белграду» со счетом 2:3.

    В последних 5-и контрольных матчах «Химки» проиграли только однажды, а также по 2 раза выиграли и сыграли вничью. За этот период команда забила 11 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: До начала нового сезона неизвестно, что ждать от «Химок». В 1-м туре у команды есть отличный шанс набрать 1-е очки в чемпионате, ведь махачкалинское «Динамо» точно не сильнее подмосковного коллектива.

    Стоит отметить, что у «Химок» есть довольно яркий нападающий, который вполне способен помочь своей команде. Форвард Александр Руденко в прошедшем сезоне забил 13 голов в 31-м матче сезона.

    «Динамо» Махачкала

    Положение команды: Махачкалинское «Динамо» заняло 2-е место по итогам прошлого сезона в Первой лиге и напрямую вышла в российскую Премьер-лигу, где будет бороться за сохранение прописки.

    В прошедшем сезоне Первой лиги «Динамо» не лучшим образом действовала на чужом поле, заняв по этому показателю лишь 5-е место в таблице и набрав 23 очка из 51-го возможного.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече махачкалинская команда сыграла вничью с «Машук-КМВ» (2:2), упустив победу на 90+7-й минуте.

    До этого «Динамо» встречалось с нижегородской «Чайкой», с которой также сыграла вничью (1:1). В 4-х товарищеских матчах махачкалинская команда дважды показывала ничейный результат и столько же раз проиграла.

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    Состояние команды: Кажется, «Динамо» подходит к началу нового сезона РПЛ не в лучшей форме, но результаты предсезонных матчей ничего не значат, после старта чемпионата все может поменяться.

    Стоит отметить, что в последней очной встрече «Динамо» обыграло «Химок» со счетом 1:0 в рамках 24-го тура Первой лиги. В том матче махачкалинская команда забила единственный гол на 79-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и матчах махачкалинское «Динамо» одержало победу только 1 раз

    • «Химки» проиграли только 1 поединок в товарищеских матчах (2 победы и 2 ничьих)

    • В 2-х очных встречах команды по 1-му разу выиграли и проиграли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа махачкалинского «Динамо» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: Можно предположить, что матч только не получится результативным. У «Динамо» не получится взломать оборону соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 0.5 меньше за 2.40.

    Прогноз: «Химки» неплохо проявили себя в товарищеских матчах. Команде поможет победить фактор своего поля.

    Ставка: Победа «Химок» за 2.20.

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    «Химки» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Химки» набрать первые очки после возвращения в РПЛ?
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