21 июля в 1-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: коллектив из одноименного города с большим трудом, но все же остался в элите российского футбола.

Команда из Оренбурга смогла набрать 31 очко и финишировала на 12-м месте в турнирной таблице.

Оренбуржцы смогли 34 раза поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои.

Последние матчи: во время учебно-тренировочных сборов «Оренбург» провел два товарищеских матча. Сначала проиграл турецкому «Кечиоренгюджю» (0:1), а затем победил азербайджанский «Сумгаит» (2:1).

В последних матчах прошлого сезона подопечные Давида Деограсии сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и «Уралом» (3:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: не сможет выйти на поле Тимофей Мартынов.

Состояние команды: все покажет старт сезона. Пока что сложно говорить и прогнозировать, в каком состоянии команда подошла к началу нового сезона.

Летом «Оренбург» расстался с Лукасом Верой, Арсеном Адамовым, Дмитрием Воробьевым, Владимиром Полуяхтовым, Ренато Гойковичем, Владимиром Обуховым и Михаилом Сиваковым. Ощутимые потери.

Подписаны же были Георгий Зотов, Алексей Барановский, Богдан Москвичев и Дмитрий Рыбчинский.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» в минувшем сезоне так и не смогли побороться за медали.

«Народная команда» смогла набрать 50 очков и финишировала на пятой строчке в турнирной таблице. Также москвичи дошли до полуфинала Кубка России, где уступили «Балтике».

В чемпионате команда из столицы России забила 41 мяч, а пропустила — 32.

Последние матчи: во время летних сборов московская команда провела ряд товарищеских поединков.

Команда из столицы России смогла переиграть «Торпедо» (3:1), «Уфу» (1:0) и «Насаф» (3:0), сыграла вничью с «Актобе» (1:1) и по пенальти проиграла «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5).

Столичный коллектив завершил прошлый сезон ничьей с «Оренбургом» (0:0) и победой над «Рубином» (3:1).

Не сыграют: дисквалифицированные или травмированные отсутствуют.

Состояние команды: главной новостью является смена тренера. На пост наставника был назначен легендарный серб Деян Станкович, для которого эта игра станет первой.

Состав ФК «Спартак» особо не изменился. Ушли Виктор Мозес, Квинси Промес, Георгий Джикия и Илья Свинов, а пришел только Виллиан Жозе, а также из аренд вернулись Павел Мелешин и Шамар Николсон.

От «Спартака» как и всегда многого ждут, но получится ли у него в этот раз побороться за медали? Время покажет.

Статистика для ставок

«Оренбург» не может выиграть в 3 официальных матчах подряд

«Спартак» не пропускает больше 1 мяча на протяжении последних 6 официальных матчей

Последний матч между командами завершился со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа «Оренбурга» — в 3.20.

ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: «Спартак» выглядит сильнее и по составу, и по игре, поэтому должен забирать три очка.

Ставка: победа «Спартака» за 2.15.

Прогноз: лето, жара, первый матч, поэтому вполне может получиться низовая игра с не более двумя забитыми мячами.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.